Israel und der Westen : “ Gemeinsame Werte“ von Rassismus und Siedler-Kolonialismus Von Joseph Massad

Ich danke Joseph Massad für die persönliche Übermittlung seines neuen Artikel auf Middleeasteye, zur Veröffentlichung auf meiner Hochblauen Seite.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-and-west-shared-values-racism-and-settler-colonialism

In Vietnam tötete Frankreich zwischen 1945-1954 Hunderttausende Vietnamesen, bevor es in Dien Bien Phu besiegt wurde. In Algerien verweigerten die Franzosen den algerischen Muslimen die Gleichberechtigung mit den französischen Kolonialsiedlern. Hunderttausende Algerier wurden im Kampf gegen den Siedler-Kolonialismus getötet.

Die USA, eine Siedler-Kolonie selbst, betrieben das Jim-Crow-System der Rassentrennung, das bis in die 1960er Jahre dauerte, und lehnten den Indianern die Staatsbürgerschaft bis zum Indian Citizenship Act von 1924 ab, obwohl das „indische“ Stimmrecht weiterhin eingeschränkt blieb. Mitglieder der Mau Mau Veteranenvereinigung singen und tanzen 2015 während der Enthüllung einer Gedenkstätte für die Opfer des britischen Massakers in den 1950er Jahren (AFP). Mitglieder der Mau Mau Veteranenvereinigung singen und tanzen 2015 während der Enthüllung einer Gedenkstätte für die Opfer des britischen Massakers in den 1950er Jahren (AFP).

Im Jahr 2017 erklärte US-Präsident Donald Trump in Israel, dass „wir uns verpflichten, zu Ihnen zu stehen und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen“. Er parrotierte den ehemaligen Präsidenten Barack Obama, der oft behauptete, dass „das Band zwischen Israel und den Vereinigten Staaten in gemeinsamen Werten verwurzelt ist“.

Im selben Jahr erklärte Premierministerin Theresa May, dass Großbritannien „stolz darauf sei, „Seite an Seite mit Israel als Verbündeten… und einem engen Freund mit gemeinsamen Werten zu stehen“.

Westliche Regierungen behaupten, Israel wegen ihrer angeblich „gemeinsamen Werte“ zu unterstützen. Im Jahr 2018 erklärte Emanuele Giaufret, der EU-Botschafter in Israel, dass Israel und die EU „die gleichen Werte teilen“. Wir glauben an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte“.

Während sie ein Apartheid-Regime unterstützen, weigern sich westliche Regierungen, die demokratischen Ziele des palästinensischen Volkes zu teilen.Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu zeigt auf einer vom US-Präsidenten Donald Trump unterzeichneten Karte die besetzten Golanhöhen als Teil Israels am 30. Mai (AFP).In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Boykott Israels zu einem bedeutenden Teil des Widerstands des palästinensischen Volkes und seiner internationalen Unterstützer gegen israelischen Rassismus, Siedler-Kolonialismus und militärische Besatzung geworden.Die palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) verfolgt mehrere strategische Ziele: Beendigung der israelischen Besetzung und Kolonisierung palästinensischer Länder, Beendigung des institutionalisierten Rassismus Israels und Sicherstellung der Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge.Die BDS-Bewegung hat weltweite Unterstützung erhalten, unter anderem von Akademikern, Künstlern, Sportlern, Kirchen, Gewerkschaften, Menschenrechtsgruppen und Unternehmen.Symbolischer BoykottEine Strategie des symbolischen Boykotts wurde von einigen westlichen Regierungen, darunter dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, angenommen, die israelische Waren, die in den Siedlerstaaten des Westjordanlandes, Ost-Jerusalems und der Golanhöhen hergestellt wurden, beraten oder kennzeichnen mussten. Aber Großbritannien und die EU weigern sich, BDS zu unterstützen, obwohl sie die Siedlungen offiziell als völkerrechtswidrig betrachten.Als sich der Boykott von Produkten aus israelischen Siedlungen verschärfte, beschloss die britische Regierung, diese Praxis zu verbieten. Der Deutsche Bundestag hat kürzlich eine unverbindliche Resolution der Christlich-Demokratischen Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel verabschiedet, in der der antirassistischen BDS-Bewegung „Antisemitismus“ vorgeworfen wird.

Die britische Politik war kaum anders. In Kenia führte Großbritannien in den 1950er Jahren zur Sicherung seiner kolonialen Siedler einen wilden Krieg gegen die Mau-Mau, die für die Beendigung des Siedler-Kolonialismus kämpften. Die Briten folterten, vergewaltigten und verhafteten die Mau Mau Mau in einer Kampagne, bei der schätzungsweise zehn und vielleicht hunderttausende von Menschen getötet wurden. Auch die afrikanischen Opfer der britischen Siedler-Kolonie Rhodesien litten unter der britischen Nominalherrschaft.Vollständige UnterdrückungAls die westlichen Länder 1967 die Eroberung Israels erneut unterstützten, war die Rassendiskriminierung in den USA nach der Aufhebung der meisten der rassistischen Jim-Crow-Gesetze 1965 immer noch wirksam, während die Polizei die Bürgerrechtsbewegung aktiv unterdrückte und das US-Militär Vietnam mit Teppichbomben bombardierte.Frankreich und das Vereinigte Königreich hatten sich gerade von der Kolonialpolitik befreit, aber nicht vom Rassismus. Die westliche Unterstützung für die Siedler-Kolonie Südafrika ging weiter, obwohl die UNO aufgefordert wurde, das Apartheid-Regime zu boykottieren. Israel wurde zum engsten Verbündeten Südafrikas der Apartheid.Warum Israel als Apartheidstaat oder Rassist bezeichnet wird, ist nicht antisemitisch.Mehr erfahren „Erst mit der sich ändernden westlichen Einstellung zu Südafrika und dem Beitritt zur Boykottbewegung in den 1980er und 1990er Jahren begannen diese Zusagen zu verzichten.Doch in den USA, Kanada und Australien ist die Unterdrückung indigener Rechte ein Wert, den sie weiterhin mit Israel teilen und für den weder das Vereinigte Königreich noch die EU sie jemals kritisieren.Die demokratischen Ziele des palästinensischen Volkes und ihr Engagement für die Beendigung des israelischen Rassismus und des Siedler-Kolonialismus sind Werte, die die westlichen Regierungen nicht teilen wollen. Die Werte, die diese Regierungen mit Israel teilen, sind entgegen ihren falschen Behauptungen nicht Demokratie und Freiheit für alle – sondern die völlige Unterdrückung von nicht-weißen und indigenen Völkern.

Joseph Massad

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt. Übersetzt mit Deepl.com