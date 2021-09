Es gibt ein Leben nach Abbas und das kann nur besser werden für die Palästinenser! Es gibt auch ein Leben ohne Besatzung und das bleibt unser gemeinsames Ziel im Kampf für die Freiheit Palästinas.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-shin-bet-new-head-planning-after-abbas



The new head of Shin Bet is only known as R, though many Israelis know his true identity (MEE/Illustration by Mohamad Elaasar)

Israel: Treffen Sie den neuen Shin Bet-Chef, der für das Leben nach Abbas planen soll

Von Yossi Melman

in Tel Aviv, Israel

3. September 2021

Der Leiter des Inlandsgeheimdienstes, der noch nicht genannt werden darf, hat vier große Herausforderungen vor sich

Der neue Leiter des Shin Bet ist nur als R bekannt, obwohl viele Israelis seine wahre Identität kennen (MEE/Illustration von Mohamad Elaasar)

Der neue Chef des Shin Bet, des israelischen Inlandsgeheimdienstes, ist eine Kopie des scheidenden Chefs Nadav Argaman.

Aufgrund der kindischen Herangehensweise Israels an Sicherheitsfragen wird der Name des neuen Mitarbeiters erst in sechs Wochen veröffentlicht, wenn er offiziell sein Amt antritt. Bis dahin erlaubt die strenge israelische Zensur den Medien und der Öffentlichkeit, ihn mit R, dem Anfangsbuchstaben seines Vornamens, anzusprechen, obwohl sein vollständiger Name vielen Israelis wohl bekannt ist.

Argaman geht nach fünfeinhalb Jahren an der Spitze der Agentur in den Ruhestand. Wie Argaman wuchs auch R in den dunklen Gassen der Geheimoperationen auf.

Nach wochenlangem Zögern entschied sich der israelische Premierminister Naftali Bennett, der rechtlich und verwaltungstechnisch für den Shin Bet zuständig ist, für R gegenüber einem anderen ernsthaften Bewerber, der als Y bekannt ist.

Die Wahl zwischen den beiden war für Bennet eine schwierige Entscheidung. Beide Kandidaten waren typische Produkte des Shin Bet und des israelischen Militär- und Sicherheitsapparats. Der Unterschied zwischen ihren Karrieren war gering, es ging mehr um Stil und Charakter.

Y, der fließend Arabisch spricht, wurde im Bereich des Sammelns von Informationen ausgebildet, indem er Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen als Agenten rekrutierte und sie leitete, um Informationen zur Vereitelung von Anschlägen zu liefern.

R, der kein Arabisch spricht, arbeitete sich im Shin Bet im operativen Bereich bis an die Spitze vor. Als Mann der Tat hat er an Hunderten von Operationen teilgenommen, die darauf abzielten, heimlich in Häuser (im Geheimdienstjargon “Objekte”) einzubrechen und palästinensische Häuser und ausländische Botschaften zu beschatten, zu überwachen und zu verwanzen – der Shin Bet ist auch dafür zuständig, Spione aufzuspüren und zu entlarven und Informationen zu sammeln.

R. ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er ist ein begeisterter Langstreckenläufer und ein Laufkamerad von Omer Bar-Lev, dem israelischen Minister für öffentliche Sicherheit. Mitte der 80er Jahre befehligte Bar-Lev als Oberst des Militärs Israels prestigeträchtigste Eliteeinheit von Spezialkräften, die prestigeträchtige Sayeret Matkal. R war Teamleiter in der Einheit unter Bar-Lev und die beiden blieben gute Freunde.

Epstein-Kontroverse

Es ist erwähnenswert, dass sich Sayeret Matkal im Laufe der Jahre zu einer Brutstätte für die Kultivierung israelischer Politiker, Unternehmer und vor allem Militär- und Sicherheitschefs entwickelt hat. Der neue Chef des Mossad, David Barnea, ist ebenfalls Absolvent der Einheit unter Bar-Lev. Bennett selbst hat in Sayeret Matkal gedient, allerdings fünf Jahre nach R und Barnea.

Aus den Reihen des operativen Bereichs kommend, stieg R zum Leiter der Operationsabteilung der Agentur auf. Zwischendurch erhielt er ein Wexner-Stipendium, um an der Kennedy School in Harvard seinen zweiten Abschluss zu machen. Das Wexner-Stipendium wird an hochrangige und vielversprechende israelische Beamte und Sicherheitsbeamte vergeben.

R, der kein Arabisch spricht, hat sich im Shin Bet bis an die Spitze des operativen Bereichs vorgearbeitet. Als Mann der Tat hat er an Hunderten von Operationen teilgenommen.

Das Programm ist nach Les Wexner benannt, einem jüdisch-amerikanischen Geschäftsmann und Philanthropen, der ein Geschäftspartner des berüchtigten Pädophilen Jeffrey Epstein war, der unter mysteriösen Umständen in einem New Yorker Gefängnis starb.

Aufgrund von Epsteins Vorstrafen wurden das Wexner-Programm und die Empfänger seiner Zuschüsse von der israelischen extremen Rechten verabscheut, darunter auch von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Yair, Netanjahus problematischer Sohn, der Verschwörungstheorien verbreitet, musste sich entschuldigen, nachdem die Wexner-Vereinigung der Ehemaligen gedroht hatte, ihn wegen Verleumdung zu verklagen.

