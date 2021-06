Ein “doppeltes-Lottchen” der Korruption

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-occupation-natural-order-coming-end

Israel-Palästina: Die natürliche Ordnung der Besatzung geht zu Ende



Von David Hearst



9. Juni 2021



Eine neue Generation von Palästinensern, geboren nach Oslo und abgekoppelt von der Führung in Ramallah, treibt einen grundlegenden Wandel voran

Die Verlierer des Gaza-Krieges – Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) – haben auf die Demonstrationen, die während dieser elf Tage in Jerusalem, Ramallah und im gesamten besetzten Westjordanland stattfanden, jeweils mit dem Einsatz maximaler Gewalt reagiert. In palästinensischen Stadtvierteln und Dörfern in Israel und dem besetzten Westjordanland wurde durch Massenverhaftungen “Ruhe” hergestellt.

Bei der letzten Zählung hatten israelische Streitkräfte seit letztem April mehr als 2.100 Palästinenser innerhalb Israels und 1800 im besetzten Westjordanland und in Jerusalem verhaftet. Darüber hinaus berichtet die in Ramallah ansässige Organisation Lawyers for Justice, dass 20 Palästinenser von der präventiven Sicherheit der PA verhaftet wurden, meist wegen “Anstiftung zu sektiererischem Unfrieden” und “Verleumdung” gegen die PA.

Die Polizei auf der Station in Nazareth richtete das ein, was Adalah, das Rechtszentrum für die Rechte der arabischen Minderheit in Israel, einen “Folterraum” nennt. Häftlinge wurden Berichten zufolge in einen Raum auf der linken Seite des Eingangskorridors des Bahnhofs geführt und gezwungen, mit Handschellen auf dem Boden zu sitzen und den Kopf in Richtung Boden zu senken.

Weder Israel noch die PA haben es bisher geschafft, die Ordnung wiederherzustellen, so wie sie das Konzept traditionell verstanden haben … Es gibt keine ‘neue Normalität’, zu der man zurückkehren könnte

Polizeibeamte begannen dann, sie auf alle Teile ihres Körpers zu schlagen, indem sie Tritte und Knüppel benutzten, ihre Köpfe gegen Wände oder Türen schlugen, und mehr. Die Beamten verletzten die Inhaftierten, terrorisierten sie, und wer es wagte, seinen Kopf nach oben zu heben, riskierte weitere Schläge durch Beamte. Laut eidesstattlichen Erklärungen war der Boden des Raumes mit Blut von den Schlägen bedeckt”, so Adalah.

Laut der palästinensischen Behörde für Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen wurden die jüngsten Verhaftungen im ganzen Land von brutalen Angriffen begleitet, einschließlich Beleidigungen, Schlägen und Vandalismus in den Häusern und am Eigentum der Bürger”.

Aber weder Israel noch die Palästinensische Autonomiebehörde haben es bisher geschafft, die Ordnung in dem Sinne wiederherzustellen, wie sie das Konzept traditionell verstanden haben. Das liegt daran, dass sie feststellen, dass es keine “neue Normalität” gibt, zu der sie zurückkehren können; etwas hat sich grundlegend geändert.

Zwei-Staaten-Mythos bröckelt

Der Status quo, der jahrzehntelang Israels Expansionsinteressen und denen seiner westlichen Unterstützer diente, die den Mythos nährten, dass eine Zweistaatenlösung unter der richtigen Ausrichtung der Sterne erreicht werden könnte, bröckelt.

Dieser Status quo hat aus einem vollständigen nuklearen Brennstoffkreislauf bestanden: Palästinensische Vertreibungen und jüdische Siedlungen in Salamischeiben; kurze Bombenkampagnen, um den “Rasen” des palästinensischen bewaffneten Widerstands zu mähen; und Gespräche, die der palästinensischen Führung kumulative Zugeständnisse entlocken und damit die Grundlage für weitere Siedlungen schaffen, da die palästinensischen Unterhändler den Punkt bereits aufgegeben hatten.

Israel-Gaza: War der jüngste Angriff ein Kipppunkt im palästinensischen Kampf?

