“Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!” Es war eine freche Lüge, mit der Adolf Hitler den Deutschen am 1. September 1939 um 10 Uhr vormittags den Kriegsbeginn gegen Polen erklärte. Will uns der “jüdische Staat” mit dieser “selbst verursachten Ölpest-Lüge” vielleicht einen kommenden Krieg gegen Iran erklären?

Bild: The Iranian tanker damaged by mines in Red Sea in 2019 in attack similar to the Emerald (note: this image accompanying the Wall Street Journal article linked here, is not the Emerald, as I first wrote)

https://www.richardsilverstein.com/2021/03/12/breaking-israel-sabotaged-iranian-ship-caused-massive-oil-spill-on-its-own-shores/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1

BREAKING News: Israel sabotierte iranisches Schiff, verursachte massive Ölpest

an eigenen Ufern

von Richard Silverstein

12. März 2021

חשיפה: ישראל היא שגרמה לאסון הזפת. שייטת 13 תקפה את המכלית “אמרלד” שהייתה בדרך לסוריה, אך הפיצוץ גרם לנזק גדול בהרבה מהצפוי ולדליפה ענקית של נפט גולמי

با خرابکاری در کشتی نفتی ایران، اسرائیل ناحیه وسیعی از ساحل خود را آلوده کرد

Heute berichteten US-Beamte, dass Israel als Vergeltung für ähnliche iranische Angriffe auf die Schifffahrt im Persischen Golf iranische Öltanker vermint hat:

Seit Ende 2019 hat Israel Waffen einschließlich Wasserminen eingesetzt, um iranische Schiffe oder solche mit iranischer Fracht anzugreifen, die im Roten Meer und in anderen Gebieten der Region in Richtung Syrien fahren.

Bild der Emerald, als sie unter früherem Namen im Besitz der libyschen Ölgesellschaft war

Die US-Berichte enthielten keine Details über spezifische Angriffe. Aber ein hochrangiger israelischer Regierungsbeamter sagte mir, dass Israel dies nicht nur getan habe, sondern er bot Details zu einem der Angriffe. Aber bevor ich mehr dazu sage, ist etwas Hintergrundwissen angebracht.

Vor ein paar Wochen hat ein unbekannter Tanker 1.000 Tonnen Öl im Mittelmeer nahe der israelischen Küste abgeladen. Das Öl wurde schließlich an Israels Stränden angespült und verursachte die schlimmste Umweltkatastrophe in der Geschichte des Landes. Meerestiere wurden mit dem Schlamm überzogen, Schildkröten und ein Wal starben an den Folgen. Tausende von Israelis halfen freiwillig mit, das Chaos zu beseitigen. Israels berühmte Strände sind seit Wochen gesperrt.

Zunächst machte Israel einen griechischen Öltanker verantwortlich, der sich in der Nähe des ursprünglichen Ölteppichs befunden hatte. Aber später gab es zu, dass diese Identifizierung falsch war. Dann gab die israelische Umweltministerin Gila Gamliel dem Iran die Schuld an der Katastrophe. Sie tat dies angeblich ohne Rücksprache mit israelischen Geheimdienstmitarbeitern, . Sie behauptete, ein Schiff, die Emerald, habe einen iranischen Hafen mit Öl beladen verlassen. Sein Ziel war Syrien, das regelmäßigen Handel mit dem Iran unterhält. Aufgrund der internationalen Sanktionen ist der Iran nur begrenzt in der Lage, sein Öl zu verkaufen und muss auf diese Art von Ad-hoc-Handelsbeziehungen zurückgreifen.

Als Gamliel die Schuld auf sich nahm, gab es so etwas wie Bestürzung innerhalb des israelischen Geheimdienstapparates. Beamte sagten der Presse, dass sie nichts von ihrer Behauptung wüssten und dass sie sich nicht mit ihnen abgesprochen habe. Das ließ sie lahm aussehen und ich berichtete hier als solches. Aber meine israelische Quelle sagte mir, dass sie in der Tat korrekt war. Der Smaragd hat die Ölpest verursacht. Aber wie ist es passiert?

Es handelte sich nicht um einen absichtlichen Angriff des Irans auf Israel, wie Gamliel behauptete. Tatsächlich hat Israels Marine-Kommandoeinheit Shayetet 13 (sie waren diejenigen, die 10 türkische Bürger auf der Mavi Marmara ermordet haben) heimlich eine Mine an der Emerald angebracht. Die Absicht war, einen kleinen Schaden zu verursachen, der eine Botschaft an den Iran senden würde, dass seine eigenen Angriffe auf die Schifffahrt im Golf einen Preis haben würden.

