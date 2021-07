” Palästinenser in Israel sind nun mit rechtsextremer Mobgewalt konfrontiert, die vom Staat unterstützt wird”



Israel: Rassistische, gewalttätige Polizeiarbeit ist der Kern der Apartheid



Von Jonathan Cook



1. Juli 2021

Die Polizei nahm die große Minderheit der palästinensischen Bürger Israels pauschal fest, nachdem Proteste das Land im Mai während Israels 11-tägigem Angriff auf Gaza erschütterten. Es wurde dokumentiert, dass Beamte Demonstranten schlugen und in einigen Fällen folterten, während sie in Gewahrsam waren. Die Polizei hat es auch versäumt, die palästinensische Minderheit vor geplanten Angriffen im Stil einer Bürgerwehr durch rechtsextreme jüdische Extremisten zu schützen.

Dies war das vernichtende Urteil eines Berichts von Amnesty International, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die israelische Polizei die palästinensische Minderheit des Landes, ein Fünftel der Bevölkerung, eher als Feind denn als Bürger mit einem Recht auf Protest betrachtet.

Der Bericht gibt wieder, was palästinensische Führer in Israel und lokale Menschenrechtsgruppen seit langem sagen: dass die standardmäßige polizeiliche Behandlung der palästinensischen Gemeinschaft in Israel rassistisch und gewalttätig ist. Sie spiegelt dieselben Werte des jüdischen Suprematismus wider, die man in der brutalen Behandlung der Palästinenser unter der Besatzung durch die israelische Armee sieht.

Dieses Bild von der Polizei, die bei geplanter jüdischer Gewalt ein Auge zudrückt, spiegelt Szenen aus der Zeit der Proteste wider

Der Kontrast zwischen der Art und Weise, wie die Polizei auf die Proteste palästinensischer Bürger und unterstützende Äußerungen ihrer Führer auf der einen Seite und auf die Aufwiegelung durch israelisch-jüdische Führer und die gewalttätige Gegenreaktion der jüdischen extremen Rechten auf der anderen Seite reagierte, ist in der Tat krass.

Mehr als 2.150 Verhaftungen wurden nach den Ausschreitungen im Mai vorgenommen. Aber laut Berichten, die von Amnesty zitiert werden, waren mehr als 90 Prozent der Festgenommenen Palästinenser – entweder israelische Staatsbürger oder Bewohner des besetzten Ost-Jerusalem.

Die meisten werden nicht wegen Angriffen auf Menschen oder Eigentum angeklagt, obwohl ihre Demonstrationen von der Polizei und israelischen Medien weithin so dargestellt wurden. Vielmehr wurden die palästinensischen Demonstranten unter anderem wegen “Beleidigung oder Angriff auf einen Polizeibeamten” oder “Teilnahme an einer illegalen Versammlung” angeklagt – Angelegenheiten, die mit der repressiven Polizeiarbeit zu tun haben, der die palästinensische Minderheit ausgesetzt ist.

Folterraum

Amnesty führt wiederholt Beispiele für unprovozierte Polizeiübergriffe auf friedliche Demonstranten in Städten wie Nazareth und Haifa an. Dies steht im Gegensatz zur anhaltenden Duldung von Provokationen der jüdischen Rechtsextremen durch die Polizei, wie z.B. deren Marsch durch palästinensische Viertel im besetzten Ost-Jerusalem am 15. Juni, bei dem die Teilnehmer skandierten: “Tod den Arabern” und “Möge euer Dorf brennen”.

Amnesty dokumentiert auch Zeugenaussagen, wonach israelische Polizisten gefesselte Häftlinge in der Polizeistation von Nazareth schlugen – sie richteten ein, was die örtliche Rechtsschutzgruppe Adalah als improvisierten “Folterraum” bezeichnet hat.

Proteste in Jerusalem: Der Mob, der Gesichter zerschlägt, hat von Israels Establishment gelernt

Außerdem wurde ein Demonstrant in Haifa offenbar neun Tage lang an einen Stuhl gefesselt und seines Schlafes beraubt – Foltertechniken, die den Palästinensern in den besetzten Gebieten vertraut sind.

