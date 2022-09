“Je breiter und weniger zurückhaltend diese Angriffe werden, je mehr Ziele Israel trifft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe. Das könnte einen verdeckten Krieg in einen regionalen Flächenbrand verwandeln. Wie im Ersten Weltkrieg, als ein einziges Attentat dazu führte, dass sich fast alle europäischen Nationen mit ihren jeweiligen Verbündeten verbündeten und einen Krieg erklärten, der Dutzende von Millionen Menschen das Leben kostete, könnte im Nahen Osten das Gleiche geschehen. Israel und die Golfstaaten sind zwar Verbündete gegen den Iran, aber auch der Iran verfügt über eine Reihe mächtiger Stellvertreter, die im Falle eines regionalen Konflikts den Feinden des Irans Schaden zufügen könnten.”



Israelische Intervention ist Teil der geostrategischen Projektion der israelischen Macht auf den Golf und Asien

Israel griff iranische Raketenbasis im Jemen an



von Richard Silverstein



2. September 2022

מקור ישראלי מאשר: ישראל תקפה בתימן בחודש שעבר

Nach Israels jüngstem Angriff auf den Gazastreifen rühmte sich IDF-Stabschef Aviv Kochavi, während der Kampfhandlungen ein Drittland angegriffen zu haben:

Während die Sicherheitskräfte Razzien im Westjordanland durchführten, führte das Militär auch Angriffe in einem Drittland durch, um die Sicherheitsstabilität entlang der übrigen Grenzen Israels aufrechtzuerhalten”, sagte Generalleutnant Aviv Kochavi.

Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde er sich auf einen israelischen Angriff gegen iranische Streitkräfte in Syrien beziehen. Israel hat in den letzten Jahrzehnten Hunderte solcher Operationen durchgeführt. Aber es schien unwahrscheinlich, dass Kochavi sich auf Syrien bezog, gerade weil diese Luftangriffe so häufig sind.

Israelischer Angriff auf Jemen

Dann begannen arabische Medien zu berichten, dass Israel den Jemen angegriffen habe (siehe Video). Die Jerusalem Post brachte einen ausführlichen Bericht, in dem Israel allerdings nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Sie konnte dies nicht tun, weil die militärische Zensur dies verboten hat. Ausländische Medien wie The New Arab und Middle East Eye (für die ich mitarbeite) wiesen Israel jedoch die Verantwortung zu. Nun kann ich über eine vertrauliche israelische Quelle bestätigen, dass diese Berichte korrekt sind.

In einem Medienbericht heißt es, dass die IAF wahrscheinlich Drohnen eingesetzt hat, die 1.800 Meilen in den Jemen geflogen sind, wo sie einen Stützpunkt der Houthi, Al-Hafa, getroffen haben. Dieser beherbergt eine IRG-Raketenanlage. Bei dem Angriff wurden ein Dutzend Angehörige der Houthi und des iranischen Militärs getötet, die mit der Anlage und einem Waffenlager in Verbindung stehen. Einem anderen Bericht zufolge wurden auch Angehörige der Hisbollah getötet.

Dahlak-Inseln, Sitz einer israelischen Militärbasis

Eine arabische Medienquelle bietet ein wahrscheinlicheres Szenario: Der Luftangriff ging von einer israelischen Militärbasis auf der eritreischen Insel Dahlak aus. Ein Bericht von Haaretz aus dem Jahr 2012, der sich auf einen Bericht des globalen Sicherheitsunternehmens Stratfor stützt, untermauert die Behauptung einer israelischen Militärpräsenz dort:

Die Insel Dahlak vor der eritreischen Küste

Laut Stratfor verfügt Israel über eine Abhörstation auf dem abgelegenen Berg Amba Sawara sowie über Anlegestellen im Dahlak-Archipel…

Frühere Berichte, die die Existenz dieser Docks enthüllten, behaupteten, dass sie von U-Booten und Schiffen der israelischen Marine genutzt werden, die an Israels verdecktem Krieg gegen die iranischen Netzwerke teilnehmen, die Waffen an die Hamas und die Hisbollah schmuggeln.

… Wenn man Google Earth benutzt, kann man mehrere Schiffe im Dock erkennen und auch etwas, das wie eine Landebahn aussieht.

