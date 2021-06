Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung seines neuesten Artikel von ihm, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen lässt.

Israel und seinen westlichen Verbündeten sind die palästinensischen Vollstrecker ausgegangen

Von Joseph Massad

11. Juni 2021

Nach dem jüngsten israelischen Ansturm auf das palästinensische Volk in Israel, Gaza und dem besetzten Westjordanland, einschließlich Jerusalem, beunruhigte die Widerstandskraft der Palästinenser gegen die Macht der israelischen Kriegsmaschine die imperialen Sponsoren Israels.

Die USA, ihre imperialen Verbündeten in der Europäischen Union und Großbritannien sowie ihre arabischen Verbündeten gerieten in Panik und beeilten sich, den Status Israels als jüdische Vorherrschaft und Apartheid-Siedlerkolonie zu sichern.

In diesem Sinne hat sich die Biden-Administration bemüht, zu beweisen, dass sie noch pro-israelischer ist als die Trump- und Obama-Administration – wenn das überhaupt möglich ist. Zu ihren Bemühungen gehörte die wiederholte Blockierung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die Israel verurteilten, was sogar die fanatisch pro-israelische EU-Führung dazu veranlasste, sich Sorgen zu machen, dass Biden in Bezug auf Israel nicht anders sei als Trump.

Der Drang, das palästinensische Volk zu unterwerfen, ist die Hauptbedingung seit der Eroberung Palästinas durch Großbritannien Ende 1917

Wie die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth aufdeckte, war es in der Tat so, dass US-Präsident Joe Biden auf Bitten der schockierten israelischen Führung sofort Kontakt zu Ägypten aufnahm. Er kontaktierte auch Jordanien und Katar, um den palästinensischen Widerstand einzudämmen, damit der internationale Druck, die rassistische Natur Israels zu demontieren, nicht weiter zunimmt.

Das ist wichtig, da die von den Vereinten Nationen beauftragten Experten 2017 einen Bericht herausgegeben haben, ebenso wie israelische und US-amerikanische Menschenrechtsgruppen in jüngerer Zeit, in dem sie feststellten, dass die jüdische Siedlerkolonie nichts weniger als ein Apartheidstaat ist, was zu mehr Druck führen könnte, seine Grundlagen zu demontieren. Als der Außenminister Frankreichs besorgt feststellte, dass Israel die Gefahr einer “lang anhaltenden Apartheid” drohe, wurde die Lage ernst.

Die neue-alte Lösung, die die USA und ihre europäischen und arabischen Verbündeten anbieten, ist die Zwei-Staaten-Lösung, die Israel als jüdischen Vorherrschafts- und Apartheid-Staat beibehalten würde, aber einen Phantom-Pseudo-Palästinenserstaat in der Art der Bantustan-Homelands unter dem Apartheid-Südafrika existieren lassen würde.

Angesichts der militärischen Leistung des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen wurde der Hamas von der EU gesagt, dass sie an den Verhandlungstisch eingeladen werden könnte, wenn sie sich mit der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) versöhnen würde; was der EU auch bedeutete, dass die Hamas die Osloer Abkommen akzeptierte und damit Israels Recht anerkannte, ein jüdischer Vorherrschafts- und Apartheidstaat zu sein. Biden hat darauf bestanden, dass es keinen Frieden geben wird, solange die Region nicht eindeutig sagt, dass sie das Recht Israels anerkennt, als unabhängiger jüdischer Staat zu existieren”.

Aufstand unterdrückt

Dies ist kaum ein neuer imperialer Trick. Das Bestreben, das palästinensische Volk zu unterwerfen und zu zwingen, das Recht ihrer europäisch-jüdischen Kolonialisten anzuerkennen, sie ihres Heimatlandes zu berauben, ist die Hauptbedingung, seit Großbritannien Ende 1917 Palästina eroberte. Zu dieser Zeit war die palästinensische Antwort auf den britischen Kolonialismus und den jüdischen Siedlerkolonialismus unerbittlich feindselig, was die Briten dazu zwang – wie sie es mit dem Rest ihrer kolonialen Besitztümer getan hatten – eine Politik des Teilens und Eroberns auf der einen Seite und der völligen Vereinnahmung auf der anderen Seite zu betreiben.

