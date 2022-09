Keine Waffenlieferungen und Milliarden mehr an den “jüdischen Staat” und an die Ukraine! Evelyn Hecht-Galinski

Israelische Politiker gratulieren dem israelischen Außenminister Yair Lapid (L) und dem scheidenden Premierminister Naftali Bennett nach der Auflösung des Parlaments am 30. Juni 2022 in Jerusalem [Foto: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images].

Israel ist keine Demokratie, es ist ein korrupter Staat

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

9. September 2022

Israel wird immer wieder als die einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet. Es wird behauptet, dass es auf demokratischen Werten, einschließlich der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, gegründet wurde.

Als solches hält Israel regelmäßig Wahlen ab und behauptet, dass Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit und die Förderung aller Menschenrechte, einschließlich der Meinungsfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung sowie des Rechts auf Bildung und Information, von entscheidender Bedeutung für seine demokratische Staatsführung sind.

Ein Staat, der sich auf all diese Grundlagen gründet, muss ein Leuchtturm der Demokratie und des Wohlstands sein, aber im Falle Israels ist dies eine Lüge. Wenn man hört, dass Israel als Demokratie bezeichnet wird, weiß jeder, der über die Ereignisse vor Ort informiert ist, dass dies ein Widerspruch in sich ist.

“Das stärkste Band, das uns verbindet, ist unser Glaube an die Demokratie und an die demokratischen Werte”, sagte die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bei einem Besuch in Israel im Juni. “Die Demokratie hat unser besonderes Band der Freundschaft über die Jahrzehnte hinweg gestärkt”, fügte sie hinzu. “Mehr denn je sollten Demokratien wie Europa und Israel heute enger zusammenrücken.”

Wer die täglichen Nachrichten aus Israel verfolgt, fragt sich allerdings, welche Art von Demokratie von der Leyen meint. Abgesehen von den Verbrechen des Besatzungsstaates gegen die Menschlichkeit, Völkermorden und Kriegsverbrechen an Palästinensern begehen israelische Beamte an der Spitze des so genannten “demokratischen Staates” eklatante Verstöße und Menschenrechtsverletzungen.

Nehmen Sie zum Beispiel die laufenden Ermittlungen zu den skandalösen Berichten über den israelischen Gesandten in Marokko, David Govrin, der laut der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth “wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs, der Belästigung und der Korruption” nach Israel zurückgerufen wurde.

Die israelischen Medien berichteten, neben dem Diebstahl eines “wertvollen Geschenks” vom marokkanischen Königshof sei der schwerwiegendste Vorwurf, dass “ein hoher israelischer Beamter” in der Mission mehrere einheimische Frauen sexuell ausgebeutet habe.

Das Außenministerium geht auch Berichten nach, wonach ein israelischer Geschäftsmann, der kein offizielles Amt bekleidet, hochrangige israelische Beamte beherbergt hat, darunter Premierminister Yair Lapid – als dieser noch Außenminister war. Dieser Geschäftsmann arrangierte für die hochrangigen israelischen Beamten Treffen mit ihren marokkanischen Amtskollegen, ohne irgendeine Verbindung zur israelischen Regierung zu haben.

Beispiele dafür, dass Beamte Frauen missbrauchen, öffentliche Gelder stehlen und ihre Position zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzen, sind in Israel weit verbreitet – vom Präsidenten bis zu seinen Haushälterinnen.

Im Jahr 2016 wurde Israels achter Präsident Moshe Katsav aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er fünf Jahre einer siebenjährigen Haftstrafe verbüßt hatte, weil er in den 1990er Jahren als Minister eine Mitarbeiterin des Tourismusministeriums vergewaltigt und in seiner Amtszeit als Präsident zwischen 2000 und 2007 zwei Frauen sexuell belästigt hatte.

Als das israelische Gericht 2010 die Anklage gegen Katsav aufrechterhielt, sagte der damalige Premierminister Benjamin Netanjahu, der in einer Reihe von Korruptionsskandalen angeklagt ist, es sei ein “trauriger Tag für den Staat Israel und seine Bürger”, aber er lobte das israelische Justizsystem. “Heute hat das Gericht zwei klare Botschaften vermittelt”, sagte er, und eine davon lautet: “Alle sind vor dem Gesetz gleich.”

Netanjahu steht derzeit wegen mehrerer Anklagen im Zusammenhang mit Betrug und Untreue sowie Bestechung vor Gericht. Israels dienstältestem Premierminister werden Verbindungen zu Geschäftsleuten, Filmemachern und Medienmagnaten nachgesagt, die ihm im Wahlkampf oder in anderen Situationen Geld angeboten oder eine bevorzugte Berichterstattung in den Medien ermöglicht haben. Er und seine Frau erhielten Geschenke im Wert von 700.000 Schekel (198.000 Dollar) von dem australischen Milliardär James Packer, wie das Gericht erfuhr.

Der dienstälteste Ministerpräsident Israels steht noch immer an der Spitze der Opposition und soll bei den für Oktober angesetzten fünften Wahlen innerhalb von vier Jahren für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn haben sich kaum auf seine Unterstützung ausgewirkt, und er bleibt derjenige, den es bei den kommenden Wahlen zu schlagen gilt.

Es wird behauptet, dass Shaul Elovitch, der Hauptaktionär des größten israelischen Telekommunikationsunternehmens Bezeq, dem die Nachrichten-Website Walla gehört, die Berichterstattung der Website entsprechend den Forderungen von Netanjahus Familie geändert hat.

Der ehemalige Premierminister Ehud Olmert, der 2008 zum Rücktritt aufgefordert wurde, wurde verurteilt, weil er von dem amerikanisch-jüdischen Geschäftsmann Morris Talansky Umschläge mit Bargeld erhalten und dieses für persönliche und nicht für politische Ausgaben verwendet hatte. Er verbüßte 16 Monate seiner 27-monatigen Haftstrafe.

Der ehemalige israelische Energieminister Gonen Segev wurde 2004 wegen Drogenschmuggels und Kreditkartenbetrugs verhaftet. Er hatte versucht, 25.000 Ecstasy-Tabletten aus den Niederlanden einzuschmuggeln. Auch er wurde inhaftiert.

Im Jahr 2008 wurde Shlomo Benizri, der das Amt des Gesundheits- und Energieministers innehatte, wegen Annahme von Bestechungsgeldern, Untreue und Behinderung der Justiz angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Aryeh Deri, der das Amt des Innenministers innehatte, wurde wegen Korruption in mehreren Fällen angeklagt, ins Gefängnis gesteckt und wieder freigelassen. Er bekleidete anschließend erneut das Amt des Ministers!

Dies sind die Fälle, die ans Licht gekommen sind, es gibt wahrscheinlich noch viele andere, die nicht bekannt gemacht wurden oder unentdeckt geblieben sind. Ein Staat, in dem Gelder zugunsten einer positiven Berichterstattung transferiert werden, stellt die Bedeutung demokratischer Werte in Frage.

Israel ist keine Demokratie, sondern ein Land, das von einer korrupten und skrupellosen Elite regiert wird. Übersetzt mit Deepl.com

