Dank an Ilan Pappe

Bild: Der israelische Premierminister Naftali Bennett bei einer Kabinettssitzung am 5. Dezember 2021 (AFP)



Israel kann das Tantura-Massaker nicht länger begraben



Von Ilan Pappe



28. Januar 2022

Ein neuer Dokumentarfilm wirft ein neues Licht auf die Morde von 1948, Jahrzehnte nachdem ein Magisterstudent in eine Kontroverse verwickelt wurde, weil er sie aufdeckte

In den späten 1990er Jahren lehrte ich an der Universität Haifa. Eines meiner beliebtesten Module war “die Nakba”, das auf Druck der Universität in “Geschichte und Geschichtsschreibung von 1948” umbenannt werden musste. Die Hauptaufgabe bestand darin, dass die Studenten recherchieren sollten, was 1948 an ihren Wohn- oder Geburtsorten geschah.

Es gab einen außergewöhnlichen Studenten, der älter war als ich, der ultimative Kibbuznik, der selbst an den kältesten Tagen des Jahres kurze Hosen trug und einen riesigen Stalin-ähnlichen Schnurrbart hatte. Er war begeistert von der Aufgabe und fand heraus, dass der Kibbuz Magal, in dem er lebte, auf den Ruinen des Dorfes Zeita gegründet wurde. Naiv versuchte er, die Überlebenden der Nakba von 1948 einzuladen, die Siedler zu besuchen und mit ihnen zu sprechen, die ihr Dorf überrannt hatten, aber er wurde von seinen Kibbuzniks verachtet und gegeißelt.

Ich tat, was ich konnte, um die Universität zu einer Änderung ihrer Haltung zu bewegen – eine Kampagne, die mich schließlich meinen Job kostete.

Der Student, Teddy Katz, wollte für seine Magisterarbeit das Jahr 1948 weiter erforschen, und ich schlug vor, eine Mikrogeschichte der von der Nakba betroffenen Dörfer zu schreiben. Er wählte fünf Dörfer südlich von Haifa und an der Mittelmeerküste aus. Ich lehnte es ab, sein Betreuer zu sein, da ich mich bereits mit der Universität über die Art und Weise, wie die Geschichte Palästinas gelehrt und erforscht werden sollte, zerstritten hatte, und so wählte er zwei Mainstream-Betreuer.

Die Dissertation erhielt eine außergewöhnlich gute Note, und ihr viertes Kapitel enthüllte anhand von Dokumenten und Interviews mit Soldaten und Palästinensern, dass die israelische Armee im Mai 1948 im Dorf Tantura südlich von Haifa ein Massaker verübte – ein Kriegsverbrechen, das den meisten, aber nicht allen bis dahin bekannten Geschichten über die Nakba entging.

Ein Mausoleum am Strand, das über den Ruinen von Tantura errichtet wurde, ist am 25. Januar 2022 zu sehen (AFP)

Es gab 60 Stunden Interviews über Tantura und Dokumente, die zeigen, dass etwa 200 Dorfbewohner entweder kaltblütig erschossen oder von wütenden Soldaten getötet wurden, die als Reaktion auf den Tod von etwa acht ihrer Kameraden durch das Dorf randalierten. Die Hinrichtungen wurden von jüdischen und palästinensischen Augenzeugen anschaulich beschrieben und in den Dokumenten angedeutet, in denen auch von Massengräbern die Rede ist, die in der Nähe eines Friedhofs ausgehoben wurden, wo sich heute ein Parkplatz für den auf den Ruinen von Tantura errichteten Kibbuz befindet.



Steigender Druck

Katz war nicht verpflichtet, seine Interviews aufzuzeichnen, aber er gab sie an jeden weiter, der sie hören wollte, auch an mich – und ich habe immer noch Kopien von allen 60 Stunden. Dieselben Soldaten, die sich zu dem Massaker bekannt hatten, waren entsetzt, als sie erfuhren, dass ein Journalist Katz’ These interessant fand und seine Erkenntnisse in der Tageszeitung Maariv veröffentlichte. Unter dem Druck anderer Veteranen und mit Hilfe eines der Universität nahestehenden Anwalts zogen sie vor Gericht, leugneten die von ihnen vorgelegten Beweise und verklagten Katz wegen Verleumdung.

Katz wurde von den Universitätsbehörden aufgefordert, seine Tonbänder auszuhändigen, was sein erster Fehler war; er war nicht dazu verpflichtet, dies zu tun. Auf der Grundlage der Tonbänder und einiger unbedeutender Diskrepanzen zwischen den Interviews und ihrer Transkription in der Dissertation – es gab sechs solcher Fälle bei Hunderten von Zitaten – gingen die Veteranen vor Gericht, und die Universität erklärte ihre Weigerung, Katz’ ausgezeichnete Dissertation zu verteidigen.

Daraufhin nahm eine griechische Tragödie ihren Lauf. Unter dem Druck seiner Familie und nach einer erschütternden Erfahrung während des ersten Verhandlungstages ließ sich Katz dazu überreden, ein stalinistisches Geständnis über die vorsätzliche Fälschung der Wahrheit über Tantura abzulegen. Einige Stunden später bereute er es, aber es war zu spät, und die nächsten Schritte waren unausweichlich.

Das Gericht zwang ihn, die Kosten der Anklage zu tragen, und er wurde in seinem eigenen Kibbuz zu einem Paria. Die Universität verlangte eine neue Dissertation, die er schrieb und in der er noch stichhaltigere Beweise für das Massaker anbrachte – und obwohl er sie bestand, erhielt er eine schlechtere Note, und seine Dissertation wurde aus der Bibliothek entfernt. Es überrascht nicht, dass er bei all dem Stress zwei Schlaganfälle erlitt, und heute sitzt der einst so energische Mensch im Rollstuhl.



Kampagne der Delegitimierung

Dies alles geschah Anfang der 2000er Jahre, und ich tat alles, was ich konnte, um die Universität zu einer Änderung ihrer Haltung zu bewegen – eine Kampagne, die mich schließlich meinen Job kostete, obwohl ich ein fest angestellter Dozent war. Ich veröffentlichte auch einen Artikel auf Hebräisch, in dem ich behauptete, dass es in dem Dorf ein Massaker gab, aber niemand wagte es, mich vor Gericht zu bringen.

Bei all dem sollten wir nicht vergessen, was wichtig ist. Das Massaker war Teil eines Gesamtverbrechens gegen die Menschlichkeit, das Israel 1948 begangen hat und bis heute begeht – ein Verbrechen, das immer noch weitgehend geleugnet wird. Filme oder Dissertationen von gewissenhaften israelischen Juden reichen nicht aus, um dieses Verbrechen zu berichtigen.

Der einzige relevante Schlussstrich unter dieses fortwährende Verbrechen ist die Entkolonialisierung des gesamten historischen Palästina und die vollständige Umsetzung des Rechts auf Rückkehr. In einem freien und demokratischen Palästina könnte eine Gedenkstätte in Tantura eine sinnvolle Erinnerung an die Vergangenheit sein. Doch wenn es nur auf den Seiten liberaler zionistischer Zeitungen wie Haaretz erscheint, macht es die Sache nur noch schlimmer, ohne dass die Übel der Vergangenheit konkret behoben werden. Übersetzt mit Deepl.com

Ilan Pappe ist Professor für Geschichte, Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien und Ko-Direktor des Exeter Centre for Ethno-Political Studies an der Universität Exeter.

