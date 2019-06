Israel ist auf Antisemitismus angewiesen Von Asa Winstanley Middleeastmonitor

Israel depends on anti-Semitism As I write, the latest episode of the „Labour anti-Semitism crisis“ is playing out with depressing predictability on social and news media. Pete Willsman, a left-wing member of Labour’s rule-making national executive, has reportedly had his party membership suspended after a secret audio recording – apparently of him – was released by LBC radio.

Israel ist auf Antisemitismus angewiesen

Von Asa Winstanley

Während ich schreibe, spielt sich die jüngste Episode der „Labour-Antisemitismuskrise“ mit einer deprimierenden Vorhersehbarkeit in Sozial- und Nachrichtenmedien ab.

Pete Willsman, ein linkes Mitglied der Labour-Exekutive, soll seine Parteimitgliedschaft suspendiert worden sein, nachdem eine geheime Audioaufnahme – anscheinend von ihm – vom LBC-Radio veröffentlicht wurde.

In der Aufnahme erklärt Willsman anscheinend eine langweilige und offensichtliche Wahrheit – dass die israelische Botschaft daran beteiligt war, die Geschichte des „Labour-Antisemitismus“ als Waffe gegen den Führer Jeremy Corbyn und die Labour Party im Allgemeinen aufzupeppen.

Es ist das jüngste Zeugnis für den traurigen Zustand der „weichen Linken“ der Labour Party, dass einige ihrer prominentesten jungen Stimmen Veteranen wie Willsman wiederholt unter den Bus geworfen haben, um die israelische Lobby und das Arbeitsrecht zu beruhigen.

Aber natürlich sind solche Bemühungen zum Scheitern verurteilt.

Jedes Mal, wenn das passiert, verurteile ich es auf Twitter. Eine der Reaktionen, die ich von einigen in Beantwortung lese, in Zeiten wie diesen, ist, dass israelische und pro-israelische Lügen und Übertreibungen über Antisemitismus „weinender Wolf“ sind, und dass eines Tages der echte „Wolf des Antisemitismus“ an die Tür klopfen wird – und niemand wird darauf achten.

Da steckt viel Wahrheit dahinter. Ich glaube, dass die seit langem andauernde Schmierkampagne über eine nicht existierende „Krise“ des Antisemitismus unter den Mitgliedern der Labour Party zu einigen realen Fällen von Antisemitismus geführt hat, wie die linke Gruppe Jewish Voice for Labour wiederholt gewarnt hat.

Noch auf andere Weise missversteht diese Reaktion meiner Meinung nach etwas grundlegend – sie geht davon aus, dass die von der israelischen Regierung geäußerten Bedenken gegen den Antisemitismus real und aufrichtig sind. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Neben der Illusion des Antisemitismus, wo es keinen gibt, verlässt sich Israel zunehmend auf reale Fälle von Antisemitismus und hängt davon ab, internationale politische Unterstützung zu erhalten. Diese vielleicht kontraintuitive Dynamik gilt in den letzten zehn Jahren mehr denn je, hat aber eine lange Geschichte.

Wie der führende palästinensische Intellektuelle und Akademiker Joseph Massad erklärt hat, ist der Zionismus – die offizielle Siedler-Kolonialideologie des israelischen Staates – per Definition eine von Natur aus antisemitische Ideologie: „Wenn es eine Definition von Antisemitismus geben sollte, die von der Labour Party (oder einer anderen politischen Partei oder Institution) in Großbritannien heute angenommen werden soll, sollte sie auch die Verurteilung antisemitischer und kolonialer Äußerungen wie….“: Israel ist der jüdische Staat“, oder Israel ist der Staat des jüdischen Volkes“ oder Israel spricht für Juden“, oder die Kolonisierung des Landes der Palästinenser ist ein jüdischer Wert“.

Wie Massad auch ausführte, hat der Zionismus eine lange und schmutzige Geschichte der Zusammenarbeit und des Kontakts mit den antisemitischsten und gewalttätigsten Ideologien der Welt, einschließlich sogar der Nazi-Regierung Hitlers, im Falle einer rechtsgerichteten zionistischen Miliz (von denen einer der Führer später israelischer Premierminister wurde).

Dies geht bis auf den zionistischen Basisdenker Theodor Herzl selbst zurück, der in seinem Kolonialprojekt voraussagte, dass „die Regierungen aller vom Antisemitismus gepeinigten Länder sehr daran interessiert sein werden, uns zu helfen,[die] Souveränität zu erlangen, die wir wollen“. In seinen Tagebüchern sagte er ebenfalls voraus, dass „die Antisemiten unsere zuverlässigsten Freunde werden, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten“.

Wie Massad erklärt: „Das waren keine Ausrutscher oder Fehler, sondern eine langfristige Strategie, die der Zionismus und Israel bis heute verfolgen.“

Lesen: Ex-Israel-Richter: Netanjahus Gerichts durchgreifen, das an den Aufstieg der Nazis erinnert.

Und so ist die Vorhersage von Herzl eingetreten. Heute sind die faschistischen und sogar neonazistischen politischen Parteien, die in ganz Europa eine Wiederbelebung der Wahlen erleben, starke Unterstützer Israels.

Yair, der Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, posierte kürzlich für ein Foto – das auf Twitter gepostet wurde – von ihm, wie er lächelte und sich die Hände schüttelte, mit Viktor Orban, dem antisemitischen Premierminister Ungarns, der einst den Kriegskoordinator seines Landes mit Hitlers Holocaust als „Ausnahme“ lobte.

Rafi Eitan – ein ehemaliger hoher Mossad-Offizier – lobte im vergangenen Jahr die wiederauflebende deutsche neonazistische Wahlbewegung, die Alternative für Deutschland (AfD) – obwohl er selbst für die Festnahme des führenden Nazi Adolf Eichmann im Jahr 1961 verantwortlich war.

„Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du stark genug bist, um die Politik der offenen Grenzen zu beenden“, sagte Eitan in dem Video und forderte die AfD auf, „die weitere Islamisierung deines Landes zu stoppen und seine Bürger vor Terrorismus und Kriminalität zu schützen. In Israel, in Deutschland, in Europa. Lasst uns das gemeinsam tun.“

Heute bietet Israel einen Antisemitismus-Waschdienst für historisch faschistische und nationalsozialistische politische Gruppen in ganz Europa an. Alles, was die betreffende Gruppe tun muss, ist, ihre Liebe zu Israel zu bekunden, und die Unterstützung von Netanyahu kann gewährleistet werden.

Zuletzt hat der dortige Bundestag die Bewegung Boykott, Entziehung und Sanktionen (BDS) in einer unverbindlichen Abstimmung, die von allen wichtigen politischen Parteien unterstützt wird, fälschlicherweise als „antisemitisch“ erklärt.

Die AfD hat den Antrag nicht unterstützt – aber nur, weil sie der Meinung waren, dass es mit der Kampagne für die palästinensischen Menschenrechte zu einfach war. Sie stellten ihren eigenen Antrag, der die BDS-Bewegung völlig verboten hätte.

In ihren perversen, doppelten Ideologien stimmen Antisemiten und Zionisten überein, dass Juden „fremd“ sind und nicht wirklich nach Europa gehören. Stattdessen müssen sie dazu gedrängt werden, Siedler in der israelischen Kolonie zu werden, die derzeit das historische Palästina besetzt.

Die BDS-Bewegung hingegen ist eine explizit antirassistische Bewegung, die alle Bigotries, einschließlich Antisemitismus, ablehnt. Auf welcher Seite stehst du? Übersetzt mit Deepl.com

