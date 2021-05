Kriegserklärung! “Alles Selbstverteidigung”? Alles “kriminelle Elemente”?



Israel: Polizei beginnt mit Massenverhaftungen von Palästinensern

Palästinensische Bürger Israels nennen die 48-stündige Operation, bei der 500 Menschen verhaftet werden sollen, eine “Kriegserklärung

Die israelische Polizei hat am Montag eine Operation mit Massenverhaftungen palästinensischer Bürger in Israel gestartet, nachdem es zwei Wochen lang in gemischten Städten Proteste gegen die israelische Siedlungspolitik im besetzten Ost-Jerusalem und die Bombardierung des Gazastreifens gegeben hatte.

Die israelische Polizei wolle im Rahmen der Operation “Recht und Ordnung” 500 Palästinenser innerhalb Israels festnehmen, teilten die Behörden am Sonntag mit. Der Plan wurde vom Minister für Innere Sicherheit, Amir Ohana, und dem Kommissar der israelischen Polizei, Kobi Shabtai, genehmigt.

Die 48-stündige Verhaftungskampagne, die am Montagmorgen begann, zielt auf “kriminelle Elemente im arabischen Sektor [der Gesellschaft], einschließlich einiger hochrangiger Ziele”, und einige, die mit organisierten Banden verbunden sind, berichtete Ynet, ohne Namen zu nennen.

Die israelische Polizei kam zu dem Schluss, dass ihre Abschreckungskraft unter der palästinensischen Gemeinschaft innerhalb Israels nach Konfrontationen in gemischten Städten wie Lod, Akko und Haifa schwer beschädigt worden war, berichtete die Nachrichtenseite, und versucht, sie mit dieser Kampagne wiederzugewinnen.

Israel hat Tausende von Polizeibeamten aus allen Bezirken und Einheiten, einschließlich der Grenzpolizei, mobilisiert, um die Verhaftungen durchzuführen.

Die Behörden haben Berichten zufolge eine Bank von Zielpersonen” mit 500 Namen vorbereitet und sagen, dass sie bereits Fälle mit Beweisen aufgebaut haben, um eine schnelle Anklageerhebung vor Gericht zu ermöglichen. Die Anklagen werden von Vandalismus bis hin zu Gewalt und Aufwiegelung reichen, die alle von der Cyber-Einheit Lahav 433, dem israelischen Pendant zum FBI, dokumentiert werden.

‘Kriegserklärung’

Zwei palästinensische Bürger Israels wurden in den letzten zwei Wochen getötet – Mousa Hassouna in Lod, das von den Palästinensern Lydd genannt wird, während einer Konfrontation mit einer rechtsextremen israelischen Gruppe, die von Siedlern aus dem besetzten Westjordanland unterstützt wurde; und Mohammad Kiwan, der von der Polizei in der Nähe von Umm al-Fahm im Norden Israels erschossen wurde.

Palästinensische Bürger Israels, die 20 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmachen, haben einen Social-Media-Post, der vor den israelischen Massenverhaftungen warnt, weithin geteilt.

“Das ist eine Kriegserklärung, die Israelis werden mehr als 500 Häuser stürmen, um unsere Kinder und Jugendlichen zu entführen”, heißt es in dem Beitrag.

“Dies ist nicht nur ein Einschüchterungsversuch, und es ist nicht nur eine Politik der Einschüchterung. Dies ist ein beispielloser Krieg gegen die Palästinenser im eigenen Land, und er wird unter dem Deckmantel eines demütigenden Schweigens durchgeführt werden”, heißt es weiter.

“Unser Volk muss jetzt und sofort handeln, um diesen Krieg zu vereiteln. Die ganze Welt muss jetzt aufgerüttelt werden.”

Seit Anfang Mai hat die israelische Staatsanwaltschaft mehr als 140 Anklagen gegen 230 Personen – meist palästinensische Araber – erhoben, die an den jüngsten Protesten und Konfrontationen in gemischten Städten beteiligt waren. Übersetzt mit Deepl.com

