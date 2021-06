Was für eine ekelhafte und rassistische Provokation des jüdischen Apartheidstaats! Der Hass auf diese blutbefleckte Flagge ist nur allzu verständlich!



https://www.middleeasteye.net/news/israel-jerusalem-old-city-right-wing-anti-palestinian-march

Bild: An original march on 10 May was re-routed at the last minute as violence by Israeli forces in Jerusalem led Hamas to fire rockets towards the holy city (AFP)

Israel erlaubt antipalästinensischen Marsch durch Ostjerusalems Altstadt

Beamte sagen, sie würden den Marsch nächste Woche unter bestimmten Bedingungen erlauben, einen Tag nachdem die Polizei die Route der Veranstaltung gesperrt hatte

Ein ursprünglicher Marsch am 10. Mai wurde in letzter Minute umgeleitet, als die Gewalt der israelischen Streitkräfte in Jerusalem dazu führte, dass die Hamas Raketen auf die heilige Stadt abfeuerte (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

9. Juni 2021

Israelische Beamte sagten am Dienstag, dass sie einen rechtsgerichteten Marsch durch Ostjerusalems Altstadt nächste Woche unter bestimmten Bedingungen erlauben würden, einen Tag nachdem die Polizei die Route der Veranstaltung aus Angst vor einem Wiederaufflammen der Gewalt gesperrt hatte.

Der so genannte Fahnenmarsch, der üblicherweise anlässlich des Jerusalem-Tages abgehalten wird, der an Israels Eroberung und anschließende Besetzung Ost-Jerusalems im Nahostkrieg von 1967 erinnert, bringt normalerweise Tausende junger, rechtsextremer und religiöser Israelis zusammen, die antipalästinensische Slogans skandieren und israelische Flaggen schwenken, während sie durch die kleinen Straßen der Gegend ziehen.

Die rechtsextremen Gruppen hatten die Prozession, die bereits am 10. Mai abgesagt worden war, für Donnerstag geplant und damit die Warnungen von Gazas Machthaber Hamas vor neuen Feindseligkeiten auf sich gezogen, sollte sie stattfinden.

Israelische Siedler verschieben antipalästinensischen Marsch in Ost-Jerusalem

Die Gruppen sagten den Marsch am Donnerstag ab, der sie durch das ummauerte Damaskustor der Altstadt und in das muslimische Viertel geführt hätte, nachdem die Polizei ihnen am Montag eine Genehmigung verweigert hatte.

Nach einer Sitzung des Kabinetts von Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag sagte sein Büro jedoch, die Minister hätten zugestimmt, dass der Marsch nächste Woche stattfinden könne, wenn die Organisatoren und die Polizei eine Einigung über die Route erzielen.

“Die Parade wird am kommenden Dienstag (15. Juni) in einem Format stattfinden, das zwischen der Polizei und den Organisatoren der Parade vereinbart werden muss”, hieß es in einer Erklärung aus Netanjahus Büro.

Netanyahu steht vor dem Ende seiner langen Machtausübung am Sonntag, wenn die Legislative des Landes über die Bestätigung einer Regierung aus verschiedenen Parteien abstimmen soll, die sich zusammengeschlossen haben, um ihn zu entmachten.

Wenn diese Abstimmung erfolgreich ist, liegt es am Premierminister-Anwärter Naftali Bennett und seinem Partner, dem Oppositionsführer Yair Lapid, zu entscheiden, ob sie mit dem Marsch fortfahren.

Tal Schneider, ein führender politischer Reporter in Israel, sagte auf Twitter: “Die Flaggenparade wurde auf den 15. Juni verschoben, zwei Tage nachdem die Regierung vereidigt wurde, was bedeutet, dass sie Naftali Bennett Kopfzerbrechen bereiten wird.”

‘Kapitulation vor der Hamas’

Die Spannungen in Jerusalem werden wahrscheinlich hoch bleiben, ob der Marsch nun stattfindet oder nicht.

Proteste sind im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah aufgeflammt, wo palästinensische Familien von einer möglichen Räumung bedroht sind, nachdem ein israelisches Gericht die Landansprüche der Siedler anerkannt hat.

Der rechtsextreme Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir wies die Verschiebung des Marsches als “Kapitulation vor der Hamas” zurück und sagte auf Twitter, er werde trotzdem “am Donnerstag in der Altstadt von Jerusalem ankommen und mit israelischen Fahnen marschieren”.

Sheikh Jarrah erklärt: Die Vergangenheit und Gegenwart des Ost-Jerusalemer Viertels

Ursprünglich für den 10. Mai geplant, war die Route des Fahnenmarsches inmitten palästinensischer Proteste gegen die geplante Zwangsumsiedlung palästinensischer Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah und die gewaltsamen Razzien der israelischen Streitkräfte in der al-Aqsa-Moschee vom Krisenherd Damaskus-Tor weg umgeleitet worden.

Der Marsch wurde an diesem Tag abgesagt, als die Sirenen losgingen, nachdem die Hamas vier Raketen aus dem belagerten Gazastreifen auf den Stadtrand von Jerusalem abgefeuert hatte und ihr Ultimatum, in dem sie die israelischen Streitkräfte zum Rückzug aus der al-Aqsa-Moschee aufforderte, an diesem Tag abgelaufen war.

Israel hat Ostjerusalem illegal annektiert und betrachtet die gesamte Stadt als seine Hauptstadt.

Die Palästinenser wollen, dass Ost-Jerusalem die Hauptstadt eines Staates wird, den sie im israelisch besetzten Westjordanland und im Gazastreifen errichten wollen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...