Lange vor Netanjahus Plan, die Siedlungen im besetzten Ost-Jerusalem zu annektieren, hatte der verstorbene palästinensische Unterhändler Saeb Erekat seiner israelischen Amtskollegin Tzipi Livni bereits “das größte Yerushalayim [Jerusalem] der Geschichte” angeboten.

Die natürliche Ordnung der Besatzung neigt sich dem Ende zu. Sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite vollzieht sich der Zusammenbruch dieser Ordnung gleichzeitig in Prozessen, die miteinander verbunden, aber dennoch unabhängig voneinander sind.

Nach vier ergebnislosen Wahlen ist Israel selbst in Aufruhr. Der designierte Premierminister Naftali Bennett und seine Stellvertreterin Ayelet Shaked haben zusätzlichen Polizeischutz erhalten, da der Chef des Shin Bet, des israelischen Inlandsgeheimdienstes, davor warnte, dass die zunehmende Aufstachelung in den sozialen Medien zu “gewalttätigen Aktionen” führen könnte.

Es werden Parallelen zur Ermordung von Yitzhak Rabin gezogen – aber anders als damals, als Israel von zwei großen Parteien, Labor und Likud, dominiert wurde, ist die Knesset heute in verschiedene kleine Parteien zersplittert. Die größte ist der Likud, der bei der letzten Wahl 30 Sitze gewann.

Rechts auf rechts

Die Hetze wird vom Clan um den scheidenden Premierminister Benjamin Netanjahu orchestriert. Hagi Ben-Artzi, der Bruder von Sara Netanyahu, der Frau des Ministerpräsidenten, sagte, dass Bennetts Absicht, mit dem Zentristen Yair Lapid zusammenzuarbeiten, der biblischen Definition von “Verrat” entspricht. Netanjahus Sohn Yair hat seine Instagram- und Twitter-Konten vorübergehend sperren lassen, nachdem er die Privatadresse von Nir Orbach, einem Knessetmitglied der Jamina-Partei, veröffentlicht hatte.

In Anklängen an die Weigerung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, seine Niederlage anzuerkennen, sagte Netanjahu, Israel sei Zeuge des “größten Wahlbetrugs” in der Geschichte. Netanjahu behandelt seinen bevorstehenden Sturz als eine existenzielle Bedrohung für Israel selbst und beruft sich sogar auf die Geschichte von Moses; diejenigen, die sich ihm widersetzten, wurden von Gott bestraft, als sich die Erde öffnete und sie verschlang.

Ähnliche apokalyptische Ereignisse erwarten Israel selbst. Netanjahu hat die neue Regierung, die vom rechtsextremen Bennett angeführt wird, als “gefährliche Linksregierung” bezeichnet, die von “Terroranhängern” unterstützt wird, die unfähig wären, Israels Feinden wie dem Iran die Stirn zu bieten (einer dieser “Terroranhänger”, Mansour Abbas, ist ein palästinensisches Knessetmitglied, das Netanjahu selbst eifrig kultiviert hat).

Der erfahrene politische Analyst und MEE-Kommentator Meron Rapoport sagte, dass, während Netanjahu seine politische Basis auf extremer Polarisierung aufbaute, der Diskurs des Hasses nun die Rechte selbst auffrisst.

“Die Aufwiegelung ist sehr, sehr aggressiv. Aber was interessant ist, ist, dass dieser Diskurs der Polarisierung in das rechte Lager selbst eingedrungen ist”, sagte Rapoport und bemerkte, dass Netanjahu glaubt, dass sein einziger Weg, die Macht zu erhalten, darin besteht, Bennett einen Verräter zu nennen, während zur gleichen Zeit seine Anhänger drohen, Knessetmitglieder zu töten. “Weil sie aus dem gleichen rechten Lager kommen und sich nahe standen, sind die Wut und das Gefühl des Verrats noch stärker.”

Ein anderer MEE-Kommentator, Orly Noy, bemerkte: “Netanjahu hat alles kaputt gemacht, was als staatlich galt, wie zum Beispiel das Justizsystem und die Polizei. Das bedeutet völliges Chaos in allen Systemen. Er zerbrach alle Werkzeuge, die einst die jüdische Staatlichkeit bewahrten. Und jetzt sehen wir die Früchte seiner Arbeit.”

