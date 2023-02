Wann wird Deutschland endlich die Konsequenzen ziehen und die “Staatsräson”und Unterstützung für die “einzige” Demokratie im Nahen Osten beenden? Evelyn Hecht-Galinski

Israel has never had a democracy, so how can it lose it? What should we make of the daily warnings issued about democracy being in peril in Israel? Over the weekend it was US Ambassador to Israel Tom Nides who sounded the alarm. “What unites America and Israel is the love of democracy and democratic institutions,” said Nides while calling on the far-right government led by Prime Minister Benjamin Netanyahu to delay its planned legislation to overhaul the judicial system.

Israelische Bürger versammeln sich vor dem Parlamentsgebäude zu einer Demonstration gegen die geplante Justizreform in Jerusalem [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency].

Israel hat nie eine Demokratie gehabt, wie kann es sie also verlieren?

von Nasim Ahmed

21. Februar 2023

Was soll man von den täglichen Warnungen über die Gefährdung der Demokratie in Israel halten? Am Wochenende schlug der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, die Alarmglocken. “Was Amerika und Israel eint, ist die Liebe zur Demokratie und zu den demokratischen Institutionen”, sagte Nides, während er die rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aufforderte, ihr geplantes Gesetz zur Umgestaltung des Justizsystems zu verschieben. “Das ist es, was uns dazu bringt, Israel immer wieder zu verteidigen.” Er sprach einen Tag, bevor die Knesset – das israelische Parlament – den Gesetzesentwurf in den frühen Morgenstunden des Montags in erster Lesung verabschiedete. 63 Abgeordnete stimmten dafür, eine einfache Mehrheit in der 120 Sitze umfassenden Kammer.

Nides reiht sich in eine lange Liste von Personen und Tausenden von Demonstranten ein, die vor dem Tod der Demokratie in Israel warnen. Zu ihnen gehören Israels ehemalige Generalstaatsanwälte und Ex-Staatsanwälte, die in einem Brief davor warnten, dass Netanjahus Vorschlag die Bemühungen gefährdet, “Israel als jüdischen und demokratischen Staat zu erhalten”. Am alarmierendsten waren vielleicht die Äußerungen von Professor Daniel Blatman vom Institut für zeitgenössisches Judentum an der Hebräischen Universität, der sagte, dass der Faschismus in Israel “bereits da” sei. Auch liberale jüdische Organisationen auf beiden Seiten des Atlantiks haben ihre Besorgnis über die von der Regierung geplanten Justiz “reformen” zum Ausdruck gebracht.

Die Abstimmung über die umstrittene Gesetzgebung wurde als “Kampf um das Wesen Israels” bezeichnet. Mit den vorgelegten Gesetzentwürfen sollen die “Grundgesetze” Israels geändert werden, die das rechtliche Äquivalent zu einer Verfassung sind. Die Änderungen werden dem Gesetzgeber die Kontrolle über die Ernennung von Richtern geben, die gerichtliche Überprüfung von Gesetzen abschaffen und es dem Parlament ermöglichen, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs abzulehnen. In der Praxis bedeutet dies, dass das extremste rechtsextreme Regime in der Geschichte Israels die Justiz in einem außergewöhnlichen Maße kontrollieren wird. Im politischen System Israels, in dem die Regierung immer eine Mehrheit hat, wird durch eine solche Umgestaltung die Unabhängigkeit der drei wichtigsten Zweige eines demokratischen Systems, nämlich der Legislative, der Exekutive und der Judikative, ausgehebelt.

Die gestrige Abstimmung löste weitere Warnungen vor einer Gefährdung der Demokratie aus. “Mitglieder der Koalition – die Geschichte wird euch für diese Nacht richten”, sagte der Oppositionsführer Yair Lapid auf Twitter. “Für den Schaden an der Demokratie, für den Schaden an der Wirtschaft, für den Schaden an der Sicherheit, für die Tatsache, dass ihr das Volk Israels auseinanderreißt und es euch einfach nicht kümmert.”