Im Gegensatz dazu wurde die israelische Polizei in Echtzeit über Nachrichten von jüdischen rechtsextremen Gruppen alarmiert, die genaue Pläne hatten, “arabische” Geschäfte zu zerschlagen und palästinensische Bürger auf der Straße anzugreifen. Und dennoch hat die Polizei diese Warnungen entweder ignoriert oder nur langsam reagiert. Eine Untersuchung von Haaretz legt außerdem nahe, dass die Polizei es in der Folge versäumte, Filmmaterial zu verwenden, um diese jüdischen Vigilanten zu identifizieren, und infolgedessen nur wenige Verhaftungen vornahm.

Dieses Bild von der Polizei, die bei geplanter jüdischer Gewalt ein Auge zudrückt, erinnert an Szenen aus der Zeit der Proteste. Filmmaterial zeigte Polizeibeamte, die bewaffneten jüdischen Schlägern – von denen viele mit Bussen aus Siedlungen angereist waren – erlaubten, sich während einer Ausgangssperre in der Stadt Lod frei in palästinensischen Vierteln zu bewegen. Es gab sogar Aufnahmen von der Polizei und jüdischen Rechtsextremisten, die etwas durchführten, was wie gemeinsame “Operationen” aussah, wobei die Polizei Blendgranaten warf, während jüdische Extremisten Steine warfen.

Jüdische Politiker, die gegen die palästinensische Minderheit hetzten – von Israels ehemaligem Präsidenten, Reuven Rivlin, und Lods Bürgermeister, Yair Revivo, bis hin zum rechtsextremen Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir – hatten keine Konsequenzen zu erwarten.

Angeklagt wegen ‘Terrorakten’

Stattdessen arrangierte die Polizei einen provokativen, völlig unnötigen Angriff von Spezialkräften auf das Haus eines palästinensischen Gemeindeleiters, Kamal al-Khatib, um ihn zu verhaften. Der stellvertretende Leiter der nördlichen islamischen Bewegung wurde wegen Unterstützung des Terrorismus angeklagt, nachdem er seinen Stolz über die, wie er es nannte, Solidarität der Minderheit mit den Menschen in Gaza und dem besetzten Ost-Jerusalem zum Ausdruck gebracht hatte.

Und letzte Woche, offenbar zu spät für die Aufnahme in den Amnesty-Bericht, ging Israels rassistische Polizeiarbeit in neue Richtungen.

Eine kleine Anzahl palästinensischer Bürger, die verdächtigt wurden, Juden angegriffen zu haben, wurden wegen “Terrorakten” angeklagt, in einigen Fällen ohne irgendwelche physischen oder DNA-Beweise, die sie mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. In mehreren Fällen wurden die Angeklagten aufgrund von Geständnissen angeklagt, die nach langen Verhören durch die israelische Geheimpolizei Shin Bet gemacht wurden.

Israels Rechtssystem behandelt interkommunale Gewalt als einen Terrorakt, wenn palästinensische Bürger involviert sind, und als eine gewöhnliche Frage von Recht und Ordnung – wenn sie überhaupt behandelt wird – wenn israelische Juden involviert sind.

Diese Unterscheidung wird durch die Entscheidung unterstrichen, palästinensische Bürger Israels in Verwaltungshaft zu nehmen, sie ohne Anklage zu inhaftieren und Anwälten nicht zu erlauben, die angeblichen Beweise gegen ihre Klienten zu sehen. Diese drakonische Maßnahme – eine solche Anordnung wurde letzte Woche von Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigt – ist normalerweise für Palästinenser unter Besatzung reserviert, nicht für israelische Bürger.

Rechnungen begleichen

In ihrem Bericht wies Amnesty auf öffentliche Äußerungen israelischer Polizeikommandanten hin, die darauf hindeuten, dass es bei dem gegenwärtigen harten Durchgreifen in Wirklichkeit darum geht, “Rechnungen zu begleichen”. Und zum Teil ist das auch richtig.

Vor fast zwei Jahrzehnten kam eine von der Justiz geleitete öffentliche Untersuchung zu dem Schluss, dass die israelische Polizei palästinensische Bürger wie “den Feind” behandelte. Seitdem hat sich nichts geändert. Die Polizei betrachtet es als ihre Hauptaufgabe, die Privilegien der jüdischen Mehrheit zu schützen, indem sie die palästinensische Minderheit unterdrückt und gehorsam hält, als eine untergeordnete Gemeinschaft innerhalb eines selbsterklärten jüdischen Staates.

