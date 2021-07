Ein Weckruf, den auch AIPAC und die Biden Administration nicht negieren sollte. Auch deutsche jüdische Bürger, sollten sich das endlich, als Vorbild zu Herzen nehmen, anstatt dem Zentralrat zu folgen, gerade aufgrund ihrer Geschichte!



Bild: Palestinian women wait at the Israeli Qalandia checkpoint to enter Jerusalem to attend Friday prayers at Al-Aqsa Mosque, 16 April 2021 (AFP/File photo)

Israel ist ein Apartheidstaat”, sagen 25 Prozent der jüdischen Wähler in den USA in einer neuen Umfrage

Umfrage zeigt Meinungsvielfalt unter jüdischen Wählern, wobei 22 Prozent der Befragten zustimmen, dass Israel Völkermord an den Palästinensern begeht

Von MEE-Mitarbeitern

in Washington

13. Juli 2021

Eine Umfrage unter jüdischen Wählern in den USA, die nach Israels jüngster Offensive auf den Gazastreifen durchgeführt wurde, hat ergeben, dass ein Viertel der Befragten der Aussage zustimmt, dass “Israel ein Apartheidstaat ist”, und eine Mehrheit der Wähler – 28 Prozent – findet diese Aussage nicht antisemitisch.

Achtunddreißig Prozent der Befragten sagten, dass “Israels Behandlung der Palästinenser dem Rassismus in den USA ähnlich ist”, was das Narrativ herausfordert, dass die Anprangerung Israels eine Manifestation von Bigotterie gegen Juden ist.

Die Studie, die auf Interviews mit 800 jüdischen Wählern basiert, wurde vom Jewish Electorate Institute in Auftrag gegeben, das die Ansichten der jüdischen Wähler verfolgt. Sie wurde am Dienstag veröffentlicht.

Die Umfrage zeigte, dass die Meinungen der jüdischen Wähler in den USA in Bezug auf strittige Themen rund um Israel gespalten sind und was als antisemitisch gilt, wenn es um Kritik an der israelischen Politik geht.

Laut der Umfrage stimmten 22 Prozent zu, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht. Auch bei der Frage, ob es antisemitisch sei, Israel Völkermord vorzuwerfen, waren die Befragten mit 31 Prozent gleichmäßig gespalten.

Eine starke Mehrheit von 67 Prozent sagte jedoch, dass die Leugnung des “Existenzrechts” Israels antisemitisch sei.

Apartheid

Die Umfrage kommt inmitten einer wachsenden Debatte über die Grenzen der akzeptablen Rede, wenn es um Israel geht.

Human Rights Watch und B’Tselem, eine israelische Menschenrechtsgruppe, haben Israel beschuldigt, Apartheid gegen Palästinenser zu praktizieren – ein Regierungssystem, das die Vorherrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere durch systematische Unterdrückung sicherstellt.

Der ehemalige Chef der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, deutete Ende letzten Monats ebenfalls an, dass Israel den Palästinensern Apartheid auferlegt.

Ban sagte in einer Kolumne der Financial Times, dass Israel versuche, seine “strukturelle Herrschaft” über das palästinensische Volk dauerhaft zu machen.

“Das gibt dem von Israel in den palästinensischen Gebieten auferlegten dualen Rechtsregime – zusammen mit den unmenschlichen und missbräuchlichen Handlungen, die gegen Palästinenser durchgeführt werden – eine neue Bedeutung, was zu einer Situation führt, die wohl eine Apartheid darstellt”, schrieb er.

Aber Israels Verteidiger weisen das Etikett vehement zurück. Letzten Monat beschuldigten vier jüdische demokratische Kongressmitglieder ihre Kollegen, die Israel als Apartheidstaat bezeichnen, des Antisemitismus.

“Diese Aussagen sind im Kern antisemitisch und tragen zu einem Klima bei, das vielen Juden gegenüber feindlich ist”, schrieben die Gesetzgeber in einem Brief.

Einige demokratische US-Gesetzgeber, darunter Cori Bush, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar, haben Israel unter Berufung auf die Erkenntnisse von Menschenrechtsgruppen Apartheid vorgeworfen.

Dennoch bleibt die Administration von US-Präsident Joe Biden in ihrer Unterstützung Israels unangefochten.

Unterstützung für zwei Staaten

Die Umfrage vom Dienstag zeigte, dass Biden eine starke Unterstützung unter jüdischen Wählern genießt. 80 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit im Weißen Haus einverstanden.

Eine Mehrheit der Befragten, 62 Prozent, sagte, sie seien emotional mit Israel verbunden; 38 Prozent sagten, sie seien es nicht. Nur vier Prozent sagten, dass Israel eine dringende Angelegenheit für die US-Regierung sein sollte, auf die sie sich konzentrieren sollte.

Globale Erwärmung und Wahlrecht sollten die Top-Themen sein, sagte eine Mehrzahl der Befragten.

Während 72 Prozent der Befragten sagten, dass die US-Hilfe für Israel für sie wichtig sei, sagten 58 Prozent, dass sie eine Einschränkung der amerikanischen Hilfe befürworten, um zu verhindern, dass diese für den Ausbau der Siedlungen im Westjordanland ausgegeben wird.

Jüdische Wähler unterstützen auch die Wiederaufnahme der US-Hilfe für die Palästinenser, wie die Umfrage ergab: 62 Prozent sagten, dass sie die Wiederaufnahme der Hilfe unterstützen.

Der ehemalige Präsident Donald Trump hatte praktisch die gesamte amerikanische Finanzhilfe für die Palästinenser ausgesetzt. Biden stellte sie Anfang des Jahres teilweise wieder her. Die derzeitige US-Regierung sagt auch, dass sie die Hilfsbemühungen für Gaza nach dem jüngsten Konflikt erleichtern will.

Während des Krieges im Mai tötete die israelische Bombardierung des Gazastreifens 256 Palästinenser, darunter Dutzende von Kindern. Raketen der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen töteten 12 Israelis.

Biden hatte während des gesamten Konflikts bedingungslose Unterstützung für Israel geäußert und es versäumt, israelische Aktionen anzuprangern, einschließlich der Bemühungen, palästinensische Familien gewaltsam aus Ost-Jerusalem zu entfernen.

Vierundsiebzig Prozent der Befragten in der Umfrage des Jewish Electorate Institute sagten, dass sie Bidens Umgang mit den US-Beziehungen zu Israel gutheißen.

Trotz der schwindenden Aussichten für die Zwei-Staaten-Lösung, mit der kontinuierlichen israelischen Siedlungsexpansion in den palästinensischen Gebieten, sagten 61 Prozent der Befragten, dass die Gründung zweier getrennter Staaten – einer für Israelis und einer für Palästinenser – die beste Lösung für den Konflikt sei.

Zwanzig Prozent sprachen sich für einen einzigen binationalen Staat mit gleichen Rechten aus, und 19 Prozent befürworteten die Annexion der palästinensischen Gebiete, ohne den Palästinensern das Recht zu geben, an nationalen Wahlen teilzunehmen. Übersetzt mit Deepl.com

