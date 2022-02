Völkermord in Zusammenhang mit dem “jüdischen Staat” und zionistischen Verbrechen traurige Realität

https://www.richardsilverstein.com/2022/01/30/israel-and-genocide/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1

Israel und Völkermord “Apartheid” ist zu einem akzeptierten Begriff für Israels Behandlung der Palästinenser geworden. Ist “Völkermord” der nächste Begriff?

von Richard Silverstein

30. Januar 2022

Im vergangenen Jahr haben Menschenrechtsgruppen wie B’Tselem und Human Rights Watch vernichtende Berichte über die systematische Unterdrückung der Palästinenser durch Israel veröffentlicht. Zum ersten Mal nannten diese Gruppen Israel einen Apartheidstaat. Neu an dieser Terminologie war, dass sie nicht nur die Besatzung als Apartheid bezeichneten, sondern Israel selbst als Apartheidstaat “vom Fluss bis zum Meer”. Damit wurde die Verwendung des Begriffs normalisiert und Israel gleichzeitig zu einem Pariastaat degradiert.

Dies könnte Auswirkungen auf die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israel wegen der seit 2014 begangenen Kriegsverbrechen haben. Dieser Zeitraum umfasst die Operation Protective Edge (2014), bei der 2.300 Palästinenser ermordet wurden, und den Großen Marsch der Rückkehr (2018), bei dem IDF-Scharfschützen Tausende von unbewaffneten Palästinensern niedermähten und dabei mehrere hundert Menschen töteten und Tausende dauerhaft verstümmelten. Die Normalisierung der Verwendung des Begriffs Apartheid legitimiert auch die Vorstellung von israelischen Kriegsverbrechen.

Aus diesem Grund hat Israel denjenigen den Krieg erklärt, die es als “Delegitimierer” bezeichnet: diejenigen, die wie die Palästinensische Autonomiebehörde und palästinensische Menschenrechtsgruppen mit dem ICC-Tribunal zusammenarbeiten. Das ist der Grund, warum Israel die gewaltfreie BDS-Bewegung fälschlicherweise als antisemitisch und sogar als terroristisch verleumdet hat. Das ist der Grund, warum Israels Verteidigungsminister sechs palästinensische Menschenrechtsorganisationen als Terrorgruppen bezeichnet hat, obwohl es keine glaubwürdigen Beweise für diese Behauptung gibt.

Israel hat keine Angst vor den Gruppen selbst. Es fürchtet einen massiven Rückgang der Unterstützung, der Israel in ein modernes Südafrika verwandeln wird. So wie es schließlich gezwungen war, die Apartheid zu beenden und eine Mehrheitsregierung einzuführen, fürchtet Israel die Auflösung des jüdisch-suprematistischen Staates und die Gleichstellung der Palästinenser mit den israelischen Juden. Dies würde das Ende des zionistischen Traums von einem jüdischen Staat und dem damit verbundenen System jüdischer Privilegien bedeuten.

Der neue Bericht von Amnesty International, Israels Apartheid gegen die Palästinenser, ist ein weiterer Nagel im Sarg Israels als rassistischer, suprematistischer Staat. Er folgt auf die beiden bereits erwähnten Berichte. Sie trägt auch die Unterschrift der größten Menschenrechtsorganisation der Welt, die vier Jahre lang recherchiert und die soeben erschienene 280-seitige Studie vorbereitet hat. Die Berichte von B’Tselem und HRW haben Neuland betreten, indem sie nicht nur die besetzten Gebiete selbst, sondern ganz Israel vom “Fluss bis zum Meer” als ein Apartheidsystem darstellten. Dies allein ließ Pro-Israel-Gruppen und Einzelpersonen vor Wut aufheulen. Amnesty geht sogar noch weiter und erklärt, dass dieses Apartheidsystem viel weiter zurückreicht als bis 1967, als die Besatzung begann, sondern bis 1948 und zur Gründung des Staates selbst.

Dies ist besonders für liberale Zionisten beunruhigend, die versuchen, zwischen dem Übel der Besatzung zu unterscheiden, während sie die Ursprünge des zionistischen Staates als gerecht und demokratisch verteidigen. Amnesty macht einen Strich durch die Rechnung, indem es Israel von Anfang an als Apartheidregime definiert. Aus diesem Grund hat die israelische Regierung (vermutlich) entweder ein Exemplar gestohlen oder von einer internen Quelle erhalten und eine Präventivkampagne dagegen gestartet, indem sie es als antisemitisch bezeichnete. Die Israelis verbreiteten das Dokument dann an führende Israel-Lobby-Gruppen in den USA und im Vereinigten Königreich, die pflichtbewusst als Israels inländische Agenten fungierten und ihre eigenen Angriffe auf das Dokument starteten.

Doch die Angriffe haben die Weltöffentlichkeit nicht so abgelenkt, wie die Kritiker gehofft hatten. Die Antisemitismusvorwürfe waren eine Farce und haben niemanden von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugt. Der Bericht wurde als seriöses, gründlich recherchiertes Dokument aufgenommen, das es in sich hat.

Es lohnt sich, darüber zu spekulieren, wie die israelische Regierung an den Bericht gelangt ist. Entweder hat sie sich in die Amnesty-Server gehackt und ihn gestohlen, oder israelische Agenten haben einen Amnesty-Beamten überredet oder bezahlt, ihn ihnen zu geben. Letzteres ist schwer zu glauben, wenn man bedenkt, wie streng das Dokument intern geschützt war. Während weite Teile des Amnesty-Netzwerks, einschließlich der israelischen Sektion von Amnesty, bei der Ausarbeitung des Dokuments konsultiert wurden, wurde der Text selbst innerhalb eines engen Kreises streng gehütet. Das könnte sehr wohl bedeuten, dass Israels gepriesene Cyber-Hacking-Mittel eingesetzt wurden, um das Dokument von Amnesty zu stehlen. Wenn dem so ist, würde das bedeuten, dass das britische Board of Deputies und das American Jewish Committee mit gestohlenen Dokumenten gehandelt haben, um die Organisation, von der sie gestohlen wurden, zu verleumden. Kein schönes Bild.

Ist Israel an einem Völkermord beteiligt?

Jetzt wird ein neuer Begriff in Bezug auf Israels Behandlung der Palästinenser in Umlauf gebracht. Er ist besonders heikel, wenn man an das Leiden des jüdischen Volkes im Holocaust denkt. Der Begriff Völkermord wurde von dem jüdischen Überlebenden des Holocaust, Raphael Lemkin, nach dieser Massenvernichtung entwickelt:

…Völkermord ist jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:

Die Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

Verursachung eines schweren körperlichen oder geistigen Schadens bei Mitgliedern der Gruppe;

der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen auferlegen, die darauf abzielen, sie ganz oder teilweise zu zerstören;

Auferlegung von Maßnahmen, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen;

Zwangsweise Verbringung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

…Die Täter müssen nachweislich die Absicht haben, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe physisch zu zerstören. Kulturelle Zerstörung reicht nicht aus, ebenso wenig wie die Absicht, eine Gruppe einfach zu zerstreuen. Es ist dieser besondere Vorsatz, oder dolus specialis, der das Verbrechen des Völkermords so einzigartig macht. Darüber hinaus hat die Rechtsprechung den Vorsatz mit dem Vorhandensein eines staatlichen oder organisatorischen Plans oder einer Politik in Verbindung gebracht, auch wenn die völkerrechtliche Definition von Völkermord dieses Element nicht enthält.

Wichtig ist, dass die Opfer von Völkermord absichtlich – und nicht willkürlich – aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer der vier durch die Konvention geschützten Gruppen (was beispielsweise politische Gruppen ausschließt) ins Visier genommen werden. Das bedeutet, dass das Ziel der Zerstörung die Gruppe als solche sein muss und nicht ihre Mitglieder als Einzelpersonen. Völkermord kann auch nur gegen einen Teil der Gruppe begangen werden, solange dieser Teil identifizierbar (auch innerhalb eines geografisch begrenzten Gebiets) und “wesentlich” ist.

