Israel lashes out as ICC okays war crimes probe The International Criminal Court has territorial jurisdiction to investigate suspected war crimes in the West Bank and Gaza Strip, a panel of judges affirmed last week. The ruling, which took months to hand down after being requested by the court’s chief prosecutor, was welcomed by human rights groups who called for expeditious proceedings.

Israel schlägt um sich, als der ICC eine Untersuchung von Kriegsverbrechen genehmigt

Von Maureen Clare Murphy

9. Februar 2021

Palästinensische Menschenrechtsgruppen begrüßten die Feststellung der territorialen Zuständigkeit durch den ICC als einen “kritisch wichtigen Schritt” zur Beendigung der israelischen Straflosigkeit. Keren Manor ActiveStills

Der Internationale Strafgerichtshof hat die territoriale Zuständigkeit, mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Westbank und im Gazastreifen zu untersuchen, bestätigte ein Gremium von Richtern letzte Woche.

Die Entscheidung, die auf Antrag des Chefanklägers des Gerichts monatelang auf sich warten ließ, wurde von Menschenrechtsgruppen begrüßt, die ein zügiges Verfahren forderten.

Israelische Regierungsvertreter verurteilten die Entscheidung der ICC-Richter und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte sie “puren Antisemitismus”.

Fatou Bensouda, die Chefanklägerin des IStGH, schloss Ende 2019 eine fünfjährige Voruntersuchung der Situation in Palästina ab und erklärte, dass die Kriterien für Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen im besetzten Westjordanland und Gazastreifen erfüllt seien.

Bensouda nannte drei Beispiele für Verbrechen, die die Schwellenvoraussetzung für die Gerichtsbarkeit in Bezug auf die Situation in Palästina erfüllen.

Sie erklärte, dass es eine Grundlage für die Annahme gibt, dass sowohl das israelische Militär als auch Mitglieder der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen während der Feindseligkeiten in Gaza im Jahr 2014 Kriegsverbrechen begangen haben.

Als zweites Beispiel nannte Bensouda die Umsiedlung der israelischen Zivilbevölkerung in Siedlungen im Westjordanland.

Die Chefanklägerin verwies auch auf die Gewaltanwendung des israelischen Militärs gegen Palästinenser während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza ab März 2018.

Bensouda, die im Juni in den Ruhestand gehen wird, hatte eine Vorverfahrenskammer – ein Gremium von Richtern – um Hinweise gebeten, ob das Gericht in diesen Gebieten zuständig ist.

Ihr Büro erklärte am Freitag, es “begrüße diese gerichtliche Klarheit” und fügte hinzu, es werde “die Entscheidung sorgfältig analysieren.”

“Sofortiges Handeln”

Eine Koalition palästinensischer Menschenrechtsgruppen lobte das “bahnbrechende” Urteil als “einen kritisch wichtigen Schritt zur Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit” und “zur Beendigung der Straflosigkeit”.

Die Gruppen forderten “sofortige Maßnahmen” der Staatsanwaltschaft, “um Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht für die palästinensischen Opfer sicherzustellen.”

Diese vier Organisationen – Al-Haq, Al Mezan, Al Dameer und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – haben der Staatsanwaltschaft “sechs umfangreiche Mitteilungen und Tausende von Augenzeugenberichten” vorgelegt.

Die Rechtsgruppen sind “routinemäßig mit feindseligen Maßnahmen der kollektiven Bestrafung durch Israel konfrontiert”, einschließlich “einer langwierigen Kampagne von Verleumdungen und Todesdrohungen”.

Israelische Offizielle schlugen nach der Bekanntgabe des Urteils über die territoriale Zuständigkeit um sich und stützten sich dabei auf altbekannte und unbegründete Anschuldigungen des Antisemitismus, während sie die Substanz der Gerichtsentscheidung ignorierten.

In einer Videoansprache am Freitag erklärte Netanjahu, dass “wir diese Perversion der Justiz mit aller Kraft bekämpfen werden”.

Naftali Bennett, ein israelischer Gesetzgeber und Chef der rechtsgerichteten Partei Jamina, sagte am Sonntag: “Wenn der Internationale Strafgerichtshof eine Liste von sogenannten israelischen [Kriegsverbrecher-]Verdächtigen erstellt, dann bitte ich darum, dass mein Name an die Spitze dieser Liste gesetzt wird.”

Bennett hat zuvor damit geprahlt, dass er “viele Araber getötet” habe.

Bezalel Smotrich, ein Gesetzgeber im israelischen Parlament, forderte Netanjahu auf, Khan al-Ahmar, ein palästinensisches Dorf im Westjordanland, als Reaktion auf den ICC zwangsweise zu entvölkern.

