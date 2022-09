Israel-Lobby wütend über jüdische Linke, die in das Führungsgremium der Labour Party gewählt wurde Von Asa Winstanley

Israel lobby fury as Jewish leftist elected to Labour’s ruling body Britain’s Israel lobby reacted with fury on Thursday night as left-wing Jewish activist Naomi Wimborne-Idrissi was elected to the Labour Party’s ruling body. A veteran Palestine solidarity activist, Wimborne-Idrissi won a seat on the National Executive Committee (NEC) which sets internal rules governing the UK opposition party, including disciplinary matters.

Israel Lobby wütend über jüdische Linke die in das Führungsgremium der Labour Partei gewählt wurde

von Asa Winstanley

2. September 2022

Großbritanniens Israel-Lobby reagierte am Donnerstagabend mit Wut, als die linke jüdische Aktivistin Naomi Wimborne-Idrissi in das Führungsgremium der Labour-Partei gewählt wurde.

Wimborne-Idrissi, eine langjährige Aktivistin für Palästina-Solidarität, gewann einen Sitz im Nationalen Exekutivkomitee (NEC), das die internen Regeln für die britische Oppositionspartei festlegt, einschließlich disziplinarischer Angelegenheiten.

Sie ist ein führendes Mitglied der Jewish Voice for Labour, einer Gruppe, die 2017 gegründet wurde, um den damaligen Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn gegen falsche und politisierte Antisemitismusvorwürfe zu verteidigen.

Naomi Wimborne-Idrissi, die in den NEC der Labour-Partei gewählt wurde, sagte dies zuvor:

“Uns wird keine Plattform geboten, wir werden gelöscht, uns wird die Freiheit verweigert, legitime Standpunkte zu äußern.”

Heute Abend wird sie zu Unrecht angegriffen und verleumdet. pic.twitter.com/9ZfQtPtfFK

– James Foster (@JamesEFoster) September 1, 2022

Während der Corbyn-Jahre wurde der NEC häufig dazu benutzt, linke und pro-palästinensische Mitglieder auszuschließen, die fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt wurden.

In einem exklusiven Gespräch mit The Electronic Intifada am Freitag versprach Wimborne-Idrissi, ihre Position zu nutzen, um Labour-Mitglieder zu vertreten, die immer noch vom Ausschluss bedroht sind.

Sie sagte, ihr Sieg sei “ein Beweis für die breite Unterstützung in der Partei für die Art von Politik, die die JVL vertreten hat”.

“Es gibt noch viele Mitglieder des linken Flügels in der Partei”, fügte Wimborne-Idrissi hinzu. “Sie wollen jemanden, der im Führungsgremium der Labour Party für sie spricht. Das ist genau das, was ich zu tun beabsichtige.

Sie sagte, dass die “Reaktion auf meine Wahl von mehreren Organisationen, die behaupten, die britischen Juden zu vertreten, offen gesagt enttäuschend ist. Sie haben einen Angriff auf die einzige jüdische Kandidatin gestartet, die bei dieser Gelegenheit gewählt wurde. Das diskreditiert sie.”

Sektierertum

Der hart erkämpfte Sieg von Wimborne-Idrissi war ein Lichtblick in einer ansonsten enttäuschenden Reihe von internen Wahlen für die Labour-Linke am Donnerstag. Die rechtsgerichtete Partei “Labour to Win” gewann einen zusätzlichen Sitz weg von der Linken.

Luke Akehurst wurde als Mitglied dieser rechten Gruppierung wiedergewählt. Akehurst ist seit Jahren ein professioneller Israel-Lobbyist, leitet die Organisation “We Believe in Israel” und war früher in der Öffentlichkeitsarbeit für die Rüstungsindustrie tätig.

Labour-Basisaktivisten kritisierten die angeblich linke Gruppe Momentum im Internet für das, was sie als “Sektierertum und politische Feigheit, die die Labour-Linke demoralisiert” bezeichneten.

