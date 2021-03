Israel ist welteit als Serientäter von Verbrechen bekannt.

Bild: Al-Jazeera

Israel und der Internationale Strafgerichtshof: Von Opfern zu Verbrechern

Von Michael Sfard

04.03.2021″Als aktiver und konsequenter Unterstützer des Konzepts eines Internationalen Strafgerichtshofs … ist die Regierung des Staates Israel stolz darauf, auf diese Weise ihre Anerkennung der Bedeutung, ja Unverzichtbarkeit eines effektiven Gerichts für die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit und die Verhinderung von Straflosigkeit [für Kriegsverbrecher] zum Ausdruck zu bringen.

“Als einer der Urheber des Konzepts eines Internationalen Strafgerichtshofs hat Israel, durch seine prominenten Juristen und Staatsmänner, seit den frühen 50er Jahren aktiv an allen Phasen der Bildung eines solchen Gerichts teilgenommen. Seine Vertreter, die sowohl im Herzen als auch im Geist kollektive und manchmal auch persönliche Erinnerungen an den Holocaust – das größte und abscheulichste Verbrechen, das in der Geschichte der Menschheit begangen wurde – in sich trugen, trugen enthusiastisch und mit einem Gefühl von akuter Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit zu allen Phasen der Vorbereitung des Statuts bei.”

Nur wenige Menschen sind sich dessen bewusst, aber am letzten Tag des Jahres 2000 unterzeichnete Israel das Statut von Rom, das den Internationalen Strafgerichtshof gründete. Das obige Zitat ist aus Israels Erklärung, als es das Statut unterzeichnete. Wie die Vereinigten Staaten, die an diesem Tag ebenfalls unterschrieben haben (deshalb haben wir unterschrieben), kündigte Israel später an, dass es den Vertrag nicht ratifizieren und somit nicht Vertragspartei werden würde.

Die internationale Gemeinschaft hatte 50 Jahre gebraucht, um ein ständiges Tribunal einzurichten, um jeden vor Gericht zu stellen, der der Kriegsverbrechen, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der Verbrechen der Aggression und des sogenannten Verbrechens der Verbrechen – des Völkermordes – verdächtigt wird. Von 1948, als die Idee eines solchen Gerichts zum ersten Mal in einer Resolution der UN-Generalversammlung aufkam, bis 1998, als das Römische Statut verabschiedet wurde, strebte Israel danach, eine führende Rolle unter den Ländern einzunehmen, die darauf drängten, das Gericht einzurichten. Mit dem Pathos derer, die im Namen der letzten Opfer sprechen, vertraten die israelischen Delegierten angeblich das Gewissen und die Moral, die nur Opfer von Diskriminierung und Verfolgung von Pogromen und Ausrottung wie wir vertreten konnten und durften.

Das war damals so, aber es ist nicht mehr der Fall. In den letzten Jahren hat Israel die Grenzen überschritten und sich schwer bewaffnet für einen unkonventionellen Kampf gegen die Organisation, deren Gründung es einst unterstützte. Nach der Entscheidung der Anklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, vom Mittwoch, Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten aufzunehmen, wird die israelische Regierung in den kommenden Monaten ihren Schlachtplan für ein ehrgeiziges Ziel umsetzen – die Beseitigung des ersten ständigen internationalen Strafgerichtshofs der Menschheit.

Um die Gefahr zu verstehen, in der sich der ICC befindet, muss man die schwierige Lage begreifen, in die ihn der Fall Palästina gebracht hat. Der Gerichtshof nahm 2002 seine Arbeit auf und hat mehr als 120 Mitgliedsstaaten, die meisten davon aus den Entwicklungsländern (oder dem, was man früher die Dritte Welt nannte). Da drei der Großmächte – die Vereinigten Staaten, China und Russland – keine Mitglieder sind und dem Gericht sogar feindlich gegenüberstehen, kommen die politische Macht und die finanzielle Unterstützung des Gerichts von westeuropäischen Ländern, die alle Mitglieder sind und die Einrichtung des Gerichts als Umsetzung einer wichtigen Lektion des Zweiten Weltkriegs betrachten. Die Idee ist, die grundlegendsten Verbote, die die Menschheit als Lehre aus der Geschichte der Kriege, insbesondere der Schrecken des Zweiten Weltkriegs, angenommen hat, zu bekräftigen und sicherzustellen, dass die Täter solcher Verbrechen nicht der Justiz entkommen.

Seit der Gründung des Gerichtshofs wurden Anklagen erhoben, die sich auf neun Länder beziehen – alle davon in Afrika. Die Staatsanwaltschaft hat in 13 Fällen ermittelt – 10 davon in Afrika, der Rest in Afghanistan, Georgien und Myanmar.

Diese Zahlen erklären die schärfste Kritik an dem Gericht in den letzten Jahren: Dass es zwar ein universelles Gericht ist und Verbrecher aus der ganzen Welt untersuchen und aburteilen soll, in der Praxis aber zu einem Gericht für afrikanische Verbrechen geworden ist, und dass es sich an den politisch Schwachen vergangen hat. Die schärfsten Kritiker behaupten, dass, weil westliche Länder auch Verbrechen begehen, aber nicht vor Gericht gestellt werden, der IStGH in Wirklichkeit ein weiterer imperialistisch-kolonialistischer Arm des Westens ist, dass wieder einmal die weiße Rasse die Menschen der Farbe “erzieht”.

Diese Kritik hat den Gerichtshof einer realen Gefahr ausgesetzt; viele afrikanische Länder haben damit gedroht, ihre Mitgliedschaft zurückzuziehen. Südafrika, ein Land mit einer Geschichte, die es zu einem moralischen Symbol macht, hat beschlossen, sich aus dem IStGH zurückzuziehen, eine Entscheidung, die vorerst ausgesetzt wurde, aber die Mitgliedschaft des Landes ist keineswegs eine sichere Sache.