Israel kills 3 resistance fighters in Nablus, one teen in Hebron Three Palestinian resistance fighters, including one minor, were killed by Israeli forces during a military raid on the Old City of Nablus in the northern occupied West Bank on Tuesday morning. The three fighters belonged to the Al-Aqsa Martyrs Brigade, the military wing of the Fatah movement.



Palästinensische Demonstranten stoßen mit israelischen Sicherheitskräften während ihrer Razzia in der Altstadt von Nablus im Westjordanland zusammen, am 9. August 2022. Foto: WAFA



Weniger als 48 Stunden nach einem Waffenstillstand zwischen Israel und der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben israelische Streitkräfte drei palästinensische Widerstandskämpfer in Nablus getötet und damit Proteste im gesamten Westjordanland ausgelöst.

Israel ermordet drei Widerstandskämpfer in Nablus, einen Jugendlichen in Hebron



Von Yumna Patel



9. August 2022



Drei palästinensische Widerstandskämpfer, darunter ein Minderjähriger, wurden am Dienstagmorgen bei einer Militärrazzia in der Altstadt von Nablus im nördlichen besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet.

Die drei Kämpfer gehörten zur Al-Aqsa-Märtyrer-Brigade, dem militärischen Flügel der Fatah-Bewegung. Bei ihnen handelt es sich um den Brigadekommandeur Ibrahim Nabulsi, 19, und die Kämpfer Islam Subuh, 32, und Hussein Jamal Taha, 16.

Die Medien berichteten widersprüchlich über das Alter von Nabulsi, ein Vertreter des Gesundheitsministeriums bestätigte jedoch gegenüber Mondoweiss, dass er 19 Jahre alt sei.

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod der beiden und fügte hinzu, dass Nabulsi durch einen Kopfschuss, Subuh durch einen Schuss in die obere Brust und Taha durch einen Schuss ins Herz getötet wurden. Das Ministerium fügte hinzu, dass mindestens 40 weitere Palästinenser bei der Razzia verwundet wurden.

Ibrahim Nabulsi

Die israelischen Streitkräfte stürmten am frühen Dienstagmorgen die Altstadt und umstellten ein Haus, in dem sich Nabulsi aufgehalten haben soll, woraufhin es zu einem Feuergefecht mit den Kämpfern in dem Gebiet kam. Die israelischen Streitkräfte setzten auch Schulterraketen auf das Haus ein, um Nabulsi zu vertreiben.



(DATEI) Ein Foto zeigt den palästinensischen Kommandeur der Al-Aqsa-Märtyrerbrigade, Ibrahim al-Nabulsi, mit seiner Waffe auf der Straße in der Stadt Nablus im Westjordanland. Al-Nabulsi wurde heute, am 9. August 2022, bei einem israelischen Überfall in der Stadt Nablus im Westjordanland zusammen mit zwei seiner Kameraden getötet, zwei Tage nachdem die tödlichen Kämpfe zwischen Israel und den Kämpfern des Islamischen Dschihad in der Küstenenklave Gaza durch einen Waffenstillstand beendet worden waren. Foto von Shadi Jarar’ah/APAimages(DATEI) Ein Foto zeigt den palästinensischen Kommandeur der Al-Aqsa-Märtyrerbrigade, Ibrahim al-Nabulsi, mit seiner Waffe auf der Straße in der Stadt Nablus im Westjordanland. Al-Nabulsi wurde heute, am 9. August 2022, bei einem israelischen Überfall in der Stadt Nablus im Westjordanland zusammen mit zwei seiner Kameraden getötet, zwei Tage nachdem die tödlichen Kämpfe zwischen Israel und den Kämpfern des Islamischen Dschihad in der Küstenenklave Gaza durch einen Waffenstillstand beendet worden waren.

Foto von Shadi Jarar’ah/APAimages

Nabulsi wurde von den israelischen Streitkräften wegen seiner Tätigkeit für die Al-Aqsa-Brigaden gesucht und entging Berichten zufolge zahlreichen Verhaftungs- und Attentatsversuchen. Im Februar ermordeten israelische Streitkräfte drei palästinensische Mitglieder der Brigaden, während sie in Nablus in ihrem Auto unterwegs waren. Damals wurde berichtet, dass Nabulsi eines der Ziele war.

Ende Juli töteten israelische Streitkräfte Muhammad Azizi, 25, und Abdul Rahman Subuh, 28, beides Kämpfer der Brigaden, bei einer Razzia in der Altstadt von Nablus, bei der auch Nabulsi ein Ziel gewesen sein soll. Nabulsi, der in Nablus und im Westjordanland als mutiger und unerschrockener Kämpfer verehrt wurde, nahm am 25. Juli an der Beerdigung seiner Kameraden teil, was seinen heldenhaften Ruf in der Stadt weiter stärkte.

Ibrahim Nabulsi nimmt an der Beerdigung seiner Kameraden am 25. Juli 2022 teil.



Kümmert euch um das Heimatland

In einer Sprachnachricht, die am Dienstag in den palästinensischen sozialen Medien verbreitet wurde und die Nabulsi kurz vor seiner Ermordung aufgenommen haben soll, ist Nabulsi mit den Worten zu hören:

“Ich liebe euch so sehr. Wenn ich den Märtyrertod erlebe, Leute, ich liebe meine Mutter. Kümmert euch um die Heimat, wenn ich nicht mehr bin, und mein letzter Wille an euch, bei eurer Ehre: lasst das Gewehr nicht los – bei eurer Ehre. Ich bin umzingelt und gehe auf mein Martyrium zu”.

Die Sprachnachricht sowie Fotos und Videos von Nabulsi überschwemmten am Dienstag die sozialen Medien, als die Palästinenser dem, was viele als gefallenen Helden betrachten, ihren Respekt zollten.

Videos von Nabulsis Mutter, die vor dem Krankenhaus in Nablus zu einer Menschenmenge spricht, gingen viral: “Sie haben Ibrahim erschossen, aber es gibt Hunderte von Ibrahims. Ihr seid alle Ibrahim. Ihr seid alle meine Kinder”, und hielt ein Siegeszeichen hoch, auf dem stand: “Ibrahim hat gesiegt.”

Tausende Palästinenser nahmen am Dienstagnachmittag an einem großen Trauerzug für Nabulsi, Subuh und Taha in der Stadt Nablus teil.

Das gesamte Westjordanland blieb geschlossen, da Bezirke in den besetzten Gebieten einen Generalstreik zum Gedenken an die getöteten Kämpfer ankündigten.

Die Mutter des palästinensischen Kommandeurs der Al-Aqsa-Märtyrerbrigade Ibrahim al-Nabulsi, der bei einer israelischen Razzia getötet wurde, führt am 9. August 2022 in der Stadt Nablus im Westjordanland einen Trauerzug an. (Foto: Wajed Nobani/APAimages)

Nach der Beerdigung der Kämpfer kam es in Städten im gesamten Westjordanland zu Protesten. Palästinensische Medien berichteten, dass ein 17-jähriger Junge, der als Momin Yassin Jaber identifiziert wurde, bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten in der Stadt Hebron im südlichen Westjordanland getötet wurde.

Die Ermordung von Nabulsi, Subuh und Taha erfolgte weniger als 48 Stunden nach einem Waffenstillstand zwischen Israel und der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad im Gazastreifen. Israel hatte am Freitag eine dreitägige Offensive auf den Gazastreifen gestartet, bei der 44 Palästinenser, darunter 16 Kinder, getötet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

