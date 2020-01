Israel vergiftet systematisch eine Million palästinensischer Kinder Von Robert Inlakesh Desertpeace

https://desertpeace.wordpress.com/2020/01/21/as-if-bombing-is-not-enough-poison-is-the-new-israeli-weapon-in-gaza/

ALS OB BOMBARDIERUNG NICHT GENUG IST ……….. GIFT IST DIE NEUE ISRAELISCHE WAFFE IN GAZA

Von Robert Inlakesh

21. Januar 2020

„Unschuldige Menschen, die meisten von ihnen jung, werden im Gaza-Streifen langsam durch das Wassertrinken und wahrscheinlich durch den Boden, in dem sie pflanzen, vergiftet.

Israel vergiftet systematisch eine Million palästinensischer Kinder

Wir sind jetzt in das Jahr 2020 eingetreten, das Jahr, in dem Experten der Vereinten Nationen (UN) einst vorausgesagt haben, dass der Gazastreifen unbewohnbar werden würde. Aber die traurige Realität ist nicht nur, dass dieselben Experten sagten, dass der Gazastreifen bereits 2017 unbewohnbar sei, sondern dass jetzt die 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens der realen Gefahr eines Genozids ausgesetzt sind.

Sara Roy vom Zentrum für Nahoststudien der Harvard-Universität, die als führende Wissenschaftlerin über die Wirtschaft des Gazastreifens gilt, hat geschrieben, dass „unschuldige Menschen, die meisten von ihnen jung, in Gaza langsam durch das Wassergetränk und wahrscheinlich durch den Boden, in dem sie pflanzen, vergiftet werden“. Lassen Sie uns also diese Aussage auf der Grundlage der uns zur Verfügung stehenden Daten aufschlüsseln.

Die Bevölkerung des Gaza-Streifens ist über 2 Millionen Menschen stark, mehr als 50% davon sind Kinder (18 Jahre und jünger). Siebenundneunzig Prozent des Wassers im Gaza-Streifen sind ungenießbar, und nur die oberen 10% der Bevölkerung des Gaza-Streifens haben laut UNO Zugang zu sauberem Wasser. Wenn wir diese Statistiken kritisch betrachten, würde das bedeuten, dass nach konservativen Schätzungen nur 40% der Kinder des Gazastreifens Wasser verbrauchen, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Das bedeutet, dass die Eltern im Gazastreifen gezwungen sind, die Entscheidung zu treffen, ihren Kindern das Trinken von verunreinigtem Wasser zu erlauben, damit sie überleben können.

Israel, das seine illegale Blockade des Gazastreifens seit 2006 durchgesetzt hat – obwohl zionistische Propagandisten behaupten, sie habe im Juni 2007 begonnen, was nicht stimmt -, ist nach internationalem Recht verpflichtet, den Gazastreifen in die Lage zu versetzen, sich selbst zu erhalten. Gaza ist kein Staat; es ist kein souveränes Territorium an sich. Laut UNO ist der Gazastreifen Teil der so genannten palästinensischen Besatzungsgebiete, wobei der Schwerpunkt hier auf dem Wort „besetzt“ liegt.

Gemäß der 4. Genfer Konvention ist Israel völkerrechtlich verpflichtet, den Gazastreifen und das Westjordanland in die Lage zu versetzen, ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Israel wird jedoch argumentieren, dass der Gaza-Streifen ausdrücklich nicht besetzt ist; es hat sich im Jahr 2005 zurückgezogen. Es kontrolliert jedoch nach wie vor das Bevölkerungsregister, die Ein- und Ausreise, alle Ein- und Ausfuhren, den elektromagnetischen Bereich, die Waffenstillstandslinien (was Israel als Grenze bezeichnet), die Hoheitsgewässer, den Luftraum sowie das Strommonopol in Gaza. Israel kontrolliert den Gazastreifen durch und durch, was bedeutet, dass es eine faktische Annexion des Territoriums darstellt, wenn Israel keine Besatzung erklärt.

