Bild: Benny Gantz visits the Western Wall, in Jerusalem’s Old City, on 14 February 2011 while serving as Israel’s military chief of staff. Gantz last week declared six Palestinian human rights groups to be terrorist organisations (AFP)

Israel nennt den Kampf für die Rechte der Palästinenser “Terror” – und stellt damit die Realität auf den Kopf

Von Jonathan Cook

25. Oktober 2021

Hat jemand vergessen, Benny Gantz zu sagen, dass Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist?

Am vergangenen Freitag sah es jedenfalls so aus, als Israels Verteidigungsminister – der in einer von der rechten Siedlerpartei geführten israelischen Regierung als Kraft der Mäßigung dargestellt wurde – sechs führende palästinensische Menschenrechtsgruppen zu “terroristischen Organisationen” erklärte.

Damit wurden die prominentesten Organisationen der palästinensischen Menschenrechtsgemeinschaft faktisch geächtet.

Trotz der ewigen Verbundenheit, die von israelischen und US-amerikanischen Beamten so oft gepriesen wird, schien die Regierung von Präsident Joe Biden von der Ankündigung überrascht worden zu sein, obwohl Israel behauptete, Washington sei vorgewarnt gewesen.

Mit diesem Schritt werden die prominentesten Organisationen der palästinensischen Menschenrechtsbewegung faktisch verboten.

Berichten zufolge bereiteten sich israelische Beamte am Sonntag darauf vor, in die USA zu fliegen, um Informationen zur Rechtfertigung der neuen “Terrorliste” auszutauschen.

Zu den ins Visier genommenen Gruppen – die meisten werden von europäischen Staaten finanziert – gehören solche, die Bauern unterstützen und sich für Frauenrechte und demokratische Werte einsetzen, sowie andere, die israelische Verstöße gegen die Rechte von Gefangenen und Kindern dokumentieren und Kriegsverbrechen aufdecken.

Israel hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass einer der palästinensischen Anwälte, Feldforscher, Gemeindeorganisatoren und Pressesprecher, die für diese Organisationen tätig sind, Waffen trägt oder Bomben herstellt.

Shawan Jabareen, Direktor von al-Haq, einer der aufgelisteten Organisationen, stellte das offensichtliche Paradoxon fest: “Gantz sagt, wir seien eine Terrororganisation, während er selbst ein Kriegsverbrecher ist”.

Al-Haq steht an der Spitze der Bemühungen der palästinensischen Menschenrechtsgemeinschaft, dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag Beweise dafür vorzulegen, dass israelische Militärkommandeure und Politiker für Kriegsverbrechen gegen Palästinenser verantwortlich sind.

Gantz war beispielsweise Chef des israelischen Militärs im Jahr 2014, als dieses Teile des Gazastreifens verwüstete und mindestens 1.450 Zivilisten, darunter etwa 550 Kinder, tötete. Später prahlte er damit, dass er den Gazastreifen “in die Steinzeit” zurückgeschickt habe.

Verschwommene Erzählung

Wie genau hält Israel den Großteil der palästinensischen Menschenrechtsgruppe für “Terroristen”?

Bislang deutet alles darauf hin, dass Israel plant, für die westlichen Hauptstädte eine undurchsichtige Geschichte zu konstruieren, die auf angeblich geheimen Beweisen beruht, die die Organisationen finanziell mit der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) in Verbindung bringen.

Es wurde vage davon gesprochen, dass die Menschenrechtsgruppen “von hochrangigen [PFLP-]Führern kontrolliert” würden und als “zentrale Geldquelle” für die PFLP fungierten, indem sie “große Geldsummen aus europäischen Ländern und internationalen Organisationen” umleiteten.

Für Israel hat diese Art der Darstellung einen doppelten Vorteil.

Der erste ist, dass es für die Organisationen fast unmöglich sein wird, die Informationen zu widerlegen, da sie als geheim eingestuft sind. Die USA und die Europäer werden sich weitgehend auf das Wort Israels verlassen müssen.

Wir haben dies schon oft erlebt. Israel stellt extravagante Behauptungen über Verbindungen zu Terrorgruppen auf, die niemand zu überprüfen vermag. Wenn es dann doch zu einer Untersuchung kommt, ist die Wahrheit längst ans Licht gekommen, und der falsche Eindruck wird selten korrigiert.

So geschah es, als Israel im Mai ein Hochhaus in Gaza bombardierte, das vielen Medienorganisationen als Basis gedient hatte. Israel behauptete, es beherberge auch militante Palästinenser, obwohl es nie Beweise für diese unwahrscheinliche Behauptung vorlegte.

Dies war auch die Vorgehensweise Israels, nachdem Soldaten im Juni 2020 Ahmad Erekat in seinem Auto an einem Kontrollpunkt im Westjordanland erschossen hatten, als er Besorgungen für die Hochzeit seiner Schwester machte. Israel behauptete, es habe sich um eine terroristische Rammattacke gehandelt. Eine Rekonstruktion durch Experten ergab jedoch, dass Erekats Bremsen versagt hatten.

