Der “jüdische Staat” sollte darüber trauern, dass er junge Soldaten zu skrupellosen Mördern erzieht, die unschuldige Palästinenser ermorden und danach mit diesen Verbrechen nicht fertig werden und postraumatische Störungen bekommen…

Israel debattiert über seine Behandlung von IDF-Veteranen, terrorisiert aber weiterhin täglich Palästinenser

Von Gideon Levy

22.04.2021Der Fall von Itzik Saidian, dem Soldaten, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und sich letzte Woche selbst angezündet hat, ist aus jeder Perspektive hart und schockierend. Aber der Sturm, der nach seiner Selbstverbrennung ausbrach, war eine Mischung aus verständlichem, berechtigtem Entsetzen plus einem Maß an lauter Übertreibung, Heuchelei, Scheinheiligkeit und Doppelmoral.

Dieser Sturm warf ein Schlaglicht auf einige der grundlegenden Merkmale der israelischen Gesellschaft: Selbstmitleid, Manipulierbarkeit, Protest, der zu wenig und zu spät kommt, und moralische Blindheit gegenüber dem Leiden des anderen. Saidian war ein Opfer entsetzlicher Stumpfsinnigkeit. Der Protest, der auf seine Tat folgte, war nicht weniger stumpfsinnig. Israel protestierte zur falschen Zeit gegen die falsche Sache.

Proteste gegen die Vernachlässigung derjenigen, die während des Militärdienstes behindert wurden, müssen vor dem nächsten Krieg gehört werden, nicht nach ihm. Aber vor dem Krieg wird er nie gehört. Wenn Israel das nächste Mal zu einem weiteren brutalen Angriff auf das hilflose Gaza aufbricht, einen Krieg mit dem Iran anzettelt oder im Libanon bombardiert, dann, genau dann, müssen die Traumatisierten, die Behinderten und ihre Familien protestieren, denn sie kennen die Wahrheit über die schrecklichen Kosten. Aber wenn die israelischen Verteidigungsstreitkräfte in den Krieg ziehen, applaudiert Israel einhellig. Niemand spricht über die von Granaten geschockten Soldaten, die aus dem Kampf zurückkehren.

“Wir sind alle Itzik Saidian”, lautete diese Woche die zynische Schlagzeile in Yedioth Ahronoth. “Wir werden alle Itzik Saidian sein”, wäre die passendere Schlagzeile angesichts der unglaublichen Provokationen Israels im Iran, der fortgesetzten verbrecherischen Belagerung des Gazastreifens und der andauernden Besetzung der Westbank. Dies alles wird wahrscheinlich den nächsten Krieg bringen. Behinderte IDF-Soldaten und Yedioth werden applaudieren und sich hinterher darüber beschweren, wie die Opfer behandelt werden.

Die Worte “IDF-Invalide” dürfen nicht länger als heilig behandelt werden. Die meisten Soldaten, die so eingestuft werden, wurden nicht im Kampf verletzt, und einige haben versucht, das System zu betrügen. Nur eine Minderheit wird nicht so behandelt, wie sie es verdient. Es gibt nur wenige Länder, die ihre Veteranen mit solcher Hingabe behandeln und Unterschiede zwischen einem Soldaten, der bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde, und einem Zivilisten, der bei demselben Unfall verletzt wurde, machen. Diejenigen mit PTBS und die Kriegsversehrten verdienen alle Heilmittel der Welt; sie sind in Kriege gezogen, die sie nicht angezettelt haben, und haben einen schrecklichen persönlichen Preis bezahlt.

Aber sind sie die einzigen Opfer der Kriege, die von Israel geführt werden, die fast alle überflüssige Kriege der Wahl sind? Haben Sie jemals von einem granatengeschockten Palästinenser gehört? Von PTSD in Jenin? Von Opfern von Angstzuständen in Gaza? Ist es möglich, dass die größeren Opfer jedes gewaltsamen Konflikts zwischen uns und ihnen so abgehärtet sind, dass sie noch nie etwas von PTSD gehört haben und nie darunter gelitten haben? Haben die Palästinenser eine Rehabilitationsabteilung in ihrem Verteidigungsministerium? Kümmert sich jemand um sie?

Israel verbreitet routinemäßig Terror in den besetzten Gebieten. Jeder Morgen bringt neue palästinensische Angstopfer, darunter Kinder, nachdem IDF-Soldaten und ihre Hunde nachts ihre Häuser überfallen und Zerstörung und vor allem Angst säen; Arbeiter, die in Israel Arbeit suchen und wie Tiere gejagt werden, Jugendliche, die versuchen, die Sicherheitsbarriere zu überqueren und von Soldaten erschossen werden, oder Passagiere in Autos, die an Checkpoints angehalten und beschossen werden, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Sie alle leiden unter posttraumatischem Stress. Manchmal werden sie sogar verletzt und sind für den Rest ihres Lebens gelähmt – IDF-invalide. Trägt Israel keine Verantwortung für sie?

Aber es wird keinen Protest darüber in Israel geben. Wir sind alle Itzik Saidian, das ist emotional und zu Herzen gehend. Aber vielleicht können wir für einen Moment alle Assad Sarahah sein, der 18-jährige Arbeiter, der traumatisiert in seinem Haus liegt, unfähig sich zu erholen, nachdem Grenzpolizisten ihre Hunde auf ihn hetzten und ihn einen ganzen Tag lang verwundet auf dem Boden einer Polizeistation liegen ließen, bis sie ihn nachts an einem Kontrollpunkt aussetzten – all das am Holocaust-Gedenktag.

Die Armen Ihrer Stadt kommen zuerst, ebenso wie die Behinderten und die Traumatisierten. Aber wenn es so eine erschreckende Hartherzigkeit gegenüber Israels Opfern gibt, ist es schwieriger, von der reduzierten Beihilfe schockiert zu sein, die einem Soldaten gezahlt wird, der bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde, oder sogar jemandem mit PTSD, der nach Gaza gegangen war, um Unschuldige zu töten. Übersetzt mit Deepl.com