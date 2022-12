Wir sollten uns die größten sorgen machen um die Zusammenarbeit der zionistischen und ukrainisichen Nazis und Faschisten. Deshalb muss Palästina endlich auf die Tagesordnung kommen und die illegale zionistische Besatzung Palästinas endlich nach fast 75 Jahren beendet werden. From the River to the Sea Palestine has to be Free. Dringender denn je zuvor. Großen Dank an Asa Winstanley und Ali Abunimah für ihre wichtige Aufklärungsarbeit. Besonders wichtig, auch die Parallelen von Labour im “jüdischen Staat” zur SPD in Deutschland! Solche Journalisten brauchen wir, weil sie bei uns fehlen oder schlimmer noch schweigen! Evelyn Hecht-Galinski

Israel helps Ukraine whitewash its Nazis Representatives of Ukraine’s neo-Nazi Azov Battalion have been touring Israel to drum up support for the unit’s imprisoned fighters. They have been meeting with Israeli politicians and soldiers. Azov intelligence officer Illia Samoilenko was released in a prisoner exchange with Russia in September.

Der ukrainische Asow-Kämpfer Illia Samoilenko trägt das Symbol der “Wollfsangel”, das von Hitlers Kämpfern im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde, und besichtigt die archäologische Stätte Masada in Israel. (AzovstalFam/Twitter)

Israel hilft der Ukraine, ihre Nazis zu beschönigen

von Asa Winstanley und Ali Abunimah

The Electronic Intifada



23. Dezember 2022

Vertreter des ukrainischen Neonazi-Bataillons Asow haben Israel bereist, um für die inhaftierten Kämpfer der Einheit zu werben. Sie haben sich mit israelischen Politikern und Soldaten getroffen.

Der Asow-Geheimdienstler Illia Samoilenko wurde im September im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Russland freigelassen.

Er gehörte zu den Hunderten von Asow-Kämpfern, die sich im Mai am Ende der langen russischen Belagerung der östlichen Stadt Mariupol ergaben.

“Israel schätzt Freiheit, schätzt Stärke, schätzt Ehre. Das sind die gleichen Dinge, die auch wir schätzen”, sagte er diese Woche der israelischen Zeitung Haaretz.

Samoilenko sagte der Times of Israel auch, dass er Israel und die Ukraine auf der gleichen Seite sieht, die Zivilisierten kämpfen gegen die Unzivilisierten in einem Kampf um die Zukunft der Menschheit”, so die Zeitung.

“Wir haben Wohlstand, eine schöne, wohlhabende, schöne Zivilisation, und sie haben mittelalterliche Höhlenmenschen”, sagte er. Es scheint, dass die “sie” in diesem Fall die Palästinenser und die Russen sind, die Samoilenko als “unzivilisiert” betrachtet.

Mit Samoilenko reist auch Julia Fedosiuk, die Frau eines inhaftierten Asow-Kämpfers und selbst eine rechtsextreme Aktivistin, durch Israel.

Beide haben in dieser Woche eine Charmeoffensive gestartet, um das Image von Asow im Westen aufzupolieren.

Die Azov-Mitglieder Illia Samoilenko und Yulia Fedosiuk trafen sich mit Naama Lazimi von der israelischen Arbeitspartei. (AzovstalFam/Twitter)

Bevor Russland im Februar in die Ukraine einmarschierte, war allgemein bekannt, dass das Asow-Bataillon die Nazi-Ideologie propagierte.

Die Anti-Defamation League, eine große jüdische Gemeinde- und Israel-Lobbygruppe, warnte beispielsweise 2019, dass Asow eine “ukrainische extremistische Gruppe” mit “Verbindungen zu Neonazis und weißen Rassisten” sei.

Aber jetzt, da westliche Regierungen die Ukraine, einschließlich des Asow-Bataillons, in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland bewaffnen, gibt es eine konzertierte Aktion, um diese hässliche Realität vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Infolgedessen hat Asow in den letzten Monaten – mit Hilfe der Medien und jetzt auch Israels und seiner Lobby – versucht, sich einen neuen Namen zu geben.