Die Nutzung einer solchen Anlage, anstatt von Israel aus zu fliegen, würde die Entfernung zum Jemen drastisch verringern und den Angriff logistisch erleichtern. Dieser Artikel enthält weitere Hintergrundinformationen über die langfristigen strategischen Beziehungen zwischen Israel und Eritrea.

Die dort stationierte IRG-Einheit ist für die Produktion und den Export iranischer Raketen an die Stellvertreter im Libanon, im Gazastreifen, in Syrien und im Jemen zuständig. Sie bildet auch Personal aus, das die Waffen vor Ort herstellen und bedienen kann. Die IRG ist auch der Hauptlieferant dieser Technologie für den Islamischen Dschihad, was den Zeitpunkt von Kochavis Ankündigung erklären könnte, die kurz vor dem Ende des israelischen Angriffs auf den Islamischen Dschihad in Gaza erfolgte.

Die Raketeneinheit der IRG hat ihre Stellvertreter auch darin geschult, ihre eigenen Raketen vor Ort herzustellen, wodurch der Transport sperriger Waffen und Komponenten über Land- und Seewege auf ein Minimum reduziert wird.

Gantz’ Säbelrasseln gegen den Iran

Im vergangenen Monat sprach der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz eine scheinbar kriegerische Drohung aus, iranische Einrichtungen anzugreifen, wo immer Israel sie in der Region oder in der Welt findet:

“Unsere Augen und Ziele richten sich auf jeden, der die Sicherheit unserer Bürger bedroht, von Khan Younis bis Teheran”, sagte Gantz.

“Auf strategischer Ebene wird Israel weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um der iranischen Aggression entgegenzutreten, die die Sicherheit und Stabilität überall bedroht, von der Grenze zwischen Israel und Gaza über das Mittelmeer bis hin zum Golf und darüber hinaus”, sagte er.

Damals hielt ich dies für eine äußerst gefährliche Aussage, die darauf hindeutete, dass Israel größere Eskalationen gegen iranische Ziele plante. Nach dem Angriff im Jemen scheint es, als habe er genau eine solche zunehmend aggressive Haltung angedeutet.

Die israelische Feindseligkeit gegenüber dem Iran und die wiederholten Angriffe auf den Gazastreifen spielen in der israelischen Innenpolitik eine Rolle, die von den globalen Medien weitgehend ignoriert wird. Die israelische Führung lenkt die Öffentlichkeit von den ethnischen und sozialen Unruhen im Lande ab, indem sie einen äußeren Feind projiziert. Indem sie den Anderen in eine existenzielle Bedrohung verwandeln, flößen sie der gesamten israelischen Gesellschaft Angst ein. Dies ermöglicht es dem Militär und der Politik, ihre eigene Sicherheitsagenda voranzutreiben (immer höhere Budgets für die Armee und eine längere Lebenserwartung für den Premierminister). Schließlich ist es viel einfacher, die Öffentlichkeit für den Angriff auf einen äußeren Feind zu mobilisieren als für die Lösung hartnäckiger innenpolitischer Probleme.

Unterstützt werden sie dabei von den globalen Medien, die sich weigern, diese Themen ernsthaft zu analysieren. Diese Zurückhaltung ist zum Teil auf eine mächtige Israel-Lobby zurückzuführen, die versucht, Medien, Journalisten, Wissenschaftler und Politiker zu bestrafen, die diese Phänomene aufdecken.

Die israelische UC Davis-Professorin Smadar Lavie stellte mir ihre Analyse dieser Themen zur Verfügung, die in ihrem Buch Wrapped in the Flag of Israel (Eingewickelt in die Flagge Israels) enthalten sind:

Israel benutzt seine Kriege gegen den Gazastreifen immer wieder als Vorwand, um sowohl innen- als auch außenpolitische Themen voranzutreiben. [Diese] Sequenzen … beginnen mit israelisch-jüdischen Unruhen, die zum Zusammenbruch der Regierung führen, und enden mit Wahlen, die Israels [extreme] Rechte weiter stärken. [Dieser Prozess beinhaltet auch einen Aderlass zwischen der IDF, der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israels benachbarten arabischen Staaten. Die Palästinenser zahlen jedoch den höchsten Preis.

Dieses Mal haben auch jemenitische Zivilisten einen Preis bezahlt. Während der Nahe Osten vom Nachhall des Ukraine-Russland-Krieges erschüttert wird, versuchte Israel, seine Kontrolle über die strategische Meerenge Bab el-Mandeb zu behaupten. Die IDF-Aggression im Jemen blieb unter dem Radar, da die westlichen Medien, die bereits ununterbrochen über den Ukraine-Russland-Krieg berichteten, die verbleibende [Bandbreite] ihrer Nahost-Berichterstattung den Gräueltaten im Gazastreifen widmeten, [während] die israelischen Medien den Angriff im Gazastreifen 2022 nutzten, um von den [politischen Machenschaften] der bevorstehenden israelischen Wahlen abzulenken.

Israels Machtprojektion in den Golf

Wie ich bereits erwähnt habe, hat Israel iranische Streitkräfte in Syrien, im Libanon und im Irak angegriffen. Aber nie im Jemen. Auf den ersten Blick scheint Israel dort kein strategisches Interesse zu haben. Israel hat jedoch angedeutet, dass es keine Zurückhaltung mehr übt, wenn es gegen iranische Streitkräfte vorgeht, wo auch immer sie sich befinden mögen.

Je breiter und weniger zurückhaltend diese Angriffe werden, je mehr Ziele Israel trifft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe. Das könnte einen verdeckten Krieg in einen regionalen Flächenbrand verwandeln. Wie im Ersten Weltkrieg, als ein einziges Attentat dazu führte, dass sich fast alle europäischen Nationen mit ihren jeweiligen Verbündeten verbündeten und einen Krieg erklärten, der Dutzende von Millionen Menschen das Leben kostete, könnte im Nahen Osten das Gleiche geschehen. Israel und die Golfstaaten sind zwar Verbündete gegen den Iran, aber auch der Iran verfügt über eine Reihe mächtiger Stellvertreter, die im Falle eines regionalen Konflikts den Feinden des Irans Schaden zufügen könnten.

Während die USA, der Iran und die Europäer das Atomabkommen vorantreiben, erhöht Israel den Druck

Die Eskalation der Feindseligkeiten gegen den Iran entspricht der zunehmenden Wahrscheinlichkeit, dass die Europäer, die USA und der Iran in naher Zukunft ein neues JCPOA-Atomabkommen unterzeichnen werden. Israel ist strikt gegen ein solches Abkommen, da es glaubt, dass die Aufhebung der Sanktionen den Druck auf das iranische Regime verringern wird. Israel hat der Regierung Biden mitgeteilt, dass es sich nicht an ein solches Abkommen halten und seine eigenen Interessen verfolgen wird. Das bedeutet, dass Israel seine Kampagne zur Ermordung von IRG-Kommandeuren und Nuklearwissenschaftlern fortsetzen wird, wie es dies in den letzten zwei Jahrzehnten getan hat. Offensichtlich bedeutet dies auch, dass Israel nach neuen Möglichkeiten suchen wird, um den Iran zu konfrontieren.

Die Jerusalem Post berichtet heute, dass das saudische Medienunternehmen Elaph, das als Quelle für undichte Stellen bei den IDF bekannt ist, behauptet, dass F-35-Flugzeuge in den letzten Monaten wiederholt in den iranischen Luftraum eingedrungen sind. Israel hat offenbar die iranische Luftabwehr gestört, die die Flüge nicht entdeckt hat. Der Zweck der Mission scheint darin zu bestehen, für einen echten Angriff auf iranische Atomanlagen zu trainieren und den Iran hinsichtlich der Fähigkeit Israels, ihn nach Belieben anzugreifen, einzuschüchtern.

Die IAF hat ihre Fähigkeiten durch die Aufrüstung ihrer F-35-Flotte gestärkt. Außerdem hat sie gemeinsam mit den USA Simulationen von See- und Luftangriffen auf iranische Ziele im Roten Meer durchgeführt.