Levine zitiert weiter Lemkin:

“…Völkermord kann durch Handlungen gegen Einzelpersonen begangen werden, wenn die letztendliche Absicht darin besteht, die gesamte Gruppe, die aus diesen Individuen besteht, zu vernichten…Darüber hinaus zeigt die verbrecherische Absicht, alle Mitglieder einer solchen Gruppe zu töten oder zu vernichten, Vorsatz und Überlegung und einen Zustand systematischer Kriminalität, der nur ein erschwerender Umstand für die Bestrafung ist.” Die Ziele eines solchen Plans wären “die Zersetzung der politischen und sozialen Institutionen, der Kultur, der Sprache, der nationalen Gefühle, der Religion und der wirtschaftlichen Existenz nationaler Gruppen sowie die Zerstörung der persönlichen Sicherheit, der Freiheit, der Gesundheit, der Würde und sogar des Lebens der Individuen, die solchen Gruppen angehören”.

Lemkin verzichtete bewusst auf eine Definition, die die Juden als einzige Opfer oder den Holocaust als einzigartiges historisches Ereignis herausstellte. Stattdessen bot er eine weit gefasste Definition an, die auch auf zukünftige Tragödien anwendbar war. Die Weisheit seines Ansatzes hat sich durch die nachfolgenden Völkermorde in Ruanda, Kambodscha, Myanmar, Bosnien und anderswo bestätigt.

Obwohl namhafte Wissenschaftler auf dem Gebiet des Völkermords und der Menschenrechte bzw. des Völkerrechts dafür plädiert haben, den Begriff auf den israelisch-palästinensischen Konflikt anzuwenden, wurde dies von vielen anderen als zu weit gehend angesehen.

Tantura und die zionistische Geschichtsschreibung

Es ist jedoch an der Zeit, die Frage im Lichte der jüngsten Ereignisse und historischen Beweise neu zu untersuchen. Letzte Woche stellte der israelische Dokumentarfilmer Alon Schwarz seinen neuen Film Tantura auf dem Sundance Film Festival vor. Er erzählt von einem Massaker während der Nakba, bei dem eine Palmach-Einheit über 200 unbewaffnete palästinensische Zivilisten des zentralisraelischen Dorfes Tantura abschlachtete. Die verbleibenden 1.000 Einwohner wurden aus ihren Häusern vertrieben und mussten dauerhaft ins Exil gehen. Viele flohen in den Libanon, wo sie bis heute als Flüchtlinge leben.

Dieser einzelne Vorfall war Teil eines sorgfältig inszenierten Plans zur Vertreibung von fast 1 Million einheimischer palästinensischer Bewohner Israels. Tantura war integraler Bestandteil einer zionistischen Kampagne der Vergewaltigung, Plünderung, Ermordung und Zwangsvertreibung, die den Palästinensern (und der ganzen Welt) als Nakba bekannt ist. Im Vorfeld und während des Krieges von 1948 gab es ähnliche Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung, denen 1 100 Menschen zum Opfer fielen. Etwa 300 Juden wurden bei ähnlichen, von Arabern initiierten Massakern getötet. Die historische Aufzeichnung zeigt, dass die Tötungen von Palästinensern zwar Teil einer militärischen Kampagne der Palmach und rechter Milizen waren, die palästinensischen Angriffe jedoch größtenteils sporadische Racheanschläge als Reaktion auf Massaker der Jischuw-Kräfte waren.

Die Nakba und der Plan des Jischuw, Hunderttausende von Palästinensern zu vertreiben und zu ermorden, waren die ersten Elemente einer langen Reihe von Ereignissen, die in ihrer Gesamtheit einen Völkermord darstellen. Im Interesse einer vollständigen Offenlegung sollte ich hinzufügen, dass Alon Schwarz, der Regisseur des Films, der Verwendung des Begriffs Völkermord im Zusammenhang mit den Ereignissen in Tantura im Besonderen und der israelischen Behandlung der Palästinenser im Allgemeinen vehement widerspricht. Eine solche Vehemenz eines Israelis enttäuscht mich zwar, überrascht mich aber nicht. Zu seiner Zeit reichte der Vorwurf der Apartheid gegen Israel aus, um einen als Verräter und Feind Israels zu brandmarken. Und wie Sie weiter unten sehen werden, trieb Teddy Katz’ Forschung die israelischen Veteranen des Massakers in den Wahnsinn, und sie setzten sich energisch dafür ein, ihn zu vernichten (und hatten Erfolg). Ironischerweise brauchte es Schwarz’ Film, um ihn zu rehabilitieren.