Über 108.000 Kubikmeter ungeklärte Abwässer fließen aus Gaza ins Mittelmeer. Dies ist auf den Mangel an Strom für die Entsalzungsanlage des Gazastreifens und das Fehlen von Baumaterial, das für die Erweiterung benötigt wird, zurückzuführen, die beide auf Israels Politik gegenüber der belagerten Küstenenklave zurückzuführen sind. Die Situation ist so schlimm, dass nicht nur das Meerwasser des Gaza-Streifens stark verunreinigt ist, was noch im letzten Jahr zu Todesfällen führte, sondern auch die in Askalan (Aschkelon) gelegene israelische Entsalzungsanlage aufgrund der Verschmutzung regelmäßig den Betrieb einstellt, was zeigt, dass Israel bereit ist, die Reinigung von 20% seines eigenen Wassers zu gefährden, um den Gaza-Streifen zu bestrafen.

Das Problem der Wasserverschmutzung ist auch eine Krankheit. Gidon Grumberg, der Gründer und Direktor des israelischen „Ökofriedens“, sagte dem Jerusalemer Posten 2016, dass der Gazastreifen eine tickende Zeitbombe für Cholera- und Typhusepidemien sei. Seither wurde von verschiedenen Experten wiederholt gefordert, den Mangel an sauberem Wasser im Gaza-Streifen zu ändern. Wenn 2020 keine Änderung vorgenommen wird, könnte Gaza zu einer Brutstätte für Krankheiten werden, wie es der Jemen getan hat, wiederum aufgrund einer illegal verhängten Blockade.

Über das Wasserproblem hinaus gibt es noch zahlreiche andere Probleme, die den Gazastreifen plagen, die alle wiederum auf die seit fast 15 Jahren illegal verhängte Belagerung durch Israel zurückzuführen sind. Mehr als 80% der Bevölkerung des Gaza-Streifens sind auf internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen, um zu überleben, wobei Israel eine Politik der „Ernährung der Bevölkerung des Gaza-Streifens“ durchsetzt, was zur Folge hat, dass Israel die minimale Kalorienzufuhr für die Bevölkerung des Gaza-Streifens zählt, um am Leben zu bleiben. Israel kontrolliert natürlich die Nahrungsmittelhilfe, die in den Gaza-Streifen kommt, und macht sogar einen Gewinn daraus. Die Beschränkungen, die Israel bei der Einfuhr von Lebensmitteln in den Gazastreifen anwendet, werden auch als politisches Mittel eingesetzt, um die Palästinenser für ihre Widerstandsaktionen gegen Israel zu bestrafen.

Die konservativen Schätzungen der Vereinten Nationen deuten auch darauf hin, dass die Jugendarbeitslosigkeit im Gazastreifen nahe bei 70% liegt, wobei die Gesamtarbeitslosenquote bei etwa 50% liegt. Israel hat zudem wiederholt palästinensischen Krebspatienten die Einreise nach Israel verwehrt, um eine lebensrettende Behandlung zu erhalten. Nicht nur dies, sondern aufgrund des Mangels an Strom in Gaza werden Herzmonitore und Röntgengeräte unzuverlässig. In der ersten Hälfte des Jahres 2019 standen dem Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das über ein reguläres Budget von 40 Millionen Dollar pro Jahr verfügt, nur Lieferungen im Wert von 10 Millionen Dollar zur Verfügung, und im Juli (2019) wurde eine Warnung vor einem beispiellosen Mangel an Medikamenten und medizinischer Versorgung ausgesprochen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation waren im Jahr 2018 39% der Anträge von Krebspatienten auf Ausreise aus dem blockierten Streifen im Gazastreifen „erfolglos“.

Die Bevölkerung des Gazastreifens ist den Abwässern ausgesetzt, die nach Regenfällen regelmäßig auf die Straßen gelangen und Krankheiten verursachen, insbesondere bei der ärmeren Bevölkerung. Selbst die finanziell besser gestellten Bevölkerungsgruppen, die in Gebieten wie Gaza-Stadt (Nordost-Gaza) leben, verlieren ihren Reichtum. Insbesondere die Bewohner der al-Rimal-Region, die von vielen als in einer Prestigegegend lebend angesehen werden, müssen an Orte wie Istanbul fliehen oder werden im Ausland zu Flüchtlingen und verlieren das Vermögen ihrer Familie aufgrund fehlender Einkommen.