Damals bemühten sich die palästinensischen Eliten um die Gunst der Briten, in der Hoffnung, sie gegen die zionistische Kolonisierung aufzubringen. Sie gründeten mehrere Gremien, um im Namen der palästinensischen Interessen zu sprechen, allen voran die 1920 gegründete Arabische Exekutive – aber die Briten weigerten sich, ein solches Gremium anzuerkennen, wenn es nicht im Gegenzug den Hauptzweck des britischen Kolonialmandats über Palästina anerkennen würde, nämlich die Erleichterung der europäisch-jüdischen Siedlerkolonisation, was die Palästinenser ablehnten.

Als Reaktion auf ihre koloniale Situation würden sich die Palästinenser bald in drei Hauptgruppen aufteilen. Eine Gruppe von elitären Landbesitzern und Kaufleuten, die dem Osmanischen Reich dienten und die mit den Briten kooperierten, um die Proteste des palästinensischen Volkes gegen die Briten und die Zionisten einzudämmen und ihre eigenen Klasseninteressen zu wahren; eine zweite, kleinere Gruppe von palästinensischen Landbesitzern und Kaufleuten, die offen mit den Briten und den Zionisten kollaborierten und von beiden Bestechungsgelder annahmen; und die Masse des palästinensischen Volkes, vor allem die Bauern, aber auch die Intellektuellen, die in den frühen 1930er Jahren mit der “Istiqlal (Unabhängigkeits)-Partei” verbunden waren, die sich im Gegensatz zu den kooperierenden und kollaborierenden Eliten für den Widerstand gegen die Briten und die Zionisten entschieden.

Der von den Briten eingesetzte Palästinenserführer Amin al-Husseini und seine elitären Anhänger halfen den Briten bei der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands von den frühen 1920er Jahren bis 1935, als sie nicht mehr in der Lage waren, einen massiven palästinensischen Aufstand einzudämmen, der von 1936 bis 1939 andauerte und von den Briten und den Zionisten brutal niedergeschlagen wurde. Husseini hatte schließlich keine andere Wahl, als die Revolte zu unterstützen, und war damit für die Briten nicht mehr von Nutzen, die ihn als Mufti absetzten. Er floh aus dem Land, um einer Verhaftung zu entgehen.

Das britische Kolonialamt suchte weiterhin vergeblich nach einer “gemäßigten” Führung. Welche bessere Strategie, die bereits in anderen kolonialen Besitzungen erfolgreich angewandt wurde, als Palästinenser dazu zu bringen, den britischen Truppen und den zionistischen Kolonisten bei der Ermordung der widerständigen Palästinenser und der Unterdrückung ihrer anti-kolonialen Revolte zu helfen, während sie vorgaben, sie zu verteidigen. Die Suche war erfolgreich darin, solche Kollaborateure zu finden, aber nicht darin, ihnen Legitimität in den Augen des palästinensischen Volkes zu verschaffen, das sie als Verräter betrachtete.

Zu diesem Zweck organisierten die Briten 1938 eine palästinensische Söldnertruppe, die sie “Friedensbanden” nannten und die sich daran machte, das britische Militär und die jüdischen Todesschwadronen (ihr offizieller Name war “Special Night Squads”) bei der Ermordung der Revolutionäre zu unterstützen und der palästinensischen Gesellschaft Terror einzuflößen. Zum Unglück für die Briten wurden die beiden wichtigsten palästinensischen Kollaborateure, die die “Friedensbanden” anführten, 1941 und 1943 ermordet.

Kollaborateure und Vollstrecker

Nichtsdestotrotz wurde der Präzedenzfall geschaffen, Palästinenser zu rekrutieren, um ihr eigenes Volk zu erschießen – wie es die Briten in anderen Kolonien in Asien und Afrika ebenso effektiv getan hatten. Außerdem wurden Führer benachbarter arabischer Länder von den Briten hinzugezogen, um Druck auf die Palästinenser auszuüben, damit sie ihren Aufstand beenden.

Nach der Gründung Israels rekrutierte es ebenfalls palästinensische Kollaborateure, versäumte es aber, ihnen in den Augen der gefangenen palästinensischen Bevölkerung Legitimität zu verleihen. Nach der Eroberung des Westjordanlandes und des Gazastreifens versuchte es erneut, durch die Bürgermeisterwahlen 1972 und 1976 und durch sein späteres Projekt der Dorfligen mehr Kollaborateure zu gewinnen, scheiterte aber.