Es ist verlockend, diese Art von Justizreform in Israel als ein weiteres Beispiel dafür zu betrachten, dass die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist. Lapid, Nides und zahllose andere, die der israelischen Regierung kritisch gegenüberstehen, wünschen sich nichts sehnlicher, als dass der Rest der Welt glaubt, dass der Angriff auf die Demokratie durch die Netanjahu-Regierung nur eine Ausnahme ist. Um ihre Behauptung zu untermauern, führen sie vielleicht sogar den letztjährigen Bericht von The Global State of Democracy an, in dem festgestellt wird, dass die Hälfte der demokratischen Regierungen weltweit im Niedergang begriffen ist, während autoritäre Regime ihre Unterdrückung noch verstärken. Auch wenn an dieser Behauptung vielleicht etwas Wahres dran ist, so wird doch die historische Spannung zwischen Demokratie und Zionismus, die den Kern der israelischen Politik bildet, völlig außer Acht gelassen.

Für Millionen von Palästinensern und viele mehr, die mit dem Wesen der andauernden ethnischen Säuberung und der Übernahme des Landes Palästina durch Israel vertraut sind, ist die Warnung und Empörung darüber, dass die Demokratie von einer rechtsextremen Fraktion in der Knesset belagert wird, rätselhaft. In ihren Augen ist Israel weit davon entfernt, eine Demokratie zu sein. Ein Grundprinzip der Demokratie ist die Idee, dass der Staat allen seinen Bürgern gehört. Israel ist jedoch der selbst ernannte “Nationalstaat des jüdischen Volkes”. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen. Es bedeutet, dass ein Jude, der irgendwo auf der Welt lebt und keinerlei Verbindung zu Israel hat, einen größeren Anspruch auf das Land hat als nichtjüdische Bürger des Besatzungsstaates, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Durch die Herabstufung der Staatsbürgerschaft zugunsten einer bestimmten ethnischen Gruppe untergräbt Israel ein grundlegendes Prinzip der Demokratie und schreibt Diskriminierung in seinen Grundgesetzen fest.

Während 20 Prozent der israelischen Bürger verschiedenen Formen der institutionalisierten Diskriminierung ausgesetzt sind, ist die Behandlung von Nicht-Juden im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen durch den Apartheid-Staat ebenso weit von Demokratie entfernt wie das weiß-vorherrschende Apartheid-Regime in Südafrika. Die Regierung in Pretoria richtete zehn “Bantustans” ein, um ethnisch homogene Gruppen unterzubringen. Ziel war es, autonome Nationalstaaten für die schwarzen Gemeinschaften Südafrikas zu schaffen, aber niemand gab sich der Illusion hin, dass dies etwas anderes als Teil des Apartheidsystems war. Israel unterhielt übrigens eine sehr enge Beziehung zum Apartheidregime in Südafrika.

Heute hat Israel “selbstverwaltete” Behörden in den besetzten palästinensischen Gebieten geschaffen. Fast jeder israelische Politiker, auch diejenigen, die den Tod der Demokratie im Besatzungsstaat beklagen, unterstützt eine solche Regelung, die die Palästinenser seit Jahrzehnten in verschiedene Zonen der Unterwerfung und Kontrolle einsperrt. Nichts deutet darauf hin, dass die sieben Millionen Palästinenser, die von Israel beherrscht werden, jemals die gleichen Rechte erhalten werden wie die sieben Millionen Juden, die ebenfalls im historischen Palästina leben.

Die Palästinenser glauben nicht, dass Israel eine Demokratie ist. Sie glauben auch nicht, dass der Oberste Gerichtshof Israels Gefahr läuft, seine Unabhängigkeit zu verlieren, wenn Netanjahus Reformen die zweite und dritte Lesung überstehen, was wahrscheinlich ist. Der einfache Grund dafür ist, dass das Gericht noch nie Unabhängigkeit gezeigt hat. Die israelischen Richter haben fast jede Politik und jedes Gesetz abgesegnet, das darauf abzielt, das Apartheidsystem und die jüdische Vorherrschaft im besetzten Palästina zu bewahren und zu erhalten. Deshalb wissen die Palästinenser besser als jeder andere, dass die Idee einer “jüdischen Demokratie” ein Oxymoron ist.

Sie haben auch herausgefunden, dass jede israelische Regierung das zionistische Ideal der jüdischen Vorherrschaft über die Demokratie stellen wird; rassistische Diskriminierung über Gleichheit. Der “jüdische Staat” hat keine Demokratie zu verlieren. Übersetzt mit Deepl.com

