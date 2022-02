Israel: Soldaten lassen Militärhund auf sich ergebenden Palästinenser los

PRAGUE − What do dogs remind you of? And what do German shepherds remind you of? And what about armed soldiers who sic German shepherds on people trying to sneak through a border in order to earn a living?

Die eigentliche Belastung durch israelische Soldaten und ihre Hunde

Von Gideon Levy

16. Juni 2013

Woran erinnern Sie Hunde? Und an was erinnern Sie deutsche Schäferhunde? Und was ist mit bewaffneten Soldaten, die Schäferhunde auf Menschen hetzen, die versuchen, sich über die Grenze zu schleichen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen?



Die IDF-Spezialeinheit für Hunde erfüllte Schlüsselfunktionen in Gaza



Diese Zeilen werden in einem Hotelzimmer in der Hauptstadt der Tschechischen Republik geschrieben, einem Land, das einiges über Besatzung, Unterdrückung und Befreiungskämpfe weiß. Im Museum des Kommunismus dieser Stadt, das sich neben einem Kasino befindet, kann man ein Foto sehen, auf dem ostdeutsche Soldaten deutsche Schäfer auf Menschen hetzen, die versuchen, sich nach Westdeutschland zu schleichen. Die Nazi-Soldaten wurden durch kommunistische Soldaten ersetzt, die Hunde blieben.

Einige Tage vor meinem Museumsbesuch war ich in dem Dorf Beit Ula im Westjordanland in der Nähe von Hebron. Ich traf einen jungen Mann, Mohammed Amla, dessen Rücken und Nacken über die gesamte Länge von den Bissen eines Hundes der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte – natürlich eines deutschen Schäferhundes – vernarbt sind. Amla, der verheiratet ist und zwei Töchter hat, arbeitet seit 12 Jahren in Israel und verrichtet körperliche Arbeit.

Wenn Amla Geld hat, besticht er seinen israelischen Vertragspartner und zahlt ihm ein kleines Vermögen (2.000 NIS pro Monat), um eine israelische Arbeitserlaubnis für ihn zu erhalten. Als der Familie das Geld ausging, weil eine der Töchter, die taub ist, eine teure Ohroperation benötigte, schlich sich Amla nach Israel ein. Das Ergebnis: ein Krankenhausaufenthalt mit aufgerissener Haut an Rücken und Hals.

Eines Abends im letzten Monat lauerten maskierte IDF-Soldaten in der Nähe einer Öffnung im Trennungszaun. Als sich Amla und zwei Begleiter näherten, bevor sie nach Israel einreisten, hetzten die Soldaten ihre Hunde auf das Trio. Nachdem es so aussah, als hätte die IDF aufgehört, Hunde auf “illegale Einwohner” zu hetzen, hat die Armee die grausame Praxis, Hunde auf unbewaffnete Zivilisten zu hetzen, wieder aufgenommen. Schließlich muss die berühmte Oketz-Hundeeinheit der IDF in Zeiten relativer Ruhe auf Trab gehalten werden.

Man kann die historischen Konnotationen nicht ignorieren; man kann die unvermeidlichen Assoziationen nicht ausblenden. Kugeln sind zwar tödlicher, aber weniger grausam, als Hunde auf Menschen anzusetzen. Allein der Gedanke, dass israelische Soldaten so etwas tun, hätte mehr als ein Aufflackern von Schock und Scham hervorrufen müssen. Aber das ist nicht der Fall, auch nicht, wenn die Assoziationen zum Himmel schreien. Wir werden unsere Soldaten zuerst zum Marsch der Lebenden nach Auschwitz schicken, und dann werden wir sie darauf trainieren, Hunde auf Menschen zu hetzen. Das Büro des IDF-Sprechers, das sich einst zumindest darum bemühte, den Ruf der “moralischsten Armee der Welt” zu wahren, hat dies offenbar ebenfalls aufgegeben. Ihre arrogante, apathische Antwort auf die Geschichte von der Nacht der Hunde war die ultimative Nicht-Antwort: “Die Angelegenheit wird geprüft”.

Während wir darauf warten, dass die “Evaluierung” endet – und das tut sie in der Regel nie – müssen wir uns ehrlich fragen: Ist es das, was wir wirklich wollen? Wenn die Einschleusung eines israelischen Bürgers in die Palästinensische Autonomiebehörde damit enden würde, dass er von Hunden angefallen und ins Krankenhaus eingeliefert wird, wie es bei Amla der Fall war, wäre das ganze Land – und vielleicht die Welt – in Aufruhr. Das Bild eines palästinensischen Soldaten, der, Gott bewahre, einen Hund auf einen Juden hetzt, würde das ganze Gewicht der Geschichte auf sich ziehen. Die Palästinenser, diese Bestien, hetzen Hunde auf Menschen. Aber das ist (auch) den IDF natürlich erlaubt.

In der Zwischenzeit ist Amla zu Hause und erholt sich von seinen Verletzungen. Er kann noch nicht arbeiten. Er sagt, er werde sich nicht wieder nach Israel schleichen, wie es Tausende von Palästinensern auf der Suche nach Arbeit jede Nacht tun, aus Angst vor dem Hund, der ihn angegriffen hat. Als der Hund Amlas Hals mit seinen Kiefern packte, war er sicher, dass er sterben würde. Vordergründig ist das ein großer Erfolg für Israel: Amla wird nicht zurückkehren, um illegal Häuser zu renovieren. Aber von meinem Hotelzimmer in Prag aus – der Stadt, in der ich die Namen meiner ermordeten Großmutter und meines ermordeten Großvaters auf einer Steintafel eingraviert fand, der Stadt, in der die Erinnerungen an die Besatzung durch die Nazis und die Sowjets und an den “Prager Frühling” in jeder Ecke widerhallen – bekommt der Gedanke, dass israelische Soldaten ihre Hunde auf Mohammed Amla hetzen, eine zusätzliche Bedeutung, die sehr beunruhigend und belastend ist. Übersetzt mit Deepl.com