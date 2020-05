Israel doesn’t need ‚advice‘ against annexation – it needs consequences – +972 Magazine Half a century of occupation is ample time for powerful states like Germany to learn that rhetoric without action simply reinforces Israeli impunity.

Israel braucht keinen „Rat“ gegen die Annexion – es braucht Konsequenzen

Von Hagai El-Ad

Ein halbes Jahrhundert Besatzung ist ausreichend Zeit für mächtige Staaten wie Deutschland, um zu lernen, dass Rhetorik ohne Handeln die israelische Straflosigkeit nur verstärkt.





Auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage im Nahen Osten in der vergangenen Woche sprach der deutsche Botschafter Jürgen Schulz eine Warnung aus, die man für eine starke Warnung halten könnte, nachdem bekannt wurde, dass der Koalitionsvertrag zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinem Rivalen Benny Gantz zugesagt hatte, die Annexion des Westjordanlandes ab dem 1. Juli voranzutreiben.

„Wir raten jeder israelischen Regierung dringend von der Annexion der besetzten palästinensischen Gebiete ab“, sagte der Botschafter. „Dies würde eine klare Verletzung des Völkerrechts darstellen und hätte nicht nur schwerwiegende, negative Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung und des gesamten Friedensprozesses, sondern möglicherweise auch auf die regionale Stabilität und das Ansehen Israels in der internationalen Gemeinschaft.

Warum sollte man sie als irrtümlich, aber nicht wirklich stark charakterisieren? Kurz gesagt: Weil diesem „Rat“ keine Taten folgten – noch jemals Taten folgten. Wenn „eine eindeutige Verletzung des Völkerrechts“ keine Konsequenzen hat und die Verantwortlichen nie zur Rechenschaft gezogen werden, welche Auswirkungen haben dann solche Worte?

Nach dieser leeren Prahlerei bekräftigte Deutschland seine Position, dass „israelische Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten völkerrechtswidrig sind“. Doch diese Siedlungsaktivitäten gehen seit mehr als einem halben Jahrhundert ungehindert weiter – genug Zeit für Berlin, um zu lernen, dass sein „Rat“, so streng er auch ausgesprochen wird, keinen Einfluss auf Jerusalem hat.

Josep Borrell, der Hohe Vertreter/Vizepräsident der Europäischen Union, erkannte diesen Punkt an, als er im Februar schrieb, dass „die Europäer mit der Welt so umgehen müssen, wie sie ist, und nicht so, wie sie sie sich wünschen“, was wiederum „ein Umlernen der Sprache der Macht“ erfordert.

Sicherlich könnte Deutschland, einer der zentralen politischen Akteure Europas, eine solche Macht ausüben, wenn es dies wünscht. Aber wenn es darum geht, für die Rechte der Palästinenser einzutreten, weigert sich Deutschland, „die Welt, wie sie ist“, anzusprechen. Israel weiß das nur allzu gut, und so kann es den Rat Deutschlands leicht übersehen, während es seine Unterdrückung eines ganzen Volkes unbekümmert fortsetzt.

Die Tatenlosigkeit an dieser Front ist ziemlich erschreckend, wenn man bedenkt, dass Deutschland kürzlich bewiesen hat, dass es sein beträchtliches Gewicht einsetzen kann, wenn es will. Als die Richter der Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs die Parteien aufforderten, ihre Meinung zur Rechtsprechung des Gerichtshofs im Staat Palästina zu äußern, gehörte Deutschland zu den wenigen Staaten, die gegen die Gerichtsbarkeit des IStGH Einspruch erhoben.

In seiner Eingabe gab Deutschland ein Lippenbekenntnis ab, „ein glühender Verfechter des Kampfes gegen die Straflosigkeit zu bleiben“. Und doch entschied sich Deutschland zu argumentieren, dass der IStGH keine „solide rechtliche Grundlage“ habe, weil der Staat Palästina nicht „souverän“ sei. Es spielt keine Rolle, dass diese Forderung nirgendwo im Römischen Statut zu finden ist, und auch der Chefankläger Fatou Bensouda hat dies nicht behauptet. Die Palästinenser haben offensichtlich noch keine Souveränität erlangt – gerade weil Israel ihr Land besetzt hält. Dennoch bestand Deutschland mit seinem Nicht-Argument darauf, sich einer Untersuchung zu widersetzen.

Wenn es nur eine technische Frage der Rechtsprechung gewesen wäre, die Deutschland aufgehalten hätte, hätte es seine Position als Mitglied des UN-Sicherheitsrates nutzen können, um zumindest zu versuchen, den Rat dazu zu bringen, den Fall Palästina an den Internationalen Strafgerichtshof zu verweisen, um so dem Gerichtshof Rechtsprechung zu gewähren. Sicherlich würde „ein glühender Verfechter des Kampfes gegen die Straflosigkeit“ seine Macht in die Waagschale werfen, um das Völkerrecht aufrechtzuerhalten. Stattdessen hat sich Deutschland dafür entschieden, lediglich einmal mehr zu sagen, dass die Siedlungen illegal sind, und nur noch einmal seine angebliche Unterstützung für die Rechenschaftspflicht zum Ausdruck zu bringen.

Angesichts der endlosen israelischen Übergriffe hält Deutschland seine „Sprache der Macht“ bemerkenswert gedämpft. Diese Sprache hat viele Dialekte – von denen der IStGH nur einer ist – aber Deutschland hat beschlossen, außer leerer Rhetorik keine zu verwenden. Währenddessen fährt Israel fort, vor den Augen der Welt, einschließlich Deutschlands, an den Grundlagen des Völkerrechts zu rütteln. Endlos zu behaupten, dass etwas falsch ist, ohne zu handeln, um es zu stoppen, ist kein „starker Rat“ – es ist Komplizenschaft. Übersetzt mit Deepl.com

