Israel-Palästina: Wie die deutsche Erinnerungskultur die heutigen Kriegsverbrechen ignoriert



Von Matt Unicomb



14. Juni 2021



Am 15. Mai versammelten sich rund 3.000 Studenten, Aktivisten und lokale Araber im Berliner Stadtteil Neukölln zu einer Kundgebung zur Unterstützung der Befreiung Palästinas. Die Atmosphäre war für den größten Teil des Nachmittags überwältigend friedlich, als Paare, die Keffiyehs trugen, kleine Kinder zwischen Teenagern manövrierten, die in palästinensische Fahnen gehüllt waren.

Die Demonstranten schwenkten Schilder auf Englisch, Deutsch und Arabisch, während sie sich ihren Weg durch die Sonnenallee bahnten, das pulsierende Herz des arabischen Viertels von Berlin, wo es fast an jedem Block ein Familiencafé, eine Shisha-Bar oder einen Falafel-Laden gibt.

Als die Polizei die Kundgebung gewaltsam auflöste und sich auf fehlende soziale Distanzierung berief, hatten die Nachrichtenredaktionen in ganz Deutschland bereits entschieden, welches Narrativ sie verbreiten würden. Es war “antisemitische Hetze”, erklärte der RBB, Berlins staatlich finanzierter Sender. Ein Artikel auf der Website der Tagesschau, Deutschlands meistgesehener Abendnachrichtensendung, sprach von “antisemitischen Protesten”, während die rechte Bild verkündete: “Polizei verletzt bei Hass-Demo”.

In Deutschland ist die Nutzung von Rassismus im Namen der Bekämpfung von Antisemitismus Freiwild. Jede pro-palästinensische Position, besonders von Einwanderern oder linken Aktivisten, ist gefährlich

Es war unmöglich, Interviews mit Demonstranten während oder in den Tagen nach diesem Protest zu finden. Stattdessen gab es O-Töne von der Polizei und hochrangigen Politikern, die diejenigen verurteilten, die teilnahmen, besonders diejenigen mit arabischem Hintergrund.

“Wer hier dauerhaft leben will, muss sich zu Freiheit und Demokratie bekennen”, sagte der Berliner Innensenator Andreas Geisel gegenüber Radio Eins. Kurz zuvor hatte der konservative Politiker Alexander Dobrindt gesagt, dass Asylbewerber, die an pro-palästinensischen Kundgebungen teilnehmen, abgeschoben werden sollten.

Selbst Die Linke, die am weitesten links stehende der sechs großen deutschen Parteien, schloss sich dem an. “Wenn wir ehrlich sind, müssen wir es zugeben: Wir haben den Antisemitismus importiert”, hieß es in einem Beitrag aus dem Kreisverband Osnabrücker Land der Partei. Andere Mitglieder distanzierten sich von dem Posting.

Aussagen wie diese kommen trotz Zahlen, die zeigen, dass rund 95 Prozent der antisemitischen Angriffe im Jahr 2020 in Deutschland von Rechtsextremen ausgingen – und nicht von Zuwanderern.

Ermächtigung zum Rassismus

In Deutschland ist die Instrumentalisierung von Rassismus im Namen der Bekämpfung von Antisemitismus Freiwild. Jede pro-palästinensische Position, insbesondere von Einwanderern oder linken Aktivisten, ist gefährlich. Diese Ansicht wird von Journalisten vertreten, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Unterstützung für Palästina zu unterscheiden. Das Ergebnis ist ein entwürdigender Diskurs, der dem Rassismus Vorschub leistet. Seine anderen Opfer sind Logik und ausgewogene Berichterstattung.

Die schärfste Sprache rund um Israels Vorgehen gegen Palästinenser kommt von Politikern und Journalisten, die von Antisemitismus im eigenen Land besessen sind, was sich in Aussagen widerspiegelt, die Asylsuchende dafür verantwortlich machen, Antisemitismus in das Land zu bringen, das vor nur 80 Jahren mehr als sechs Millionen Juden ermordete.

Aber wie mir der deutsch-jüdische Journalist Fabian Wolff kürzlich erzählte, wird der Vorwurf des Antisemitismus in Deutschland seit Jahren als Waffe eingesetzt und von Deutschen als Schutzschild gegen politische Gegner benutzt – selbst wenn diese Gegner jüdisch sind. Die israelische Friedensaktivistin Shahaf Weisbein erfuhr dies vor einigen Jahren, als sechs Deutsche von der linken Antideutschen Bewegung ihre Filmvorführung in einem veganen Café in Leipzig stürmten.

“In Deutschland geht es nicht um die jüdische Gemeinde, die gegen Antisemiten kämpft. Es geht darum, dass Deutsche vorgeben, auf der Seite der Juden zu stehen, damit sie mit Leuten kämpfen können, mit denen sie politisch nicht übereinstimmen, und dann vorgeben, dass es zum Schutz der jüdischen Gemeinschaft ist”, sagte Wolff.

