Der französische Journalist Alain Gresh am 26. März 2022 in Doha (AFP)



Israel-Palästina: Wie französische Medien meine Ansichten zensierten



Von lain Gresh

18. August 2022

Nachdem ich Israel wegen seines jüngsten Angriffs auf den Gazastreifen kritisiert hatte, nahm der französische Digitalsender BFM TV meinen Beitrag vom Netz und sagte ein Folgeinterview ab

Interessant an der Art und Weise, wie die Zensur in Frankreich und im weiteren Sinne in Europa funktioniert, ist, dass sie ihren Namen selten ausspricht. Die Zensur, die ich kürzlich erlebt habe, ist sowohl interessant als auch ein eher seltener Fall.

Am 6. August, inmitten des jüngsten israelischen Angriffs auf Gaza, wurde ich vom 24-Stunden-Nachrichtensender BFM TV gebeten, am nächsten Tag zu sprechen. Ich sagte zu und wir vereinbarten einen Termin für das Interview, das schließlich etwa fünf Minuten dauerte und sehr gut verlief.

Die Mobilisierung gegen die Zensur meines Interviews hat gezeigt, dass es möglich ist, sich gegen diese Zensur zu wehren

Ich habe in dem Interview zwei (wohl subjektive) Ideen entwickelt: erstens, dass es Israel war, das den Angriff gestartet hat, bevor irgendeine Rakete vom Islamischen Dschihad abgefeuert wurde; und zweitens, dass die Blockade des Gazastreifens und die Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems nur zu Gewalt führen konnten, für die Israel durch seine Weigerung, UN-Resolutionen umzusetzen, die alleinige Verantwortung trägt.

Daraufhin wurde ich von dem Sender zu einem zweiten Interview am 8. August eingeladen. Am späten Nachmittag des 7. August musste ich jedoch feststellen, dass mein vorheriges Interview nach der Ausstrahlung nicht mehr auf der BFM-Website verfügbar war. Daraufhin wurde ich von BFM benachrichtigt, dass mein zweites Interview abgesagt worden war.

In der Zwischenzeit war der Waffenstillstand in Gaza verkündet worden. Ich fragte den BFM-Redakteur, warum mein erstes Interview verschwunden war und warum das zweite abgesagt wurde, aber ich erhielt nur vage Antworten.



Medienansturm

Innerhalb weniger Stunden war meine Geschichte überall in den sozialen Medien zu finden. Mehrere Zeitungen befragten mich zu dem Vorfall. Die französische Tageszeitung Liberation veröffentlichte einen Artikel mit der Überschrift: “Warum hat BFM TV ein Interview unterdrückt, in dem Alain Gresh Israel beschuldigte?” Sie befragten die Leitung von BFM, die erklärte, dass der Clip entfernt wurde, um “Manipulationen zu vermeiden”, da er “gekürzt und nicht vollständig” war.

Der Sender, der regelmäßig Interviewausschnitte auf seiner Website veröffentlicht, war laut Liberation nicht in der Lage, andere Fälle von Löschungen zur Vermeidung von Manipulationen zu nennen – und auch nicht zu erklären, um welche Art von Manipulation es sich angeblich handelte.

Übersetzung: Hier, gefunden von einem Benutzer, dem ich danke, mein Interview auf BFM am Sonntag, das von der Website “verschwunden” ist. Das Seltsamste ist, dass ich am Montag um 11 Uhr wieder auf BFM erscheinen muss.

Inmitten des durch diese Zensur ausgelösten Medienechos interviewte mich BFM am 9. August erneut zum Waffenstillstand in Gaza. BFM ist im Besitz des französisch-israelischen Milliardärs Patrick Drahi.

Ich möchte betonen, dass diese Form der Zensur eine Ausnahme darstellt. In der Palästina-Frage wird sie nur selten auf so offensichtliche Weise praktiziert. Sie wird durch die sorgfältige Auswahl der Gäste ausgeübt: Es besteht die Wahl zwischen verschiedenen israelischen Sprechern. Während der jüngsten Angriffe auf den Gazastreifen wurde beispielsweise ein ehemaliger Sprecher der israelischen Armee von BFM TV als “Einwohner von Tel Aviv” vorgestellt und gab dutzende Male die offiziellen Ansichten der israelischen Regierung wieder.



Es gibt auch Stimmen, die “die Gewalt bedauern”, aber behaupten, Israel habe “das Recht, sich selbst zu verteidigen”, sowie diejenigen, die weiterhin an die Osloer Abkommen, die Zweistaatenlösung und die Notwendigkeit glauben, “Extremisten auf beiden Seiten zu bekämpfen”. Nach meinen jüngsten Erfahrungen scheint es jedoch keinen Platz für diejenigen zu geben, die die israelische Besatzung und Apartheid radikal kritisieren.

Verschiebung der Landschaft

Seit den 2000er Jahren haben sich die französischen Medien und Politiker verändert. Während sich die Medienlandschaft in den 70er und 80er Jahren entwickelt hatte und viele das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und die Notwendigkeit von Verhandlungen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (die von Israel und den USA als terroristische Gruppe verurteilt wurde) unterstützten, hat sich der Konsens seither dramatisch verschoben.

Einige sehen Palästina jetzt durch die Brille des “Kriegs gegen den Terror” und der “islamistischen Bedrohung”. Jede Verurteilung des Zionismus wird als eine Form von Antisemitismus dargestellt. Dies spiegelt die Haltung der europäischen Regierungen, insbesondere Frankreichs, wider, die sich in den letzten Jahren auf die Seite Israels gestellt und eine – von vielen als islamfeindlich empfundene – Haltung eingenommen haben.

Um auf meinen eigenen Fall zurückzukommen: Es war Jahre her, dass ich eingeladen worden war, auf BFM TV oder einem anderen Nachrichtensender zu sprechen. Ich habe mich jahrzehntelang mit der palästinensischen Frage beschäftigt, hunderte von Artikeln veröffentlicht und ein halbes Dutzend Bücher zu diesem Thema geschrieben, also habe ich jedes Recht, über Palästina zu sprechen.

Es geht nicht darum, nur einen Standpunkt zu vertreten, sondern zu akzeptieren, dass es Analysten und Journalisten gibt, die der Meinung sind, dass die Wurzel der Kriege im Nahen Osten auf die Besetzung Palästinas, die Vertreibung seiner Bevölkerung und den kolonialen Charakter der zionistischen Bewegung zurückgeht. Diese Stimmen und Meinungen verdienen es, gehört zu werden.

Gleichzeitig hat die Mobilisierung im Zusammenhang mit der Zensur meines Interviews gezeigt, dass es möglich ist, sich gegen eine solche Zensur zu wehren und eine pluralistische Auffassung von Nachrichten zu verteidigen. Die Erfahrungen mit meiner Website, Orient XXI, bestätigen dies. Und ich kann BFM TV danken, weil ich während dieser Episode 2.300 Follower auf Twitter gewonnen habe. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel ist auf Französisch in der französischen Ausgabe von Middle East Eye verfügbar.

Alain Gresh ist Journalist. Er hat zahlreiche Bücher über Palästina, den Islam und den Nahen Osten geschrieben. Er war Chefredakteur von Le Monde diplomatique und ist jetzt Redakteur von OrientXXI.info.



