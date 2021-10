Dieser Angriff auf die palästinensische Existenz und diese konzertierte Verleumdungskampagne ist ein Krieg gegen uns alle, die wir uns für ein Ende der illegalen Besatzung Palästinas einsetzen. Wenn die europäischen Staaten, die ständig über “Werte” und Menschenrechte lamentieren, es wirklich ernst meinen, dann wäre es jetzt überfällig, Sankrtionen gegen den “jüdischen Staat” zu unternehmen.

Israel declares war on Palestinian rights groups Israeli defense minister Benny Gantz declared six prominent Palestinian human rights groups to be “terrorist organizations” on Friday. The defense ministry order accuses the groups of serving “as an arm of the Popular Front for the Liberation of Palestine,” a leftist political party banned by Israel, the US and the European Union due to its opposition to normalization with Israel.

Bild: Palestinians walk through a neighborhood in Beit Hanoun, northern Gaza Strip, destroyed in Israeli airstrikes in May 2021. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Israel erklärt Palästinenserrechtsgruppen den Krieg

von Ali Abunimah und Maureen Clare Murphy

22. Oktober 2021

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Freitag sechs prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen zu “terroristischen Organisationen” erklärt. In dem Erlass des Verteidigungsministeriums werden die Gruppen beschuldigt, “als Arm der Volksfront für die Befreiung Palästinas” zu fungieren, einer linken politischen Partei, die von Israel, den USA und der Europäischen Union wegen ihrer Ablehnung einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel verboten wurde.

Einige der sechs ins Visier genommenen Gruppen – Al-Haq, Addameer, Defense for Children International Palestine, die Union of Palestinian Women Committees, die Union of Agricultural Work Committees und das Bisan Center for Research and Development – haben bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen im Westjordanland und Gaza eng mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammengearbeitet.

Gantz’ Verhalten könnte vom IStGH untersucht werden, da er zweimal große Massaker an Palästinensern im Gazastreifen verübt hat, als Stabschef der Armee im Jahr 2014 und als Verteidigungsminister Anfang dieses Jahres, als er schwor, dass “keine Person, kein Gebiet und kein Stadtteil in Gaza immun ist”.

Mary Lawlor, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechtsverteidiger, reagierte am Freitag auf die “beunruhigenden Nachrichten” mit den Worten, dass “Menschenrechtsverteidiger keine Terroristen sind und niemals auf diese Weise verleumdet werden sollten”.

Zu den betroffenen Gruppen gehören “wichtige Partner” des UN-Menschenrechtsbüros im Westjordanland und im Gazastreifen.

Das UN-Büro erklärte, dass die Terrorbezeichnung “extrem vage oder irrelevante Gründe auflistet, darunter völlig friedliche und legitime Aktivitäten wie die Bereitstellung von Rechtshilfe und die ‘Förderung von Schritten gegen Israel in der internationalen Arena’.” Die Ausweisung bedeutet eine ernsthafte Beeinträchtigung der Arbeit dieser Gruppen und kann die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und der Opfer und Zeugen, für die sie eintreten, gefährden.



Palästinensische Gruppen diffamiert und sabotiert – Israel versucht seit langem, die Arbeit palästinensischer Menschenrechtsgruppen, die sich für ein Ende der israelischen Straflosigkeit einsetzen, zu diffamieren und zu sabotieren, während hochrangige israelische Persönlichkeiten und Lobbygruppen diese Gruppen grundlos beschuldigen, den Internationalen Strafgerichtshof gegen die USA und Israel “zu instrumentalisieren”.

Ende Juli führten israelische Besatzungstruppen eine Razzia in den Büros von Defense for Children International Palestine im Westjordanland durch und beschlagnahmten Computer und Kundenakten. Defense for Children International Palestine untersucht und berichtet über Menschenrechtsverletzungen an palästinensischen Kindern durch israelische und palästinensische Behörden und bietet “Rechtsberatung für Kinder in dringenden Fällen”.

Die israelischen Streitkräfte haben in diesem Jahr bereits mehr als 80 palästinensische Kinder im Westjordanland und im Gazastreifen getötet, und Israel hält derzeit rund 200 palästinensische Kinder fest.

Ebenfalls Ende Juli durchsuchten die Besatzungstruppen die Büros des Bisan-Zentrums für Forschung und Entwicklung und beschlagnahmten Ausrüstung und Akten. Im selben Monat verhaftete Israel gewaltsam Shatha Odeh, die Leiterin der Health Work Committees, einer Gruppe, die Tausenden von Palästinensern Gesundheitsdienste zur Verfügung stellt. Odeh ist auch Vorsitzende des palästinensischen NRO-Netzwerks, einer Dachorganisation, die Dutzende von palästinensischen Gruppen vertritt.

Die gegen Odeh vorgebrachten Anschuldigungen beziehen sich auf ihre “Führungsrolle in den Health Work Committees, die auf israelischen Militärbefehl hin als unrechtmäßig eingestuft wurden”, erklärte Addameer im August.

