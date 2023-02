Was für ein weiterer schrecklicher Tag unter dem jüdischen Besatzungsregime.



Westjordanland: 14-jähriger Palästinenser bei israelischer Razzia in Dschenin getötet

Qusai Radwan Waked wurde nach einem Bauchschuss in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde

Tag für Tag neue Kindermörder der zionistischen Besatzer , während sie sich im türkischen Erdbebeninferno, als Helden feiern lassen, wird in Palästina gemordet und gesiedelt und die heuchlerische Wertegemeinschaft schweigt und lässt es ungestraft geschehen. Schließlich ist man mit Anti-Russland Hetze und Ukraine Waffenlieferungen voll ausgelastet. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/news/israel-authorises-west-bank-settlements-despite-us-opposition



Ein Bild zeigt eine Gesamtansicht der israelischen Siedlung Givat Zeev in der Nähe der palästinensischen Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland am 3. Februar (AFP/Dateifoto)

Israel genehmigt neue Siedlungen im Westjordanland, trotz des Widerstands der USA

Das Sicherheitskabinett von Premierminister Benjamin Netanjahu hat neun rein jüdische Siedler-Außenposten im besetzten Westjordanland rückwirkend genehmigt



Israel genehmigt neue Siedlungen im Westjordanland, trotz des Widerstands der USA

Von MEE und Agenturen

12. Februar 2023



Israel genehmigte am Sonntag rückwirkend neun jüdische Siedler-Außenposten im besetzten Westjordanland und kündigte den Bau neuer Häuser innerhalb bestehender Siedlungen an, was in den USA auf Widerstand stoßen dürfte.

Die ersten, die die Entscheidungen des Sicherheitskabinetts von Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlichten, waren zwei siedlungsfreundliche Minister, deren Aufnahme in die von ihm nach den Wahlen vom 1. November gebildete Koalition bereits einen harten Rechtskurs signalisiert hatte.

Israelischer Siedler erschießt Palästinenser im Westjordanland tödlich

Mehr lesen ”

Die meisten Weltmächte halten die Siedlungen für illegal, weil sie besetztes Land einnehmen, auf dem die Palästinenser einen eigenen Staat anstreben. Israel bestreitet dies, und seit der Eroberung des Westjordanlandes im Krieg von 1967 haben die verschiedenen Regierungen 132 Siedlungen errichtet oder genehmigt.

In den letzten Jahren haben Siedler-Eiferer zahlreiche Außenposten ohne staatliche Genehmigung errichtet. Einige wurden von der Polizei niedergerissen, andere nachträglich genehmigt. Die neun am Sonntag genehmigten Siedlungen sind die ersten in der Regierung Netanjahu.

In einer Erklärung des Netanjahu-Büros hieß es außerdem, dass in den kommenden Tagen ein Planungsausschuss zusammentreten werde, um neue Siedlungshäuser zu genehmigen. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, dass es sich dabei um 10.000 Wohnungen handeln würde.

Von der US-Botschaft gab es keinen unmittelbaren Kommentar. Der Botschafter, Thomas Nides, hatte jedoch im vergangenen Monat deutlich gemacht, dass die US-Regierung derartige Schritte ablehnen würde.

“Wir wollen die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung am Leben erhalten. Er (Netanjahu) versteht, dass wir verstehen, dass ein massives Siedlungswachstum dieses Ziel nicht erreichen wird”, sagte Nides.

“Wir haben uns sehr klar zu den Ideen der Legalisierung von Außenposten und der massiven Siedlungserweiterung geäußert – das wird die Vision der Zwei-Staaten-Lösung nicht am Leben erhalten, und in diesem Fall werden wir uns dem widersetzen, und wir werden unsere Ablehnung sehr deutlich zum Ausdruck bringen”, sagte er in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Kan am 11. Januar. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …