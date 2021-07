Israel melts down over Ben & Jerry’s Money Talks program about the decision by Ben & Jerry’s to stop selling its ice cream in Israeli settlements in the occupied West Bank.Israel is enraged and threatening to punish the frozen treats maker – a reaction I told TRT World is totally unhinged. Watch the video above.

Israel schmilzt wegen Ben & Jerry’s dahin

von Ali Abunimah

21. Juli 2021

Ich sprach mit TRT World’s Money Talks Programm über die Entscheidung von Ben & Jerry’s, den Verkauf seiner Eiscreme in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland einzustellen. Israel ist wütend und droht damit, den Hersteller von gefrorenen Leckereien zu bestrafen – eine Reaktion, die ich TRT World gegenüber als völlig aus den Fugen geraten bezeichnete.



Sehen Sie sich das Video oben an.

Die palästinensische BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition und Sanktionen) feierte einen Sieg, der nach jahrelangen Kampagnen von der Basis kam. “Wir begrüßen ihre Entscheidung sehr, aber wir fordern Ben & Jerry’s auf, alle Operationen im Apartheidstaat Israel zu beenden”, fügte das BDS National Committee hinzu. Nach Jahren der #BDS-Kampagnen hat @benandjerrys angekündigt, den Verkauf seiner Eiscreme in Israels illegalen Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land zu beenden.

Der israelische Außenminister Yair Lapid verurteilte den Schritt von Ben & Jerry als “eine schändliche Kapitulation vor dem Antisemitismus, vor BDS und vor allem, was im anti-israelischen und anti-jüdischen Diskurs böse ist.”

Israel hat keine guten Argumente, um seine illegale Kolonisierung des besetzten palästinensischen Landes zu verteidigen. Also verleumdet es praktisch jeden, der seine Verbrechen und Missbräuche kritisiert oder Maßnahmen ergreift, um sie zu dokumentieren oder ihnen entgegenzuwirken, als antijüdischen Fanatiker. Lapid schwor auch, mehr als zwei Dutzend US-Bundesstaaten, die Gesetze gegen die BDS-Bewegung verabschiedet haben, unter Druck zu setzen, “diese Gesetze gegen Ben & Jerry’s durchzusetzen.”



“Sie werden den Staat Israel nicht so behandeln, ohne eine Antwort zu bekommen”, fügte Lapid hinzu. Über 30 Staaten in den Vereinigten Staaten haben in den letzten Jahren Anti-BDS-Gesetze verabschiedet. Ich habe vor, jeden von ihnen zu bitten, diese Gesetze gegen Ben & Jerry’s durchzusetzen. Sie werden den Staat Israel nicht so behandeln, ohne eine Antwort zu erhalten.

– יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 19, 2021



“Anti-Israel-Eis” – Der israelische Premierminister Naftali Bennett sprach mit Alan Jope, dem CEO von Unilever, dem multinationalen Unternehmen, dem Ben & Jerry’s gehört, und warnte ihn vor “ernsten Konsequenzen”. “Es gibt viele Eiscreme-Marken, aber nur einen jüdischen Staat”, fügte Bennett hinzu. “Ben & Jerry’s hat sich entschieden, sich als Anti-Israel-Eiscreme zu brandmarken.”

Premierminister Bennett sprach mit Alan Jope, dem CEO von Unilever, dem Eigentümer von Ben & Jerry’s, und machte deutlich, dass er die Entscheidung von Ben & Jerry’s, Israel zu boykottieren, mit größtem Ernst betrachtet und fügte hinzu, dass es sich um eine Tochtergesellschaft von Unilever handelt, die einen eindeutig anti-israelischen Schritt unternommen hat.

– PM of Israel (@IsraeliPM) July 20, 2021



Am Dienstag veröffentlichte Gilad Erdan, Israels Botschafter in den USA, einen Brief, den er an die Gouverneure von 35 US-Bundesstaaten schickte und in dem er das “antisemitische” Vorgehen von Ben and Jerry anprangerte. Erdan forderte die Beamten auf, “in Erwägung zu ziehen, ihre Stimme zu erheben” und Strafmaßnahmen zu ergreifen, “einschließlich in Bezug auf Ihre staatlichen Gesetze und die geschäftlichen Beziehungen zwischen Ben & Jerry’s und Ihrem Staat.”