Die 60-jährige Odeh sei in israelischer Haft “Misshandlungen und medizinischer Vernachlässigung ausgesetzt” gewesen, so Addameer. Addameer, das sich für die Rechte von Tausenden von Palästinensern einsetzt, die von Israel jederzeit als politische Gefangene festgehalten werden, ist ein Hauptziel der staatlichen Repressionen. Die letzte Razzia in den Büros von Addameer fand 2019 statt, bei der Soldaten “Computer, Festplatten, Akten und Ausrüstung” beschlagnahmten, “als Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen palästinensische Menschenrechts- und zivilgesellschaftliche Organisationen und deren Mitarbeiter”, so Amnesty International damals.

Israel hat vor kurzem Khalida Jarrar, eine Gesetzgeberin der PFLP, nach zwei Jahren Haft wegen ihrer Mitgliedschaft in der Gruppe freigelassen. Jarrar war an der Formulierung des Antrags Palästinas an den Internationalen Strafgerichtshof beteiligt. Während ihrer jahrelangen politischen und Menschenrechtsarbeit “wurde sie systematisch vom israelischen Besatzungsregime schikaniert und ins Visier genommen”, so Addameer, wo sie als Generaldirektorin tätig war. “Die Behörden haben nie behauptet, dass sie persönlich in bewaffnete Aktivitäten verwickelt war”, so Human Rights Watch.

Israel plant unterdessen, Salah Hammouri, einen palästinensisch-französischen Menschenrechtsverteidiger und Addameer-Anwalt, der in Jerusalem geboren und aufgewachsen ist, wegen seines “Treuebruchs” gegenüber dem Apartheidstaat zu verbannen.



“Angriff auf die palästinensische Existenz selbst” – Die Einstufung als Terrorgruppe wird die Unterdrückung, der palästinensische Menschenrechtsverteidiger seit langem ausgesetzt sind, nur noch verschärfen und “die Aktivitäten dieser zivilgesellschaftlichen Gruppen effektiv verbieten”, erklärten Amnesty International und Human Rights Watch am Freitag. “Sie ermächtigt die israelischen Behörden, ihre Büros zu schließen, ihr Vermögen zu beschlagnahmen und ihre Mitarbeiter zu verhaften und zu inhaftieren, und sie verbietet die Finanzierung oder sogar die öffentliche Unterstützung ihrer Aktivitäten”, fügten die Menschenrechtsgruppen hinzu.



B’Tselem, eine israelische Menschenrechtsgruppe, sagte, die Bezeichnung sei “charakteristisch für totalitäre Regime, mit dem klaren Ziel, diese Organisationen zu schließen”.

Adalah, eine Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser in Israel einsetzt, bezeichnete den Schritt als “einen Angriff auf die palästinensische Existenz selbst und das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung”. Die Gruppe fügte hinzu, dass die Ausweisung “eine politische Verfolgung unter dem Vorwand der Anti-Terrorismus-Gesetzgebung darstellt, da sie Tausende von Palästinensern in direkte und unmittelbare Gefahr bringt.”

Die US-Kongressabgeordneten Ilhan Omar, Mark Pocan und Betty McCollum verurteilten den Schritt ebenfalls:



Konzertierte Verleumdungskampagne – Die Einstufung als Terrororganisation ist der jüngste Schritt Israels in einem mit Lobbygruppen koordinierten Versuch, die internationalen Finanzierungsquellen für Organisationen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, zu versiegen.

Letztes Jahr führten Lobbygruppen in den Niederlanden eine Verleumdungskampagne gegen die United Agricultral Work Committees und Al Mezan, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe mit Sitz in Gaza, die ebenfalls eng mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeitet. Ein Großteil der Informationen stammte von rechtsextremen israelischen Organisationen, insbesondere von NGO Monitor, einer Organisation, die, wie selbst die niederländische Regierung einräumte, mit “vagen” Anschuldigungen arbeitet, um Druck auf Menschenrechtsorganisationen und Spender, die sich auf Palästina konzentrieren, auszuüben. Trotzdem gab die niederländische Regierung den Verleumdungen nach und setzte im vergangenen Jahr die Finanzierung der United Agricultural Work Committees in Erwartung einer externen Überprüfung aus. Bis Februar waren diese Mittel noch nicht wieder eingesetzt worden, obwohl das niederländische Außenministerium einräumt, dass die Zurückhaltung der Gelder den palästinensischen Bauern und Arbeitern im so genannten Gebiet C schadet. Das Gebiet C umfasst etwa 60 Prozent des besetzten Westjordanlandes, das weiterhin unter vollständiger israelischer Militärkontrolle steht und den Schwerpunkt der israelischen Kolonisierungsbemühungen und Annexionspläne bildet.

