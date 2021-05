“Business as usual”

WITNESS: Israel is provoking Hamas, putting ceasefire at risk A ceasefire between Israel and Hamas is in its sixth day. Will it hold? That may depend on Israel (and it doesn’t look promising). The ceasefire between Hamas and Israel took effect at 2:00 am May 21.



Israel provoziert die Hamas und gefährdet den Waffenstillstand

von Kathryn Shihadah

26.Mai. 2021

Die Aufrechterhaltung des Waffenstillstands erfordert Zurückhaltung. (Im Bild: ein palästinensischer Demonstrant wird mit vorgehaltener Waffe von mehreren israelischen Polizisten in Jerusalem festgehalten, 23. April 2021).

Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ist in seinem sechsten Tag. Wird sie halten? Das mag von Israel abhängen (und es sieht nicht vielversprechend aus).

von Kathryn Shihadah

Der Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel trat am 21. Mai um 2:00 Uhr morgens in Kraft. Israel behauptet, dass an die gegenseitige Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten keine Forderungen geknüpft waren; die Hamas behauptet, dass der Waffenstillstand Bedingungen enthielt: dass Israel die Hände von der Al-Aqsa-Moschee und dem Scheich-Jarrah-Viertel in Jerusalem “wegnehmen” würde.

Ob die Forderungen real sind oder nicht, Israels Aktionen in Al Aqsa und Sheikh Jarrah waren der Funke, der die jüngsten Feindseligkeiten entfachte. Die Hamas stellte ein Ultimatum und verlangte, dass Israel seine Streitkräfte aus beiden Orten abzieht, und begann, Tel Aviv zu beschießen, als Israel dem nicht nachkam.

Die Dauer des Waffenstillstandes kann sehr wohl von Israels Verhalten an diesen beiden Brennpunkten abhängen – wie Israel sehr wohl weiß (in der Tat sagte Hamas-Führer Yahya Sinwar heute so viel).

Wie üblich hat Israel die Geduld der Palästinenser in der ganzen Region auf die Probe gestellt – manche würden sagen, provoziert -.

Wenn das so weitergeht, wird der eine oder andere Vorfall der letzte Strohhalm sein, und die Hamas-Raketen werden wieder fliegen. Wenn das passiert, werden viele Amerikaner die übliche Verdrehung glauben, dass “die Hamas nur angefangen hat, Israel anzugreifen, weil sie eine terroristische Gruppe ist”.

Aber wissen Sie, dass dies eine Lüge ist.

ZEUGEN: Israel hat die Palästinenser seit Beginn des Waffenstillstands jeden Tag aufgehetzt. Unten sind nur einige Schlagzeilen, die diese Tatsache belegen.

ZEUGNIS: Freitag, 21. Mai

Am Freitag, nur wenige Stunden nach Inkrafttreten des Waffenstillstands, ereignete sich dies:

Israelische Soldaten verletzen 205 Palästinenser in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem

Zehntausende von Palästinensern versammelten sich am Freitag zum Gottesdienst in der Al-Aqsa-Moschee. CNN und Ha’aretz berichteten über israelische Soldaten, die Journalisten angriffen und das Gelände der Moschee stürmten, obwohl nichts Illegales geschah.

Eine weitere Schlagzeile am selben Tag lautete:

Israelische Soldaten und Siedler greifen Palästinenser an, die sich gegen die gewaltsame Räumung in Sheikh Jarrah wehren

Hier sind nur einige weitere Vorfälle, die sich am Freitag im gesamten Westjordanland ereigneten:

Israelische Soldaten entführen einen Palästinenser in Tubas

Israelische Soldaten schießen in der Nähe von Ramallah einen Palästinenser mit einem Streuungsgeschoss an

Israelische Soldaten verletzen mehrere Palästinenser in Ni’lin

Israelische Soldaten entführen drei Palästinenser im Westjordanland

Israelische Armee verletzt mehrere Palästinenser in Kufur Qaddoum

Israelische Soldaten verletzen 120 Palästinenser in Nablus

Israelische Soldaten greifen gemeinsamen israelisch-palästinensischen Protest in der Nähe von Bethlehem an

Israelische Kolonisten greifen Häuser an und verletzen mehrere Palästinenser in Hebron

(Palästinenser benutzen oft das Wort “Kolonisten” anstelle von “Siedler”; für sie spricht dieses Wort direkter das zentrale Problem im Israel/Palästina-Konflikt an: Israelis sind fast ausschließlich Einwanderer oder Familien von Einwanderern, die vor kurzem angekommen sind, um das Land zu kolonisieren; Palästinenser sind Ureinwohner des Landes. Es ist gut dokumentiert, dass in vielen Gebieten die Kolonisten – die bereits illegal auf palästinensischem Land leben – vom israelischen Militär bei ihren Schikanen und oft auch bei der Gewalt gegen Palästinenser ermöglicht und oft sogar unterstützt werden).

ZEUGNIS: Samstag, 22. Mai

Einen vollen Tag nach dem Waffenstillstand, selbst als palästinensische Nachrichtenseiten die Opfer von 10 Tagen Bombardierung zählten, verübte Israel weitere Gewalt.

Ha’aretz berichtete, dass israelische Soldaten “Stinktierwasser” einsetzten, um die Demonstranten in Sheikh Jarrah zu vertreiben. “Wie bei den meisten Fällen in Jerusalem in den letzten Monaten”, schreibt der israelische Reporter, “gingen der Auflösung keine Steinwürfe oder gewalttätige Provokationen der Demonstranten voraus, sondern nur Protestrufe.”

