Israel verhaftet prominente palästinensische Sheikh Jarrah-Aktivisten Muna und Mohammed al-Kurd



Die Zwillinge sind zu Ikonen des palästinensischen Kampfes gegen die israelische Siedler-Expansion in Ost-Jerusalem geworden

6. Juni 2021



Israelische Streitkräfte haben am Sonntag die Aktivistin und Journalistin Muna al-Kurd aus ihrem Haus im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah verhaftet, wie aus Videos hervorgeht, die von ihren Freunden online gestellt wurden.

Ihr Bruder Mohammed al-Kurd wurde Stunden später verhaftet, wie aus Videos hervorgeht, die von ihren Freunden veröffentlicht wurden.

Die Geschwister, deren Familie unter der Bedrohung einer drohenden Vertreibung aus ihrem Haus in Karm al-Jaouni im besetzten Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah lebt, sind zu Ikonen des palästinensischen Kampfes gegen die israelische Siedlerexpansion geworden.

In Erklärungen gegenüber der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa sagte der Vater der Journalistin, Nabil al-Kurd, dass israelische Streitkräfte sein Haus “auf provokative Weise” gestürmt hätten, bevor sie seine Tochter Muna verhafteten und einen Vorladungsbefehl für ihren Bruder Mohammed al-Kurd ausstellten, der zum Zeitpunkt der Verhaftung nicht zu Hause war.

Er fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte seine Tochter auf die Polizeistation in der Salah El-Din Straße im Zentrum Jerusalems brachten.

Am Samstag sagte Mohammed al-Kurd, dass israelische Siedler Steine und Gas auf sein Haus geworfen hätten, während die Polizei sie nicht daran gehindert habe.

Die Verhaftung der Kurden kam 12 Stunden, nachdem die israelische Polizei den Al Jazeera-Korrespondenten Givara Budeiri und den Fotografen Nabil Mazzawi angegriffen und kurzzeitig festgenommen hatte, während die Presseteams über die Demonstrationen im Sheikh Jarrah-Viertel am 54.

Als Antwort auf eine MEE-Anfrage nach einem Kommentar sagte der Sprecher der israelischen Polizei in Jerusalem: “Die Polizei hat auf richterliche Anordnung einen Verdächtigen (23) festgenommen, der in Ost-Jerusalem wohnt und verdächtigt wird, an Unruhen und gewalttätigen Demonstrationen teilgenommen zu haben, die kürzlich im Stadtteil Sheikh Jarrah stattfanden. Der Verdächtige wurde für weitere Ermittlungen auf die Polizeiwache gebracht.”

Am Freitag wurden mindestens 23 Menschen verletzt, nachdem israelische Streitkräfte gegen Teilnehmer eines Rennens im besetzten Ost-Jerusalem vorgegangen waren.

Die Läufer waren 3,5 km zwischen den Ostjerusalemer Stadtteilen Sheikh Jarrah und Silwan gelaufen, um sich mit den vielen Palästinensern zu solidarisieren, die aus ihren Häusern in diesen Gebieten vertrieben werden.

Alle, die an dem Lauf teilnahmen, trugen weiße T-Shirts mit der Aufschrift 7850, was laut Aktivisten die Gesamtzahl der von Zwangsvertreibung bedrohten Palästinenser in Jerusalem ist.

Ich werde mein Zuhause nicht verlassen

Muna al-Kurd und ihr Zwillingsbruder Mohammed sind in den sozialen Medien als Stimmen von Palästinensern aufgetaucht, die von einem bevorstehenden Gerichtsurteil bedroht sind, das sie aus ihren Häusern vertreiben würde, um israelischen Siedlern Platz zu machen.

In einem Gespräch mit Middle East Eye im Anschluss an die Spannungen des letzten Monats drückte al-Kurd ihren Widerstand gegen den Gerichtsbeschluss aus.

“Ich werde es auf mich nehmen, mich in meinem Zimmer anzuketten, sollten sie unser Haus stürmen, um uns gewaltsam zu vertreiben”, sagte sie.

“Ich werde mein Haus in Sheikh Jarrah nicht verlassen.”

Al-Kurds Erfahrung mit israelischen Schikanen begann 2001, drei Jahre nach ihrer Geburt, als ein Teil ihres Hauses verschlossen und die Schlüssel beschlagnahmt wurden, um Siedler unterzubringen. Seit 2009 ist die Hälfte des Familienhauses von Siedlern besetzt.

Der historische Stadtteil Sheikh Jarrah wird von Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge bewohnt, die während der palästinensischen Nakba (Katastrophe) von 1948 von den zionistischen Milizen aus ihren Städten und Dörfern vertrieben wurden. Mindestens 13 Familien wurden seit Mai aufgefordert, ihre Häuser in Sheikh Jarrah zu verlassen, darunter 58 Menschen, denen die Vertreibung aus ihren Häusern droht, in denen sie seit Generationen leben.

Im Oktober 2020 entschied ein israelisches Gericht zugunsten israelischer Siedler, die behaupten, dass etwa acht palästinensische Familien in Sheikh Jarrah auf Land leben, das früher den Juden gehörte.

Die Palästinenser haben gegen die Entscheidung beim Obersten Gerichtshof Israels Berufung eingelegt, und die Zwangsräumungen sind derzeit auf Eis gelegt.

Am Sonntag, den 9. Mai, wurde die Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof zu den Zwangsräumungen vertagt. Eine neue Sitzung ist für den 8. Juni angesetzt.

In der Zwischenzeit gingen die israelischen Streitkräfte im letzten Monat aggressiv gegen Solidaritätsproteste in Sheikh Jarrah und anderen palästinensischen Städten in Israel vor und führten Razzien in der al-Aqsa-Moschee durch. Als Vergeltung feuerte die Hamas Raketen auf Israel ab, und Israel beschoss den Gazastreifen mit Bomben.

Mindestens 248 Palästinenser wurden durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens getötet, während 29 im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem von israelischen Streitkräften getötet wurden. Weitere zwei palästinensische Bürger Israels wurden im gleichen Zeitraum durch israelisches Feuer getötet.

In Israel wurden durch Raketen, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, mindestens 12 Menschen getötet. Übersetzt mit Deepl.com