Doch aus der Sicht Israels und seiner Lobbygruppen ist es ein großer Erfolg, den United Agricultural Work Committees das Geld zu entziehen und die Möglichkeiten der Palästinenser, auf ihrem Land zu bleiben, zu beeinträchtigen – ein Erfolg, den sie zweifellos wiederholen wollen, indem sie die UAWC und andere palästinensische Organisationen weiter ins Visier nehmen. Für diese Taktik gibt es einen Präzedenzfall: 2010 erklärte das israelische Verteidigungsministerium das Palästinensische Rückkehrzentrum für “illegal”. Es behauptete, die in London ansässige Interessengruppe sei “an der Initiierung und Organisation radikaler und gewalttätiger Aktivitäten gegen Israel beteiligt”.

Die sensationellen öffentlichen Anschuldigungen Israels wurden jedoch nicht durch Beweise untermauert. “Die israelische Regierung hat gegenüber dem Außenministerium keine Bedenken bezüglich des Palestinian Return Centre geäußert”, sagte ein Sprecher der britischen Regierung damals gegenüber der Jerusalem Post. “Wenn sie [Israel] ihre Bedenken äußern oder uns Beweise für illegale Aktivitäten vorlegen würden, würden wir die Angelegenheit natürlich in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden im Vereinigten Königreich untersuchen”, so das Außenministerium.

Mehr als ein Jahrzehnt später gibt es keinen Hinweis darauf, dass eine solche Untersuchung jemals stattgefunden hat.

Das Palestinian Return Centre tut weiterhin das, was es schon immer getan hat: Es organisiert Bildungsaktivitäten, darunter auch Veranstaltungen im britischen Parlament, die sich auf die Rechte der Palästinenser konzentrieren.



“Die Besatzer müssen zur Rechenschaft gezogen werden” – Shawan Jabarin, der Direktor von Al-Haq, der von Israel mit Reiseverboten und Morddrohungen belegt wurde, forderte die israelischen Behörden am Freitag auf, ihre Behauptungen zu beweisen. “Sie können uns vielleicht schließen. Sie können unsere Finanzmittel beschlagnahmen. Sie können uns verhaften. Aber sie können uns nicht von unserer festen und unerschütterlichen Überzeugung abbringen, dass diese Besatzung für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden muss”, sagte Jabarin gegenüber israelischen Medien. Vor seiner Tätigkeit als Direktor der 1979 gegründeten Al-Haq, einer der ältesten arabischen Menschenrechtsorganisationen, wurde Jabarin von Israel inhaftiert und gefoltert, wobei sich der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter und der niederländische Außenminister Maxime Verhagen für ihn einsetzten.

Während die weltweite Solidarität mit Palästina zugenommen hat, haben sich die Beziehungen zwischen Tel Aviv und Washington und den europäischen Staaten durch Waffengeschäfte sowie Forschungs- und Entwicklungszuschüsse gefestigt und eine Atmosphäre der Straffreiheit geschaffen. Israels Angriff auf palästinensische Menschenrechtsorganisationen kommt daher zu einem Zeitpunkt, an dem Tel Aviv mehr als sonst darauf vertrauen kann, dass es ungestraft davonkommt. Nach dem israelischen Regierungswechsel zu Beginn dieses Jahres – ein Spiel mit den Stühlen, das keine Änderung der Politik mit sich bringt – scheinen die europäischen Staaten in einem Wettbewerb zu stehen, um sich an Israel anzubiedern.

Sogar Schweden, das sich lange Zeit als Verfechter der Rechte der Palästinenser aufgespielt hat, sagt, es wolle “die Seite wechseln und das nächste Kapitel schreiben” in seiner zunehmend kuscheligen Beziehung zu Israel. Unterdessen geht Schweden im eigenen Land unter dem Vorwand der Bekämpfung des Antisemitismus hart gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung vor.

Gantz’ Anordnung zum Verbot der Menschenrechtsgruppen – einschließlich der zuvor von den Niederlanden finanzierten United Agricultural Works Committees – kommt nur wenige Tage nach der Unterzeichnung eines Abkommens über “Sicherheitskooperation” mit dem niederländischen Verteidigungsministerium. Erst vor wenigen Monaten hatte die niederländische Regierung Verträge über israelische Waffensysteme im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar unterzeichnet, die wahrscheinlich an Palästinensern getestet wurden. er Auftrag kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem sich Kampfflugzeuge aus den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Indien zu gemeinsamen Übungen in Israel aufhalten. Sie trainieren an der Seite derselben israelischen Luftwaffe, die noch vor wenigen Monaten ganze palästinensische Familien bei gezielten Bombenangriffen auf ihre Häuser im Gazastreifen auslöschte.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) sagte damals, dass Personen, die an diesen mutmaßlichen Kriegsverbrechen beteiligt waren, im Rahmen der Ermittlungen des Gerichtshofs ins Visier genommen werden könnten.Übersetzt mit Deepl.com

--