In seiner letzten Funktion war R Stellvertreter von Argaman und leitete unter anderem die langfristigen Projekte der Agentur.

Technik vor Spionage

Mit der Ernennung von R für eine Amtszeit von fünf Jahren mit der Option auf eine Verlängerung auf sechs Jahre wird der Shin Bet zwei Direktoren an seiner Spitze haben, die auf Operationen spezialisiert sind und das Gleichgewicht vom traditionellen Nachrichtendienst, der als “Humint” bekannt ist, zu einem mehr auf Technologie basierenden Dienst verschieben.

Dies spiegelt den langen Weg wider, den der Geheimdienst im Allgemeinen und der israelische im Besonderen zurückgelegt hat – vom klassischen Mantel-und-Degen-Image, das in James-Bond-Filmen und John-Le-Carre-Romanen verewigt wurde, hin zur schweren Last des Einsatzes von Computern, Fernbedienungen und Smartphones.

Nichtsdestotrotz sind diese und andere Operationen Werkzeuge zur Sammlung von Informationen, die dem Shin Bet und der Regierung dienen.

In diesem Sinne bleiben die Aufgaben des Shin Bet, mit einigen Änderungen und Feinabstimmungen, die gleichen. Die oberste Priorität des Shin Bet ist die Verhinderung von Terrorismus, und wenn es doch zu Anschlägen kommt, hat er den Auftrag, die Schuldigen aufzuspüren, sie zu verhaften und zu verhören und sie vor Gericht zu stellen.

Die Agentur unter R steht vor vier großen Herausforderungen.

Eine davon besteht darin, die relative Ruhe im Westjordanland zu bewahren, indem die geheime Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) auch nach dem Ausscheiden des kranken und alternden 85-jährigen PA-Präsidenten Mahmoud Abbas verbessert wird.

Wie viele hochrangige israelische Geheimdienst- und Militärführer lehnt R die Besatzung ab und hofft auf eine friedliche Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts.

Gleichzeitig sind er und seine Kollegen jedoch nicht bereit, bei der Bekämpfung von Bedrohungen und Anschlägen Kompromisse einzugehen, und als loyale Beamte werden sie auch weiterhin die Anweisungen der Regierung befolgen, selbst wenn diese nicht nach ihrem Geschmack sind.

Furcht vor Chaos

Shin Bet-Analysten entwerfen Weltuntergangsszenarien und befürchten, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nach dem Tod von Abbas aufgrund des persönlichen und parteipolitischen Machtkampfes, den sein Tod auslösen wird, zusammenbrechen könnte.

Eine Folge dieser Möglichkeit wäre, dass die Hamas ihren politischen und militärischen Einfluss vom Gazastreifen auf das Westjordanland ausdehnt. Der Shin Bet unter R. sieht nur wenig Spielraum für Kompromisse zwischen Israel und der Hamas, zwei eingeschworenen Feinden.

Gleichzeitig sind er und seine hochrangigen Mitarbeiter jedoch bereit, über die Dienste des ägyptischen Geheimdienstes eine Vereinbarung mit der Hamas zu treffen, die einen Gefangenenaustausch, einen stabilen Waffenstillstand und einen wirtschaftlichen Wiederaufbau für den Gazastreifen und seine zwei Millionen Einwohner, die in Armut und Verzweiflung leben, beinhalten würde.

Eine der wichtigsten Bemühungen, ein solches Abkommen voranzutreiben, ist das erwartete baldige Treffen zwischen Bennett und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi

Aufgrund der großen Kluft zwischen den Forderungen der Hamas und Israels sind die Chancen für eine Einigung jedoch gering.

Eine der wichtigsten Bemühungen, ein solches Abkommen voranzutreiben, ist das in Kürze erwartete Treffen zwischen Bennett und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi, das in Sharm el-Sheikh, einem Ferienort am Roten Meer auf dem Sinai, stattfinden soll.

Eine dritte wichtige Herausforderung für R ist die Verbesserung der Beziehungen zu Jordanien und seinem Herrscher König Abdullah, die unter Netanjahu trotz vieler Bemühungen und guter Absichten Argamans, die Spannungen zu entschärfen, schwer beschädigt wurden.

Die Aufsicht Jordaniens über die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist Teil des Friedensabkommens mit Israel von 1994. Der König hat jedoch den Eindruck, dass Netanjahu absichtlich versucht hat, ihn zu untergraben.

Ein weiterer, sehr heikler Test besteht darin, R. davon zu überzeugen, dass seine Behörde in die Bemühungen der Regierung um eine Verringerung der Kriminalität unter den palästinensischen Bürgern Israels einbezogen wird. Palästinensische Abgeordnete, darunter die Raam-Partei von Mansour Abbas, drängen den Shin Bet, diese Aufgabe zu übernehmen, da die israelische Polizei das Problem nicht gelöst hat.

R.s Vorgänger Argaman lehnte die Idee mit der Begründung ab, dass palästinensische Bürger Israels Bürger des Staates seien und es nicht angemessen sei, dass ein Geheimdienst seine Aufgaben in einer zivilen Gesellschaft wahrnimmt. Es bleibt abzuwarten, ob R dem zustimmt. Übersetzt mit Deepl.com

