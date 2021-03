Bild: Women protesters hold banners that read in Arabic ‘Family Reunification’ and ‘Between diaspora and deportation’ in front of the Palestinian General Authority for Civil Affairs, Ramallah, 21 February 2021 (MEE/Shatha Hammad)

Israel: Tausende unregistrierte Palästinenser fürchten Abschiebung, Trennung von Familien

Von Shatha Hammad

in Ramallah, besetztes Westjordanland

2. März 2021



Viele leben in einem ‘doppelten Gefängnis’, da Israel ihnen weiterhin Ausweise verweigert, eine Politik, die seit dem Ausbruch der zweiten Intifada durchgesetzt wird

Die Angst, deportiert zu werden, verfolgt die 50-jährige Anna Morales ständig. Seit 23 Jahren lebt die sechsfache Mutter in Palästina, ohne dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten hätte.

Anna ist eine Amerikanerin, die ihren verstorbenen Mann Mohammad al-Mashni in den USA kennengelernt und geheiratet hat.

Im Jahr 1997 beschloss das Paar, sich in Palästina niederzulassen, nachdem Anna eine israelische Einreiseerlaubnis erhalten hatte. Während ihr Mann damals noch keinen palästinensischen Ausweis besaß, gelang es ihm 2005, einen zu bekommen, ebenso wie ihre sechs Kinder.

Ich lebe in ständiger Angst. Angst, abgeschoben zu werden, Angst, von meinen Kindern getrennt zu werden, Angst, sie hier allein zu lassen.

– Anna Morales

Annas Antrag wurde jedoch abgelehnt, und sie hält sich weiterhin illegal in Palästina auf, nach israelischem Recht.

Anna lebt mit ihren Kindern in dem Dorf Surda, in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland. Ihr Mann ist 2015 verstorben, und sie macht sich Sorgen um ihre Kinder und deren Zukunft.

Sie verlässt das Dorf nur bei sehr seltenen Gelegenheiten, und sie verlässt nie das Gouvernement Ramallah, aus Angst, die israelischen Kontrollpunkte zu passieren, die einen Ausweis verlangen, um durchzukommen.

“Ich lebe in ständiger Angst. Angst davor, deportiert zu werden, Angst davor, von meinen Kindern getrennt zu werden, Angst davor, sie hier allein zu lassen”, sagte Anna gegenüber Middle East Eye.

Anna ist nicht nur nicht in der Lage, Ramallah zu verlassen, sondern konnte seit ihrer Ankunft auch nicht mehr ins Ausland reisen.

“Meine Mutter ist gestorben, ohne dass ich sie sehen und mich von ihr verabschieden konnte. Meine Brüder haben geheiratet und Kinder bekommen, und wir waren in all den Jahren nicht zusammen”, fuhr sie fort.

Anna sagte, dass es zwar wahr sei, dass sie mit ihren Kindern in die USA ziehen könnte, “aber wir lieben Palästina und sind ihm treu ergeben, und wir weigern uns, es zu verlassen, ohne zurückkehren zu können. Deshalb bin ich heute noch hier und leide darunter, dass ich keinen Ausweis bekommen kann”.

Im Jahr 2020 erhielt sie von einem israelischen Gericht eine Entscheidung, die ihre Abschiebung anordnete, mit der Begründung, dass sie sich seit 23 Jahren illegal in Palästina aufhält. Anna und ihren Anwälten gelang es, den Abschiebungsbeschluss vorübergehend einzufrieren.

“Alle Palästinenser leben in einem großen Gefängnis, das Israel gebaut hat. Wir, die keine Ausweise tragen, und diejenigen, die von Abschiebung bedroht sind, leben in einem doppelten Gefängnis”, sagte sie.

Anna ist eine von Tausenden, die in Palästina leben und auf ID-Nummern warten. Israel weigert sich, diese zu gewähren, nachdem es den Prozess der “Familienzusammenführung” und Familienbesuche beim Ausbruch der al-Aqsa-Intifada oder Zweiten Intifada im Jahr 2000 eingefroren hat.

Davor gewährte Israel IDs auf der Grundlage komplexer Verfahren, die viele Jahre dauerten, während viele Anträge abgelehnt wurden, auch unter Sicherheitsvorwänden.

Der letzte Stapel von IDs wurde 2009 vergeben, während das Verbot der Familienzusammenführung 2020 um ein weiteres Jahr verlängert wurde.

Wir wollen die ID

Trotz der Risiken, denen sie ausgesetzt sind, wenn sie mit den Medien sprechen und ihre Stimme zu diesem Thema erheben, hat eine Gruppe von Frauen begonnen, ihr Schweigen zu brechen, indem sie eine Bewegung mit dem Namen “Familienzusammenführung ist mein Recht” ins Leben gerufen haben. Sie sind in den sozialen Medien und bei der Organisation von Protesten aktiv.

Vor der palästinensischen Generalbehörde für zivile Angelegenheiten in Ramallah, der Institution, die dafür zuständig ist, dieses Thema voranzutreiben und mit den israelischen Behörden in Kontakt zu treten, skandierten die Aktivistinnen: “Wir wollen die ID, wir wollen die ID”.

Die Anreise der Frauen aus verschiedenen Gebieten und Städten nach Ramallah war mit viel persönlichem Risiko verbunden.

Protest-IDs

Anna Morales mit ihren Kindern, die an einem Protest vor der palästinensischen Generalbehörde für zivile Angelegenheiten in Ramallah teilnahmen, 21. Februar 2021 (MEE/Shatha Hammad)

Nour Hijaji, eine 42-jährige Frau, die ursprünglich aus Tunesien stammt, reiste zu dem Protest in Ramallah aus ihrem Dorf Mas-ha in der Nähe der Stadt Salfit im nördlichen Westjordanland an, um die Genehmigung des Antrags auf Familienzusammenführung zu fordern, den sie vor 13 Jahren gestellt hatte.

Sie erzählte MEE, dass sie fünf Jahre, nachdem sie einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt hatte, 2013 nach Palästina reiste, nachdem sie eine nur für einen Monat gültige Genehmigung erhalten hatte.

“Die Wartezeit war so lang, dass ich erwartete, dass meine Anwesenheit in Palästina dazu beitragen würde, die Akte voranzubringen und eine Antwort zu bekommen, aber nichts geschah”, sagte sie.

Während ihrer Zeit in der Westbank wurde Nour Mutter von vier Kindern, die alle einen palästinensischen Ausweis haben. Sie bewegt sich auf eigene Gefahr und verlässt Mas-ha nur in dringenden Angelegenheiten, was es ihr unmöglich macht, ihre Kinder in andere Gebiete mitzunehmen, sei es aus familiären, Freizeit- oder anderen Gründen.



Sie erzählte MEE, dass ihre Existenz sie vieler wichtiger Rechte und Vorteile beraubt, von denen die wichtigsten die Krankenversicherung, das Fahren eines Fahrzeugs oder das Reisen in andere Gebiete Palästinas oder ins Ausland sind.

“Das größte Hindernis, das wir haben, ist, dass wir uns nicht bewegen können. Ich habe [andere Städte] wie Bethlehem oder Hebron nicht besucht. Das ist ein Traum für mich geworden.”

Sie fügte hinzu: “Wir sind heute alle nach Ramallah gekommen, um unsere Botschaft an die Offiziellen zu überbringen, vor allem an diejenigen, die mit Israel verhandeln. Wir fragen, warum viele andere Probleme gelöst werden, während das Thema Familienzusammenführung nicht angesprochen oder diskutiert wird.”

Spaltung palästinensischer Familien

Israels Einfrieren der Familienzusammenführung betrifft nicht nur diejenigen, die mit ihren palästinensischen Ehepartnern aus dem Ausland hierher gezogen sind, sondern auch Nachkommen von palästinensischen Flüchtlingen, Palästinenser, die entweder im Gazastreifen oder im Westjordanland leben und einander heiraten, sowie palästinensische Jerusalemer, die Personen aus einem dieser Gebiete heiraten.

Israels Kontrolle über das palästinensische Bevölkerungsregister bedeutet effektiv, dass es entscheiden kann, wem der Status in Palästina gewährt wird, wen sie heiraten dürfen und wo das Paar leben darf.