Ein paar weitere Vorfälle vom Samstag:

Israelische Soldaten verletzen 4 Palästinenser in Sheikh Jarrah

Israelische Kolonisten verbrennen Ackerland und Höhle in der Nähe von Hebron

WITNESS: Sonntag, 23. Mai

Die Washington Post beschrieb am zweiten Tag des Waffenstillstands einen provokativen Besuch auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee durch eine Gruppe rechtsgerichteter Juden, die von israelischen Sicherheitskräften begleitet wurden.

Andere Schlagzeilen:

Bericht: Israel beging 89 Verletzungen von medizinischen Teams während der letzten Aggression auf Gaza

Israelische Siedler verletzen 7 Palästinenser in Wadi Qana

Israelische Siedlerextremisten greifen Palästinenser in der Nähe von Qaliqilia mit Pfefferspray an

Israelische Streitkräfte blockieren Eingänge zu 10 Dörfern im Westjordanland

Soldaten verletzen ein palästinensisches Kind, entführen Vater und Sohn, in Hebron

Armee verschleppt 22 Palästinenser im Westjordanland

: Montag, 24. Mai

Einige Schlagzeilen vom dritten Tag des Waffenstillstandes:

Israelische Armee entführt 36 Palästinenser, darunter 20 in Jerusalem

Zwei Palästinenser sterben an schweren Wunden in Gaza

Israelische Streitkräfte töten palästinensischen Teenager in Jerusalem

Sheikh Jarrah-Familien reichen Petition beim Internationalen Strafgerichtshof ein – von 191 Organisationen befürwortet

Bericht: Israel hat im Mai bisher 155 Verwaltungshaftbefehle gegen Palästinenser ausgestellt

Palästinensischer Gefangener setzt Hungerstreik am 20. Tag fort

(Administrativer Arrest (AD) ist eine Praxis, die die israelischen Besatzungstruppen anwenden, um Gefangene auf unbestimmte Zeit aufgrund von “geheimen Informationen” festzuhalten, die weder der Gefangene noch sein Anwalt einsehen dürfen. AD erlaubt es, Gefangene festzuhalten, ohne sie anzuklagen oder ihnen einen Prozess zu ermöglichen, und kann auf unbestimmte Zeit andauern. Seine breite Anwendung in Israel ist eine Verletzung des internationalen Rechts).

WITNESS: Dienstag, 25. Mai

Ein paar Schlagzeilen vom vierten Tag des Waffenstillstandes:

Gaza: 4 weitere Palästinenser tot aufgefunden, in Trümmern begraben

Palästinenser stirbt an den in Gaza erlittenen Wunden (seit dem 10. Mai wurden in Gaza über 250 Palästinenser und 12 Israelis getötet)

Verdeckte israelische Soldaten töten einen Palästinenser in der Nähe von Ramallah

Israelische Soldaten verletzen 2 palästinensische Arbeiter in der Nähe von Jenin

Israelische Soldaten entführen 22 Palästinenser im Westjordanland

Israelische Armee reißt 3 kommerzielle Gebäude in der Nähe von Nablus ab

Israelische Soldaten entführen 2 Geschwister aus Jenin

Israelische Armee entführt einen palästinensischen Nationalen Sicherheitsbeamten in Jericho

Israelische Soldaten entführen 8 Palästinenser in Jerusalem

Israelische Kolonisten greifen in der Nähe von Hebron Häuser an und entwurzeln Bäume

WITNESS: Mittwoch, 26. Mai

Eine Schlagzeile heute, am fünften Tag des Waffenstillstandes, lautet,

Israel beginnt mit den Vorbereitungen für eine neue abgetrennte Straße auf palästinensischem Land in Salfit

Eine andere Schlagzeile, Israelisches Gericht verschiebt Entscheidung über Silwan-Räumungen inmitten der Niederschlagung von Protesten, bezieht sich auf Silwan, ein weiteres Viertel in Ost-Jerusalem, das wie Sheikh Jarrah von der möglichen Zwangsräumung von Palästinensern betroffen ist, um Platz für Juden zu schaffen.

Außerdem griffen heute israelische Siedler Palästinenser an; israelische Soldaten entführten Palästinenser, zwangen Palästinenser, ihre eigenen Häuser abzureißen, und drangen in das Hauptquartier der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PCRS – wie das Rote Kreuz) ein, feuerten Gasbomben auf Sanitäter und verursachten einen Brand.

Dem Bericht zufolge,

beklagte der PRCS die andauernden und eskalierenden israelischen Übergriffe gegen das palästinensische Volk, einschließlich der Sanitäter, und fügte hinzu, dass Israel häufig Sanitäter ins Visier nimmt, um sie an der Ausübung ihrer humanitären Pflichten im besetzten Palästina zu hindern.

Erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen, wenn die Raketen wieder losgehen, und wissen Sie, dass Israel nicht unschuldig ist.

AKTION ALERT: Sagen Sie dem Kongress: KEIN WEITERES GELD FÜR ISRAEL. PERIOD.

Kathryn Shihadah ist eine Redakteurin und Mitarbeiterin von If Americans Knew.

Sie bloggt auch bei Palestine Home.

--

