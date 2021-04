Israel, eine rachsüchtige Demokratie

Von Amira Hass

29.03.2021

Der Sicherheitsdienst Shin Bet hat entschieden, dass Laith Abu Zeyad, 30, eine Gefahr für die israelische Sicherheit darstellen würde, wenn er für ein Jahr nach London reist, um in der Zentrale von Amnesty International zu arbeiten. Das Risiko, das er für unsere Sicherheit darstellt, ist so groß, dass Israel ihm nicht einmal erlaubte, an der Seite seiner Mutter zu sein, als diese in einem Krankenhaus in Ost-Jerusalem, drei Kilometer von ihrem Haus in Al-Azzariyeh im Westjordanland entfernt, an Krebs starb. Nach großen Anstrengungen kam die Genehmigung durch, zwei Tage nachdem seine Mutter gestorben war.

Der Shin Bet hat ihn nicht zu irgendeiner Art von Verhör vorgeladen. Soldaten haben sein Haus nicht mitten in der Nacht gestürmt. Die Militärstaatsanwaltschaft hat ihn wegen nichts angeklagt. Und trotzdem ist es ihm seit über anderthalb Jahren verboten, das zu tun, was er zuvor problemlos getan hat – das Amnesty-Büro in Ost-Jerusalem aufzusuchen und ins Ausland zu reisen. Im August 2019 konnte er noch an Arbeitstreffen in New York teilnehmen. Einen Monat später wurde ihm verboten, seine Mutter ins Krankenhaus zu begleiten, und im Oktober 2019 wurde er am Allenby Crossing zurückgewiesen, als er versuchte, zur Beerdigung eines Verwandten in Jordanien zu gelangen. Seine angebliche Gefährlichkeit ist so groß, dass er nicht wissen darf, welche Beweise es dafür gibt.

Er ist ein begabter Mann, Abu Zeyad. Er hat einen Master-Abschluss in Soziologie und Menschenrechten von der London School of Economics and Political Science. Seinen Bachelor-Abschluss in internationalem Recht und Menschenrechten machte er an der Al-Quds-Universität in Abu Dis und arbeitete auch als Praktikant in deren Menschenrechtsklinik. Von Januar 2016 bis Oktober 2017 arbeitete er für die Organisation Addameer, die palästinensische Gefangene unterstützt. Dann wurde er von Amnesty angeworben.

Israel ist ein starkes Land. Eine Militärmacht, und nach ausländischen Berichten auch eine nukleare. Seine Wirtschaft ist stabil, und nach offiziellen israelischen Berichten ist es eine Demokratie. Was ist also die geheime, bedrohliche Waffe, die ihm schaden könnte, wenn Abu Zeyad von London aus die Kampagnen von Amnesty leitet, um das Bewusstsein für den Zustand der Menschenrechte in Nordafrika und dem Nahen Osten zu erhöhen?

Abu Zeyad hinterfragte das Ausreiseverbot. Die Antwort, die er erhielt, lautete: “Sie sind in Aktivitäten der Volksfront verwickelt, und Ihre Ausreise stellt ein Risiko für die regionale Sicherheit dar.” Er bat darum, dass die Sicherheitsbeschränkung aufgehoben wird, damit er bei seiner Mutter sein kann. Dies wurde ihm verweigert. Über seinen Anwalt Tamir Blank reichte er eine Petition beim Verwaltungsgericht ein. Während der Anhörung hörte Richter Moshe Sobel hinter verschlossenen Türen, was der Shin Bet zu sagen hatte, und entschied, dass es in Ordnung sei, Abu Zeyad an Reisen ins Ausland zu hindern.

Bei der Anhörung wurde jedoch auch gesagt, dass der Petent erneut eine Ausreiseerlaubnis beantragen könne, sobald neun Monate seit dem früheren Antrag verstrichen seien. Der neue Antrag wurde eingereicht und am 1. Februar erneut abgelehnt. “Sie sind ein Aktivist der Volksfront, und als solcher besteht die Sorge, dass Ihre Ausreise ausgenutzt wird, um Aktivitäten der Sicherheitskräfte voranzutreiben”, hieß es in dem Ablehnungsbescheid. Abu Zeyad schlug ein Treffen mit einem Vertreter des Shin Bet vor, um ihm persönlich mitzuteilen, dass dies nicht stimme: Er sei weder ein Aktivist der Volksfront noch sei er es jemals gewesen. Auf seinen Vorschlag wurde nicht reagiert. Sein Anwalt schrieb einen weiteren Verwaltungsantrag, der nächste Woche angehört werden soll. Die Jerusalemer Staatsanwaltschaft hat noch nicht geantwortet.

Der Shin Bet argumentiert, dass das Reiseverbot nichts mit Abu Zeyads Arbeit für Amnesty zu tun hat (d.h. mit den jüngsten Berichten der Gruppe über die Verwundung und Tötung von palästinensischen Demonstranten in Gaza und die Illegalität von Geschäften in den Siedlungen). Aber weil der Shin Bet sich in seiner Arroganz hinter Zweideutigkeit und Geheimhaltung versteckt, gibt es nur eine Schlussfolgerung: Indem Israel Abu Zeyad die Bewegungsfreiheit verweigert, rächt es sich nicht nur an ihm oder an Amnesty, sondern es droht damit, dass jeder, der daran arbeitet, das internationale Bewusstsein für die Unrechtmäßigkeit der israelischen Herrschaft über die Palästinenser zu erhöhen, bestraft werden wird. Besonders Palästinenser. Übersetzt mit Deepl.com