Erleben wir nicht in Deutschland traurige Parallelen? Wenn es bei pro-palästinensischen Demonstrationen zu einem verzweifelten Schrei wie “Kindermörder Israel” kommt, dass es sofort zu Gegenmaßnahmen und Verboten kommt, obwohl diese Aussage der Realität im besetzten Palästina entspricht. Aber käme es zu Rufen wie “Tod den Juden”käme es zu Tumulten und der Staatsschutz würde in Aktion treten. Aber wenn jüdische Extremisten gegen Palästinenser rassistische Sprüche schreien, dann wird das mit dem “Holocaust Bonus” umgeben. Gerade deutsche Medien haben noch viel Nachholbedarf in der objektiven Berichterstattung. Es ist Chris Doyle zu danken, dass er sich diesem Tatbestand so klug und ausführlich gewidmet hat, in allen Einzelheiten.

Evelyn Hecht-Galinski

“Das Versäumnis, angemessen darüber zu berichten, vor allem wenn es so offenkundig ist, zeigt, wie viel Arbeit die westlichen Medien noch vor sich haben.“



Bild: Der israelische rechtsextreme Abgeordnete Itamar Ben-Gvir hisst eine israelische Flagge auf dem Safra-Platz in Jerusalem zu Beginn des “Flaggenmarsches” am 20. April 2022 (AFP)





Israel-Palästina: Würden westliche Medien auf Zehenspitzen laufen, wenn Araber “Tod den Juden” skandieren würden?

Von Chris Doyle

2. Juni 2022



Die rassistischen, völkermörderischen Sprechchöre israelischer Demonstranten am Wochenende wurden in der westlichen Berichterstattung unterschlagen, was auf eine eklatante Doppelmoral hinweist

Im vergangenen Monat spielten sich in Jerusalem grausame Szenen ab. Die israelische Polizei stürmte die Beerdigung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh und griff Trauernde und Sargträger an. Am Wochenende zementierte der “Flaggenmarsch” zum Jerusalem-Tag seinen Ruf als ein Schaufenster für antipalästinensischen Hass, Fanatismus und Gewalt.

Den Palästinensern muss man das alles nicht erzählen. Es ist ihre Lebenserfahrung. Wenn es nicht israelische Soldaten sind, dann sind es Siedler, die sie verprügeln, belästigen und ihre Ernte verbrennen. Viele dieser Siedler haben an dem Marsch in Jerusalem teilgenommen.

Nach außen hin wird Israel jedoch als eine freiheitsliebende Demokratie dargestellt, die auf gemeinsamen Werten mit dem Westen beruht (was vielleicht stimmt, wenn wir über den Wilden Westen sprechen).

Die westlichen Medien sind routinemäßig nicht in der Lage, auf die Asymmetrie des Konflikts zwischen Besatzern und Besetzten hinzuweisen.

Jahrelang haben die Medien eine Rolle dabei gespielt, legitime Kritik an israelischen Aktionen zu dämpfen und die palästinensische Sichtweise zu ignorieren. Die weltweite Berichterstattung über die jüngsten Ereignisse hat dieses Versagen einmal mehr deutlich gemacht. Nehmen wir als Beispiel die BBC, eine große Rundfunkanstalt, deren Berichterstattung über internationale Themen in der Regel hervorragend ist.

Ein BBC-Nachrichtenbeitrag, der zum Zeitpunkt des Marsches veröffentlicht wurde, trug die Schlagzeile: “Jerusalemer Spannungen vor israelischem Jugendflaggenmarsch”. Darin wurde zwar die Besatzung erwähnt, ein Punkt, der in der internationalen Berichterstattung oft ausgelassen wird, aber es fehlten andere wichtige Zusammenhänge.

“Bei dem Marsch tanzen und singen traditionell Tausende junger Juden, von denen viele israelische Flaggen schwenken, patriotische Lieder, während sie durch das Flickwerk von Gassen strömen, das sich durch die historischen vier Stadtteile zieht”, hieß es in einer ersten Fassung des Artikels, in der auch darauf hingewiesen wurde, dass die Palästinenser “die Veranstaltung als Provokation betrachten”. Die typische Quelle dieser Provokation wurde nicht erwähnt: rassistische, völkermordende Gesänge israelischer Siedler.

Zeilen gestrichen

In einer späteren Version des Artikels wurde ein Angriff auf ein BBC-Team erwähnt, das “von zwei Demonstranten beschimpft und gewaltsam gestoßen wurde, wodurch ein Kameramann einen Teil seiner Ausrüstung verlor … Israelische Kräfte, die in der Nähe waren, hielten die Demonstranten auf, ergriffen aber keine weiteren Maßnahmen”. In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass die Demonstranten “Tod den Arabern” skandierten.

Unglaublicherweise wurden diese Zeilen in einer späteren Version gestrichen. Die BBC bot mir keine Erklärung an, sondern erklärte lediglich, dass bei der “Aktualisierung” einiges Material weggelassen worden sei. Die Zeilen tauchten später wieder auf, nachdem Beschwerden eingegangen waren.

