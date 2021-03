Bild:Palestinian lawmaker Khalida Jarrar upon her release from Israeli prison on 28 February 2019 in the occupied West Bank city of Nablus. Shadi Jarar’ah APA images

Regelmäßig palästinensische Politiker und Hamas Aktivisten verhaftet, so stellen sich die Zionisten die “freien” Wahlen im besetzten Palästina vor

Israel inhaftiert palästinensische Politiker vor den PA-Wahlen

Von Tamara Nassart

2. März 2021

Mann und Frau bei einer Demonstration

Die palästinensische Gesetzgeberin Khalida Jarrar bei ihrer Entlassung aus israelischer Haft am 28. Februar 2019 in der besetzten Westbank-Stadt Nablus. Shadi Jarar’ah APA images

Angesichts der palästinensischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die in den kommenden Monaten stattfinden sollen, verschärft Israel sein hartes Vorgehen gegen palästinensische Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft im besetzten Westjordanland.

Am Montag verurteilte Israel die palästinensische Gesetzgeberin Khalida Jarrar zu zwei Jahren Gefängnis, einer Geldstrafe von 1.200 Dollar und einer Bewährungsstrafe von einem Jahr.

Ihr Verbrechen? Mitglied der linken politischen Partei Volksfront zur Befreiung Palästinas zu sein.

Israel betrachtet praktisch alle palästinensischen Parteien und Widerstandsorganisationen als “terroristische” Gruppen, was bedeutet, dass jede politisch aktive Person zur Verhaftung ins Visier genommen werden kann.

“Der Zeitpunkt ist nicht zufällig”, sagte die palästinensische Anwältin Yafa Jarrar über die Verurteilung ihrer Mutter und bezog sich dabei auf die palästinensischen Wahlen.

Khalida Jarrar wurde während einer nächtlichen Großrazzia des Militärs in ihrem Haus im Oktober 2019 verhaftet und wird seitdem ohne Anklage oder Prozess festgehalten.

Ihre Inhaftierung kam nur acht Monate nach ihrer Entlassung aus einer vorherigen 20-monatigen Zeit in Verwaltungshaft – ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.

Sie wurde als Teil dessen verhaftet, was die palästinensische Gefangenenrechtsgruppe Addameer als eine israelische Kampagne bezeichnete, die auf politische Aktivisten und Studenten in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 abzielte.

Addameer fügte hinzu, dass Israel Jarrar fälschlicherweise beschuldigte, an der Tötung des israelischen Teenagers Rina Shnerb beteiligt gewesen zu sein.

Shnerb wurde im August 2019 in der Nähe der Siedlung Dolev im Westjordanland durch einen nach Angaben des israelischen Militärs improvisierten Sprengsatz getötet.

Aber der israelische Militärstaatsanwalt änderte am Montag die Anklageschrift gegen Jarrar, um nur ihre politischen Aktivitäten einzubeziehen, und sie wurde nicht wegen irgendeiner Beteiligung an der Tötung von Shnerb angeklagt.

Jarrar hat zuvor Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht und wurde wegen ihrer Mitgliedschaft in der PFLP mit einem Reiseverbot belegt.

Erste Wahl seit 15 Jahren

Die palästinensischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die für Mai und Juli angesetzt sind, wären die ersten seit den Parlamentswahlen von 2006, als die Hamas mit einem Erdrutschsieg gewann.

Sie schlug die Fatah, die regierende Fraktion der Palästinensischen Autonomiebehörde unter der Führung von Mahmoud Abbas.

Abbas’ Partei, die von Israel, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und einigen arabischen Staaten unterstützt wird, erlaubte der Hamas jedoch nicht, die Palästinensische Autonomiebehörde zu regieren.

Stattdessen versuchten mit der Fatah verbündete Milizen im Gazastreifen in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, die Hamas gewaltsam von der Macht zu entfernen.

Doch im Juni 2007 ging die Hamas präventiv gegen sie vor und vertrieb die von den USA unterstützten Fatah-Kräfte aus dem Gazastreifen.

Der Putschversuch gegen die Hamas, nachdem sie die Wahlen gewonnen hatte, führte zu der gegenwärtigen Teilung, bei der Abbas’ vom Westen unterstützte PA die Kontrolle im Westjordanland behält, während die international isolierte Hamas das Innere des belagerten Gazastreifens regiert hat.

Es gibt keine Garantie, dass die Wahlen stattfinden werden, da in den letzten Jahren zahlreiche Abstimmungen angesetzt und dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurden.

Die Wahlen werden größtenteils als eine Möglichkeit gesehen, die Legitimität der wichtigsten palästinensischen politischen Parteien 15 Jahre nach der letzten Abstimmung und im Lichte der neuen US-Regierung zu stärken.

Wie Ali Abunimah von The Electronic Intifada kürzlich schrieb, ist es unklar, warum die Hamas der gleichen Abbas- und Fatah-Partei, die den Putsch gegen die Hamas im Jahr 2007 anführte, vertrauen würde, dass sie jetzt Ergebnisse respektiert.

“Jede Versöhnung oder ‘nationale Einheit’ kann nur darauf basieren, dass Abbas’ Fatah die Zusammenarbeit mit Israel aufgibt oder die Hamas den Widerstand aufgibt”, schrieb Abunimah.

Verhaftung von Mitgliedern der Hamas

Israel hat regelmäßig gewählte palästinensische Funktionäre inhaftiert, nur weil ihm ihre Ansichten nicht gefallen, und beschleunigt nun solche Verhaftungen vor den geplanten Wahlen.

Dies geschieht als “Teil der andauernden israelischen Bemühungen, die Ausübung der politischen Souveränität und Selbstbestimmung der Palästinenser zu unterdrücken”, erklärte Addameer.

Israel hat in den letzten Wochen pauschale Verhaftungen von Hamas-Mitgliedern im besetzten Westjordanland durchgeführt.

Im Februar verhafteten israelische Streitkräfte die Hamas-Persönlichkeiten Adnan Asfour und Yasser Mansour und ordneten an, dass Asfour für sechs Monate in Verwaltungshaft genommen wird.

Mansour ist auch Mitglied des palästinensischen Legislativrates.

Die Hamas sagte, die Verhaftung ihrer Politiker im Westjordanland bestätige, dass die Besatzung den Wahlprozess ins Visier nimmt.”

Naif al-Rajoub, ein Mitglied des Palästinensischen Legislativrats, sagte, israelische Besatzungstruppen hätten im Februar eine Razzia in seinem Haus durchgeführt und ihn vor der Teilnahme an den Wahlen gewarnt.

Al-Rajoub sagte der Shehab News Agency, dass die israelischen Streitkräfte ihn davor gewarnt hätten, bei den Wahlen zu kandidieren oder am Wahlkampf teilzunehmen, und ihm nur erlaubt hätten, zur Wahl zu gehen.

Andere Hamas Persönlichkeiten, die in den letzten Wochen von Israel verhaftet wurden, sind Khalid al-Haj, Abd al-Baset al-Haj, Omar al-Hanbali und Fazee al-Sawafta.

Ein israelisches Militärgericht verlängerte letzte Woche die Verwaltungshaft von Khitam Saafin, der Leiterin der Union der palästinensischen Frauenkomitees, um vier Monate.

Saafin wurde zusammen mit anderen palästinensischen politischen Aktivisten im November verhaftet und wird seither ohne Anklage oder Prozess festgehalten. Übersetzt mit Deepl.com