Der Gazastreifen lebt derzeit von einigen Stunden Elektrizität pro Tag, was darauf zurückzuführen ist, dass Israel die Menge an Elektrizität, die es in den Gazastreifen einlässt, begrenzt hat, sowie auf die Tatsache, dass Israel das Stromnetz und die Kraftwerke des Gazastreifens bei verschiedenen Gelegenheiten bombardiert und zerstört hat. Das einzige, teilweise durch Bombenangriffe zerstörte Kraftwerk in Gaza befindet sich ebenfalls in einem halbfunktionellen Zustand, da Anfang 2018 der Dieselkraftstoff aus dem Gazastreifen abgeschnitten wurde, nachdem die Palästinensische Autonomiebehörde die Zahlung für den Kraftstoff eingestellt hatte.

Seit Februar 2018 befindet sich der Gaza-Streifen im „Ausnahmezustand“. Seit Beginn der Belagerung hat Israel acht groß angelegte militärische Offensivmassaker erlitten, wobei Hunderte kleinerer Bombenangriffe dazwischen lagen.

Ein 17-Jähriger im Gazastreifen hätte die israelische innere Besetzung, eine 15 Jahre andauernde, sich ständig verschärfende Belagerung, 8 groß angelegte Massaker, Hunderte von weiteren Angriffen, drei Kriege, das ständige Summen von Drohnen, den Tod von Freunden und Familie, vorübergehende oder dauerhafte Vertreibung erlebt, und die Liste geht weiter und weiter.

Als sich die Menschen in Gaza ab dem 30. März (2018) zu Hunderttausenden gewaltlos erhoben, wurden sie von der Welt ignoriert, die nichts getan hat, um Israel für die Ermordung von mehr als 330 unbewaffneten Demonstranten und die Verletzung von etwa 40.000 Menschen aufzuhalten. Bis jetzt dauern die Demonstrationen noch immer wöchentlich an, und kein israelischer Soldat wurde getötet oder schwer verletzt.

Nach dem Völkerrecht haben die Menschen im Gaza-Streifen jedes Recht auf den Einsatz von Waffengewalt, um für Selbstbestimmung zu kämpfen und die Belagerung zu beenden. Israel hat keinen Anspruch auf ein „Recht auf Selbstverteidigung“, so wie Vergewaltiger keinen Anspruch auf ein Recht auf Selbstverteidigung gegen ihr Vergewaltigungsopfer haben würden, und wenn wir das nächste Mal von Israels „Recht“ auf Gewaltanwendung hören, müssen wir wissen, dass, wer immer dies wiederholt, der Vierten Genfer Konvention widerspricht.

Aviv Kochavi sagte kürzlich in einer Rede, die sich auf einen zukünftigen Krieg gegen Gaza bezog, dass Israel elektrische, landwirtschaftliche und andere strukturelle Komponenten ins Visier nehmen wird, die laut Israel dazu beitragen, die Hamas – die Regierungspartei des Gaza-Streifens – über Wasser zu halten. Das bedeutet, dass, wenn Israel ein neues Massaker (Krieg) gegen Gaza – oder Hamas, wie sie behaupten werden – beginnt, dann bedeutet dies, dass alle oben aufgeführten Statistiken auf eine noch nie dagewesene Zahl anwachsen werden und dass Gaza noch unbewohnbarer werden wird.

Die einzigen Fragen, die jetzt noch zu beantworten sind, sind: Was wird Israel davon abhalten, das Volk von Gaza vollständig zu Völkermorden? und wie werden die zukünftigen Generationen der Welt uns heute dafür ansehen, dass wir diesen Holocaust gegen das Volk von Palästina zugelassen haben. Eine Million palästinensische Kinder werden von Israel systematisch vergiftet, und es herrscht nur ohrenbetäubendes Schweigen. Übersetzt mit Deepl.com



