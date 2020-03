Israel ist die einzige Demokratie,(?) die ihre Sicherheitsdienste zur Verfolgung von Coronavirus-Opfern einsetzt Von Refaella Goichmann

Während Italien, Deutschland, Südkorea und Taiwan über strenge und aktuelle Datenschutzgesetze verfügen, die den Standards der allgemeinen Datenschutzverordnung der Europäischen Union entsprechen, gibt es in China, das in Bezug auf demokratische Rechte natürlich schlecht abschneidet, kein solches Gesetz.

Die israelische Datenschutzbehörde war an den Beratungen über den Wortlaut der Notfallanordnungen nicht beteiligt, aber die Gesundheitsbehörden argumentieren, dass der Bedarf die Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre überwiegt. „In einer Welt mit nur ein paar oder Dutzenden zusätzlichen Patienten pro Tag hätten wir das traditionelle Instrument der epidemiologischen Untersuchung nutzen und ihren Weg für die Öffentlichkeit veröffentlichen können. Angesichts der heutigen Zahlen ist diese Aufgabe unmöglich“, sagte Moshe Bar Siman Tov, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, am Donnerstag im Gespräch per Videolink vor dem Unterausschuss.

Am Dienstag hielt der Oberste Gerichtshof eine Anhörung über die Rolle des Shin Bet bei der Verfolgung von Coronavirus-Patienten und der Personen, mit denen sie in Kontakt gekommen sind, ab. Es scheint jedoch, dass der Shin-Bet die Überwachungstätigkeit vorbehaltlich der Genehmigung durch die Knesset fortsetzen kann.

Das Regime in Peking verlangte von seinen Bürgern auch, einen Antrag herunterzuladen und Daten über ihren Gesundheitszustand und andere individuelle Details einzugeben. Alle der Hunderte von Millionen Bürger, die sich einschließen mussten, erhielten einen QR-Matrix-Barcode. In der Anwendung wurde die Bevölkerung einer von drei Kategorien zugeordnet: diejenigen, die sich frei bewegen durften, diejenigen, die sieben Tage lang in Hausquarantäne gehalten werden mussten, und diejenigen, die zusammen mit ihren Familien 14 Tage lang in Isolation sein würden.Regierungsvertreter führten beim Betreten von Arbeitsplätzen und anderen öffentlichen Räumen obligatorische Inspektionen des Status der Telefonanträge der Menschen durch. Berichten aus China zufolge gelang es mit dem Einsatz des Antrags, die Ausbreitung der Pandemie in weniger als zwei Monaten zu stoppen, was von der Weltgesundheitsorganisation gelobt wurde.

Die ostasiatischen Länder haben Erfahrung mit Epidemien und Pandemien, nachdem sie in den letzten zwei Jahrzehnten mit mehreren schweren Ausbrüchen – darunter SARS, Schweinegrippe und Vogelgrippe – konfrontiert waren. Das ist mit ein Grund dafür, dass es in dieser Region weit verbreitete digitale Lokalisierungsmethoden gibt, aber nicht in Europa. In Italien und Deutschland werden die Daten, die bei der Verfolgung von Aktivitäten anfallen, so gespeichert, dass keine Details zur Identifizierung der Personen zugänglich sind.

Gewinnende taiwanesische und südkoreanische Ansätze

Die beiden Forscher des Israel Democracy Institute beschrieben den in Singapur verfolgten Ansatz, der auch in der Rangliste der demokratischen Freiheiten schlecht abschneidet, der aber bei der Bekämpfung des Coronavirus und dem Schutz der Privatsphäre der Menschen erfolgreich war. Die Bemühungen basierten auf einer Gesetzgebung über Pandemien, die es den Behörden erlaubt, Daten von Bürgern zu sammeln. Die Datenschutzgesetzgebung in Singapur wurde zuletzt 2014 revidiert und sieht vor, dass die Verarbeitung von Daten über Einzelpersonen deren Zustimmung erfordert.

Wie in Israel hat Singapur epidemiologische Studien durchgeführt und diese veröffentlicht. Das Gesundheitsministerium in Singapur hat die Informationen mit den Informationen abgeglichen, die von Verkehrsbetrieben, öffentlichen Kameras und Telefonanwendungen zur Verfügung gestellt wurden. Es hat eine Anwendung gestartet, die eine Warnung vor einem sich nähernden Coronavirus-Patienten oder vor der Notwendigkeit eines Coronavirus-Tests geben soll.

Das Herunterladen der Anwendung war freiwillig, der Verbleib der Menschen wurde nicht überwacht, und die gesammelten Informationen wurden der Regierung nicht zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch gab es in Singapur angeblich 558 Coronavirus-Fälle und zwei Todesfälle.

Taiwan und Südkorea verfolgten Ansätze, die die Privatsphäre ihrer Bürger stärker beeinträchtigten, die aber die Verletzung anderer Grundrechte, insbesondere der Freizügigkeit, einschränkten. Diese Länder werden von der in den USA ansässigen Gruppe Freedom House höher eingestuft als Israel, und in beiden Ländern gibt es derzeit eine Datenschutzgesetzgebung, die der allgemeinen Datenschutzverordnung der EU ähnlich ist. Diese Gesetzesvorbereitung ermöglichte es ihnen, im Notfall aggressivere Nachverfolgungsmethoden anzuwenden und gleichzeitig die Aufsicht, die Informationssicherheit und die Einschränkungen bei der Anwendung zu gewährleisten.

Wir müssen an den Tag nach dem Coronavirus denken.

„Die Untersuchung der Länder, die Überwachungstechnologien einsetzen, ermöglicht es uns, eine Art Maßstab zu schaffen“, sagte Shwartz Altshuler. „Auf der einen Seite steht China, das zu regelmäßigen Zeiten eine invasive Überwachung der Bürger durchführt. Auf der anderen Seite sind Italien und Deutschland. In Italien haben sie zwar die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt, aber die Kultur der mangelnden Befolgung von Regierungsanweisungen hat direkt zu der Katastrophe beigetragen. Die Zeit wird zeigen, ob die Kultur in Deutschland strenger ist“.

„Die Art und Weise, wie Taiwan und Südkorea mit dem Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit einer Reaktion auf die Krise und der Einschränkung der Rechte durch die Verfolgung der Bürger umgegangen sind, war am beeindruckendsten“, fügte sie hinzu. Diese Länder haben ihre Geheimdienste aufgrund ihrer modernen Gesetzgebung, die eine Überwachung und Transparenz in Bezug auf ihre Bürger einschließt, nicht in die Überwachung einbezogen. Die Bürger erhielten beispielsweise eine Erklärung, welche Informationen gesammelt wurden, zu welchem Zweck und wann sie gelöscht werden, sagte sie.

Der Schutz der Privatsphäre sei kein Luxus, selbst in der Zeit einer Pandemie, sagte Shwartz Altshuler. „Der Schutz der Privatsphäre in einer Notsituation ist kein blutendes liberales Geschrei gegen die Rettung von Leben, sondern der Gedanke an den Tag nach dem Coronavirus.