Die Nakba und der Plan des Jischuw, Hunderttausende von Palästinensern zu vertreiben und zu ermorden, waren die ersten Elemente einer langen Reihe von Ereignissen, die in ihrer Gesamtheit einen Völkermord darstellen. Im Interesse einer vollständigen Offenlegung sollte ich hinzufügen, dass Alon Schwarz, der Regisseur des Films, der Verwendung des Begriffs Völkermord im Zusammenhang mit den Ereignissen in Tantura im Besonderen und der israelischen Behandlung der Palästinenser im Allgemeinen vehement widerspricht. Eine solche Vehemenz eines Israelis enttäuscht mich zwar, überrascht mich aber nicht. Zu seiner Zeit reichte der Vorwurf der Apartheid gegen Israel aus, um einen als Verräter und Feind Israels zu brandmarken. Und wie Sie weiter unten sehen werden, trieb Teddy Katz’ Forschung die israelischen Veteranen des Massakers in den Wahnsinn, und sie setzten sich energisch dafür ein, ihn zu vernichten (und hatten Erfolg). Ironischerweise brauchte es Schwarz’ Film, um ihn zu rehabilitieren.

Teddy Katz, der sich die mündlichen Interviews anhört, die er für seine Recherchen zusammengestellt hat

Besonders wichtig an Tantura ist der Kampf um die zionistische Geschichtsschreibung, der ihn begleitet. 1998 begann Teddy Katz, ein Doktorand der Universität Haifa, mit seinen Recherchen für eine Magisterarbeit über das Massaker von Tantura. Zu dieser Zeit herrschte unter den zionistischen Historikern die Meinung vor, dass es kein Massaker gab oder dass die Tötung das Ergebnis eines Kampfes zwischen Milizen beider Seiten war. Katz tat etwas, was israelische Historiker selten oder nie zuvor getan hatten. Er begab sich auf die Suche nach Überlebenden, sowohl unter den Dorfbewohnern als auch unter den Veteranen der Alexandroni-Brigade. Er fand viele und führte zahlreiche aufgezeichnete und transkribierte Interviews, die in seine Abschlussarbeit einflossen. Seine Gutachter gaben ihm die Note 97 und hielten die Arbeit für ausgezeichnet.

Doch im Jahr 2005, nachdem er die akademische Arbeit in den Archiven der Universität gefunden hatte, schrieb ein Reporter von Maariv eine Geschichte über den Vorfall. Damit begann ein quälender Rechtsstreit, in dem die israelischen Veteranen Katz wegen Verleumdung verklagten. Einige von ihnen waren dieselben, die Katz interviewt hatte und die das Massaker bestätigt hatten.

Zuvor hatte er einen Schlaganfall erlitten, und seine Familie fürchtete unter dem zusätzlichen Stress um seine Gesundheit. Unter Druck unterzeichnete er einen gerichtlichen Vergleich, in dem er seine Arbeit widerrief. Stunden später widerrief er diesen Vergleich. Doch die Würfel waren gefallen. Der Oberste Gerichtshof lehnte seinen Einspruch gegen den Vergleich ab. Teddy Katz’ akademische Laufbahn lag damit in Trümmern. Die Universität berief in einem Akt höchster Feigheit einen neuen Ausschuss ein, der Katz im Stich ließ.

Aber Tantura hat alles verändert und Katz erlöst. Es geht nichts über die visuelle Kraft einer Kamera, um die Geschichte zu dokumentieren. Schwarz kehrte zu denselben Personen zurück, die Katz interviewt hatte, und überredete sie, sich selbst zu entlasten. Und sie taten es. Jetzt gibt es endgültige dokumentarische Beweise für das Massaker und die Richtigkeit der historischen Darstellung von Katz.