In Koordination mit @yairlapid habe ich einen Brief an 35 Gouverneure von US-Bundesstaaten geschickt, die Gesetze gegen die Boykott-, Divestment- und Sanktionsbewegung gegen Israel haben. 1/2 pic.twitter.com/tGW720oRZL

– Botschafter Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 20, 2021



Anti-BDS-Gesetze werden weithin als verfassungswidrige Versuche angesehen, US-Bürgern und -Einrichtungen pro-israelische politische Meinungen aufzuzwingen. Bundesgerichte in Kansas, Arkansas, Texas, Arizona und Georgia haben bereits wichtige Anti-BDS-Bestimmungen niedergeschlagen, die den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes für die Freiheit der Rede und der politischen Meinung verletzen. Israel hat sich bereits dafür bedankt, dass viele dieser verfassungswidrigen Gesetze überhaupt erst verabschiedet wurden.

Ben & Jerry’s verärgerte Israel und seine Lobby bereits in den späten 1990er Jahren, als es unter dem Druck von Aktivisten die Verwendung von Quellwasser beendete, das aus den von Israel besetzten Golanhöhen, einem Teil Syriens, geplündert wurde.



Verbrannte Erde – Einige Pro-Israel-Aktivisten fordern auch jüdische religiöse Körperschaften auf der ganzen Welt auf, Ben & Jerry’s-Produkten die Koscher-Zertifizierung zu entziehen. Eine rabbinische Organisation in Australien hat dies Berichten zufolge bereits getan.

Ähnlich wie die Halal-Zertifizierung für Muslime bescheinigt eine Koscher-Zertifizierung durch eine qualifizierte rabbinische Stelle, dass ein Lebensmittel nach jüdischen religiösen Standards hergestellt wurde. Solche Zertifizierungen im Dienste Israels zu politisieren, ist ein weiterer verwerflicher Versuch, angemessene Maßnahmen gegen Israels Verstöße gegen internationales Recht mit antijüdischer Bigotterie in einen Topf zu werfen. Diese Taktik der verbrannten Erde durch Pro-Israel-Aktivisten ist besonders rücksichtslos, wenn man bedenkt, dass antijüdische und antimuslimische Fanatiker in mehreren Ländern bereits Lügen und Verschwörungstheorien über koschere und Halal-Zertifizierungen verbreiten, um rassistische, rechtsextreme Agenden zu fördern.

Dass Ben & Jerry’s seine Koscher-Zertifizierung verloren hat, weil sie beschlossen haben, kein Eis in illegalen Siedlungen zu verkaufen, erscheint mir als eine wilde Verquickung von religiöser Praxis mit der Unterstützung der Besatzung https://t.co/OD84nvQRfT

– Michael Bueckert (@mbueckert) July 21, 2021



“Betrug” – Ben & Jerry’s wurde 1978 von Ben Cohen und Jerry Greenfield an einer Tankstelle in Vermont gegründet und hat sich einen Ruf als sozialbewusstes Unternehmen aufgebaut. Es wurde im Jahr 2000 vollständig von Unilever übernommen, behält aber einen unabhängigen Vorstand, der laut dem Eishersteller “ermächtigt ist, Ben & Jerry’s Markenwert und Integrität zu schützen und zu verteidigen.” Die Entscheidung, den Verkauf in israelischen Siedlungen zu beenden, hat eine öffentliche Schlacht zwischen Unilever und dem Management von Ben & Jerry’s auf der einen Seite und dem unabhängigen Vorstand auf der anderen Seite ausgelöst.