Einwanderer für Antisemitismus verantwortlich zu machen, ist allzu einfach für ein politisches System und Medien, die als “auf dem rechten Auge blind” beschrieben werden – blind gegenüber den Rechtsextremen und bösartig gegenüber den Linken. Und das trotz der selbstbeschriebenen Erinnerungskultur, in der der deutsche Nationalcharakter danach strebt, den Holocaust zu sühnen. Dazu gehört auch die unerschütterliche Unterstützung Israels, selbst wenn es palästinensische Kinder mit Waffen aus deutscher Produktion niederschießt. Diejenigen, die diese Unterstützung in Frage stellen, sogar Palästinenser selbst, werden als antisemitisch abgestempelt.

Vergessen Sie Stephan Balliet, den Neonazi, der bei einem Angriff auf eine Synagoge in Halle in Ostdeutschland während Jom Kippur 2019 zwei Menschen tötete. Die gefährlichsten Vertreter des Antisemitismus sind die braunen Gesichter, die palästinensische Fahnen schwenken, leichte Ziele für Politiker, die nach Sündenböcken suchen.

‘Journalistische Standards’

In den Tagen nach Abunimahs Interview entschuldigte sich die Deutsche Welle, Deutschlands mehrsprachiger, international ausgerichteter öffentlich-rechtlicher Sender, für seinen “antisemitischen” Inhalt und schickte ein Memo an die Mitarbeiter, in dem sie daran erinnert wurden, keine Begriffe wie “Kolonisation” und “Apartheid” zu verwenden, wenn sie Israel erwähnen. “Dieser Fehler hätte nicht passieren dürfen”, sagte die Deutsche Welle. Klingt das bekannt?

Einseitige Berichterstattung

Die Berichterstattung über die aktuelle Gewalt in Israel und Palästina war ähnlich einseitig. “Mehr als 1.000 Raketen auf Israel abgefeuert”, meldete die Frankfurter Allgemeine am 12. Mai. “Terror gegen Israel”, berichtete der Tagesspiegel, während die Deutsche Welle mit Schlagzeilen wie: “Israels Iron Dome bewährt sich gegen Raketen aus Gaza” und “Deutschland steht zu Israel”.

Es war fast unmöglich, Geschichten zu finden, die auf die mehr als 200 durch israelische Angriffe getöteten Zivilisten aufmerksam machten. Sogar die New York Times, die Tage zuvor eine ganzseitige Anzeige schaltete, in der sie pro-palästinensische Prominente verurteilte, trauerte mit einer Titelseite um die Kinderopfer des Konflikts.

In Deutschland gab es ungeheuerliche Gegenbeispiele. “Das sind die Opfer des Hamas-Terrors”, so Bild.

Die Rolle der Medien sollte es sein, die Narrative der Regierung zu hinterfragen – und nicht die Angriffe von Politikern nachzuplappern, die einige der Schwächsten der Gesellschaft zum Sündenbock machen

Zwei Journalisten der Deutschen Welle versuchten sich in investigativem Journalismus, indem sie die Echtheit der sogenannten “viralen” Posts von toten arabischen Kindern in den sozialen Medien überprüften. Sie fragten, ob die Bilder von toten Kindern und zerbombten Gebäuden tatsächlich kürzlich in Gaza aufgenommen wurden – oder ob sie von einer früheren israelischen Bombenkampagne stammen.

Die deutschen Eliten haben eine Verantwortung gegenüber den Juden der Welt, aber diese Verantwortung sollte keine ungenaue Berichterstattung und unhinterfragte Unterstützung für Kriegsverbrechen beinhalten. Politiker und Journalisten, die bereitwillig Antisemitismus mit der Pro-Palästina-Bewegung in einen Topf werfen, verweigern den deutschen Bürgern, von denen Millionen keine Verbindung zu den vergangenen Verbrechen des Landes haben, grundlegende Wahrheiten.

Die Welt ist voll von großspurigen Politikern, und Deutschland ist da keine Ausnahme. Aber hier, mehr als irgendwo sonst in Europa oder Nordamerika, werden sie durch eine Medienlandschaft ermutigt, der es an Nuancen fehlt, um über eine der wichtigsten moralischen Fragen unserer Zeit angemessen zu berichten. Wie in jeder Demokratie sollte die Rolle der Medien darin bestehen, die Erzählungen der Regierung zu hinterfragen – und nicht, die Angriffe von Politikern nachzuplappern, die einige der Schwächsten der Gesellschaft zum Sündenbock machen.Übersetzt mit Deepl.com

Matt Unicomb ist ein australischer Journalist, der in Berlin lebt, wo er derzeit Online-Redakteur des Nachrichten-, Politik- und Kulturmagazins Exberliner ist. Er twittert @MattUnicomb

--

