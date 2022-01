Israel-Palästina: Europäische Kritik an Siedlergewalt riecht nach Heuchelei

Von Joseph Massad

19 Januar 2022

Wenige Tage nach dem Treffen wurden die Sicherheitskräfte der PA auf die besetzte palästinensische Stadt von Dschennin losgelassen, die sie mit der Verhaftung mehrerer Jugendlicher terrorisierten, was einen Aufstand der Bewohner der Stadt auslöste, die ein örtliches PA-Hauptquartier angriffen. Im Gegensatz zu israelischen Soldaten, die mit illegalen, gewalttätigen jüdischen Siedlern behutsam umgehen – zumal eine große Zahl von Soldaten “kulturelle Faktoren teilen, die viele von ihnen mit den Siedlern in Verbindung bringen” – sind die Schläger der Palästinensischen Autonomiebehörde mit der israelischen Besatzung und nicht mit dem palästinensischen Volk verbündet.

Gewalttätige TraditionDie Gewalt, die jüdische Siedler den Palästinensern angetan haben, ist nicht neu. In der Tat gehört es seit den 1880er Jahren zur Tradition der jüdischen Kolonisierung Palästinas, gegen Palästinenser vorzugehen, denen das von den Siedlern begehrte Land gehört. Im Jahr 1911, nach dem Verkauf großer Landflächen von abwesenden Landbesitzern an den Jüdischen Nationalfonds, vertrieben die Behörden gewaltsam palästinensische Bauern, verhafteten viele von ihnen, und die zionistische Miliz Hashomer tötete einen Bauern.

Andere vertriebene Bauern, die als Arbeiter in jüdischen Kolonien arbeiteten, wurden von Hashomer-Schlägern so grausam verprügelt, dass sie von den Vorständen der jüdischen Kolonien angewiesen wurden, die Misshandlung der Palästinenser einzustellen. In den 1930er Jahren waren die Siedler dazu übergegangen, nicht nur Bauern zu töten und palästinensische Arbeiter zu verprügeln, sondern auch Cafés mit Granaten in die Luft zu jagen (wie in Jerusalem im März 1937) und auf belebten Marktplätzen elektrisch gesteuerte Minen zu legen. In den 1940er Jahren sprengten sie u. a. Schiffe und Hotels in die Luft, was 1947-48 in Dutzenden von Massakern an den Palästinensern gipfelte.

Die Gewalt, die jüdische Siedler im besetzten Westjordanland, in Jerusalem oder innerhalb Israels ausüben, unterscheidet sich kaum noch von der Gewalt, die seit Beginn der jüdischen Siedlerkolonisierung Palästinas ausgeübt wird. Das zeigen die Proteste palästinensischer Bürger Israels in der vergangenen Woche, denen der Verlust ihres Landes im Negev durch denselben Jüdischen Nationalfonds droht, der die Palästinenser vor einem Jahrhundert unter dem Vorwand der “Aufforstung” von Land vertrieben hat. Die Vertreibung der Palästinenser im Negev durch die israelische Regierung ist seit Jahren im Gange.

Welche Einwände die Europäer heute auch immer haben mögen, sie stehen in krassem Gegensatz zu ihrer insgesamt konsequenten Politik der Unterstützung jüdischer Siedlungen in Palästina und des zionistischen Diebstahls palästinensischen Landes vor und nach der Gründung des Staates Israel.

Die Subventionierung der israelischen Besatzung durch Europa und die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde bei der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands setzt die europäische Tradition der Unterstützung von Siedlern in der ganzen Welt fort, von Amerika über Afrika bis Ozeanien. Die Tatsache, dass die Europäer der Meinung sind, dass sich jüdische Siedlergewalt nur in einigen ihrer physischen Angriffe auf Palästinenser manifestiert, nicht aber im Diebstahl palästinensischen Landes und palästinensischer Häuser, mindert kaum die Tatsache, dass Europa diese Gewalt durch seine finanzielle, militärische und diplomatische Unterstützung Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde ermöglicht.

Kein Wunder, dass Bin Noun die europäischen Diplomaten für ihre Heuchelei zurechtgewiesen und sie mit eingezogenem Schwanz nach Hause geschickt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.