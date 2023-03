Lula wird sicherlich nicht auf Israels Befehle hören. Schließlich geht das Israel einen Dreck an, was an, was und wer in Brasilien anlegt. Evelyn Hecht-Galinski

Die Kriegsschiffe “Makran” und “Dena” der iranischen Marine hat am Sonntag in Rio de Janeiro angelegt, nachdem die iranische Armee trotz des Drucks der USA auf die brasilianische Regierung die Genehmigung dazu erhalten hatte.

Israel fordert Brasilien auf, iranische Kriegsschiffe abzuweisen

Die Kriegsschiffe “Makran” und “Dena” der iranischen Marine hat am Sonntag in Rio de Janeiro angelegt, nachdem die iranische Armee trotz des Drucks der USA auf die brasilianische Regierung die Genehmigung dazu erhalten hatte.

Israel kritisierte am Donnerstag die Entscheidung Brasiliens, zwei iranischen Kriegsschiffen trotz des Drucks der USA einen Liegeplatz zu gewähren, und forderte die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf, die Schiffe zurückzuweisen.

Brasilien hatte, laut Reuters, im Januar abgelehnt, die iranische Schiffe zum Einlaufen in den Rio-Hafen zuzulassen. Als der brasilianische Präsident nach Washington flog, um US-Präsident Joe Biden zu treffen, wurde dies als eine Geste des guten Willens Lulas bezeichnet.

Die Kriegsschiffe “Makran” und “Dena” der iranischen Marine, die zusammen die 86. Flotte von Militärschiffen der Islamischen Republik bilden, legten am Sonntag in Rio de Janeiro an, nachdem die iranische Armee trotz des Drucks der USA auf die brasilianische Regierung unter Präsident Lula da Silva die Genehmigung dazu erhalten hatte.

Israel und Iran befinden sich seit Jahrzehnten in einem Schattenkrieg, in dem sie einander der Sabotage auf See beschuldigen, auch wenn Teheran wegen seines Atomprogramms und seiner Politik in der Region unter verstärktem Druck des Westens steht.

Lior Haiat, Sprecher des israelischen Außenministeriums, nannte die brasilianische Genehmigung für das Anlegen der iranischen Kriegsschiffe “eine gefährliche und bedauerliche Entwicklung” und beschuldigte die iranische Marine, mit sanktionierten Einrichtungen in Teheran zusammenzuarbeiten. “Es ist noch nicht zu spät, den Schiffen das Auslaufen zu befehlen”, so Haiat. Am Mittwoch forderte Senator Ted Cruz nach dem Anlegen der iranischen Schiffe Sanktionen gegen das südamerikanische Land und bezeichnete es als “eine direkte Bedrohung für die Sicherheit der USA”.

Im Dezember 2021 bezeichnete der oberste Kommandeur der US-Truppen in Mittel- und Südamerika die wachsende Militärpräsenz Irans in Südamerika als “alarmierend”. In einem Kommentar gegenüber dem Wall Street Journal sagte Admiral Craig Faller, dass die Anwesenheit von Personal der Iranischen Revolutionsgarden besonders “besorgniserregend” sei. Iran argumentiert, wenn die USA ihre Kriegsschiffe an die Seegrenze zum Iran schicken, dann hat das Land auch das Recht, seine Marineschiffe in den Hinterhof der USA passieren zu lassen.

Mehr zum Thema – Attacke auf Militäranlage: Konflikt zwischen Iran und Israel nimmt globale Dimension an