Dies ist wichtig für den Kampf um die Bestimmung der zionistischen Geschichtsdarstellung. Werden die Sieger, die nicht nur ihre ursprünglichen Opfer, sondern die gesamten Verbrechen der Nakba auslöschen wollen, eine falsche Darstellung verbreiten? Wird es ihnen gelingen, die Geschichte in den Köpfen der Welt zu beschönigen und sie davon zu überzeugen, dass die zionistische Sache gerecht und moralisch war?

Weitere Definitionen von Völkermord

Bei der Betrachtung des Begriffs Völkermord ist es wichtig zu erkennen, dass er sich nicht nur auf die Massenvernichtung eines Volkes bezieht. Er bezieht sich auch auf systematische Akte kultureller, religiöser und ethnischer Auslöschung, die zur Unterdrückung oder Beseitigung von Traditionen führen. Mark Levine schrieb:

…Die Verwendung des Begriffs “Völkermord” durch Palästinenser und diejenigen, die gegen die langfristige, systematische und kriminelle Unterdrückung und Verfolgung kämpfen, die die Palästinenser seit 1967 (und in der Tat seit 1948) erleiden, ist notwendig, um eine Konversation zu erzwingen, die andernfalls sehr schwierig zu beginnen wäre.

Israel hat dies in großem Maße getan. Neben der umfassenden Vertreibung des palästinensischen Volkes aus seiner Heimat (Nakba) und der Zerstörung von über 400 Dörfern wurden seit 1948 Zehntausende von den israelischen Streitkräften getötet. Darüber hinaus hat Israel Hunderttausende durch staatlichen Diebstahl ihres Landes beraubt. Darüber hinaus hat es die Häuser von Tausenden von Menschen in Ost-Jerusalem, im Negev und im Westjordanland zerstört, um die palästinensische Präsenz dort zu beseitigen und eine jüdische Mehrheit in den verschiedenen Regionen Israels zu sichern. Darüber hinaus hat sich Israel geweigert, die 750.000 vertriebenen einheimischen Palästinenser oder ihre direkten Nachkommen zu repatriieren. Es hat sich auch geweigert, Entschädigungen für den Raub ihrer Häuser und ihres Landes anzubieten.

Hinzu kommt die Weigerung der israelischen Führung, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Diese Weigerung und die Weigerung, einen einzigen demokratischen Staat für Juden und Palästinenser zu akzeptieren, sind ein weiteres Beispiel für den Versuch, die Möglichkeit palästinensischer Handlungsfähigkeit und Souveränität zu zerstören.

Hinzu kommt die Weigerung der israelischen Führung, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Diese Weigerung und die Weigerung, einen einzigen demokratischen Staat für Juden und Palästinenser zu akzeptieren, sind ein weiteres Beispiel für den Versuch, die Möglichkeit palästinensischer Handlungsfähigkeit und Souveränität zu zerstören.

Als einzelne, diskrete Phänomene betrachtet, könnte man dies nicht als Völkermord bezeichnen. In ihrer Gesamtheit stellen sie jedoch eine systematische Kampagne dar, die darauf abzielt, einen großen Teil des palästinensischen Volkes und seine Präsenz in Israel-Palästina zu beseitigen. Die Tatsache, dass dieser schrittweise Völkermord (ein vom israelischen Historiker Ilan Pappe geprägter Begriff) sein Ziel noch nicht vollständig erreicht hat, ändert nichts an der Tatsache, dass ein Völkermord stattgefunden hat und stattfindet. Wie das US Holocaust Museum festgestellt hat: “Die öffentliche Aufstachelung zum Völkermord kann strafrechtlich verfolgt werden, auch wenn der Völkermord nie begangen wird.”