“Was zählt, ist nicht, was die Nichtjuden sagen, sondern was die Juden tun werden”, sagte er – in Anlehnung an einen berüchtigten Satz, der Israels Gründungspremier David Ben-Gurion zugeschrieben wird.

Die Kontrolle durch den IStGH hat Israel wahrscheinlich schon früher daran gehindert, Khan al-Ahmar zu zerstören.

Im Jahr 2018 drückte Bensouda seine Besorgnis über die “geplante Räumung” von Khan al-Ahmar aus und fügte hinzu, dass umfangreiche Zerstörung von Eigentum und Bevölkerungstransfers in besetzten Gebieten Verbrechen sind.

Die israelische Führung hat Bensouda angegriffen, die letztes Jahr aufgrund einer Exekutivanordnung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, die derzeit von der Biden-Administration überprüft wird, mit Wirtschaftssanktionen belegt wurde.

Danny Danon, Israels ehemaliger UN-Gesandter, sagte am Freitag, dass “wenn irgendjemand im Zeugenstand sein sollte”, es Bensouda sein sollte.

Israel schart seine Verbündeten um sich

Unterdessen versucht Israel erneut, seine Verbündeten in seinen Kampf gegen die internationale Justiz einzubinden.

Am Sonntag wies das israelische Außenministerium seine Botschafter an, bei den Regierungen, in denen sie stationiert sind, darauf hinzuwirken, dass sie Erklärungen gegen die Entscheidung der Richter abgeben.

Bis jetzt haben nur die USA, Kanada und Australien – alles Siedlerstaaten wie Israel – gegen die Entscheidung protestiert.

Bis Montagabend hatte die Europäische Union über ihre Social-Media-Kanäle keine Stellungnahme zu der ICC-Entscheidung abgegeben.

Aber als Antwort auf eine Anfrage von The Electronic Intifada schrieb ein Sprecher der EU-Außenpolitik, dass der Block die Entscheidung “sorgfältig zur Kenntnis genommen hat” und dass er “ein starker Unterstützer des ICC und seiner Unabhängigkeit” sei.

“Sowohl der IStGH als auch sein Ankläger sind unabhängige und unparteiische juristische Institutionen, die keine politischen Ziele verfolgen”, fügte die Erklärung hinzu und widersprach damit dem Vorwurf der Befangenheit, den Netanjahu und andere israelische Führer erhoben hatten.

Das Fehlen von Kritik an der Entscheidung durch die zuverlässig pro-israelische EU wird wahrscheinlich die Alarmglocken bei israelischen Führern schrillen lassen.

Bemerkenswert ist jedoch, dass einige EU-Mitgliedsstaaten – darunter Ungarn, Österreich, Deutschland und die Tschechische Republik – bei dem Gericht im Namen Israels interveniert hatten und die Richter drängten, gegen die territoriale Zuständigkeit zu entscheiden.

Israelische Beamte behaupten, dass einige ICC-Mitgliedsstaaten “zugestimmt haben, Israel vor jeder Absicht zu warnen, seine Bürger bei der Ankunft in ihren Ländern zu verhaften”, berichtete die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz am Sonntag.

Die Weitergabe von Hinweisen, die es Verdächtigen ermöglichen könnten, einer Untersuchung oder Verhaftung zu entgehen, würde wahrscheinlich die Verpflichtungen verletzen, die die Mitgliedsstaaten unter dem Gründungsstatut des ICC haben, mit der Arbeit des Gerichts zu kooperieren.

Haaretz fügte hinzu, dass Israel eine Liste von Hunderten von Beamten hat, die vom Gericht untersucht und strafrechtlich verfolgt werden könnten, das Einzelpersonen, nicht Staaten, verurteilt.

Jegliche Kriegsverbrecherprozesse sind jedoch wahrscheinlich in weiter Ferne, aber eine Untersuchung könnte in Kürze beginnen.

Der IStGH sei in eine Ermittlungsphase eingetreten, sobald der Chefankläger die Voruntersuchung 2019 abgeschlossen habe, sagte Susan Power, eine Rechtsforscherin bei Al-Haq, am Freitag gegenüber Al Jazeera English.

Aber in ihrer Entscheidung über die territoriale Zuständigkeit warnten die IStGH-Richter, dass es “ein langwieriger Prozess” sein könnte, was darauf hindeutet, dass es weitere Verzögerungen geben könnte, wie Power erklärte.

“Wir würden sagen, dass wir nicht mehr weiter warten können”, sagte Power. “Wir müssen eine sofortige Untersuchung sehen”, wobei er anmerkte, dass die “Akten bereits vorhanden sind”. Übersetzt mit Deepl.com