Eine spätere Version enthielt auch den Sprechgesang: “Möge dein Dorf brennen.” Natürlich stand dies nicht an der Spitze des Artikels, sondern war in Absatz neun versteckt. Und viele andere rassistische Sprechchöre – darunter “die zweite Nakba kommt bald” und “ihr werdet in Flüchtlingslagern enden” – wurden nicht einmal erwähnt.

Die BBC teilte mir mit, dass nach den Berichten ihrer Teams vor Ort die rassistischen Sprechchöre “weit verbreitet”, aber nicht allgegenwärtig waren. Das ist zwar eine zutreffende Beschreibung, aber weit verbreitete rassistische Sprechchöre sollten nicht heruntergespielt werden. Hier geht es nicht um ein paar faule Äpfel.

Die Berichterstattung der BBC über den Flaggenmarsch 2021 war ähnlich dürftig und stand in deutlichem Gegensatz zu den lokalen Medien. Die Times of Israel stellte den völkermörderischen Rassismus in den Vordergrund und hob die “Tod den Arabern”-Sprechchöre in ihrer Hauptschlagzeile hervor. Wenn es einen Marsch gab, bei dem die Teilnehmer “Tod den Juden” skandierten, wäre dies dann nicht zu Recht der Schwerpunkt der BBC-Berichterstattung?

Als eine Gruppe von Männern im vergangenen Jahr im Norden Londons aus einem Auto heraus antisemitische Gesänge rief, berichtete die BBC über den Vorfall, wobei sie die Beschimpfungen gleich zu Beginn erwähnte und feststellte, dass die Polizei die Verdächtigen schnell festnahm. Doch in Jerusalem nahm die israelische Polizei nicht eine einzige Person wegen rassistischer Sprechchöre fest – und die meisten Medien ignorierten diese Tatsache.

Journalistische Ausgewogenheit

Fairness, Ausgewogenheit und Professionalität im Journalismus würden vorschreiben, dass, wenn israelisch-jüdische Demonstranten “Tod den Arabern” skandieren, dies im Mittelpunkt der weltweiten Berichterstattung stehen würde. Das war nicht der Fall, und auch die Palästinenser kamen nicht zu Wort, weil sie sich durch diese Beschimpfungen benachteiligt fühlten. Die westlichen Medien sind routinemäßig nicht in der Lage, auf die Asymmetrie des Konflikts zwischen Besatzern und Besetzten hinzuweisen.

Was die Beerdigung von Abu Akleh betrifft, so stellte die BBC fest, dass der Sarg des getöteten Journalisten “beim Verlassen eines Krankenhauses in Ostjerusalem von israelischen Polizisten und Palästinensern zusammengeschoben wurde” – und das, obwohl zwingende Videobeweise, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren, zeigten, dass die israelische Polizei einen unprovozierten Angriff auf die Trauernden unternahm.

Nach Beschwerden wurde der Artikel noch einmal geändert, obwohl er immer noch suboptimal war: “Ihr Sarg fiel fast um, als [israelische] Polizisten, einige mit Schlagstöcken, in eine Menge von Palästinensern stürzten, die sich um ihn versammelt hatten.” Der Videobeweis ist erschreckend eindeutig: Der Sarg fiel um, weil die israelische Polizei auf die Sargträger einschlug.

Fairerweise muss man sagen, dass es bei der BBC ein Beschwerdeverfahren gibt und die Artikel geändert wurden. Aber es sind die ersten Versionen, die am wichtigsten sind, wenn die Menschen über eine sich entwickelnde Geschichte lesen.

Die BBC und viele andere westliche Medien bewegen sich bei der Berichterstattung über diesen Konflikt auf dünnem Eis. Die Berichterstattung ist gespickt mit passiver Sprache und unbestimmten Formulierungen wie “Zusammenstöße brachen aus” und “Gewalt bei der Beerdigung des Reporters”.

Über die ukrainische Wut gegen die russischen Besatzer wird im Zusammenhang mit einer gewaltsamen Besetzung berichtet. Die israelische Aggression gegen Palästinenser wird nur selten durch das Prisma von Besatzung, systemischer Diskriminierung und Enteignung betrachtet. Antiarabischer Rassismus ist real und weit verbreitet.

Das Versäumnis, angemessen darüber zu berichten, vor allem wenn es so offenkundig ist, zeigt, wie viel Arbeit die westlichen Medien noch vor sich haben. Übersetzt mit Deepl.com

Chris Doyle ist der Direktor des CAABU (Council for Arab-British Understanding). Als führender Sprecher des CAABU und anerkannter Experte für die Region ist Chris Doyle ein häufiger Kommentator in Fernsehen und Radio und hält landesweit zahlreiche Vorträge zu Themen wie dem Arabischen Frühling, Libyen, Syrien, Palästina, Irak, Islamophobie und den Arabern in Großbritannien. Er hat zahlreiche Artikel in den britischen und internationalen Medien veröffentlicht. Er hat zahlreiche Delegationen des britischen Parlaments in arabische Länder organisiert und begleitet.