Die Suche nach einem israelischen Gütesiegel ist eine altbewährte Strategie europäischer und amerikanischer Rechtsextremisten, die versuchen, die Legitimität des Mainstreams zu erlangen.

Im Mai berichtete die Londoner Times, dass Asow plane, sein Symbol durch die Wolfsangel zu ersetzen – ein rechtsextremes Symbol, das mit einer Division der deutschen Armee während Hitlers Nazi-Regime in Verbindung gebracht wird.

Aber selbst diese oberflächliche Schönfärberei scheint für Azov eine zu große Veränderung gewesen zu sein, um sie zu ertragen. Das Symbol bleibt in allen Online-Auftritten von Azov sichtbar.

Jüngste Social-Media-Postings von Azov zeigen, dass ihre Kämpfer immer noch die Wolfsangel verwenden.

Und Fotos, die von einem Pro-Asow-Twitter-Account, dem “Verband der Familien der Verteidiger von Asowstal”, gepostet wurden, zeigen, dass Samoilenko und Fedosiuk Masada besuchten, wo Samoilenko das mit den Nazis verbundene Symbol auf seiner Uniform trug.

Masada ist der Ort eines mythischen letzten Widerstandes jüdischer Kämpfer gegen die römischen Truppen. Heute hält Israel dort die Vereidigungszeremonien für seine neuen Soldaten ab, die versprechen, dass “Masada nicht wieder fallen wird”.

Der Telegram-Account der Vereinigung Azovstal postete Fotos von Azov-Mitgliedern in Masada und erklärte: “Wenn wir heute in Israel über die Verteidigung von Mariupol sprechen, wiederholen die Israelis … ständig: ‘Mariupol ist euer Masada.'”

Aus den Tweets geht hervor, dass die beiden ukrainischen Kämpfer neben Masada auch mit israelischen Reservisten zusammentrafen, eine Filmvorführung besuchten und mit Naama Lazimi zusammentrafen, einer führenden israelischen Politikerin der Arbeitspartei, die Teil der scheidenden Koalitionsregierung ist.

Kurz nach der Veröffentlichung dieses Artikels löschte der Azovstal-Twitter-Account seinen Beitrag, der das Treffen mit Lazimi zeigte. Sie können einen Screenshot unten sehen. Shahar Tenenbaum, ein Sprecher von Lazmi, hat sich ebenfalls an The Electronic Intifada gewandt und darum gebeten, dass ihr Name aus diesem Artikel entfernt wird.

Dokumentierte Verbindungen zum Nationalsozialismus

Während des Treffens mit Lazimi habe Samoilenko “die von der russischen Propaganda geschaffenen Mythen über das Asow-Regiment entlarvt”, erklärte der Verband Asowstal auf seinem Telegramm-Kanal.

Dies scheint eine Anspielung auf die Behauptung der russischen Regierung zu sein, die seit dem Beginn ihres Einmarsches in die Ukraine im Februar behauptet, das Asow-Bataillon sei eine Nazi-Organisation.

Es sei jedoch daran erinnert, dass dies nicht nur eine Behauptung Russlands war, sondern auch in westlichen Medien weithin anerkannt und berichtet wurde, unter anderem von der EU-finanzierten “investigativen” Website Bellingcat.

Im Jahr 2019 dokumentierte Bellingcat ausführlich die internationalen Kontakte des Bataillons zu weißen supremacistischen Gruppen und stellte fest, dass “Asow’s Interesse, amerikanische Extremisten zu erreichen, und die Bequemlichkeit der ukrainischen Gruppe, mit Neonazis in den USA und im Westen zusammenzuarbeiten, bis mindestens 2018 zu sehen waren” – vier Jahre nachdem das Asow-Bataillon in die ukrainische Nationalgarde integriert wurde.