Der Ausbruch der Proteste im Mai, der die Polizei unvorbereitet traf, war implizit ein Zeichen dafür, dass sie in dieser Rolle versagt hatte

Der Ausbruch der Proteste im Mai, der die Polizei unvorbereitet traf, war implizit ein Zeichen dafür, dass sie in dieser Rolle versagt hatte. Die Polizei interpretierte die Demonstrationen als eine öffentliche Demütigung, für die dringend eine “Abschreckung” wiederhergestellt werden musste.

Israelische Politiker, darunter der damalige Polizeiminister Amir Ohana, sowie die jüdische extreme Rechte, sahen die Proteste in einem ähnlichen Licht. Sie argumentierten damals, dass die Polizei durch juristische Spitzfindigkeiten zurückgehalten wurde und dass es die Aufgabe der jüdischen Bürger sei, die Polizei zu unterstützen, indem sie das Gesetz in die eigenen Hände nehmen.

Doch die “Abrechnung” mit der palästinensischen Minderheit bezieht sich auf eine andere Angelegenheit. Externe Beobachter, wie Amnesty, neigen dazu, Israels rassistische Polizeiarbeit nur dann zu bemerken, wenn direkte Gewalt gegen palästinensische Bürger angewendet wird. Aber die Erfahrung der palästinensischen Minderheit mit der Diskriminierung durch die Polizei ist viel umfassender.

Seit Jahren geht die Minderheit in großer Zahl auf die Straße, um nicht nur gegen die gewaltsame polizeiliche Unterdrückung abweichender Meinungen zu protestieren, sondern auch gegen die Tatsache, dass die Polizei gegenüber palästinensischen Gemeinden in Israel so gut wie gar nicht tätig wird, wenn es um die Bekämpfung von Verbrechen geht.

Palästinenser in Israel sind nun mit rechtsextremer Mobgewalt konfrontiert, die vom Staat unterstützt wird

Die harte Repression der letzten Wochen steht in starkem Kontrast zur Untätigkeit der Polizei, während eine Welle der Kriminalität die palästinensischen Gemeinden überrollt hat, wobei jedes Jahr eine Rekordzahl von gewaltsamen Todesfällen zu verzeichnen ist. Sowohl palästinensische als auch jüdische kriminelle Banden haben die polizeiliche Lücke in palästinensischen Städten und Dörfern ausgenutzt, weil sie wissen, dass sie frei handeln können, solange die Gewalt “arabisch gegen arabisch” ist.

Sogar während der Covid-19 Abriegelungen hielten palästinensische Gemeindeleiter den Druck aufrecht, indem sie Konvois von Dutzenden von Autos entlang Israels verkehrsreichsten Straßen anführten, um die Aufmerksamkeit auf Israels rassistische Polizeiprioritäten zu lenken.

Diese stellten eine andere Art der Demütigung für die Polizei dar. Ungewöhnlicherweise wurden die Kommandeure in die Defensive gedrängt und mussten unerbittliche Kritik und Verurteilung schlucken, weil sie die Kriminalität in palästinensischen Gemeinden nicht in den Griff bekamen. Es wurde sogar zu einem der Top-Themen für palästinensische Parteien bei den jüngsten Wahlen in Israel.

Jetzt hat die Polizei ihren Moment der Rache. “Ihr wollt mehr aktive Polizeiarbeit? Wir geben euch mehr aktive Polizeiarbeit. Schaut, wie euch das gefällt”, scheint die neue Botschaft der Massenverhaftungen zu sein.

Jüdischer Supremazismus

Die Realität ist, dass beide Arten der Polizeiarbeit gegenüber palästinensischen Bürgern – die gewaltsame Polizeiarbeit gegen abweichende Meinungen und die fehlende Polizeiarbeit gegen Verbrechen – in der gleichen, hässlichen Ideologie des jüdischen Supremazismus verwurzelt sind.

Dies ist derselbe Supremazismus, der in einem Bericht Anfang des Jahres von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem hervorgehoben wurde. Er betrat Neuland in der Menschenrechtsgemeinschaft, indem er Israel explizit als einen Apartheidstaat identifizierte, einen Staat, der Palästinenser als minderwertig behandelt, egal ob in den besetzten Gebieten oder innerhalb Israels, und Juden als überlegen, egal ob in Israel oder in den illegalen Siedlungen.

