Israel stellt die Nakba wieder her, ohne Palästinenser auf Lastwagen zu setzen

Von Ilana Hammerman

25.02.2021

Sie rücken von allen Seiten heran: die jüdischen Siedlungen an die arabischen Städte. Ariel, Revava, Kiryat Netafim, Barkan, Bruchin, Alei Zahav, Leshem, Yakir, Peduel und Beit Arieh breiten sich aus, nähern sich an und ersticken mit Zäunen und mit Straßensperren übersäten Straßen die Stadt Salfit und die Ortschaften Kifl Haris, Haris, Brukin, Kfar al-Dik, Deir Balut und Deir Istiya. Die riesigen kommunalen Flächen der jüdischen Siedlungen, die für ihre Expansion vorgesehen waren, berühren die Obstgärten der arabischen Städte und reichen bis zu deren Häusern. Einige lassen ihre Abwässer in die Dörfer fließen, andere haben Quellen und Wasserreservoirs der Bewohner in Beschlag genommen und in Planschbecken verwandelt. Einige hetzen ihre Jugendlichen auf die Bauern, um ihre Bäume zu fällen und zu entwurzeln, um sie zu bedrohen, einzuschüchtern und zu zerstören.

Israelische Soldaten tun aggressiv dasselbe. Bulldozer, die von Soldaten eskortiert wurden, entwurzelten kürzlich Tausende von Olivenbäumen in Deir Balut und Hunderte in Haris, und Räumungsbefehle sind anhängig. Einer gilt einem Bewohner von Kafr Hairs, der einen Hain besitzt, den ich vor ein paar Tagen in Begleitung von drei anderen jüdischen Israelis traf, einem Mann und zwei Frauen, Aktivisten der israelischen Gruppe “dharma socially engaged.”

Es ist nicht nur Gott im Detail, der Teufel ist auch da. Das Dokument wurde dem Besitzer des Hains nicht zugestellt. Es war im Voraus in “Abwesenheit des Eigentümers” ausgefüllt worden (ein einheitliches Format, das seit Jahren in Tausenden von Kopien an Palästinenser verteilt wird), zum Aushang “in dreifacher Ausfertigung, an drei auffälligen Stellen”; und dieses Detail war bereits handschriftlich eingetragen worden, denn manche Formulare werden auf dem Feld unter einen Stein geklemmt oder darauf gelegt, und manche werden an eine Wand geklebt, und der Inspektor ist verpflichtet, dies in einem gewissen Umfang zu beschreiben. Der Inspektor, der in den Hain des Kafr Haris-Bewohners geschickt wurde, schrieb das Formular unordentlich und hastig aus, vielleicht aus Angst, der Besitzer würde plötzlich auftauchen und er würde sich einer Person gegenüber sehen.

Oben auf dem Formular sind in hebräischer und arabischer Sprache die Behörden genannt, die den Haris-Bewohner von seinem Land vertreiben sollen. Ein ganzer Stapel von Behörden: “Israelische Verteidigungskräfte, die Zivilverwaltung für die Region Judäa und Samaria, der Beauftragte für Regierungseigentum, die Zentraleinheit für Aufsicht.” Alle arbeiten nach Anordnungen und Gesetzen, die sogar in dem Formular zur Information der zur Räumung vorgesehenen Person aufgeführt sind: “In meiner Befugnis gemäß der Verordnung über Regierungseigentum (Judäa und Samaria) (Nummer 59) 5727 – 1967, und gemäß Artikel 2 der Verordnung über die Angelegenheit der Ernennungen und Zuständigkeiten gemäß dem Gesetz über den Schutz von Land und Regierungseigentum (Judäa und Samaria Nummer 1006) 5742 – 1982, stelle ich hiermit fest, dass Sie das hiermit beschriebene Land illegal besitzen.”

Hier ist die Beschreibung des Ortes, an dem sich das Land befindet (in Handschrift): “Nordöstlich von Kiryat Netafim auf dem Land von Kafr Haris” (So!). Das Land selbst, das jetzt “das Land und die Übertretung” genannt wird (So! Die israelische Armee und ihre Verwaltungsarmee verteidigen das Land von Kafr Haris gegen unbefugte Dorfbewohner): “Olivenbäume in Fässern, etwa 120, etwa 6,5 Dunam” (1,625 Morgen). Dem Dokument ist ein Luftbild beigefügt, das Kiryat Netafim zeigt und daneben ein Grundstück, das von einer grünen Linie umgeben ist: Dies ist das Gebiet des “Hausfriedensbruchs”, wie es in der Legende am unteren Rand des Fotos heißt. Und nun werden Sie, Bewohner von Haris, aufgefordert, “innerhalb von 45 Tagen nach Zustellung dieser Anordnung Ihre Hand davon zu nehmen und das Grundstück in seinen vorherigen Zustand zurückzuversetzen”, andernfalls “wird die zuständige Behörde die Räumung durchführen und ist befugt, Ihnen die Kosten der Räumung in Rechnung zu stellen.”

Was ist das für ein Kiryat Netafim, wegen dem das kleine Wäldchen entwurzelt werden soll, weil es die Metallzäune und den Stacheldraht der Erweiterungsbauten berührt? Ein wahrer Ort der Schönheit – lesen, glauben und kommen: “Kiryat Netafim” ist eine religiöse Gemeinde in Samaria. Die ältere und etablierte Gemeinde zählt etwa 200 Familien, die ein reiches und lebendiges Gemeindeleben genießen. Die junge Nachbarschaft, die in der Gemeinde gebaut wird, ist die erste bedeutende Erweiterung und ist geplant, um junge Familien anzuziehen, die ihren Lebensstandard verbessern und aufwerten wollen und Lebensqualität und einen modernen Wohnstil genießen wollen, in stilvollen und gut ausgestatteten Wohnungen, die den Bewohnern ein reiches und verwöhntes Wohnerlebnis mit Blick auf die schöne Landschaft von Samaria bieten” – sagt der Entwickler.

Dieser Anzeige liegt eine Karte bei, die zeigt, dass es in dieser schönen Vision nicht eine einzige arabische Gemeinde gibt, sondern nur eine sehr große Anzahl jüdischer Gemeinden.

So wird die Nakba im Westjordanland wiederhergestellt, und nicht nur dort. Von den südlichen Hebron-Hügeln, dem Jordantal, Hebron, Bethlehem, Tul Karm bis nach Jenin; von Susya, Mevo’ot Yeriho, Efrat und Betar Ilit, Ariel und nach Karnei Shomron, Hinanit und Shaked: Freiheit, Entwicklung und Herrschaft nur für die Juden. Das ist die verlogene Art der gegenwärtigen Nakba: Es besteht keine Notwendigkeit, Menschen auf Lastwagen zu setzen oder Flüchtlinge in Konvois zu vertreiben. Luftaufnahmen der Behörde, die sich “Zivilverwaltung” nennt, zeigen bereits gut ihre Präsenz. Die von der nicht-jüdischen Präsenz enteigneten Ländereien sind darauf deutlich eingezeichnet; und auf dem Boden schreitet sie in großen Schritten voran, um das Lebensgefüge von Millionen der hier seit Generationen lebenden palästinensischen Araber zu zerreißen.

Das Böse aus einem geliebten Land

Einst waren sie Bauern. Heute sind sie Bauarbeiter und Renovierer in den Siedlungen und Städten Israels und arbeiten in israelisch-jüdischen Industriefabriken, die auf ihrem Land gebaut wurden (oder auf öffentlichem Land, das eigentlich ihren Bedürfnissen dienen sollte und das Israel in “Staatsland” nur für Juden verwandelt hat). Voraussetzung dafür ist, dass sie eine Arbeitserlaubnis besitzen, Geld, um sie von Mittelsmännern zu kaufen und die Kraft, ihre Häuser vor Sonnenaufgang zu den Checkpoints zu verlassen und nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause zurückzukehren.

Einst hätten sie auf ihrem Land Häuser für ihre wachsenden Familien bauen können. Heute ist das bebaute Gebiet ihrer Gemeinden auf Landkarten genau an der Grenze der letzten Häuser eingezeichnet, die ihre Vorväter darauf gebaut haben. Dies ist das “Siedlungsgebiet”, das der Staat Israel ihnen zugewiesen hat.

