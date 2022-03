“Wer Wind sät wird Sturm ernten”

https://www.middleeasteye.net/news/israel-four-killed-shooting-tel-aviv-suburb

Bild:Israeli security forces and emergency personnel gather around a dead body after a shooting attack in Tel Aviv suburb of Bnei Brak, on 29 March 2022 (AFP)



Israel: Fünf Tote bei Schießerei in Vorort von Tel Aviv



Nach Angaben der Polizei eröffnete ein Mann auf einem Motorrad das Feuer auf Passanten, berichten israelische Medien

Von MEE-Mitarbeitern

29. März 2022

Ein Bewaffneter hat am Dienstag bei einer Schießerei in einem Vorort der israelischen Stadt Tel Aviv fünf Menschen getötet, wie israelische Medien berichten.

Der Leiter des Rettungsdienstes Magen David Adom sagte, der Angreifer sei erschossen worden und es habe möglicherweise weitere Angreifer gegeben, berichtete die Zeitung Haaretz. Die Polizei bestätigte später, dass ein Angreifer getötet wurde.

Israelische Medien identifizierten ihn als einen 27-jährigen Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland.

Die Schießerei ereignete sich Berichten zufolge in zwei verschiedenen Gebieten in Bnei Brak, einem ultraorthodoxen jüdischen Gebiet, und in Ramat Gan.

Nach Angaben der Polizei eröffnete ein Mann auf einem Motorrad das Feuer auf Passanten, berichtete die Times of Israel.

Die Zeitung fügte hinzu, dass der israelische Premierminister Naftali Bennett um 22.00 Uhr Ortszeit ein Sicherheitstreffen mit Verteidigungsminister Benny Gantz und anderen Sicherheitsbeamten abhalten werde.

Kurz nach dem Anschlag versammelten sich Dutzende von Israelis am Tatort, wo sie antipalästinensische Parolen skandierten, darunter “Tod den Arabern”.

Der Anschlag vom Dienstag ereignete sich wenige Tage nach zwei ähnlichen Anschlägen palästinensischer Bürger Israels in Beersheba und Hadera, bei denen insgesamt sechs Menschen, darunter zwei Polizisten, getötet wurden. Alle drei Angreifer wurden getötet.

Der Anschlag ereignete sich auch einen Tag vor dem 46. Jahrestag des Jahrestag des ersten Landtages. Seit 1976 begehen die Palästinenser jeden 30. März den Tag des Bodens, um gegen die israelische Landnahmepolitik und Diskriminierung zu protestieren.

Im Vorfeld des ersten Jahrestages der 11-tägigen israelischen Offensive auf den Gazastreifen haben sich die Spannungen in den letzten Wochen verschärft.

Im vergangenen Ramadan spitzte sich die Gewalt zu, als Israel versuchte, palästinensische Familien aus dem besetzten Ostjerusalemer Viertel Sheikh Jarrah zu vertreiben, um Platz für israelische Siedler zu schaffen.

Dies löste breite Proteste im besetzten Westjordanland und in der palästinensischen Gemeinschaft innerhalb Israels aus und war der Auslöser für Israels groß angelegte Militäroperation im belagerten Gazastreifen im Mai 2021.

Nach Angaben von Axios bemühen sich US-Beamte um die Aufrechterhaltung der Ruhe in Jerusalem vor dem Jahrestag des Konflikts, bei dem mehr als 260 Palästinenser im Gazastreifen, 29 im besetzten Westjordanland und 13 Menschen in Israel getötet wurden.

Trotz der Bemühungen, die Spannungen abzubauen, haben israelische Siedler weiterhin die Al-Aqsa-Moschee gestürmt.

Israel besetzte Ostjerusalem, wo sich die al-Aqsa-Moschee befindet, während des Nahostkriegs 1967. Im Jahr 1980 annektierte es die gesamte Stadt, was von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Jordanien ist seit den 1920er Jahren der Verwalter der heiligen Stätten der Muslime in Jerusalem. Die Moschee, die sich auf einem von Bäumen gesäumten Plateau in der Altstadt befindet, wird auch von Juden verehrt, die sie Tempelberg nennen.

Rechtsextreme israelische Aktivisten haben sich wiederholt für eine verstärkte jüdische Präsenz an der Stätte eingesetzt, und einige haben sich für die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee ausgesprochen, um Platz für einen dritten Tempel zu schaffen. Übersetzt mit Deepl.com