Für Orit Malka Strook, Knessetmitglied für die Religiöse Zionistische Partei, wird Israel selbst zu einem gescheiterten Staat, wenn es Netanjahu gelingt, die Koalitionsregierung zu zerstören, bevor sie vereidigt ist. “Die Hälfte der Israelis, die für den Regierungswechsel gestimmt haben, wird denken, dass Netanjahus Herrschaft illegitim ist, in einer Situation, die nahe daran ist, wie die Palästinenser das Regime in Israel sehen”, sagte sie. “Israel wird sich dem Zerfall nähern, wir befinden uns also in einem dramatischen Moment. Wenn er versucht, den Regierungswechsel zu verhindern, denke ich, dass die Institutionen stark genug sind, um sich mit Netanyahu zu überschneiden, aber es ist nicht sicher. Es ist [eine] sehr dramatische Zeit und eines der Knesset-Mitglieder könnte geschädigt werden.”

Zusammenbruch der Führung

Der Zusammenbruch der politischen Führung ist auf der palästinensischen Seite in Ramallah nicht weniger bedeutend. Die PA-Führung im Allgemeinen und Präsident Mahmoud Abbas im Besonderen versucht, eine Welle der Wut auf allen Ebenen der Fatah zu ersticken. Das meiste davon kursiert auf privaten WhatsApp-Gruppen.

Ein Fatah-Loyalist, der einst eine hohe Position innehatte und anonym bleiben wollte, sagte gegenüber MEE: “Die Leute der Fatah sind sehr wütend. Was die Hamas jetzt tut, ist das, was die Fatah während der ersten Intifada getan hat. Die Fatah glaubte an den Kampf gegen die Besatzung, an die Befreiung, an den bewaffneten Kampf. Was Abu Mazen getan hat, ist, der Fatah jeden Sinn, jedes Ziel, jeden Kampf für Freiheit und Befreiung zu nehmen.

“Die Tansim der Fatah an der Basis sind nicht glücklich mit Abu Mazen und seinen Leuten. Die Führung will den Status quo beibehalten, weil sie das Geld will; sie will ihre Investitionen in Landgeschäfte bewahren. Sie wollen die Besatzung beibehalten, wie sie ist, denn ohne sie haben sie keine Rolle.”

Für Biden und Blinken ist die Botschaft klar: Die Zeiten, in denen die Führung des palästinensischen Volkes im Voraus durch einen ihnen und Israel genehmen Kandidaten festgelegt werden konnte, sind vorbei

Der größte Teil dieser Frustration ist unter der Oberfläche, aber einiges davon ist öffentlich. Nasser al-Qudwa, ein ehemaliges Mitglied des Fatah-Zentralkomitees, palästinensischer Vertreter bei der UNO und Außenminister, wurde aus der Fatah geworfen, weil er sich weigerte, unter einer Liste zu kandidieren, die vom palästinensischen Präsidenten angeführt wurde, aber er sieht sich immer noch als “Fatah durch und durch”. Er ist der Neffe des verstorbenen Palästinenserführers Jassir Arafat.

Ich fragte ihn, ob der 85-jährige Abbas noch in der Lage sei, sein Volk zu führen, nachdem er die ersten palästinensischen Wahlen seit 14 Jahren verschoben hatte. Qudwa antwortete: “Nun, ich möchte die Dinge nicht persönlich nehmen, aber ich denke, die gegenwärtige Situation ist unhaltbar. Wir müssen uns verändern, und Veränderung bedeutet meiner Meinung nach, dass sich Personen, Persönlichkeiten, die Politik und auch die Positionen ändern müssen. Die Fortsetzung dessen, was wir jetzt haben, wird nur zu mehr Problemen und mehr Katastrophen für das palästinensische Volk führen.”

Hätten diese Wahlen stattgefunden, hat Qudwa keinen Zweifel daran, dass seine Liste besser abgeschnitten hätte als die von Abbas – und dass, wenn Präsidentschaftswahlen gefolgt wären und Marwan Barghouti seinen Namen aus dem israelischen Gefängnis nach vorne gebracht hätte, er gewonnen hätte.