Auch wenn diese Passage mehr als weit hergeholt erscheint, so zeigt sie doch die Überheblichkeit der IDF:

Eine arabische Quelle sagte gegenüber Elaph, dass die Übungen zwischen den USA und Israel zeigen, dass Israel Unterstützung und Hilfe erhalten wird, wenn es iranische Einrichtungen angreift, nachdem in Wien ein Abkommen mit Teheran erzielt wurde. Die Quelle fügte hinzu, er schließe den baldigen Ausbruch eines Konflikts zwischen Israel und dem Iran nicht aus.

Es besteht absolut keine Chance, dass die USA oder irgendein anderes Land außerhalb der Golfregion eine solche “Unterstützung und Hilfe” leisten würde. Das einzige Land, das substanzielle Hilfe anbieten kann, sind die USA, und die Regierung Biden hat gezeigt, dass sie Stabilität in der Region will und keinen Krieg. Der Weg zu diesem Ziel führt über den Abschluss eines JCPOA-Abkommens, nicht über dessen Sprengung, wie diese Quelle behauptet.

Wie Yossi Melman kürzlich in Haaretz schrieb, hat Israel keine realistische militärische Option gegen den Iran:

Seit drei Jahrzehnten haben unsere politischen und militärischen Führer der Öffentlichkeit vorgegaukelt, dass Israel tatsächlich eine militärische Option gegen das iranische Atomprojekt hat…

Wenn dem so ist, warum hört man das Klischee der “militärischen Option” dann immer noch Tag und Nacht, vor allem jetzt, wo eine Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens mit sechs Großmächten wieder auf dem Tisch liegt? Es ist vor allem für den heimischen Konsum gedacht, aber es rührt auch von der Tendenz öffentlicher Persönlichkeiten her, sich Fähigkeiten zuzuschreiben, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben.

Israel hat einen beispiellosen Appetit auf militärisches Abenteurertum. Der Nahe Osten ist bereits ein Pulverfass mit einer Reihe von Nationen, die über Waffen im Wert von Milliarden und den Willen, sie einzusetzen, verfügen. Es wäre tragisch, wenn diese ungezügelte Aggression den konstruktiven Ansatz des JCPOA zunichte machen würde.

Machtprojektion, Blick nach Osten

Israels Ambitionen sind nicht nur regionaler Natur. Das Land sieht seine Zukunft nicht nur auf den europäischen Märkten, sondern auch im Osten. Seine Waffenexporte in asiatische Staaten wie Indien (der größte ausländische Lieferant), Myanmar und die Philippinen sind nur die Spitze des Eisbergs.

Das Land wendet sich zunehmend auch an die Chinesen, die einen neuen Hafen in Haifa bauen und eine halbe Beteiligung an Israels größtem Lebensmittellieferanten Tenuvah besitzen. Asien ist für Israel besonders attraktiv, weil es keine der demokratischen und menschenrechtlichen Traditionen der westlichen Staaten hat, mit denen Israel traditionell Handel treibt. Außerdem ist es für Israel ein relativ unerschlossener Markt im Vergleich zu dem reiferen europäischen Markt.

Israel sieht den Westen zunehmend als Albatros mit seinen “Bedenken” bezüglich Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Ganz zu schweigen davon, dass es eine Bastion des pro-palästinensischen Aktivismus ist, einschließlich der BDS-Bewegung. Der größte Vorstoß, Israel über den Internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, kommt aus dem Westen. In internationalen Gremien wie der UNO kommt die schärfste Kritik von den westlichen Staaten. Deshalb ist ein Ostprivot für Israel geostrategisch so sinnvoll.

Die israelische Kontrolle über den Luftraum und die Wasserstraßen des Golfs richtet sich nicht nur gegen den Iran, sondern auch gegen die lebenswichtigen Seewege, die von Israel in den Indischen Ozean und den Suezkanal führen. Insbesondere die Meerenge von Bab al-Mandab, die an Saudi-Arabien, Jemen und eine Reihe westafrikanischer Staaten grenzt, ist für diese Ambitionen von entscheidender Bedeutung. Wer sie kontrolliert, hat einen enormen Vorteil gegenüber Feinden, Konkurrenten und sogar Verbündeten. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Staatssicherheitsdienstes aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