Das Center for Constitutional Rights argumentiert, dass Israel einen Völkermord begeht:

Prominente Wissenschaftler, die sich mit dem völkerrechtlichen Verbrechen des Völkermords befassen, und Menschenrechtsorganisationen vertreten die Auffassung, dass Israels Politik gegenüber dem palästinensischen Volk eine Form des Völkermords darstellen könnte. Diese Politik reicht von der Massentötung und Vertreibung der Palästinenser im Jahr 1948 über ein halbes Jahrhundert militärischer Besatzung und dementsprechend diskriminierende rechtliche Regelungen für die Palästinenser bis hin zu wiederholten militärischen Angriffen auf den Gazastreifen und offiziellen israelischen Erklärungen, die ausdrücklich die Beseitigung der Palästinenser befürworten.

CCR zitiert den bedeutenden Völkermordforscher Martin Shaw, der seine Einschätzung vertritt, dass sogar der vorstaatliche Jischuw einen Völkermord beging:

“Wir können schlussfolgern, dass der Zionismus der Vorkriegszeit die Entwicklung einer anfänglich völkermörderischen Mentalität gegenüber der arabischen Gesellschaft beinhaltete…

Israel trat ohne einen übergreifenden Plan ein, so dass sich seine spezifischen völkermörderischen Bestrebungen situativ und schrittweise entwickelten, durch lokale wie auch nationale Entscheidungen. In diesem Sinne war dies ein teilweise dezentralisierter, vernetzter Völkermord, der sich in Interaktion mit dem palästinensischen und arabischen Feind im Kontext des Krieges entwickelte.”

Francis Boyle, ein Professor für internationales Recht, bringt dies auf den neuesten Stand:

In den letzten sechseinhalb Jahrzehnten haben die israelische Regierung und ihre Rechtsvorgänger – die zionistischen Behörden, Streitkräfte und Terrorbanden – rücksichtslos eine systematische und umfassende militärische, politische, religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Kampagne mit der Absicht durchgeführt, die nationale, ethnische, rassische und unterschiedliche religiöse Gruppe (Juden gegenüber Muslimen und Christen), die das palästinensische Volk ausmacht, zu einem wesentlichen Teil zu zerstören.

Ein wichtiges Element des Völkermords sind nicht nur Handlungen oder politische Maßnahmen, sondern der ausdrückliche Wille der politischen oder militärischen Führer, einen Völkermord zu begehen. Somit ist auch die Aufstachelung zum Völkermord in der Völkermordkonvention enthalten. Levine führt in seinem Aufsatz Beispiele dafür an. Und es gibt auch neuere Beispiele dafür, wie etwa die jüngste Erklärung des ehemaligen Befehlshabers der IDF im Süden, Generalleutnant Yom Tov Samiah. In diesem Tweet bezieht er sich auf die Palmach-Vertreibung von Palästinensern und Beduinen aus dem Negev im Jahr 1948. Er kommentiert die Bemühungen palästinensischer Abgeordneter in der Knesset, nicht anerkannte Beduinendörfer an das Stromnetz anzuschließen, und sieht darin offenbar eine existenzielle Bedrohung für die Nation selbst:

Bald werden wir die Operation Yoav wieder aufnehmen müssen, um den Negev [von Beduinen] zu befreien. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, müssen wir Negev und Galiläa zurückerobern. Der Bürgerkrieg steht vor der Tür und alle sind besessen von der fahrkochteh Omicron”.

Im Jahr 2008, während der Operation Gegossenes Blei, benutzte der damalige stellvertretende Verteidigungsminister Matan Vilnai (ein Mitglied der so genannten linken zionistischen Arbeitspartei) tatsächlich das hebräische Wort für Holocaust (“Shoah”), als er einen palästinensischen Völkermord forderte:

“Je mehr der Qassam-Beschuss zunimmt und die Raketen eine größere Reichweite erreichen, desto mehr Schoah werden sie über sich ergehen lassen müssen, denn wir werden uns mit aller Kraft verteidigen.”