Gemäß den Osloer Verträgen von 1993 bilden das Westjordanland und der Gazastreifen eine einzige territoriale Einheit, wobei die Bewohner und Familien natürlich das Recht haben sollten, sich zwischen ihnen zu bewegen und zu leben. Israels Restriktionen bedeuten jedoch, dass Familien, die zwischen den beiden Gebieten aufgeteilt sind, sich nur in “humanitären” Ausnahmefällen gegenseitig besuchen können, und sie können weder in eines der beiden Gebiete umziehen noch die Adresse wechseln.

Offizielle Zahlen über die Anzahl der anhängigen Fälle von Familienzusammenführung sind rar und schwer zu erhalten, werden aber auf Zehntausende geschätzt. Einem gemeinsamen Bericht israelischer Rechtsgruppen zufolge gab es zwischen 2000 und 2006 mindestens 120.000 Anträge auf Familienzusammenführung – die Israel bis auf eine Handvoll Fälle nicht bearbeitet hat.

Wohin werden meine Kinder gehen, wenn sie abgeschoben werden? Jordanien wird sie nicht aufnehmen und auch kein anderes Land, weil sie keine anderen Papiere haben.

– Ramzi Abedrabbo

Imad Qaraqra, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Palästinensischen Allgemeinen Behörde für zivile Angelegenheiten, sagte, dass sie die Frage der Familienzusammenführung als eine ihrer obersten Prioritäten betrachtet.

“Wir wissen nicht, wann Israel die Zustimmung zu dieser Angelegenheit geben kann, aber wir fordern sie als eines unserer Rechte”, sagte er gegenüber MEE.

Er fügte hinzu, dass die Palästinensische Autonomiebehörde zwischen 2007 und 2009, bevor Israel das Verfahren komplett einstellte, in der Lage war, die Genehmigung für etwa 52.000 Anträge auf Familienzusammenführung zu erhalten.

Der Direktor des Zentrums zur Verteidigung der Freiheits- und Bürgerrechte, Helmy al-Araj, sagte gegenüber MEE, dass es eine Form der israelischen Kollektivstrafe sei, palästinensischen Familien das Zusammenleben zu verwehren und ihnen das Recht auf Staatsbürgerschaft und Status zu verweigern.

Er sagte, diese Praxis stelle ein Kriegsverbrechen dar und verletze mehrere Verträge, darunter die Vierte Genfer Konvention, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

Personen, denen ein Ausweis entzogen wird, leben in einem Zustand des Hausarrests und können ihr Grundrecht auf Freizügigkeit nicht ausüben, aus Angst vor Abschiebung, was eine Verletzung ihrer grundlegenden Bürgerrechte” darstellt.

Al-Araj sagte, dass Israel diese humanitäre Angelegenheit benutze, um die PA unter Druck zu setzen und zu erpressen. Zum Beispiel, sagte er, nachdem die PA im letzten Jahr die Aussetzung der Sicherheitskoordination mit Israel angekündigt hatte, weigerte sich letzteres, Dutzende von Neugeborenen zu registrieren, die alle mit einem Ausreiseverbot belegt wurden.

Ramzi Abedrabbo, 57, ist ein palästinensischer Flüchtling, der ursprünglich aus Gaza stammt. Er lernte seine Frau, eine Palästinenserin aus der Westbank, in Jordanien kennen, wo er lebte. Nachdem sie in Jordanien sechs Kinder bekommen hatten, zog die Familie im Jahr 2000 in das Westjordanland.

ramzi

Ramzi Abedrabbo (MEE/Shatha Hammad)

Abedrabbo und drei seiner Kinder erhielten Ausweise als Antwort auf den Antrag auf Familienzusammenführung, den seine Frau gestellt hatte, während die Anträge der anderen drei unbeantwortet blieben, was sie jederzeit der Abschiebung aussetzen kann.

Eines seiner unregistrierten Kinder, seine Tochter, ist verheiratet und Mutter von vier Kindern, sagte er.

Ramzi, der an Hemiparese leidet, nahm an dem Protest in Ramallah aus dem Dorf al-Ram bei Jerusalem teil. Er brachte alle Dokumente mit, die seine legale Anwesenheit in Palästina beweisen und die an seine Kinder weitergegeben werden sollten.

Im Gespräch mit MEE sagte Ramzi: “Wohin werden meine Kinder gehen, wenn man sie deportiert? Jordanien wird sie nicht aufnehmen und auch kein anderes Land, weil sie keine anderen Dokumente haben.” Übersetzt mit Deepl.com

