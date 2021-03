Auch Deutschland ist wieder im Boot

Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a hearing in his corruption trial at the Jerusalem district court, on 8 February 2021 [REUVEN CASTRO/POOL/AFP via Getty Images]

Israel seeks diplomatic allies against the ICC Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is counting upon the diplomatic route against the International Criminal Court’s decision to investigate war crimes alleged to have been committed by his country. Israel will not be short of supporters. Predictably, the US has already clarified its “complete opposition to the decision of the prosecutor” to investigate war crimes allegations.

Israel sucht diplomatische Verbündete gegen den ICC

Von Ramona Wadi

9. März 2021

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu setzt auf den diplomatischen Weg gegen die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, Kriegsverbrechen zu untersuchen, die sein Land begangen haben soll. An Unterstützern wird es Israel nicht mangeln. Vorhersehbarerweise haben die USA bereits ihre “völlige Ablehnung der Entscheidung des Anklägers” klargestellt, gegen Kriegsverbrechensvorwürfe zu ermitteln. Deutschland, Ungarn, Uganda, Australien, die Tschechische Republik, Kanada, Österreich und Brasilien haben ebenfalls ihre Ablehnung der ICC-Entscheidung zum Ausdruck gebracht, was Israels Behauptungen von politischer Manipulation in Den Haag noch verstärkt.

Bei aller Medienaufregung über die ICC-Entscheidung scheinen die bevorstehenden Untersuchungen keine Abschreckung für Israels laufenden Kriegsverbrecherplan zu sein. Der Siedlungsausbau ist einer der Bereiche, die das Völkerrecht als Kriegsverbrechen einstuft, dennoch erteilt Israel weiterhin Genehmigungen für weitere Bauprojekte. Im Jahr 2020, als die Palästinenser durch die Coronavirus-Pandemie in zusätzliche Bedrängnis gerieten, hielt Israel seine angeblich humanitäre Agenda nicht ein und vertrieb ordnungsgemäß viele Menschen, und der koloniale Landraub ging unvermindert weiter.

Willige diplomatische Komplizen zu finden, die bereit sind, eine legitime und dringend benötigte strafrechtliche Untersuchung zu verzerren, um zu behaupten, dass die ICC-Entscheidung ein Ergebnis politischer Manipulation ist, ist für Israel ein Leichtes. Sein diplomatisches Auftreten und sein “Selbstverteidigungs-/Sicherheits”-Narrativ sind von der internationalen Gemeinschaft normalisiert worden, und es hat in dieser Hinsicht starke Verbündete, einschließlich der Länder mit einem ähnlichen siedler-kolonialen Hintergrund, wie Australien, Kanada und natürlich die USA.

Unter dem rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro ist Brasilien ziemlich schnell zu einem israelischen Verbündeten geworden. Eine brasilianische Delegation besuchte kürzlich Israel, um über die Zusammenarbeit bei den Covid-19-Impfstoffen zu diskutieren, die derzeit in klinischen Studien getestet werden. Die Delegation wurde von der Quarantäne befreit, während der israelische Außenminister Gabi Ashkenazi erklärte, dass beide Länder “zusammenarbeiten, um die Kooperation zu erweitern… im Kampf gegen das Virus.”

Während einer Pressekonferenz anlässlich des Besuchs der Brasilianer dankte Ashkenazi seinem Amtskollegen Ernesto Araujo für die Unterstützung Brasiliens bei Israels Widerstand gegen die ICC-Kriegsverbrecheruntersuchung. “Es ist eine Entscheidung, die dem internationalen Recht schadet und die Möglichkeit, Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern voranzutreiben, in weite Ferne rückt”, behauptete Ashkenazi. Er erklärte nicht, wie der Versuch, ein Land für den Bruch des Gesetzes zur Rechenschaft zu ziehen, das Gesetz “schädigt”.

Weder Netanjahu noch Bolsonaro sind vorbildlich, wenn es um die Einhaltung des Völkerrechts geht. Beide verfolgen eine Politik der Gewalt und unterjochen indigene Bevölkerungen. Dass Bolsonaro sich ganz auf die Seite der israelischen Rechtsverletzungen stellt, ist nichts Ungewöhnliches, wenn man bedenkt, dass er zum Beispiel Diktaturen lobt und das Militär bewundert.

Im Jahr 2019 gab Bolsonaros Sohn Eduardo, der ebenfalls Gesetzgeber in Brasilien ist, die politische Linie der Trump-Administration vor, indem er den Zwei-Staaten-Kompromiss ablehnte und die Möglichkeit erwähnte, Israels illegalen Siedlungsausbau anzuerkennen und die palästinensische Botschaft in Brasilien zu schließen. Eine solche Diplomatie könnte jetzt, da Trump das Weiße Haus verlassen hat und die USA zur Zweistaaten-Diplomatie zurückgekehrt sind, nicht mehr halten. Dennoch wird Brasilien unter Bolsonaro ein treuer Verbündeter Israels bleiben, mit der Möglichkeit, seinen Einfluss in einem Land auszuweiten, in dem die Unterstützung für Palästina nicht so weitreichend ist wie zum Beispiel in Kuba, und dem auch der wirtschaftliche Beitrag fehlt, den Chile von palästinensischen Exilanten genießt.

Selbst wenn sich die USA gegen die ICC-Untersuchung stellen, wird Israel immer noch Verbündete brauchen, die sich nicht scheuen, ihre Verachtung für das Völkerrecht zu demonstrieren. Alles, was Netanjahu braucht, ist mehr fabrizierte Legitimität für die Straffreiheit, die für Israel bereits besteht; nichts, was gut platzierte Diplomatie nicht erreichen kann. Nur der politische Aspekt wird auf die ICC-Untersuchungen projiziert werden, weil Israel, wie seine verdrehte Erzählung fälschlicherweise behauptet, immer nur in “Selbstverteidigung” handelt. Übersetzt mit Deepl.com