Die Bemühungen Israels und seiner imperialen Sponsoren sollten jedoch in den späten 1980er Jahren fruchtbar werden. Damals wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die seit den frühen 1970er Jahren international als einzige legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes Legitimität erlangt hatte, aufgefordert, Israels Recht, ein jüdischer suprematistischer Apartheidstaat zu sein, zu akzeptieren, im Austausch für die Anerkennung der PLO.

Die Arafat-Führung tat genau das und verwandelte sich in Kollaborateure mit Israel und Vollstrecker seiner siedler-kolonialen, apartheidischen Besatzung. Die aus Oslo entstandene PA machte sich sofort daran, ihre von den USA und Europa ausgebildeten und finanzierten Sicherheitskräfte aufzubauen, um widerständige Palästinenser anzugreifen, so wie es die “Friedensbanden” 1938 gegen die palästinensischen Revolutionäre der 1930er Jahre getan hatten.

Ihre erste Tat im November 1994 war die Erschießung und Tötung von 13 palästinensischen Zivilisten und die Verwundung von 200 Personen in Gaza, weil sie gegen diese Kollaboration protestiert hatten – eine Eröffnungsvorstellung, die die Bühne für ihre gewaltsame Unterdrückung des palästinensischen Volkes seither bereitete.

Die Legitimationslücke der PA

Die Panik, die die USA, Europa, die arabischen Klientelregime und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) seit dem jüngsten heldenhaften palästinensischen Widerstand ergriffen hat, rührt von dem großen Verlust an internationalem Ansehen der PA her, die während des jüngsten Aufstands ins Abseits gedrängt wurde und sogar bei dessen Unterdrückung half. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas gab Berichten zufolge die Anweisung, die Unterstützung für die Hamas und den Widerstand im besetzten Westjordanland während der Revolte einzustellen.

Während die PA als nicht gewählte Körperschaft seit 2007 jede rechtliche Legitimität verloren hatte und Abbas seine 2009, war ihre offizielle Vorgabe, den palästinensischen anti-kolonialen Widerstand zu unterdrücken, um die Palästinenser gegen den Kolonialismus zu verteidigen, international nicht mehr haltbar.

Nur die Leichtgläubigen glauben, dass eine Fortsetzung dieser Strategie den kommenden massiven palästinensischen anti-kolonialen Aufstand verhindern wird, dessen Ziele nun der ganzen Welt erklärt wurden

Es musste schnell gehandelt werden, um die PA als Instrument der palästinensischen Unterwerfung zu retten. Ägypten, Jordanien und Katar wurden gebeten, den USA zu helfen, indem sie Geld in die PA-Kassen pumpten, angeblich für den Wiederaufbau des Gazastreifens.

In der Zwischenzeit bot die EU der Hamas die Möglichkeit an, an den Verhandlungstisch zu kommen, vorausgesetzt, sie versöhnt sich mit der PA, was bedeuten würde, dass die Hamas Israels Recht anerkennt, ein jüdischer Vorherrschafts- und Apartheidstaat zu sein – im Einklang mit den EU-“Werten”.

Aber das sind alles müde, alte Strategien, wie die USA, die EU, ihre arabischen Verbündeten und Israel sehr gut wissen. Die Rhetorik der Zweistaatenlösung, die Wiederherstellung der Legitimität der PA und die Hoffnung, dass eine neue israelische Regierung die Basis Israels als jüdischen Vorherrschafts- und Apartheidstaat aufrechterhalten kann – während sie ihn als “jüdischen und demokratischen Staat” bezeichnet – zielen nicht darauf ab, die koloniale Situation der Palästinenser zu verbessern, sondern eher darauf, den Status quo auf unbestimmte Zeit zu verlängern, während Israels Siedlerkolonisierung ungehindert fortschreitet.

Der koloniale Versuch seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, auf Geheiß des westlichen Imperialismus und des jüdischen Siedlerkolonialismus palästinensische Kollaborateure zu Führern des palästinensischen Volkes zu ernennen, hat nur zeitweilige und partielle Erfolge erzielt, ist aber letztlich immer daran gescheitert, eine endgültige Legitimation Israels zu bewirken.

Nur die Leichtgläubigen glauben, dass eine Fortsetzung dieser Strategie dem kommenden massiven palästinensischen anti-kolonialen Aufstand zuvorkommen wird, dessen Ziele jetzt der ganzen Welt erklärt wurden: die vollständige Demontage der jüdischen Vorherrschaft und des israelischen Apartheidregims fom the river to the sea. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