Doch während die USA, das Vereinigte Königreich und die EU ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine führen, sind die westlichen Medien weitgehend auf einer Linie und porträtieren Asow wohlwollend als “Verteidiger von Mariupol”, als missverstandene Nationalisten und als Opfer von “Putins Propaganda”.

Selbst die Anti-Defamation League (ADL), die zuvor die Nazi-Verbindungen von Asow verurteilt hatte, passt sich jetzt an.

Nach der russischen Invasion betrieb die ADL eklatanten Holocaust-Revisionismus, um Hitlers Kriegskollaborateure zu beschönigen, die heute in der Ukraine als Nationalhelden verehrt werden, obwohl sie dem deutschen Führer während des Zweiten Weltkriegs bei der Ermordung von Hunderttausenden von Polen und Juden geholfen haben.

Die ADL trägt nun auch dazu bei, Asow zu beschönigen. Kürzlich behauptete die Israel-Lobbygruppe, dass die Eingliederung des Asow-Bataillons in die ukrainische Nationalgarde im Jahr 2014 bedeute, dass sich die Asow-Militäreinheit von der breiteren rechtsextremen Asow-Bewegung und von deren Gründer Andriy Biletsky abgespalten habe.

Infolgedessen sagt die ADL nun, dass sie “das Asow-Regiment nicht als die rechtsextreme Gruppe ansieht, die es einmal war”.

Doch bereits 2019 hatte Bellingcat über “neu aufgedeckte Aussagen eines hochrangigen Strafverfolgungsbeamten” in der Ukraine berichtet, die “darauf hindeuten, dass die Eingliederung des Asow-Regiments in die ukrainische Nationalgarde keinen Einfluss auf die rechtsextreme Ideologie hatte, die von den Mitgliedern des Regiments vertreten wurde – und es Asow stattdessen ermöglichte, hochentwickelte Waffen zu erhalten und seine eigene politische Partei aufzubauen.”

“Die Ehre der weißen Rasse wiederherstellen”

In den letzten Monaten scheint sich das Asow-Bataillon in “Asow-Regiment” umbenannt zu haben, ein weiterer offensichtlicher Versuch, sich als normales Element des ukrainischen Staates zu legitimieren und sein Nazi-Image zu beschönigen, während es dieselbe Politik beibehält.

Diese Namensänderung wurde diese Woche in einem Artikel der Jerusalem Post hochgespielt, in dem behauptet wurde, dass “das Asow-Bataillon der Vorgänger des Asow-Regiments [ist]”.

Aber genau wie bei den wiederholten Versuchen der USA und ihrer Verbündeten, den syrischen Zweig der al-Qaida in “gemäßigte Rebellen” umzubenennen, ist es unwahrscheinlich, dass solche kosmetischen Änderungen irgendjemanden außerhalb der Reihen der rückgratlosen Journalisten der Mainstream-Medien täuschen.

Und trotz des Charmes, mit dem Samoilenko und Fedosiuk diese Woche die israelische Presse bedachten, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Asow seine rassistischen, antisemitischen Wurzeln hinter sich gelassen hat.

Die jüngsten Social-Media-Postings von Azov zeigen, dass der Gründer der Gruppe, Andriy Biletsky, immer noch regelmäßig an Azov-Paraden teilnimmt und auch das Nazi-Wolfsangel-Symbol verwendet.

Biletsky hat sich verpflichtet, “die Ehre der weißen Rasse wiederherzustellen”, und als er im Parlament war, hat er Gesetze zum Verbot der “Rassenvermischung” eingebracht.

Im Jahr 2014 schrieb er, dass “die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment darin besteht, die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug um ihr Überleben zu führen. Ein Kreuzzug gegen die von den Semiten geführten Untermenschen”.

Eine engagierte Faschistin

Trotz der wohlwollenden Behandlung, die sie in diesem Jahr von denselben westlichen Medien erfahren hat, die die Asow-Nazis verherrlichten, ist auch Julia Fedosiuk ein aktiver Teil der ukrainischen Rechtsextremen.