Artikel in der Times of Israel, in dem argumentiert wird, dass Völkermord an Palästinensern zulässig ist

Während die Verteidiger Israels argumentieren könnten, dass es sich hierbei lediglich um eine überhitzte Rhetorik handelt, die bei allen derartigen Militäroperationen verwendet wird, ist dies genau die Art und Weise, wie tatsächliche Völkermorde beginnen. Sie entstehen nicht einfach aus dem Nichts. Der Boden muss für eine solche Massengewalt durch Aufwiegelung vorbereitet werden, wie sie die Nazis in den 1930er Jahren im Vorfeld des Holocausts betrieben.

Die Times of Israel veröffentlichte sogar einen Artikel, in dem sie behauptete, dass Völkermord im Falle der Palästinenser “zulässig” sei. Nachdem der Artikel in den Medien Aufsehen erregt hatte, wurde er entfernt.

Die Times of Israel veröffentlichte sogar einen Artikel, in dem sie behauptete, Völkermord sei im Falle der Palästinenser “zulässig”. Nachdem der Artikel in den Medien für Furore gesorgt hatte, wurde er von der Zeitung entfernt.

Bei der Definition des Begriffs Völkermord und der Frage, ob er auf die israelische Politik anwendbar ist, muss auch unterschieden werden zwischen einem rechtlichen Standard für Völkermord, der für die tatsächliche Verfolgung der militärischen und politischen Führer Israels vor internationalen Strafgerichten maßgeblich wäre, und einem Standard, der das Thema aus einer moralischen Perspektive betrachtet. Nur weil Netanjahu, Olmert, Gantz und Halutz nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebracht und wegen Völkermordes verurteilt werden, bedeutet das nicht, dass Israels Behandlung der Palästinenser kein Völkermord ist. Wenn das wahr wäre, hätte in jedem Fall von Völkermord, in dem keine nationalen Führer verurteilt wurden, kein Völkermord stattgefunden. Wir wissen, dass dies in der Geschichte und in der Praxis einfach falsch ist. Die Völkermorde an den Armeniern und den Rohingya sind Beispiele dafür.

Wir müssen es beim Namen nennen, egal wie groß das Tabu derzeit sein mag. Der Holocaust, so schrecklich er auch war, entbindet Israel nicht von der Verantwortung für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk. Eine so abscheuliche Tragödie zu erleiden bedeutet auch nicht, dass Israel nicht in der Lage ist, eine ähnliche Tragödie über ein anderes Volk zu bringen. Israelis mögen sich gegen solche Begriffe wehren und wütend darüber sein, mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden, aber dieselbe Verachtung wurde früher auch bei der Verwendung von Begriffen wie Apartheid und Kriegsverbrechen geäußert. Jahrzehntelang argumentierte Israel, dass diese Begriffe unangemessen, vorurteilsbehaftet und sogar eine Blutverleumdung seien. Doch schließlich wurden sie als Verweise auf Israel und seine Kampagne zur Unterdrückung der Palästinenser akzeptiert und normalisiert. Derselbe Prozess wird mit dem Begriff Völkermord ablaufen.

Levine hat einen Weg aufgezeigt, wie eine solche Legitimität erreicht werden kann:

Im Fall der israelischen Aktionen gegen Palästinenser scheint eine zweifache Strategie erforderlich zu sein: Erstens muss die Öffentlichkeit über das Ausmaß und die Schwere der israelischen Verbrechen und die Anwendbarkeit bestehender internationaler Konventionen und Gesetze aufgeklärt werden, wie z. B. derjenigen gegen Apartheid, Rassendiskriminierung, Verfolgung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Israels routinemäßige und langfristige Verletzung dieser Gesetze hat bereits weitreichende rechtliche Konsequenzen, sollten sie zur Anwendung kommen. Zweitens fordern wir eine Ausweitung der juristischen Definition von Völkermord, um Verbrechen wie ethnische Säuberung und Massentötung von derzeit ungeschützten Gruppen (d.h. Gruppen, die auf Kultur oder politischer Zugehörigkeit beruhen) sowie Politizid in die juristische Erkenntnistheorie und Rechtsprechung zum Völkermord aufzunehmen. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein

veröffentlicht seit 2003 das Buch Tikun Olam, das die Geheimnisse des israelischen Staates für nationale Sicherheit aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

--