Der Fall von Mohammed el-Halabi ist sogar noch relevanter. Der Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation im Gazastreifen sitzt seit fünf Jahren ohne Gerichtsverfahren in einem israelischen Gefängnis, weil ihm vorgeworfen wird, große Summen internationaler Hilfsgelder an die Hamas abgezweigt zu haben. Die israelischen Anschuldigungen gegen Halabi haben sich als so offensichtlich unhaltbar erwiesen, dass sogar die westlichen Medien begonnen haben, sie anzuzweifeln.

Unscharfe Unterscheidung

Zweitens hofft Israel, dass die zentrale Aussage seiner Anschuldigungen unkritisch behandelt wird: dass jede Verbindung von irgendjemandem in diesen Gruppen zur PFLP als definitiver Beweis für die Verbindungen der Organisation zum Terrorismus angeführt werden kann. Es ist zweifellos richtig, dass einige Mitarbeiter dieser Menschenrechtsgruppen eine ideologische Verbindung zur PFLP haben – und das aus gutem Grund.

Die meisten palästinensischen Politiker sind entweder von Israel vereinnahmt worden, wie die Fatah, die in eine “heilige” Sicherheitszusammenarbeit mit den israelischen Besatzungstruppen eingebunden ist, oder sie haben einem Kampf den Vorrang gegeben, der aufgrund seines islamistischen Charakters große Teile der palästinensischen Bevölkerung nicht repräsentiert, wie die Hamas und der Islamische Dschihad.

Die einzige nennenswerte politische Alternative stellt die PFLP dar. Ihre Vision ist ein säkularer, einheitlicher demokratischer Staat, der allen Bewohnern der Region, Juden und Palästinensern, gleiche Rechte bietet. Diese Plattform gewinnt für Palästinenser und Solidaritätsaktivisten immer mehr an politischer Bedeutung, da Israel immer deutlicher macht, dass es kein Interesse daran hat, jemals eine Teilung des Landes und die Gründung eines palästinensischen Staates zuzulassen.

Doch wie bei den meisten nationalen Befreiungsbewegungen gab es auch innerhalb der PFLP historische Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Ziel der Entkolonialisierung und eines einzigen demokratischen Staates am besten erreicht werden kann.

Wie in der Fatah und der Hamas sind einige der Meinung, dass die Befreiung nur durch bewaffneten Widerstand möglich ist, der nach internationalem Recht gegen einen kriegerischen Besatzer wie Israel zulässig ist, während andere sich dem politischen Kampf verschrieben haben.

Israel ist natürlich bestrebt, diese Unterscheidungen zu verwischen und jede Auseinandersetzung mit dem zentralen politischen Ziel der PFLP zu vermeiden: ein Staat, der auf gleichen Rechten beruht und nicht auf der absoluten Herrschaft einer ethnischen Gruppe, die Israel durch militärische Besetzung in die palästinensischen Gebiete exportiert hat.

Stattdessen hat Israel ein generelles Verbot gegen die PFLP verhängt und alle ihre prominenten Mitglieder gejagt. Dazu gehört auch Khalida Jarrar, eine Abgeordnete der PFLP, die vor kurzem von Israel nach zwei Jahren Haft freigelassen wurde. Jarrar arbeitete an der Bewerbung Palästinas vor dem Internationalen Strafgerichtshof mit. Nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) hat Israel “nie behauptet, dass sie persönlich an bewaffneten Aktivitäten beteiligt war”.

Apartheidstaat

Es besteht kein Zweifel daran, dass diese sechs palästinensischen Menschenrechtsorganisationen den organisierten, kommunalen Widerstand gegen die israelische Besatzung dem bewaffneten Kampf vorgezogen haben.

Einige, wie die Union der Komitees für landwirtschaftliche Arbeit und die Union der palästinensischen Frauenkomitees, sind dazu da, die palästinensische Gesellschaft von innen heraus zu stärken. Sie hoffen, dass die palästinensischen Gemeinschaften besser in der Lage sind, den unerbittlichen Bemühungen Israels zu widerstehen, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, um es durch illegale jüdische Siedlungen zu ersetzen – ein Prozess, den Israel bedrohlich “Judaisierung” nennt.

Diese Landwirtschafts- und Arbeitsausschüsse fördern ein altes palästinensisches Prinzip, das im Arabischen als Sumud oder Standhaftigkeit bekannt ist. Doch angesichts Israels Wunsch, die Palästinenser ethnisch zu säubern und jede Hoffnung auf einen künftigen palästinensischen Staat zu zerstören, wird Standhaftigkeit in der israelischen Vorstellung leicht mit Terrorismus gleichgesetzt.

In Wirklichkeit verwechseln die israelischen Führer ihre eigene Angst, für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, mit einem imaginären “Terrorismus”, der von Forschern ausgeübt wird, die versuchen, die Realität der Besatzung aufzuzeigen

Die anderen Gruppen auf der Liste, wie al-Haq, Addameer und Defence for Children International, haben die israelischen Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser, von der Tötung von Zivilisten und der Misshandlung von palästinensischen Kindern und Gefangenen bis hin zu Zwangsumsiedlungen und dem Siedlungsbau, sehr effektiv dokumentiert.

