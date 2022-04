Israel-Preisträger spendet Preisgeld an Menschenrechtsruppen, die für ein Ende der Besatzung kämpfen

Was für ein jüdischer Preisträger! Endlich einmal ein anständiger Mensch mit Empathie für das Leid der Palästinenser. Prof. Goldreich ist ein Vorbild für jeden jüdischen Preisträger.

Evelyn Hecht-Galinski

Israel Prize winner in mathematics and computer science Professor Oded Goldreich will be donating his prize money to five left-wing human rights organisations. A professor of computer science at the Faculty of Mathematics and Computer Science of Weizmann Institute of Science, Goldreich will divide the $23,300 among five organisations he said are working toward the goals of fighting to end the Israeli occupation, genuine equality for all of the country’s inhabitants and for social justice.