Der neue Amnesty-Bericht ist der jüngste Schnappschuss einer Gesellschaft, in der alles dieser Apartheid-Logik folgt, auch die Polizeiarbeit. Das sollte niemanden überraschen, denn Apartheid ist per Definition systematisch.

Der neue Amnesty-Bericht ist die jüngste Momentaufnahme einer Gesellschaft, in der alles dieser Apartheid-Logik folgt, auch die Polizeiarbeit. Das sollte niemanden überraschen, denn Apartheid ist per Definition systematisch.

Die meisten jüdischen Israelis, ob sie sich nun mit der Linken oder der Rechten identifizieren, haben trotz der regelmäßigen Protestkampagnen der palästinensischen Minderheit wenig Interesse an der tödlichen Verbrechenswelle gezeigt, die seit Jahren über palästinensische Gemeinden in der Nähe ihrer eigenen hinwegspült.

Und jetzt – durch ihr Schweigen – haben die meisten gewöhnlichen jüdischen Israelis und ihre Politiker gezeigt, dass sie das derzeitige harte Vorgehen der Polizei gegen die palästinensische Minderheit unterstützen oder zumindest gleichgültig dagegen sind. Die tieferen Gründe für die Proteste im Mai und die gewalttätige Gegenreaktion der extremen Rechten scheinen wenig Selbstreflexion hervorgerufen zu haben.

Die israelisch-jüdische Öffentlichkeit scheint ebenso wenig von der Tatsache betroffen zu sein, dass jüdische rechtsextreme Schläger auf ihren Straßen “Tod den Arabern” skandiert haben, dass Videos zeigen, wie die Polizei mit diesen Schlägern kooperiert, oder dass die Polizei seit Wochen Massenverhaftungen von palästinensischen Bürgern vornimmt, während sie nicht nach den Juden sucht, die beim Angriff auf Palästinenser gefilmt wurden.

Gewalttätige Besatzung

Die Wahrheit ist, dass die israelische Polizei mit rassistischer, gewalttätiger Polizeiarbeit davonkommt, weil die breitere israelisch-jüdische Gesellschaft sie billigt. Die Polizei sieht sich selbst als Verteidiger eines jüdischen Vormachtstrebens, das viele normale jüdische Bürger als ihr Geburtsrecht ansehen.

Die palästinensische Minderheit hoffte, dass sie ein zaghaftes Gespräch mit israelischen Juden eröffnet hatte, sowohl über die Verantwortung der Polizei in einem Staat, der behauptet, eine Demokratie zu sein, als auch über das Recht der 1,8 Millionen palästinensischen Bürger Israels auf persönliche Sicherheit.

Israel hatte die Chance, seine rassistische Polizeipolitik anzusprechen, aber das hätte die schwierige Arbeit erfordert, die viel umfassenderen Apartheid-Strukturen zu untersuchen, die sie untermauern

Es gab viel Trara, als Mansour Abbas’ Vereinigte Arabische Liste letzten Monat als erste Partei, die palästinensische Bürger vertritt, in eine israelische Regierungskoalition eintrat und den ehemaligen Premierminister Benjamin Netanyahu von der Macht verdrängte. Wie andere palästinensische Parteien setzte Abbas Änderungen an der rassistischen Polizeikultur in Israel an die Spitze seines Programms.

Aber alle Anzeichen von Fortschritt wurden nur allzu leicht durch eine erneute Bekräftigung des jüdischen Vormachtdenkens durch die Polizei und ihre jüdischen rechtsextremen Verbündeten sowie durch die stille Komplizenschaft der breiteren israelisch-jüdischen Gesellschaft zunichte gemacht.

Israel hatte die Chance, sich mit seiner rassistischen Polizeipolitik auseinanderzusetzen, aber das hätte die schwierige Arbeit erfordert, die viel umfassenderen Apartheidstrukturen zu untersuchen, die ihnen zugrunde liegen. Stattdessen sind die meisten israelischen Juden glücklich, den Status quo zu bestätigen – die Unterdrückung aller Palästinenser unter jüdischer Herrschaft, ob sie nun Untertanen einer kriegerischen Besatzung oder Bürger dritter Klasse eines jüdischen Staates sind. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein ehemaliger Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