Die von den palästinensischen Gruppen gesammelten Daten werden an internationale und israelische Menschenrechtsorganisationen wie HRW und B’Tselem weitergegeben, die beide vor kurzem Berichte veröffentlicht haben, in denen sie Israel zu einem Apartheidstaat erklären.

Auch Israel hat es auf diese Gruppen abgesehen.

Omar Shakir, der Regionaldirektor von HRW, wurde vor zwei Jahren von Israel ausgewiesen. Letztes Jahr weigerte sich Israel, die Arbeitsvisa von Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen zu verlängern, nachdem diese eine Untersuchung über die Absprachen zwischen internationalen Unternehmen und illegalen Siedlungen im Westjordanland veröffentlicht hatten.

Und B’Tselem, Israels führende Überwachungsorganisation für die Besatzung, und Breaking the Silence, eine Gruppe ehemaliger israelischer Soldaten, die Informationen weitergeben, wird das Recht verweigert, in israelischen Schulen zu sprechen, und sie werden regelmäßig von israelischen Politikern und den Medien verunglimpft. Dieser Angriff Israels auf die gesamte Menschenrechtsgemeinschaft – im In- und Ausland – ist offensichtlich begründet.

Diese Organisationen haben nach und nach ein unanfechtbares Plädoyer für die Verfolgung der israelischen Führung vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen sowie für Boykott und Sanktionen gegen Israel in der Art, wie sie gegen das südafrikanische Apartheidsystem verhängt wurden, erarbeitet.

Diese Arbeit polarisiert die jüdischen Gemeinden im Ausland, die traditionell eine zuverlässige Unterstützungsbasis für Israel sind. Und sie plädiert in überwältigender Weise dafür, Israel zu meiden, indem sie die gähnende Kluft zwischen den Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit und der Untätigkeit ihrer Führer aufzeigt.

Für Israel ist das alles wirklich erschreckend – und deshalb müssen die Verantwortlichen dafür als Terroristen betrachtet werden.

Beendigung der EU-Finanzierung

Gantz’ Behauptung, Israel verfüge über neue Informationen, die diese palästinensischen Menschenrechtsgruppen mit Terror in Verbindung bringen, wird durch die Tatsache widerlegt, dass Israel sie seit vielen Jahren missbraucht.

Mitarbeiter wurden verhaftet und ins Gefängnis gesteckt oder es wurde ihnen das Recht verweigert, ins Ausland zu reisen. Ihren Mitarbeitern wurde die Aufenthaltsgenehmigung für Jerusalem entzogen. Und die Armee hat Razzien in ihren Büros durchgeführt und Computer und Dokumente beschlagnahmt. Diese Übergriffe haben sich verschärft, seit diese Organisationen auf internationalen Foren mehr Gehör für ihre Recherchen über israelische Kriegsverbrechen und Apartheidpraktiken finden.

Israel wird nun seine neue “Terrorliste” nutzen können, um die Verschärfung des Vorgehens zu rechtfertigen. Es wird noch einfacher sein, Vorwände für die Schikanierung und Inhaftierung von Mitarbeitern zu finden.

Aber es gibt noch andere Vorteile für Israel. Es wird für internationale und israelische Partner noch schwieriger, mit palästinensischen Gruppen zusammenzuarbeiten, um die Verbrechen der israelischen Besatzung aufzudecken.

Und zweifellos werden Israel und seine Befürworter im Ausland die Terrorbezeichnung nutzen, um diese Gruppen weiter zu verunglimpfen und ihre Ergebnisse zu diskreditieren.

Der vielleicht größte Gewinn für Israel wird jedoch darin bestehen, diese neue “Terrorliste” zu nutzen, um die europäischen Staaten und die Europäische Union dazu zu bringen, ihre Finanzhilfe für die palästinensische Menschenrechtsgemeinschaft einzustellen.

Palästinensische Menschenrechtsaktivisten als “Terroristen” zu bezeichnen, dient demselben Ziel wie westliche Aktivisten, die die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel beenden wollen, als “Antisemiten” zu bezeichnen oder Juden, die sich mit den Palästinensern solidarisieren, als “Selbsthasser” und “Verräter” zu bezeichnen.

Israel wird all diesen vermeintlichen “Hass” in sein bestehendes Narrativ einbinden, dass es mit einer Kampagne von allen Seiten konfrontiert ist, um den einzigen jüdischen Staat der Welt zu “dämonisieren”.

In Wirklichkeit verwechseln die israelischen Führer ihre eigene Angst, für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, mit einem imaginären “Terrorismus”, der von Anwälten und Forschern betrieben wird, die versuchen, die Realität der Besatzung aufzuzeigen.

Wird jemand darauf hereinfallen? Die Bilanz legt nahe, dass westliche Regierungen darauf hereinfallen könnten. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel ist auf Französisch auf Middle East Eye French edition verfügbar.

Jonathan Cook ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

