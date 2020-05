Israel is a safe haven for criminals and terrorists David Sheen, a friend of mine and a fellow journalist, published a great investigative story the other month. It tells a tale of murder, racism, duplicity, and justice denied. In October 1985, Palestinian-American civil rights activist Alex Odeh was murdered by Zionist fanatics in California. Odeh was blown to smithereens by a pipe bomb.

Israel ist ein sicherer Hafen für Kriminelle und Terroristen

Von Asa Winstanley

23. Mai 2020

David Sheen, ein befreundeter Journalist, veröffentlichte neulich eine großartige investigative Geschichte. Sie erzählt eine Geschichte über Mord, Rassismus, Doppelzüngigkeit und verweigerte Gerechtigkeit.

Im Oktober 1985 wurde der palästinensisch-amerikanische Bürgerrechtler Alex Odeh von zionistischen Fanatikern in Kalifornien ermordet.

Odeh wurde durch eine Rohrbombe in Stücke gesprengt. Seine Mörder sind nie verhaftet worden.

Stunden nach dem brutalen Mord an Odeh rechtfertigte Irv Rubin, der damalige nationale Vorsitzende des Jüdischen Verteidigungsbundes (JDL), den Mord: „Ich habe keine Tränen für Herrn Odeh. Er hat genau das bekommen, was er verdient hat.“

Trotz einer Belohnung von 1 Million Dollar, die vom Federal Bureau of Investigation (FBI) für Informationen, die zur Verurteilung von Odehs Mördern führten, angekündigt wurde, ist es nie zu einer Verhaftung gekommen.

Die Polizei und die Hauptverdächtigen des FBI sind bisher der Justiz entkommen. Es handelt sich um Baruch Ben-Yosef (geborener Andy Green) und Israel Fuchs (früher bekannt als Keith Fuchs).

Dies ist ihnen aus einem Grund gelungen: Ben-Yosef/Green und Fuchs flohen einige Monate nach dem terroristischen Bombenanschlag aus den USA nach Israel.

Meiner Ansicht nach werden sie von der israelischen Regierung geschützt.

Das FBI wird bei seinen Ermittlungen von den Israelis behindert. Auf der anderen Seite scheint es klar zu sein, dass die US-Regierung nicht gerade alle Register zieht. Es wird kein Druck auf Israel ausgeübt, die Mörder von Odeh vor Gericht zu bringen, sie auszuliefern, damit sie in den USA vor Gericht gestellt werden, oder auch nur in irgendeiner Weise bei den Ermittlungen zu kooperieren.

Wie Sheen in seinem ausführlichen Beitrag ausführte, war Odeh ein Palästinenser, der im mehrheitlich christlichen Dorf Jifna im Westjordanland (in der Nähe einer besonders extremistischen israelischen Kolonie) geboren wurde. Er widmete sein Leben und seinen Aktivismus in den USA der Arbeit für das Arab-Amerikanische Diskriminierungskomitee (ADC).

Er arbeitete daran, das Bewusstsein für die Notlage seines Volkes unter der israelischen Besatzung zu schärfen und Brücken zu den US-Juden zu bauen. Noch am Tag seiner Ermordung sollte er vor der Kongregation B’nai Tzedek, einer Reformsynagoge in Santa Ana, sprechen.

Sehr deutlich sahen seine Mörder in solchen Bemühungen eine Bedrohung für ihre extremistische zionistische Agenda.

Aufgrund des rassistischen „Rückkehrgesetzes“ Israels konnten Fuchs und Ben-Yosef die Staatsbürgerschaft in dem Land beanspruchen, in dem sie jetzt auf der Flucht vor dem Gesetz sind. Israel hat jahrzehntelang Versuche des FBI blockiert, die Mörder vor Gericht zu bringen.

Dies alles ist ein ganz typisches Verhalten für Israel – sicherlich einer der schlimmsten Schurkenstaaten der Welt. Jüdische Extremisten wie Fuchs und Ben-Yosef werden in Israel gewöhnlich beherbergt.

Der israelische Schutz dieser rassistischen Kriminellen ist keine Verirrung. Zionistische Extremisten, die vor der Justiz aus der ganzen Welt fliehen, wissen, dass sie in Israel sicher sind. Grégory Chelli zum Beispiel, der französische Hacker, bekannt als Ulcan, wird vor einem französischen Gericht beschuldigt, gefälschte Telefonanrufe getätigt zu haben, von denen einer tödlich endete. Chelli war Mitglied des französischen Zweigs der JDL und floh nach Israel, bevor das Gericht ihn vor Gericht stellen konnte.

Die offizielle israelische Regierung hat in der Vergangenheit den offen rassistischen Gründer der JDL, Meir Kahane, mit Schimpfwörtern verurteilt. Er gewann in den 1980er Jahren einen Sitz in der Knesset, dem israelischen Parlament, aber seine Partei wurde später verboten.

In Wirklichkeit haben die Regierung von Benjamin Netanjahu und sein „gemäßigter“ Verbündeter Benny Gantz sowie seine Koalitionsregierung und seine Verbündeten in der so genannten Arbeitspartei alle den Rassismus von Kahane befürwortet – auch wenn sie eine persönliche Rivalität mit ihm hatten.

In der Praxis wird Kahanes Politik, alle Palästinenser mit Gewalt aus dem so genannten „Land Israel“ zu vertreiben, in der einen oder anderen Form von allen zionistischen Parteien in Israel unterstützt. Die Unterschiede zwischen ihnen bestehen lediglich in der Betonung, der Strategie und der persönlichen Rivalität.

Kahanistische Siedler, die das Westjordanland besetzen, erheben heute die Parole: „Heute weiß jeder, dass Kahane Recht hatte! Der Kahanismus ist die logische Schlussfolgerung des Zionismus.

Heute werden die Mörder von Odeh in den illegalen zionistischen Kolonien untergebracht, die gestohlenes palästinensisches Land im Westjordanland besetzen.

Ben-Yosef ist besonders dreist – wie Sheens Bericht zeigt. Er ist ein hochrangiger Anwalt in Israel, der einige der fanatischsten zionistischen Terroristen, religiösen Extremisten und Mörder verteidigt.

Er steht auch an vorderster Front der „Tempelbewegung“, der jüdischen Extremistengruppe, die die Al-Aqsa-Moschee in die Luft jagen und den Felsendom – zwei wichtige palästinensische Nationalsymbolen, die zu den heiligsten Stätten des Islam gehören – niederreißen will, um eine Synagoge zu bauen. Übersetzt mit Deepl.com