“Einer meiner besten Freunde ist Jude und er ist in Asow”, erklärte Fedosiuk diese Woche in einem Interview mit der Times of Israel.

Samoilenko machte ähnliche Behauptungen in seinem Haaretz-Interview, eine Behauptung, die er laut der Zeitung “nicht sofort mit Namen belegen konnte”.

In einem aufschlussreichen Artikel über Fedosiuk stellt der Forscher Bob Pitt fest, dass “Asow’s Neigung zu Doppelzüngigkeit und Leugnung besonders im Zusammenhang mit Antisemitismus auffällt, wo Zusicherungen gegenüber westlichen Journalisten, dass die Bewegung jüdische Mitglieder willkommen heißt, an anderer Stelle durch Äußerungen extremer Feindseligkeit gegenüber Juden widerlegt werden”.

Pitt schreibt, Fedosiuk sei ein überzeugter Faschist, der gegen Feminismus und LGBTQ-Rechte hetzt und den rumänischen Faschistenführer Corneliu Codreanu aus dem frühen 20.

Codreanu war ein bösartiger Antisemit, der einmal erklärte: “Die historische Aufgabe unserer Generation ist es, das Judenproblem zu lösen” (“kike” ist eine extrem abwertende Bezeichnung für Juden).

Wie Pitt feststellte, veröffentlichte Fedosiuk, als er für den Asow-Verlag Plomin arbeitete, ukrainische Übersetzungen von Schriften von Codreanu, dem italienischen Faschisten Julius Evola und anderen berüchtigten Persönlichkeiten der faschistischen Geschichte Europas.

Nazis an der Macht

Israel unterhält enge Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Obwohl sich Präsident Wolodymyr Zelenskij darüber beklagte, dass Israel es abgelehnt hat, der Ukraine das Raketensystem “Eiserne Kuppel” zu liefern, sind Waffen, Ausbildung und Kämpfer aus Israel in die Ukraine gelangt – einschließlich des Asow-Bataillons.

Im April tauchte ein Video auf, in dem sich israelische Söldner, die in der Ukraine kämpfen, bei der israelischen Regierung dafür bedanken, dass sie “uns” in ihrem Krieg gegen Russland hilft.

Ebenfalls in diesem Monat wurde ein von Asow online gestelltes Video veröffentlicht, das zeigt, dass die Einheit israelische Panzerabwehrwaffen einsetzt.

Das Asow-Bataillon begann als eine Bande rechtsextremer Straßenschläger. Seine Aktivisten bildeten die Vorhut des von den USA unterstützten “Maidan”-Putsches von 2014, durch den die gewählte Regierung der Ukraine gestürzt wurde. Bald darauf wurde sie in die ukrainischen Streitkräfte integriert, wo sie bis heute geblieben ist.

Im Jahr 2018 wandte sich der israelische Menschenrechtsanwalt Eitay Mack schriftlich an die israelische Regierung und beanstandete, dass die Hilfe des Landes für die Ukraine von Neonazis genutzt werde.

In ihrer Antwort bestätigte die Regierung, dass ihre Waffenlizenzen für die Ukraine “in voller Abstimmung mit dem Außenministerium und anderen Regierungsstellen” erteilt wurden, bestritt aber nicht, ukrainische Nazis zu bewaffnen.

Die Enthüllung der Electronic Intifada von 2018 über Israels Bewaffnung ukrainischer Nazis führte zu einem kleinen diplomatischen Zwischenfall, als der ukrainische Botschafter in Israel eine formelle Beschwerde an Haaretz schrieb, nachdem die Zeitung unsere Berichterstattung aufgegriffen hatte.

Mack beantragte beim höchsten israelischen Gericht, die Bewaffnung ukrainischer Nazis durch den Staat zu stoppen. Die Regierung reagierte darauf, indem sie verlangte, dass die Anhörungen hinter verschlossenen Türen stattfinden und eine Nachrichtensperre für die Presse verhängt wurde.

Nach der Veröffentlichung aktualisiert.

Asa Winstanley ist ein Enthüllungsjournalist und Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

