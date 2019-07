Israel ist das einzige Land der Welt, das Iraner tötet, rühmt sich ein israelischer Minister Haaretz

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-is-the-only-country-in-the-world-killing-iranians-israeli-minister-boasts-1.7541960

Israel ist das einzige Land der Welt, das Iraner tötet, rühmt sich der israelische Minister Tzachi Hanegbi .

Israel schlägt die Iraner hunderte Male in Syrien, manchmal gibt es es es zu und manchmal zeigen es ausländische Berichte“, sagt Tzachi Hanegbi.

Haaretz and Reuters Jul 21, 2019 10:35 AM

Der israelische Minister für regionale Zusammenarbeit Tzachi Hanegbi sagte am Sonntagmorgen: „Israel ist das einzige Land der Welt, das seit zwei Jahren Iraner tötet“.

In einem Interview mit dem Kan Bet-Radio über die eskalierenden Spannungen mit Teheran fügte Hanegbi hinzu, dass Israel „die Iraner hunderte Male in Syrien schlägt, es manchmal zugibt und manchmal ausländische Berichte es offenbaren. Manchmal der Stabschef[enthüllt es], manchmal der scheidende Luftwaffenchef[enthüllt es], aber es ist alles eine koordinierte Politik.“

Auf die Frage, „was passieren würde, wenn Israel in Schwierigkeiten mit dem Iran gerät“, antwortete der Interviewer angesichts dessen, was der Interviewer als „Amerikas vorsichtige Antwort auf die Konfrontation zwischen Großbritannien und Teheran vor dem Hintergrund des Bündnisses zwischen den beiden Ländern“ bezeichnete, sagte der Minister: „Du kannst sehen, dass die Iraner in ihren Antworten sehr begrenzt sind, und zwar nicht, weil sie keine Fähigkeiten haben, sondern weil sie verstehen, dass Israel es ernst meint.“

Hangebi fuhr fort, dass Israel „sehr aggressiv ist, wenn es um unsere nationale Sicherheit geht“…. Wir haben immer noch nicht gesehen, dass sich die Iraner von ihrer Absicht zurückziehen, sich militärisch in Syrien zu etablieren, und diese Kampagne ist noch nicht beendet. Burt sie wissen genau, mit wem sie sich anlegen können und wer verärgert sein kann. Das können wir nicht.“

Hanegbi’s Kommentare kommen, während die regionalen Spannungen weiter zunehmen, wobei der Golf zur Hauptszene wird, in der sich die Eskalation beschleunigt. Am Freitag hat der Iran zwei britische Öltanker in der Straße von Hormuz beschlagnahmt. Später wurde eines der Schiffe freigegeben.

Frühere Freitag, ließ ein unbemanntes Flugzeug Sprengstoff auf einer Unterseite fallen, die dem Iran gehört – verbundene Shi’ite paramilitärische Gruppen im Nordirak am Freitag und beendete mindestens eine Person, die Armee und paramilitärische Quellen sagten.

Das irakische Militär sagte in einer Erklärung, dass eine Drohne eine Granate auf die Basis in der nördlichen Salahuddin-Provinz fallen gelassen hatte, die mindestens zwei Personen verwundete, aber keine weiteren Details gab.

Paramilitärische Quellen in der Gegend und ein in Bagdad ansässiger paramilitärischer Führer sagten, dass eine Person bei dem Angriff getötet worden sei, der in den frühen Morgenstunden des Freitag stattfand.

Ein sofortiger Anspruch auf Verantwortung bestand nicht.

Eine Sicherheitsquelle sagte, dass zwei Explosionen die Basis getroffen hätten, eine davon auf ein Munitionsdepot, das zu einer vom Iran unterstützten Gruppe gehört.

Der Vorfall ereignete sich inmitten der verschärften Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Der Irak wird als potenzieller Schauplatz für jede gewalttätige regionale Konfrontation zwischen den beiden Feinden angesehen, da die Anwesenheit von vom Iran unterstützten schiitischen muslimischen paramilitärischen Gruppen, die in unmittelbarer Nähe von Basen arbeiten, in denen US-Streitkräfte stationiert sind.

Islamische Staatskämpfer, auch Feinde der schiitischen Paramilitärs, operieren in dem Gebiet, in dem sich die Basis befindet, und in vielen abgelegenen Gebieten des Nordirak, obwohl die Gruppe ihren Einfluss auf das Territorium verloren hat.

Sie hat in den letzten Monaten Angriffe auf irakische Streitkräfte behauptet.

Mehrere irakische Stützpunkte, in denen US-Streitkräfte stationiert sind, wurden vor einigen Wochen bei nicht beanspruchten Angriffen, bei denen niemand verletzt wurde, von einer Reihe von Raketen getroffen. Washington drängt die irakische Regierung, die von Iran unterstützten paramilitärischen Gruppen zu zügeln, von denen es sagt, dass sie eine Bedrohung für die Interessen der USA im Irak darstellen. Übersetzt mit Deepl.com