Die Misserfolge von Abbas

Ein weiteres Zeichen für Abbas’ schwindende Autorität war ein kürzlich von führenden palästinensischen Akademikern verfasster Brief, der ihn zum Rücktritt aufforderte. Er hat inzwischen mehr als 3.000 Unterschriften erhalten. Es war natürlich mehr als nur ein Brief; es war der Beginn einer Kampagne zum Wiederaufbau der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO).

Ihre Erklärung merkte an, dass Abbas der bedeutendste Abwesende während der jüngsten Ereignisse war, einschließlich eines Aufstandes in Jerusalem wegen der Räumung von Sheikh Jarrah und des Eindringens von bewaffneten Siedlern in die al-Aqsa-Moschee.

“Nachdem die Schlacht vorbei war, fügte Abbas seiner politischen Bilanz ein weiteres Versagen hinzu, indem er es versäumte, sich mit dem Leiden des palästinensischen Volkes zu solidarisieren”, heißt es in dem Brief. “Er hat sich nicht die Mühe gemacht, die Familien der Märtyrer in Gaza und im Westjordanland zu besuchen. Es war eine nationale und goldene Gelegenheit, den Gazastreifen zu besuchen, diesen Moment zu ergreifen und ihn als den Beginn der Beendigung der Teilung zu betrachten, aber stattdessen offenbarte er die Tiefe der Selbstlähmung, in die sich der Präsident begeben hat.”

Der ‘gute Araber’: Eine israelische Erfindung zur Kontrolle der Palästinenser

Mehr lesen ”

Eine neue Generation von Palästinensern treibt diesen Wandel voran. Sie wurden nach Oslo geboren und sind völlig abgekoppelt von Ramallah und seiner Führung. Sogar in Ramallah, das als das Tel Aviv des besetzten Westjordanlandes gilt, gab es Demonstrationen von Tausenden von Palästinensern als sichtbaren Affront gegen ihren schweigenden und abwesenden Präsidenten. Das sticht, weil es wahr ist, und es kommt nicht von der Hamas.

Diese Generation sieht sich als ein Volk vom Fluss bis zum Meer. Während Abbas jedes Mal, wenn er sich mit seinem Sicherheitskommando innerhalb des besetzten Westjordanlandes bewegt, bei Israel um Erlaubnis bittet, beschränkt sich diese Generation nicht auf Mauern und Kontrollpunkte, die von der Besatzungsmacht errichtet wurden. Die Jerusalemer und die Palästinenser von 1948 stehen nicht unter Abbas’ Kontrolle, geschweige denn unter der der Fatah oder der untergegangenen PLO.

Klare Botschaft

Abbas hat diesen Palästinensern nichts zu sagen, weil er nichts für sie erreicht hat. Drei Jahrzehnte Gespräche nach der palästinensischen Anerkennung Israels haben nichts erreicht, außer dem Zerfall aller palästinensischen Institutionen, die am Dialog beteiligt waren: der Palästinensische Nationalrat, die PLO und der Zentralrat.

“Wir haben das Recht, jetzt innezuhalten und zu fragen: Was ist das Ergebnis? Und was hat der Präsident für sein Volk erreicht? Welche Rechte habe ich?”, fragte die Erklärung der palästinensischen Akademiker.

Abbas sollte in der Tat gehen, und sei es nur, um das Erbe der Fatah als Befreiungsorganisation zu bewahren. US-Präsident Joe Biden und sein Außenminister Tony Blinken – zwei andere abwesende Hausherren des palästinensischen Konflikts – werden ihn nicht retten, ebenso wenig wie all die Steuergelder, die Israel ihm gibt, und all die Patronage, die daraus fließt.

Für Biden und Blinken ist die Botschaft klar: Die Zeiten, in denen die Führung des palästinensischen Volkes durch einen für sie und Israel angenehmen Kandidaten im Voraus festgelegt werden konnte, sind vorbei. Der schnellste Weg, diesen Konflikt zu beenden, ist, die Führung sich selbst erneuern zu lassen und sie das palästinensische Volk repräsentieren zu lassen.

Abbas und die gesamte derzeitige Führung der PA können weder das eine noch das andere tun. Sie an der Macht zu halten, bedeutet, einen der wesentlichen Bestandteile der israelischen Besatzung aufrechtzuerhalten.Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam zum Guardian von The Scotsman, wo er Bildungskorrespondent war.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...