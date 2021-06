Wo bleiben die Nato und die G7, mit so einer wichtigen Erklärung? Aber die sind ja zu sehr damit beschäftigt sich auf Russland und China “einzuschießen”

Bild: Palestinian paramedics and journalists carry a wounded fellow journalist during clashes with Israeli forces east of Gaza city on October 5, 2018 [SAID KHATIB/AFP via Getty Images]

Israel muss für Angriffe auf Journalisten zur Rechenschaft gezogen werden, sagt die Afrikanische Union

14. Juni 2021

Afrikanische Journalisten haben die Afrikanische Union und die Regierungen aufgefordert, Israels gezielte Angriffe auf Journalisten und Medienorganisationen zu verurteilen und Israel für die Verbrechen, die während seiner jüngsten Angriffe im Gazastreifen und anderswo im besetzten Palästina gegen Medienschaffende begangen wurden, rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Israelische Angriffe auf die Presse – Karikatur [Sarwar Ahmed/MiddleEastMonitor]

Die afrikanischen Regierungen wurden aufgefordert, “auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen”, indem sie die von der israelischen Regierung begangenen Menschenrechtsverletzungen unmissverständlich verurteilen. Die Suche nach dauerhaften Lösungen, so FAJ-Präsident Sadiq Ibrahim Ahmed, erfordere das Eingreifen der Regierungen.

In einer zweitägigen afrikanischen Journalisten-Führungskonferenz, die Anfang des Monats in Accra, Ghana, stattfand und die weniger als eine Woche nach Israels brutaler Bombardierung des belagerten Gazastreifens abgehalten wurde, wo es ein Gebäude zerstörte, in dem die Nachrichtenagentur Associated Press und mehrere andere Medien untergebracht waren, verurteilte die Federation of African Journalists (FAJ) die “totale Straffreiheit”, die Israel bei der Tötung von Journalisten und der Zerstörung von Medienbüros “unter dem Scheinvorwand der Selbstverteidigung” genießt.

Die Zerstörung des Al-Jalaa-Gebäudes wurde weithin als Versuch angesehen, Journalisten zum Schweigen zu bringen, die über Israels militärische Angriffe berichten. In weniger als einer Woche hat Israel die Büros von mindestens 18 Medienunternehmen bombardiert.

Die Konferenzdelegierten verurteilten auch den Druck, den Israel auf Medienorganisationen ausübt, “um palästinensische Journalisten zu entlassen und zu zensieren, die sich für Medienfreiheit einsetzen und gegen die Verletzung der Rechte der Palästinenser protestieren.” Associated Press hatte die 22-jährige Journalistin Emily Wilder wegen ihrer pro-palästinensischen Ansichten gefeuert. Übersetzt mit Deepl.com

337 Israel-Verletzungen gegen palästinensische Journalistin im Mai