Trotz der Bemühungen, eine einheitliche “Grassroots 5”-Liste linker Kandidaten für den NEC aufzustellen, untergrub Momentum die Liste, indem es behauptete, es handele sich um eine “Grassroots Voice 4” – mit Ausnahme von Wimborne-Idrissi allein.

Der ehemalige Parteivorsitzende Jeremy Corbyn unterstützte jedoch alle fünf Kandidaten in einem Video, das Anfang des Jahres auf Twitter veröffentlicht wurde.

In dem dazugehörigen Tweet wurde Wimborne-Idrissi an erster Stelle der Liste genannt. Corbyn sagte in dem Video, er sei “sehr erfreut, Naomi Wimborne-Idrissi zu unterstützen”, die er als “warmherzige und wunderbare Menschlichkeit und Persönlichkeit” beschrieb.

Vier israelische Lobbygruppen verurteilten am Donnerstag die Wahl von Wimborne-Idrissi durch die Labour-Mitglieder und forderten offenbar den Vorsitzenden des rechten Flügels, Keir Starmer, auf, die Wahl zu annullieren.

In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die antipalästinensischen Gruppen Board of Deputies of British Jews, der Jewish Leadership Council und der Community Security Trust die Anhänger von Wimborne-Idrissi als “extremen Flügel” der Partei.

Sie bezeichneten ihre Wahl als “Rückschritt” und warfen ihr vor, “Personen zu verteidigen, die wegen Antisemitismus ausgeschlossen wurden”. Sie forderten außerdem, dass sie in der Parteidisziplin “keine Rolle spielt” und von den entsprechenden Ausschüssen ferngehalten wird.

Im Jahr 2011 übermittelte der Community Security Trust – eine israelische Lobbygruppe mit engen Verbindungen zum israelischen Staat und seinen Spionageagenturen – der britischen Regierung eine geheime schwarze Liste mit angeblich “extremen” jüdischen Gruppen und Einzelpersonen. Auf der schwarzen Liste stand auch Wimborne-Idrissi, und zwar unter ausdrücklicher Nennung ihres Engagements für die Palästina-Solidarität.

Das Jewish Labour Movement – die vierte israelfreundliche Gruppe – erklärte am Donnerstagabend, dass “ein ansonsten positives” internes Wahlergebnis der Labour-Partei “durch die Wahl von Naomi Wimborne-Idrissi, einem führenden Mitglied der Jewish Voice for Labour, getrübt wurde”.

In der Erklärung wurde angedeutet, dass weitere Ausschlüsse von Linken wie Wimborne-Idrissi aus der Labour-Partei gefordert werden.

Die rechte Anti-Corbyn-Politikerin Margaret Hodge sagte, die Wahl von Wimborne-Idrissi sei “ein enttäuschendes Ergebnis, vor allem für die jüdischen Labour-Mitglieder und die jüdische Gemeinschaft” – und ignorierte dabei die Tatsache, dass Wimborne-Idrissi selbst Jüdin ist.

Seit Corbyn 2015 zum ersten Mal zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, werden er und seine Anhänger ständig mit erfundenen und übertriebenen Antisemitismusvorwürfen überzogen, die sich oft gegen Aktivisten der Palästina-Solidarität und die Linke richten.

Corbyn selbst wurde im Oktober 2020 als Labour-Abgeordneter abgewählt und sitzt nun als Unabhängiger im Parlament.

Die linken Kommentatoren Alex Nunns und Jackie Walker sagten beide voraus, dass Starmer nun wahrscheinlich den Ausschluss von Wimborne-Idrissi anordnen wird.

Naomi Wimborne-Idrissi ist eine Jüdin und Mitbegründerin von @JVoiceLabour. Dieser antisemitische Schläger greift sie für das Verbrechen an, Israels barbarisches zionistisches Apartheidregime nicht zu unterstützen. @UKLabour ist so anti-palästinensisch, dass Nicht-Juden Juden angreifen, nur weil sie die Palästinenser nicht hassen https://t.co/0M3b9N9mJ0

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) September 2, 2022

Übersetzt mit Deepl.com