Am Montag veröffentlichte Ben & Jerry’s eine Erklärung, in der es heißt: “Wir glauben, dass es mit unseren Werten unvereinbar ist, wenn Ben & Jerry’s Eiscreme in den besetzten palästinensischen Gebieten verkauft wird.” “Wir haben eine langjährige Partnerschaft mit unserem Lizenznehmer, der Ben & Jerry’s Eiscreme in Israel herstellt und in der Region vertreibt”, fügte das Unternehmen hinzu. “Wir haben daran gearbeitet, dies zu ändern, und haben unseren Lizenznehmer darüber informiert, dass wir den Lizenzvertrag nicht verlängern werden, wenn er Ende nächsten Jahres ausläuft.” Der letzte Satz der Erklärung besagt, dass Ben & Jerry’s zwar nicht mehr in den besetzten palästinensischen Gebieten verkauft werden wird, “wir aber durch eine andere Vereinbarung in Israel bleiben werden” – Details dazu würden später bekannt gegeben.



Unilever gab eine separate Erklärung heraus, in der es heißt: “Wir bleiben unserer Präsenz in Israel voll verpflichtet.”

In Bezug auf seine Tochtergesellschaft fügte Unilever hinzu, dass es “das Recht der Marke und ihres unabhängigen Vorstands anerkennt, Entscheidungen über ihre soziale Mission zu treffen.” “Wir begrüßen auch die Tatsache, dass Ben & Jerry’s in Israel bleiben wird”, so Unilever. Der unabhängige Vorstand lehnt dies ab.

Die vom Management von Ben & Jerry’s veröffentlichte Erklärung “spiegelt weder die Position des unabhängigen Boards wider, noch wurde sie vom unabhängigen Board genehmigt”, heißt es in einer separaten Erklärung des Boards. Der Vorstand sagt, dass die von ihm genehmigte Erklärung sich von der tatsächlich von Ben & Jerry’s herausgegebenen unterscheidet. Sie enthält keine Verpflichtung, “in Israel zu bleiben”. Unilever und der CEO von Ben & Jerry’s hätten eine Position eingenommen und eine Erklärung zu einer Angelegenheit veröffentlicht, die in direktem Zusammenhang mit der sozialen Mission und der Markenintegrität” des Eisherstellers stehe, ohne dass der Vorstand dem zugestimmt habe, so der Vorstand.

Damit verstießen die Unternehmen gegen Geist und Buchstaben” der Vereinbarung, die bei der Übernahme von Ben & Jerry’s durch Unilever getroffen wurde, so der Vorstand weiter. Die Vorstandsvorsitzende Anuradha Mittal reagierte nicht auf Anfragen von The Electronic Intifada, aber sie sagte zu NBC News: “Ich bin traurig über den Betrug, der darin steckt.” “Ich kann nicht aufhören zu denken, dass dies ist, was passiert, wenn Sie einen Vorstand mit allen Frauen und Menschen der Farbe haben, die darauf gedrängt haben, das Richtige zu tun,” Mittal hinzugefügt.



Schneeball-Effekt – Ungeachtet dieser Differenzen betrachtet Israel den Rückzug von Ben & Jerry sogar aus seinen Siedlungen im Westjordanland als einen schweren Schlag und gefährlichen Präzedenzfall. Er kommt inmitten eines sich ausweitenden internationalen Konsenses, dass Unternehmen die Verpflichtung haben, nicht von Israels Besiedlung der besetzten Gebiete und anderen Verstößen gegen die Rechte der Palästinenser zu profitieren oder sich anderweitig daran zu beteiligen.



Das Wichtigste an der Entscheidung von Ben & Jerry’s, den Betrieb im besetzten Westjordanland einzustellen, ist, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen wird, und zwar ein hochkarätiger. Die Tür ist nun offen für mehr und mehr Unternehmen (und Einzelpersonen), die das Apartheid-Israel boykottieren und sich von ihm trennen wollen.

– Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) July 21, 2021

Kürzlich hat sich einer der größten Pensionsfonds Norwegens von 16 israelischen und internationalen Firmen getrennt, die von den Siedlungen profitieren. Dies geschieht auch inmitten der wachsenden Erkenntnis, dass Israels Politik gegenüber den Palästinensern, wo auch immer sie leben, den Tatbestand der Apartheid erfüllt.



Israel fürchtet zweifellos, dass der Eismacher aus Vermont einen Schneeballeffekt ausgelöst hat, der andere dazu ermutigen wird, es ebenfalls auszusperren. Übersetzt mit Deepl.com

