Israel stellt über 600 palästinensische Kinder im Jahr 2022 unter Hausarrest Von Peoples Dispatch

Ich vermisse die medienwirksamen Krokodilstränen von der scheinheiligen AA Baerbock, die sie überall einsetzt, wenn sie als “selbst Mutter” um Kinder in der Ukraine weint, wenn es um das humanitäre Völkerrecht geht, dass sie und die deutsche Ampelregierung immer wieder reklamiert,endlich einmal, wenn es um die Verbrechen des zionistischen Besatzungsregime in Palästina geht! Evelyn Hecht-Galinski

The detained children – a group distinct from those in prison – are not allowed to move freely or even go to school without an escort. They are forced to wear tracking devices. By Peoples Dispatch More than 600 Palestinian children were kept under house arrest by Israeli occupation forces