Bild: Rechte israelische Anhänger von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu skandieren Slogans und schwenken die Nationalflagge während einer Demonstration gegen die Koalition zur Regierungsbildung in der zentralisraelischen Stadt Petah Tikva am 3. Juni 2021. (JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Israel hat den Apartheid-Propagandakrieg verloren



Von Asa Winstanley

5. Februar 2022

Von wem stammt das folgende Zitat?

“Während zum Beispiel die afrikanischen Apostel der Apartheid in Südafrika ihre Sünde schamlos verkündeten, beteuern die [israelischen] Apartheid-Praktiker in Palästina betörend ihre Unschuld.”

Amnesty International? Human Rights Watch (HRW)? Vielleicht sogar die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem?

Seit Januar letzten Jahres – mit Amnesty International als Höhepunkt in dieser Woche – haben alle drei Menschenrechtsgruppen internationale Schlagzeilen gemacht, indem sie wichtige Berichte veröffentlichten, in denen Israel als Apartheidstaat bezeichnet wurde.

Wenn Sie auf eine dieser drei Gruppen getippt haben, lagen Sie allerdings falsch. Der eigentliche Autor des Zitats war Fayez Sayegh, der verstorbene palästinensische Intellektuelle, Aktivist und Diplomat.

Und er schrieb es im Jahr 1965.

Die Palästinenser bezeichnen Israel schon seit Jahrzehnten korrekt als Apartheidstaat.

Ich muss zugeben, dass ich ein wenig geschummelt und das Zitat ein wenig abgeändert habe. Im Originaltext (Sayeghs brillantes Pamphlet Zionistischer Kolonialismus in Palästina, das Sie hier vollständig lesen können) wird tatsächlich das Präsens “proklamieren” und nicht wie oben “proklamiert” verwendet. Im Jahr 1965 war das südafrikanische Apartheidregime natürlich noch sehr lebendig.

Ich habe auch das Wort “israelisch” in eckige Klammern gesetzt, wo Sayegh eigentlich das Wort “zionistisch” verwendet hat – was in diesem Zusammenhang viel genauer und korrekter ist. Ich sage das, weil es nicht nur israelische Bürger sind, die in Palästina Apartheid praktizieren, sondern auch ihre zionistischen Unterstützer im Westen (politisch, militärisch und finanziell), die die Apartheid vor Ort möglich machen.

Natürlich würde eine liberale Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International niemals das Wort “zionistisch” verwenden, aus Angst, als antisemitisch verleumdet zu werden. Hierin liegt eines der Probleme und Grenzen von Amnesty International. Sie sind in dieser Frage schwach.

Ihre Schüchternheit, die rassistische Ideologie, die der israelischen Apartheid zugrunde liegt – nämlich den Zionismus – zu identifizieren und zu benennen, hat ihnen keinen Gefallen getan. Die israelische Regierung hat Amnesty International für ihren präzisen Bericht über die israelische Apartheid in dieser Woche sofort und unverfroren als “antisemitisch” beschimpft.

Der Bericht von Amnesty International ist zu begrüßen. Besser spät als nie, und wir können hoffen, dass die Gruppe diese Woche ihr Versprechen einlöst, eine echte internationale Kampagne gegen die israelische Apartheid zu führen.

Allerdings musste ich in dieser Woche, als die ganze Aufmerksamkeit der Medien auf Amnesty International gerichtet war, unweigerlich an das Sayegh-Zitat denken. Warum wird im Westen dem Wort der Eingeborenen nicht mehr geglaubt als dem Wort des weißen Mannes? Warum braucht es die Worte zweier weitgehend weißer, liberaler Menschenrechts-NGOs, damit der Mainstream die ganz offensichtliche Tatsache akzeptiert, dass Israel ein Apartheidstaat ist? Amnesty und HRW selbst benötigten (fast) die Erlaubnis der israelischen NRO B’Tselem, bevor sie mit ihren Berichten über die israelische Apartheid fortfuhren. Warum ist das so?

Warum sind die gut dokumentierten und berichteten Erfahrungen der Palästinenser selbst nicht ausreichend? Warum reichen die Worte palästinensischer Rechtsgruppen wie Al-Haq, Addameer, dem Palästinensischen Zentrum für Menschenrechte und vieler anderer nicht aus?

Liegt es an der tief verwurzelten Natur des Rassismus in unserer Gesellschaft oder in unseren Medien? Oder sogar innerhalb der Menschenrechtsgruppen selbst?

Ich habe nicht alle Antworten auf all diese Fragen. Aber eines ist sicher: Israel hat den Propagandakrieg und die PR-Schlacht in der Frage des Apartheid-Etiketts verloren.

Indem Israel in dieser Woche Amnesty International mit dem absurden Vorwurf überzog, die Gruppe sei “antisemitisch”, weil sie sich gegen die israelische Apartheid ausspreche, wird die ruchlose Natur seiner Hetzkampagnen gegen die Palästinenser und ihre Unterstützer für viel mehr Menschen deutlich.

Es hat viel zu lange gedauert, aber wir sind dabei, den Krieg gegen die israelische Apartheid zu gewinnen.

Meine Meinung: Die Apartheid ist eine unumstößliche Realität – Israels Demokratie beruhte schon immer auf blindem Glauben. Übersetzt mit Deepl.com