Die Kommandos wussten jedoch nicht, dass die Emerald ein rostiger alter Schiffsrumpf war, der sich in einem desolaten Zustand befand. Hier ist, wie das Wall Street Journal einige der Schiffe charakterisiert, die benutzt werden, um die Iran-Sanktionen zu umgehen:

Verlader geben oft falsche Bestimmungsorte an, benutzen alte, verrostete Tanker, um nicht aufzufallen, und transferieren manchmal Öl von einem Schiff auf ein anderes auf See, um der Entdeckung zu entgehen, sagten regionale Militärbeamte.

Die israelische Mine, die eigentlich nur einen kleinen Schaden verursachen sollte, riss ein so großes Loch, dass ein Großteil des Inhalts des Schiffsladeraums auslief. Das ist die Ursache für die israelische Umweltkatastrophe: Israel selbst.

Der WSJ-Artikel bezog sich in der Tat, ob absichtlich oder unabsichtlich, implizit auf die Emerald-Öllieferung und die Sabotage:

In einer Episode im letzten Monat brachten mutmaßliche israelische Agenten eine Haftmine an, um ein iranisches Schiff anzugreifen, als es in der Nähe des Libanon ankerte, um iranisches Öl nach Syrien zu liefern, so der erste Schiffsprofi. Israels Militär lehnte einen Kommentar zu dem Vorfall ab.

Es ist nichts wert, dass Gamliel, indem er mit dem Finger auf die Iraner und den Smaragd zeigte, sagte, dass das Schiff, nachdem sein Öl ins Meer ausgelaufen war, weiter zu einem syrischen Hafen fuhr. Danach kehrte es in den Iran zurück.

Meine israelische Quelle charakterisierte die Geschichte wie folgt:

“Ja, Israel ist für seine eigene Umweltkatastrophe verantwortlich. Wie bei der Explosion in Beirut endete eine geplante “kleine” Sabotageaktion in einer Katastrophe. Shayetet 13 sabotierte die Emerald mit der Absicht, ein kleines Loch zu verursachen, das die Weiterfahrt nach Syrien verhindern sollte, aber der israelische Geheimdienst hatte keine Ahnung, wie alt und rostig der Tanker war. Das Ergebnis: ein riesiger Ölaustritt, der die israelische – und auch die libanesische – Küste traf.”

Der israelische Geheimdienst soll zu den besten der Welt gehören. Aber erinnern Sie sich an das Fiasko von Lillehammer, wo Mossad-Attentäter einen unschuldigen marokkanischen Kellner ermordeten, anstatt das beabsichtigte Ziel, einen angeblichen palästinensischen Verschwörer des Münchner Massakers. Hier führten die israelische Hybris und die Entschlossenheit, sich an seinen Feinden zu rächen, zu falschen Annahmen und schließlich zur Katastrophe. In Bezug auf den Iran hat der israelische Geheimdienst das unaufhörliche Bedürfnis, sich auf die Brust zu klopfen, um wie ein Gorilla seine Dominanz über den Rest des Rudels zu zeigen. Diese Hybris führte zum Desaster der Ölpest.

Es lohnt sich auch zu betonen, dass diese Geschichte nie durchgesickert wäre ohne die Beteiligung der US-Geheimdienste, die vermutlich die Quelle der heutigen Geschichte ist. Dies ist das zweite derartige Leck, das der Netanyahu-Regierung schadet. Biden wusste, dass die Medien irgendwann die Punkte verbinden und die heute durchgesickerte Geschichte mit dem Smaragd selbst verbinden würden. Er wusste, dass es Israels Ruf schaden und die gesamte ablehnende Haltung des israelischen Premierministers gegenüber dem Iran diskreditieren würde.

Obwohl die USA nicht gerade Johnny-on-the-spot in Bezug auf die Erfüllung ihres Versprechens, zum JCPOA zurückzukehren, war, weiß sie, dass, wenn sie es tut, sie eine heftige Gegenreaktion von Republikanern und aus Israel konfrontiert sein wird. Dieses Leck ist ein Präventivschlag. Ein solcher Skandal wird Netanyahu zurückwerfen. Es wird auch potentiell peinlich sein im Vorfeld der Wahlen, die in den nächsten zwei Wochen stattfinden.

Wenn meine Vermutung über die Motive der USA falsch ist und sie stattdessen beabsichtigten, den Iran zu bedrohen und ihn daran zu erinnern, dass dieses Land weiterhin Israel in seinem kaum verborgenen Krieg gegen ihn unterstützt, dann wird dieses Leck (in beiden Bedeutungen des Wortes) ziemlich schädlich für diese Bemühungen sein.

Übersetzt mit Deepl.com