Die Ländereien um diese Dörfer in Area C sind meist “staatliches Land”, “vermessenes Land”, “Zuständigkeitsbereiche” eines Regionalrates oder “kommunales Land”, das zu jüdischen Siedlungen, “militärischen Feuerzonen” oder “Naturschutzgebieten” gehört. All diese senden lange Tentakel, Auswüchse und spitze Keile aus, die palästinensische Gemeinden trennen sollen, in denen Araber nicht bauen, säen oder pflanzen dürfen. In manchen Gebieten dürfen sie nicht einmal einen Fuß setzen.

Diese Orte zusammen mit ihren Bewohnern zu besuchen, die entwurzelten und verstümmelten Olivenhaine von einer Hügelkuppe aus zu betrachten, zu sehen, wie das Gebiet so arrogant, schnell und effizient jüdisch wird, unter dem Schutz, dem aktiven und gewaltsamen Eingreifen der Armee und ihrer Soldaten, lässt einen ungläubig werden. Zu wissen, dass man ein Bürger einer Militärmacht ist, die all die Jahre gegen diese Zivilisten gekämpft hat – das ist die einzig mögliche Definition dessen, was passiert ist – und immer wieder nach Hause zurückzukehren und zu erkennen, wie machtlos man ist, man und die Israelis, die an diese Orte kommen, um zu sehen, zu begleiten, eine Hand auszustrecken; hilflos, weil sie nur eine Handvoll in ihrer Gesellschaft sind; diese verrückte Realität zu verinnerlichen, die sich über die Jahrzehnte immer mehr verfestigt hat – man will nicht glauben, dass so viel Böses aus einem Land kommt, in dem es noch viele Dinge und Menschen gibt, die man liebt, das Land mit der Landschaft seiner Jugend und seiner reifen Jahre, mit Hebräisch als seiner Kunst.

Im Laufe der Jahrzehnte haben wir die Situation erreicht, dass extremistische, rechtsradikale Bewegungen in der Knesset und im Schulsystem völlig legitim sind; der Direktor der Menschenrechtsgruppe B’Tselem kann nicht eingeladen werden, vor Schülern zu sprechen, es sei denn, er wird von jemandem aus diesen anderen Bewegungen “ausgeglichen”, als ob es wirklich zwei legitime Lager mit legitimen Werten gäbe; wir haben die Situation erreicht, dass Wahlkampagnen dies ignorieren und der Führer von Meretz sagt, er sei bereit, in einer Koalition zu sitzen, die von Gideon Sa’ar angeführt wird, einem der Hauptbefürworter des jüdischen Nationalstaates, der über das ganze Land Israel herrscht; wir haben die Situation erreicht, in der die israelische Gesellschaft nur eine Handvoll Menschen hat, die sich wirklich – durch ihre Anwesenheit, mit ihrem Körper – den Verbrechen der Armee entgegenstellen, in der die Söhne und Töchter der meisten Mitglieder dieser Gesellschaft dienen.

Wir können nur hoffen, dass die Israelis, die das Ausmaß der Katastrophe kennen und Angst um unser Schicksal hier haben, sich bald erheben und sich zu einer Gruppe zusammenschließen, die aus der israelischen Gesellschaft heraus Bürger, Künstler und Menschenrechtsaktivisten in den westlichen Ländern aufruft, in ihren eigenen Ländern für eine Änderung des Diskurses und der Politik in Bezug auf Israels Weg einzutreten, um unseretwillen, Juden und Palästinenser, die gemeinsam am Rande eines Abgrunds stehen, nicht nur eines moralischen, sondern auch eines physischen; Tausende, die mit klarer Stimme, die zweifellos gehört werden wird, zum internationalen Gerichtshof in Den Haag schreien werden, damit er schnell seine Untersuchungen einleitet.

Es gibt Richter in Jerusalem, UND sie sind diejenigen, die all dies sanktioniert haben und weiterhin sanktionieren.

Eine solche Forderung zu stellen, ist nicht reiner Antisemitismus, wie Benjamin Netanjahu behauptet – Antisemitismus ist ein Begriff, den Israels Führer komplett verdreht haben – es ist reines Judentum, und mehr noch, es ist Humanismus und politische Weisheit, die in die Zukunft sehen kann. Übersetzt mit Deepl.com