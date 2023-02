Lügen über Lügen, die rechtfertigen sollen, dass unschuldige Kinder von jüdischen Besatzungssoldaten ermorden. Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-kills-another-child-west-bank

Palästinenser trauern um den 16-jährigen Hamza Amjad Ashqar, der am 7. Februar in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland von israelischen Truppen erschossen wurde. Wajed Nobani APA-Bilder

Israel tötet ein weiteres Kind im Westjordanland

von Tamara Nassar



9. Februar 2023

Hände streicheln das Gesicht eines toten Jungen, der in ein Tuch und eine Flagge gehüllt ist

Ein palästinensischer Jugendlicher ist am Donnerstag in der Nähe des Flüchtlingslagers Fawwar nahe der Stadt Hebron im Westjordanland durch Schüsse der israelischen Besatzungstruppen gestorben.

Zuvor hatten die Besatzungstruppen Anfang der Woche in einem anderen Teil des Westjordanlandes ein Kind getötet.

Bei dem Vorfall am Donnerstag behauptete die israelische Armee, Sharif Hasan Rabbaa habe versucht, einen ihrer Soldaten zu erstechen, woraufhin ihre “Kräfte geschossen und ihn neutralisiert” hätten.

Rabbaa wurde von der israelischen Armee festgenommen, die ein Bild eines Messers veröffentlichte, das er benutzt haben soll.



Rabbaa wurde von der israelischen Armee festgenommen, die ein Bild des Messers veröffentlichte, das er angeblich benutzt hatte.

Stunden später gab das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde bekannt, dass der 22-Jährige an seinen Verletzungen gestorben sei.

Anfang der Woche wurde ein palästinensischer Junge bei einer Razzia im nördlichen Westjordanland von israelischen Streitkräften tödlich angeschossen.

Die Widerstandsgruppe Lions Den erklärte, sie habe israelische Streitkräfte angegriffen, als diese in den frühen Morgenstunden des Dienstag in das Viertel al-Masaken al-Shaabiyya in Nablus eindrangen.

Nach Angaben von Defense for Children International-Palestine (DCIP) bewarfen palästinensische Jugendliche die Fahrzeuge der israelischen Armee aus einer Entfernung von etwa 30 Metern mit Steinen, als diese sich aus dem Gebiet zurückziehen wollten.

Ein Junge soll ein Metallstück auf eines der Armeefahrzeuge geworfen haben.

Ein israelischer Soldat in einem der Fahrzeuge schoss mit scharfer Munition auf einen anderen Jungen, den 16-jährigen Hamza Amjad Ashqar, und traf ihn am Mund und an der Hüfte.

Ashqar wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und kurz darauf für tot erklärt.

Er ist das neunte palästinensische Kind, das seit Anfang 2023 von israelischen Streitkräften getötet wurde.

“Die israelischen Streitkräfte wenden routinemäßig vorsätzliche tödliche Gewalt in Situationen an, die nach internationalem Recht nicht gerechtfertigt sind, und bemühen sich nicht, unparteiisch zu ermitteln oder sicherzustellen, dass die israelischen Soldaten im Einklang mit internationalen Standards handeln”, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Rechenschaftsprogramms bei DCIP.

“Die fast täglichen Übergriffe der israelischen Streitkräfte auf palästinensische Gemeinden führen allzu oft dazu, dass die Kugel eines israelischen Soldaten im Körper eines palästinensischen Kindes steckt”, fügte Abu Eqtaish hinzu.

Erdbebenhilfe wird durch Sanktionen behindert

Inzwischen ist die Zahl der Palästinenser, die bei dem verheerenden Erdbeben in Teilen der Türkei und Syriens ums Leben gekommen sind, auf fast 60 gestiegen.

Nach Angaben des UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, leben mehr als 438 000 palästinensische Flüchtlinge in 12 Lagern in Syrien. Mehr als 60.000 von ihnen leben in Nordsyrien, das von dem Erdbeben schwer getroffen wurde.

Während aus Dutzenden von Ländern Nothilfeteams eingetroffen sind, um die Rettungsarbeiten in der Türkei zu unterstützen, ist nach Angaben der UNO nur wenig Hilfe nach Syrien geflossen.

Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten haben sich geweigert, die Hilfe über die Regierung in Damaskus zu leiten.

Sie wollen, dass die Hilfe über den von den Rebellen gehaltenen Norden des Landes geleitet wird, der weitgehend von Hayat Tahrir al-Sham kontrolliert wird, einer mit Al-Qaida verbundenen dschihadistischen Gruppe, die seit langem stillschweigend von den Vereinigten Staaten und der Türkei unterstützt wird, obwohl sie in Washington als “terroristische” Organisation geführt wird.

Trotz des Erdbebens haben sich die Vereinigten Staaten geweigert, die Sanktionen aufzuheben, die es seit Jahren fast unmöglich machen, lebenswichtige Güter in das von mehr als einem Jahrzehnt Krieg verwüstete Syrien zu bringen.

Am Mittwoch beantragte Syrien Soforthilfe über das Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union.

Die EU erklärte, sie werde ihre Mitglieder ermutigen, Hilfe zu leisten, aber es gab keine Anzeichen dafür, dass sie ihre eigenen Sanktionen gegen Syrien in nächster Zeit aufheben würde.

Rettungskräfte und Hilfsgüter aus mehreren Ländern, darunter Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak, Iran und Algerien, sind bereits auf Flughäfen in den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens gelandet.

Doch die anhaltenden westlichen Sanktionen bedeuten, dass die Hilfe, die Syrien erreicht, nur schwer dorthin gelangen kann, wo sie dringend benötigt wird.

“Es gibt nicht einmal Treibstoff, um [Hilfs- und Rettungskonvois] loszuschicken, und das liegt an der Blockade und den Sanktionen”, sagte Khaled Hboubati vom Syrisch-Arabischen Roten Halbmond am Dienstag vor Reportern in Damaskus. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …