Israel’s Got Some Nerve Decrying Russia’s Annexations It is pretty rich for the Israeli foreign ministry to say that Russia shouldn’t be annexing land from its neighbors. By Juan Cole | Informed Comment In a further sign that all irony is dead, the Israeli Foreign Ministry rejected the annexation of four Ukrainian districts by Russia on Tuesday, saying that Israel “recognizes the territorial integrity and sovereignty of Ukraine, and will not recognize the results of the referendums in its eastern districts.”



Israel annektierte illegal das palästinensische Ost-Jerusalem, neben anderen Gebieten. [Daniel Tam / CC BY-ND 2.0]

Es ist ziemlich dreist, wenn das israelische Außenministerium sagt, dass Russland kein Land von seinen Nachbarn annektieren sollte.

Israel hat Nerven, Russlands Annexionen zu verurteilen



Von Juan Cole | Informed Comment



30. September 2022

In einem weiteren Zeichen, dass alle Ironie tot ist, hat das israelische Außenministerium am Dienstag die Annexion von vier ukrainischen Bezirken durch Russland zurückgewiesen und erklärt, dass Israel “die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine anerkennt und die Ergebnisse der Referenden in ihren östlichen Bezirken nicht anerkennen wird.”

Am Dienstag führte die Russische Föderation in den vier von Russland besetzten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja gefälschte “Volksabstimmungen” durch. Gleichzeitig tobten insbesondere in Donezk und Cherson schwere Kämpfe zwischen ukrainischen Truppen, die bei der Rückgewinnung einiger dieser Gebiete für die Ukraine Fortschritte gemacht hatten, und russischen Kräften, die versuchten, die Ukraine zurückzudrängen.

Erstaunlicherweise sprachen sich in allen vier Referenden über 90 Prozent der Stimmen für die Option eines Anschlusses an Russland aus. Das ist natürlich sardonisch gemeint. Die Abstimmung war korrupt, wie die meisten von autoritären Staaten durchgeführten Referenden. Da es auf dem Stimmzettel keine Alternative gibt, ist es unmöglich, ein Referendum zu verlieren. Im Vergleich zu was?

Nach internationalem Recht, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, ist es illegal, dass ein Land einem anderen Land durch einen Angriffskrieg ein Gebiet abtrennt. Die Diplomaten, die diese Regel 1945 aushandelten, wollten sicherstellen, dass es nicht zu weiteren globalen Konflikten wie dem Zweiten Weltkrieg kommen kann. Wladimir Putin hat in der Ukraine die ernsthafteste Herausforderung dieser internationalen Norm im Europa der Nachkriegszeit vorgenommen. Er ist sogar noch schlimmer als George W. Bushs Irakkrieg, denn es stand nie zur Debatte, dass die Vereinigten Staaten Basra zum 51sten Staat der Union machen. Der Irakkrieg war ein illegaler, aggressiver Krieg, aber er war nicht annektatorisch, was noch schlimmer ist.

Israel hat sich standhaft geweigert, sich dem von den USA angeführten Boykott der russischen Wirtschaft anzuschließen, und unterhält sowohl mit Moskau als auch mit Kiew faire Beziehungen – obwohl der ukrainische Präsident Wolodomyr Zelenskij die Israelis in privaten Telefongesprächen scharf kritisiert hat, weil sie sich weigerten, der Ukraine Flugabwehrbatterien zu liefern. Als Ausgleich für die Hilfe, die Tel Aviv Putins Kriegsanstrengungen leistet, indem es mit Russland wirtschaftliche Beziehungen unterhält, hat die israelische Regierung gelegentlich die russische Invasion in der Ukraine kritisiert. Aber das ist alles, es handelt sich nur um einige milde Tadel in internationalen Gremien. Die Ablehnung der russischen Annexion der vier Bezirke ist ein weiterer dieser Versuche, Washington zu beschwichtigen, ohne jedoch etwas Konkretes für die Bemühungen von Präsident Joe Biden zu tun, Russland aus der Ukraine zurückzuholen.

Ich sage, die Ironie ist tot, denn Israel gehört zu den schlimmsten Akteuren, wenn es darum geht, sich über die Normen des Völkerrechts hinwegzusetzen, wenn es darum geht, das Land anderer Leute zu verschlingen.

Im Jahr 1980 annektierte Israel Teile des palästinensischen Westjordanlandes an seinen Stadtteil Jerusalem, einschließlich des palästinensischen Ostjerusalem. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie illegal das war. Sogar die USA waren so verärgert, dass sie es ablehnten, ihr Veto einzulegen, als die Frage im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen behandelt wurde. Der UN-Sicherheitsrat erteilte Israel in Form der Resolution 478 eine ätzende Rüge:

Resolution 478 (1980) vom 20. August 1980

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine Resolution 476 (1980),

Erneut bekräftigend, dass der Erwerb von Territorium durch Gewalt unzulässig ist,

zutiefst besorgt über die Verabschiedung eines “Grundgesetzes” in der israelischen Knesset, das eine Änderung des Charakters

und den Status der Heiligen Stadt Jerusalem mit den entsprechenden Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit,

mit der Feststellung, dass Israel der Resolution 476 (1980) nicht nachgekommen ist,

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen praktische Wege und Mittel zu prüfen

der Charta der Vereinten Nationen praktische Mittel und Wege zu prüfen, um die vollständige Durchführung ihrer Resolution 476 (1980) zu gewährleisten, falls

im Falle der Nichteinhaltung durch Israel,

verurteilt auf das Schärfste die Verabschiedung des “Grundgesetzes” über Jerusalem durch Israel und die Weigerung

die Weigerung, die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates einzuhalten;

bekräftigt, dass die Verabschiedung des “Grundgesetzes” durch Israel eine Verletzung des Völkerrechts darstellt und

die weitere Anwendung der Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 1949

Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten in den palästinensischen und anderen arabischen Gebieten, die seit Juni 1967 besetzt sind, einschließlich

Jerusalem;

stellt fest, dass alle legislativen und administrativen Maßnahmen und Aktionen, die von Israel, der Besatzungsmacht, ergriffen wurden

die den Charakter und den Status der Heiligen Stadt Jerusalem verändert haben oder zu verändern vorgeben, und insbesondere

das jüngste “Grundgesetz” über Jerusalem, null und nichtig sind und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen;

bekräftigt ferner, dass dieses Vorgehen ein ernsthaftes Hindernis für die Erreichung eines umfassenden, gerechten und dauerhaften

Frieden im Nahen Osten darstellt;

beschließt, das “Grundgesetz” und alle anderen Maßnahmen Israels nicht anzuerkennen, die aufgrund dieses Gesetzes darauf abzielen

den Charakter und den Status Jerusalems zu verändern, und ruft auf

(a) alle Mitgliedstaaten, diesen Beschluss zu akzeptieren;

(b) die Staaten, die diplomatische Vertretungen in Jerusalem eingerichtet haben, diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen

Stadt zurückzuziehen;

ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat vor dem 15. November 1980 einen Bericht über die Durchführung dieser

Resolution vor dem 15. November 1980 zu berichten;

7 beschließt, diese ernste Situation weiterhin zu beobachten.

Angenommen in der 2245. Sitzung mit 14 Stimmen bei keiner Gegenstimme und 1 Enthaltung (Vereinigte Staaten von Amerika).

Die Israelis dachten wohl, sie hätten eine Glückssträhne, und annektierten 1981 formell die Golanhöhen von Syrien. Die israelische Presse erzählt eine rührselige Geschichte darüber, wie sie in den 1960er Jahren vom Golan aus beschossen wurden, aber aus Interviews mit ehemaligen israelischen Militärs und Politikern geht klar hervor, dass sie den Golan von Anfang an wollten und dass sie den Beschuss mit Syrien Mitte der 1960er Jahre initiierten, um einen Vorwand zu schaffen, ihn zu erobern, was sie im Krieg von 1967 auch taten. Auch hier gilt, dass die Aneignung des Territoriums des Nachbarn durch Kriegsführung nach internationalem Recht nicht zulässig ist.

Und siehe da, der UN-Sicherheitsrat war wieder wütend:

Resolution 497 (1981) vom 17. Dezember 1981

Der Sicherheitsrat,

nach Prüfung des Schreibens des Ständigen Vertreters der Arabischen Republik Syrien vom 14. Dezember 1981

enthalten in Dokument S/14791,

in Bekräftigung der Tatsache, daß die gewaltsame Aneignung von Territorium gemäß der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts unzulässig ist

Vereinten Nationen, den Grundsätzen des Völkerrechts und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates unzulässig ist,

beschließt, dass die Entscheidung Israels, seine Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltung in den besetzten syrischen

Golanhöhen einzuführen, null und nichtig ist und keine völkerrechtliche Wirkung hat;

fordert, dass Israel, die Besatzungsmacht, seine Entscheidung unverzüglich zurücknehmen sollte;

stellt fest, dass alle Bestimmungen der Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten

August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten” weiterhin auf das von Israel seit Juni 1967 besetzte syrische Gebiet Anwendung finden;

bittet den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat innerhalb von zwei Wochen über die Umsetzung dieser Resolution Bericht zu erstatten

Resolution innerhalb von zwei Wochen zu berichten, und beschließt, dass der Rat im Falle der Nichteinhaltung durch Israel

und spätestens am 5. Januar 1982 zusammentritt, um die Ergreifung geeigneter Maßnahmen in Übereinstimmung mit der

Charta der Vereinten Nationen.

Einstimmig auf der 2319. Tagung angenommen.

Themen

Israel, Naher Osten, Syrien

Jahr

1981

Titel

Israelisch-Syrische Arabische Republik

Zitiert in Entschließungen

605

Sicherheitsrat Zusammensetzung

CHN FRA SUN GBR USA DDR ESP IRL JPN MEX NER PAN PHL TUN UGA

Israel annektierte auch die Shebaa-Farmen von Syrien, deren Land größtenteils libanesischen Schiiten gehörte. Diese Annexion löste 2006 den verheerenden Krieg Israels gegen den kleinen Libanon aus, als die schiitische Parteimiliz Hisbollah militärische Aktionen durchführte, um die Shebaa-Farmen zurückzuerobern.

Der frühere Premierminister Benjamin Netanjahu drängte 2017 auf die Annexion des “Gebiets C”, eines großen Teils des palästinensischen Gebiets im Westjordanland.

Es ist also ziemlich unglaubwürdig, wenn das israelische Außenministerium jetzt sagt, dass Russland kein Land von seinen Nachbarn annektieren sollte. Das ist so ziemlich die am wenigsten glaubwürdige Rüge für Russlands Handlungen, die man sich auf der Weltbühne vorstellen kann. Übersetzt mit Deepl.com

Juan Cole ist ein öffentlicher Intellektueller, prominenter Blogger und Essayist sowie Richard P. Mitchell Collegiate Professor für Geschichte an der Universität von Michigan.

--

